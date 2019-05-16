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Все про:декларація (530) суд (5110) Демчина Павло (19) Центр протидії корупції (8)

 Суд дозволив Демчині не оприлюднювати декларацію

Окружний адміністративний суд Києва визнав законним засекречування декларації першого заступника глави Служби безпеки Павла Демчини. Оскаржити його намагався Центр протидії корупції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт суду.

"Суд ухвалив таке рішення з огляду на те, що Павло Демчина діяв у рамках чинного законодавства, зокрема, відповідно до положень порядку подання декларацій посадовими особами СБУ", - сказано в повідомленні прес-служби суду.

Центр протидії корупції просив суд визнати бездіяльність Павла Демчини з ненадання їм декларацій протягом 2016-2018 рр., а також зобов'язати його подати декларації за 2015 рік, 2016 2017, 2018 роки.

ЦПК збирається подати апеляцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ підготувало першому заступнику глави СБУ Павлу Демчині підозру в незаконному збагаченні. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, раніше НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчиною. За версією слідства, чиновник в 2015-2016 рр. придбав і забезпечив реєстрацію на членів своєї сім'ї активів на суму не менше 3,76 млн грн, законність підстав придбання яких не підтверджено доказами.

У відповідь Демчина подав у ГПУ заяву про вчинення злочину співробітниками НАБУ, звинувативши їх у дискредитації за участю наближених ЗМІ.

У червні 2018 року "Схеми" опублікували розслідування, в якому говорилося, що Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ про незаконне збагачення, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю понад 30 тисяч доларів.

Після того, як Конституційний суд скасував статтю, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення, справу проти Демчини закрили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заступник голови СБУ Демчина придбав "Range Rover" за $ 30 тисяч під час слідства про незаконне збагачення, - "Схеми". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127262
 
 
 Топ коментарі
 
Столько накрал, что даже суддям стало страшно? Да это же новое достижение в рядах щиколадных! Премию этому мегакрысу срочно!
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Совсем здурели эти клятые антикоррупционеры Суд разрешил Демчине не обнародовать декларацию - Цензор.НЕТ 3363 Ведь если соя подаст декларации, то путен сразу жы нападьот! Суд разрешил Демчине не обнародовать декларацию - Цензор.НЕТ 8892
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Когда воры при власти, "законы" будут для воров.
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Столько накрал, что даже суддям стало страшно? Да это же новое достижение в рядах щиколадных! Премию этому мегакрысу срочно!
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Дякуємо Петру Олексійовичу за потужні реформи!
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А кожному зебілу треба насрати в коментах, краще за своїм торчком офшорним дивися...
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Совсем здурели эти клятые антикоррупционеры Суд разрешил Демчине не обнародовать декларацию - Цензор.НЕТ 3363 Ведь если соя подаст декларации, то путен сразу жы нападьот! Суд разрешил Демчине не обнародовать декларацию - Цензор.НЕТ 8892
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Коррупционная харя и предатель Украины ,расстрелять тварь вместе с детьми что не плодились мажоры предатели
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Вот где, Закон для простых людей, а для избранных - беззаконие. Зачем такие суды. Может отдать на Народный суд. Пусть Народ проверит своими методами сколько украло у Народа это было.
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"Построил свой бизьнесь - построит и Украину!" Суд дозволив Демчині не оприлюднювати декларацію - Цензор.НЕТ 8549
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Чому не має жодного поносного сліду шоколадних мародерів?
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Когда воры при власти, "законы" будут для воров.
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Каста неприкасаемых воров и рэкетиров.
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Спасибо порошенко, что дотянул создание антикоррупционного суда до того момента, когда исчезла статья об незаконном обогащении. Вот это я понимаю, многоходовочка! Какой там путин с его геополитическими шахматами, это просто детский сад, учитесь у петьки!
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