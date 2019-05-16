EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1028  36
Все про:НАТО (1976) Бурбак (244)

 Після інавгурації Рада, Президент і Кабмін мають продовжити реформування країни відповідно до курсу, закріпленого в Конституції, - Бурбак

Після інавгурації новообраного Президента Верховна Рада, Президент та Кабінет Міністрів повинні працювати для продовження реформування країни і курсу на членство в ЄС та НАТО.

Про це під час спілкування з журналістами в кулуарах парламенту наголосив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі НФ.

"Позиція "Народного фронту" протягом останніх 5 років: парламент повинен бути дієздатним. І зараз в цьому парламенті, який зробив дуже багато для реформування країни, "Народний фронт" є його стовпом", - підкреслив керівник фракції. "Скільки разів нас "розганяли", скільки прогнозували позачергові вибори - "Народний фронт" довів своєю роботою: парламент дієздатний, він приймає закони, які змінюють на краще ситуацію в країні", - зазначив Бурбак.

Читайте також: Нинішній парламент найпродуктивніший за всю історію України, - Бурбак

Керівник фракції також наголосив, що важливо і надалі продовжувати той курс реформ, який був започаткований урядом Арсенія Яценюка.

"Після інавгурації новообраного Президента Верховна Рада, Президент та Кабінет Міністрів повинні робити все, щоб продовжити реформування країни відповідно до того курсу, який ми закріпили у Конституції. Це незмінність курсу на членство в ЄС та НАТО", - підкреслив Максим Бурбак.

"Це те, що починалось у 2014 році, коли урядом Арсенія Яценюка було запроваджено кардинальні зміни, які дозволили нашій країні отримати безвіз, які дозволили нашій країні підписати асоціацію з ЄС. Тому Президент, парламент і Кабмін повинні продовжити той курс, який Україна тримає потягом 5 років", - резюмував Бурбак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127257
 
   
 Топ коментарі
 
Ещё одна коррумпированная отрыжка с рейтингом 0%.
 показати весь коментар
 
Бурбак че ты паришся, будут но без тебя и ваших всех соевых уродов.
 показати весь коментар
 
Бурбак все никак не нареформируется, скоро его будут гнать метлой из Рады, а он будет зубами за метлу хвататься. Присосались рептилоиды - бездельники. Геть!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ещё одна коррумпированная отрыжка с рейтингом 0%.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зе біли знають ,що робитиПосле инаугурации Рада, Президент и Кабмин должны продолжить реформирование страны в соответствии с курсом, закрепленным в Конституции, - Бурбак - Цензор.НЕТ 7181
 показати весь коментар
 
 
Сам себе лайки ставишь, ублюдок?
Впрочем, что можно ожидать от "підлоги"?
 показати весь коментар
 
 
Бурбак все никак не нареформируется, скоро его будут гнать метлой из Рады, а он будет зубами за метлу хвататься. Присосались рептилоиды - бездельники. Геть!
 показати весь коментар
 
 
После инаугурации и раду, и кабмин разогнать.
 показати весь коментар
 
 
Что-то не припомню, чтобы вы чтили Конституцию. За что и имеете рейтинг соответствующий.
 показати весь коментар
 
 
высшая мера с конфискацией майна, согласно суровым законам военного времени После инаугурации Рада, Президент и Кабмин должны продолжить реформирование страны в соответствии с курсом, закрепленным в Конституции, - Бурбак - Цензор.НЕТ 2066
 показати весь коментар
 
 
Сначала ревизия "деятельности" пеци и Ко в ближайший месяц.
 показати весь коментар
 
 
пойдете на перевыборы и продолжите.....
 показати весь коментар
 
 
утверждает, что "Янукович будет тут теперь царем, ибо Москва готовит "ДНР" к автономии в составе Украины".

Что и следовало ожидать.
Ну теперь надо менять конституцию в частях территориальное устройство и про НАТО.
Для этого и нужны досрочные выборы.
 показати весь коментар
 
"После инаугурации Рада, Президент и Кабмин "- Вот одно интересно,а почему сначала рада, а потом Президент? Может хватит ставить свои интересы выше Институции президентства. Как привыкли везде ставить свои условия. Хватит уже.
 показати весь коментар
 
 
И форму правления поменяют на президентско- парламентскую.
 показати весь коментар
 
Бурбак че ты паришся, будут но без тебя и ваших всех соевых уродов.
 показати весь коментар
 
