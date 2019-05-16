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Все про:суд (5110) Аллеров (51) запобіжний захід (46)

 Суд завтра обере запобіжний захід екс-командувачу Нацгвардією Аллерову

Солом'янський районний суд Києва в п'ятницю, 17 травня, розгляне обрання запобіжного заходу колишньому командувачу Нацгвардією Юрію Аллерову, який підозрюється в причетності до розтрати 81 млн гривень при будівництві житла для військових.

Про це Українським Новинам повідомив представник суду, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, клопотання вже подано до суду.

Засідання розпочнеться о 09:00.

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Слідство просить обрати Аллєрову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 11 млн гривень, директору "Укрбуд девелопмнет" Олегу Майбороді - арешт із заставою 75 млн гривень, оцінювачу Алісі Гринчук - арешт із заставою 7 млн гривень.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національною гвардією Юрія Аллерова.

Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обгрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

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Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, які та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127263
 
 
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А как там дела у Бочковского? Попахивает тем, что это дело из той же оперы. Главное создать шухер.
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"растрате 81 млн гривен "- И- "альтернативой залога 11 млн " - что с арифметикой???
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