 Суд дозволив Демчині не оприлюднювати декларацію

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт суду.

"Суд ухвалив таке рішення з огляду на те, що Павло Демчина діяв у рамках чинного законодавства, зокрема, відповідно до положень порядку подання декларацій посадовими особами СБУ", - сказано в повідомленні прес-служби суду.

Центр протидії корупції просив суд визнати бездіяльність Павла Демчини з ненадання їм декларацій протягом 2016-2018 рр., а також зобов'язати його подати декларації за 2015 рік, 2016 2017, 2018 роки.

ЦПК збирається подати апеляцію.

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Нагадаємо, раніше НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчиною. За версією слідства, чиновник в 2015-2016 рр. придбав і забезпечив реєстрацію на членів своєї сім'ї активів на суму не менше 3,76 млн грн, законність підстав придбання яких не підтверджено доказами.

У відповідь Демчина подав у ГПУ заяву про вчинення злочину співробітниками НАБУ, звинувативши їх у дискредитації за участю наближених ЗМІ.

У червні 2018 року "Схеми" опублікували розслідування, в якому говорилося, що Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ про незаконне збагачення, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю понад 30 тисяч доларів.

Після того, як Конституційний суд скасував статтю, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення, справу проти Демчини закрили.

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