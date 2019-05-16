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 Експерти команди Зеленського зустрічалися з представниками України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, - Ірина Геращенко

Експерти команди обраного президентом України Володимира Зеленського провели зустрічі з представниками України в Тристоронній контактній групі (ТКГ), повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Що стосується команди новообраного президента. За моєю інформацією, експерти команди мали певні зустрічі з нашими представниками в Тристоронній контактній групі", - сказала вона на засіданні неформальної депутатської групи "Мінська платформа" у Верховній Раді в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Геращенко зазначила, що реанімувати Мінський формат можливо лише через активізацію Нормандського формату. Також вона додала, що відповідальність за паузу в зустрічах у Нормандському форматі лежить виключно на Російській Федерації.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127259
 
 
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Кто эти эксперты, как их хоть зовут!?
Зебилы вы кому страну отдали? Алё!!!
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Извинялись по старой памяти как перед кадыровим.
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Якої вашої команди, пані гнида? Мертвейчук і *****?
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"Эксперты команды Зеленского встречались с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Ирина Геращенко" - конечно заметно, когда Геращенко стала ближе к телу гаранта, то заматерела, стала агрессивней, жёсткой, но потеряла уважение украинцев, но чем то надо же жертвовать.
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Эта старая шлюха подала в отставку. Неужели я не услышу больше ее блеяния? Надеюсь , что Зеленский по праву оценит ее высеры в его сторону. И Луценчихи тоже. Наступает расплата для всех порошенковских мразей и порохососов. 10 % от суммы наворованного заявителю - это хорошее подспорье.
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