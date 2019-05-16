 Експерти команди Зеленського зустрічалися з представниками України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, - Ірина Геращенко

"Що стосується команди новообраного президента. За моєю інформацією, експерти команди мали певні зустрічі з нашими представниками в Тристоронній контактній групі", - сказала вона на засіданні неформальної депутатської групи "Мінська платформа" у Верховній Раді в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Геращенко зазначила, що реанімувати Мінський формат можливо лише через активізацію Нормандського формату. Також вона додала, що відповідальність за паузу в зустрічах у Нормандському форматі лежить виключно на Російській Федерації.

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