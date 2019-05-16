 Після інавгурації Рада, Президент і Кабмін мають продовжити реформування країни відповідно до курсу, закріпленого в Конституції, - Бурбак

Про це під час спілкування з журналістами в кулуарах парламенту наголосив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі НФ.
"Позиція "Народного фронту" протягом останніх 5 років: парламент повинен бути дієздатним. І зараз в цьому парламенті, який зробив дуже багато для реформування країни, "Народний фронт" є його стовпом", - підкреслив керівник фракції. "Скільки разів нас "розганяли", скільки прогнозували позачергові вибори - "Народний фронт" довів своєю роботою: парламент дієздатний, він приймає закони, які змінюють на краще ситуацію в країні", - зазначив Бурбак.
Керівник фракції також наголосив, що важливо і надалі продовжувати той курс реформ, який був започаткований урядом Арсенія Яценюка.
"Після інавгурації новообраного Президента Верховна Рада, Президент та Кабінет Міністрів повинні робити все, щоб продовжити реформування країни відповідно до того курсу, який ми закріпили у Конституції. Це незмінність курсу на членство в ЄС та НАТО", - підкреслив Максим Бурбак.
"Це те, що починалось у 2014 році, коли урядом Арсенія Яценюка було запроваджено кардинальні зміни, які дозволили нашій країні отримати безвіз, які дозволили нашій країні підписати асоціацію з ЄС. Тому Президент, парламент і Кабмін повинні продовжити той курс, який Україна тримає потягом 5 років", - резюмував Бурбак.
Впрочем, что можно ожидать от "підлоги"?
Что и следовало ожидать.
Ну теперь надо менять конституцию в частях территориальное устройство и про НАТО.
Для этого и нужны досрочные выборы.
В ХОД ПОШЛИ ВЫШИВАНКИ, БРЕХНЯ И УСПЕШНЫХ РЕХВОРМАХ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЛОЗУНГИ ......................................
А НА САМОМ ДЕЛЕ 5 лет ЗАНИМАЛИСЬ ТОП КОРРУПЦИЕЙ члены БПП и НФ и ИХ ХОЗЯЕВА
НАБИВАЯ СВОИ КАРМАНЫ ИХ Е-ДЕКЛАРАЦИИ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОСТОГО НАРОДА: ШОКИРУЮЩЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ ЖКХ и ГАЗ на 800% на 250% ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ЛЕКАРСТВА ТОВАРЫ..............
ПЕНСИОНЕРАМ УСТРОИЛИ НАСТОЯЩИЙ ГЕНОЦИД ЦЕЛЫЙ ГОД ХВАЛИЛИСЬ ШО БУДЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ БЛАГОДАРЯ ПЕНСИОННОЙ РЕХВОРМЕ
А НА САМОМ ДЕЛЕ ДОБАВИЛИ 2 РАЗА в СРЕДНЕМ ПО 12%
И ПОСЛЕ ЭТОГО ВООБЩЕ НИ ПОРОШЕНКО НИ ГРОЙСМАН О ПЕНСИОНЕРАХ ДАЖЕ НЕ ВСПОМИНАЛИ
И ОБ ЭТОМ ПЕНСИОНЕРЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ ДО ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ!!!
А ТАКЖЕ СТУДЕНТЫ О СВОИХ СТИПЕНДИЯХ ПРИ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО
В РЕЗУЛЬТАТЕ УКРАИНА ОКАЗАЛАСЬ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ В ЕВРОПЕ ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ!!!
А ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ РАБОТЫ и НОРМАЛЬНЫХ ЗАРОБОТКОВ ЛЮДИ ВЫНУЖДЕНЫ БРОСАТЬ СЕМЬИ и ЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ НА ЗАРОБОТКИ
ЭТИ "ДОСТИЖЕНИЯ" РЕЗУЛЬТАТ РЕХВОРМ ПРОВЕДЕННЫХ ВЛАСТЬЮ ПОРОШЕНКО.