 
не тебе с вашим нулевым рейтингом НФ , говорить что надо делать дальше
 показати весь коментар
 
 
Зеленскому лучше не связыватся с гройсманом и радой у них рейтинг 4%
 показати весь коментар
 
 
О, вот на столпе его и повесить, как заслуженного рифарматара
 показати весь коментар
 
 
О, вот на столпе его и повесить /Казнить- требует от Ивана Петровича Сидорова канадский флажок . Вешать -требует от Ивана Петровича Сидорова французский флажок. Вешать -требуют от Ивана Петровича Сидорова флажки Германии."Виселецы на Крещатики ","резать , душить , вешать нащадно", мочить, линчевать требуют от Ивана Петровича Сидорова израильские флажки.Палить. топить ..стрелять.. -требуют от Ивана Петровича Сидорова американские флажки. / Хрен вам моржовый отвечает Иван Петрович Сидоров.Мечты Путина-гражданской войны в Украине -не будет.
 показати весь коментар
 
 
После инаугурации-роспуск зрады,потом реалная посадка в тюрьму с конфискацией ворья и лжецов,в том числе из этой Рады,а там глядишь и в НАТО примут !
 показати весь коментар
 
 
Наставники, блин, управляли только по Конституции,но зато крали по возможностях.
 показати весь коментар
 
 
Бурбак тварь коррупционная и предатель Украинского Народа,жена и дети этой вонючей твари в Англии купили недвижимость на украденные деньги у Украинцев .Поймать тварей и разрезать на куски
 показати весь коментар
 
 
Таке враження, що вони всі це винні особисто якомусь бурбаку...
 показати весь коментар
 
 
ВОТ СРАЗУ ЧУВСТВУЕТСЯ СЕРЬЕЗНАЯ ПОДГОТОВКА НФ Після інавгурації Рада, Президент і Кабмін мають продовжити реформування країни відповідно до курсу, закріпленого в Конституції, - Бурбак - Цензор.НЕТ 9419 К ВЫБОРАМ В ВР

В ХОД ПОШЛИ ВЫШИВАНКИ, БРЕХНЯ И УСПЕШНЫХ РЕХВОРМАХ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЛОЗУНГИ ......................................

А НА САМОМ ДЕЛЕ 5 лет ЗАНИМАЛИСЬ ТОП КОРРУПЦИЕЙ члены БПП и НФ и ИХ ХОЗЯЕВА

НАБИВАЯ СВОИ КАРМАНЫ ИХ Е-ДЕКЛАРАЦИИ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОСТОГО НАРОДА: ШОКИРУЮЩЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ ЖКХ и ГАЗ на 800% на 250% ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ЛЕКАРСТВА ТОВАРЫ..............

ПЕНСИОНЕРАМ УСТРОИЛИ НАСТОЯЩИЙ ГЕНОЦИД ЦЕЛЫЙ ГОД ХВАЛИЛИСЬ ШО БУДЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ БЛАГОДАРЯ ПЕНСИОННОЙ РЕХВОРМЕ

А НА САМОМ ДЕЛЕ ДОБАВИЛИ 2 РАЗА в СРЕДНЕМ ПО 12%

И ПОСЛЕ ЭТОГО ВООБЩЕ НИ ПОРОШЕНКО НИ ГРОЙСМАН О ПЕНСИОНЕРАХ ДАЖЕ НЕ ВСПОМИНАЛИ

И ОБ ЭТОМ ПЕНСИОНЕРЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ ДО ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ!!!

А ТАКЖЕ СТУДЕНТЫ О СВОИХ СТИПЕНДИЯХ ПРИ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО

В РЕЗУЛЬТАТЕ УКРАИНА ОКАЗАЛАСЬ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ В ЕВРОПЕ ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ!!!

А ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ РАБОТЫ и НОРМАЛЬНЫХ ЗАРОБОТКОВ ЛЮДИ ВЫНУЖДЕНЫ БРОСАТЬ СЕМЬИ и ЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ НА ЗАРОБОТКИ

ЭТИ "ДОСТИЖЕНИЯ" РЕЗУЛЬТАТ РЕХВОРМ ПРОВЕДЕННЫХ ВЛАСТЬЮ ПОРОШЕНКО.
 показати весь коментар
 
 
Может просто начать выполнять конституцию?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПісля інавгурації Рада, Президент і Кабмін мають продовжити реформування країни відповідно до курсу, закріпленого в Конституції, - Бурбак
 
 
 
 
 
 вгору