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 Гройсман взяв у українців майже 36 млн грн на рекламу уряду, - "Чесно". ФОТО

Рух "Чесно" заявляє, що реклама "уряду Гройсмана" в 2019 році коштувала платникам податків 35,94 мільйона гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті руху.

Гройсман взяв у українців майже 36 млн грн на рекламу уряду, - Чесно 01

"Навесні в уряді запустили гасло "Україна – це не просто місце на карті", яке просувають державним коштом. Паралельно зовнішню рекламу для прем'єра розміщує громадська організація. Перше – це використання адмінресурсу, друге – обхід прозорих правил фінансування діяльності політиків. У Facebook Гройсман рекламує себе сам, а також завдяки маловідомим медіа й лояльним спільнотам на кшталт "GoGro"", - повідомляє "Чесно".

Зазначається, що згідно з оголошенням про тендер на сайті "Prozorro", 2019-го витрати на друк газети "Урядовий кур'єр" досягли 19,5 мільйона гривень. За даними руху, це на 5 млн більше, ніж минулого року.

Реклама "уряду Гройсмана" міститься в спецвипуску під назвою "Урядові новини" і друкується за окремі гроші з державного бюджету.

Гройсман взяв у українців майже 36 млн грн на рекламу уряду, - Чесно 02

Видання спеціальних випусків "Урядові новини", які є тематичними додатками до газети, спрямовані на інформування громадськості про урядові реформи в Україні, зокрема про реформування систем охорони здоров'я, освіти, децентралізацію тощо… Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" за бюджетною програмою "Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр" (КПКВК 0411070) Редакції передбачені бюджетні призначення в сумі 13 461,1 тис. грн", – повідомили в Кабміні у відповідь на за рос "Чесно".

На початку року в уряді поінформували, що на друк спецвипусків з рекламою Гройсмана витратили 1,8 мільйона гривень. Ці додатки до "Урядового кур'єра" пристосовують до конкретних областей України.

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"Додатки до газети розносять поштарки. 8 травня в уряді переслали наш запит про деталі їх розповсюдження до "Укрпошти", але там на нього так і не відповіли. Хоча із сайту "Prozorro" відомо, що 2018 року ДП "Редакція газети "Урядовий кур'єр" витратило на доставку спецвипусків з рекламою "уряду Гройсмана" до читачів 3,5 мільйона гривень. А від травня до грудня 2019-го за ці послуги заплатять ледь не вдвічі більше – 6,8 мільйона гривень", - повідомляють в" Чесно ".

За умовами договору між державними підприємствами "Укрпошта" та "Урядовий кур'єр", від квітня до кінця грудня цього року в Україні мають розповсюдити 18 мільйонів примірників спецвипусків.

За даними руху, ця цифра майже дорівнює кількості громадян, які голосують на виборах. Так, у другому турі виборів Президента на дільниці прийшли 18,4 мільйона виборців, а в першому – 18,8.

2018 року на рекламних щитах з логотипом "уряду Гройсмана" коштом платників податків популяризували результати реформ: децентралізації, освітньої та медичної реформ. Навесні 2019-го логотип залишився, але з'явилося інше гасло: "Україна – це не просто місце на карті".

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Гройсман взяв у українців майже 36 млн грн на рекламу уряду, - Чесно 03

"Згідно із зазначеними договорами, здійснено демонстрування інформаційної продукції на 2 188 зовнішніх рекламних носіях. У 2019 році з цією ж метою та за результатами проведених тендерних процедур Департаментом укладено договір з ТОВ "РТМ-Україна" стосовно надання послуг зі створення, розповсюдження та демонстрування інформаційної продукції впродовж 1 квітня – 31 липня 2019 року. У період з 01.04.2019 до 30.04.2019 здійснено демонстрування інформаційної продукції на 742 зовнішніх рекламних носіях", – повідомили в Кабміні.

За умовами тендера, реклама, оплачена з державного бюджету, висітиме аж до початку парламентської кампанії. Її розміщення від квітня до кінця липня коштуватиме 13,4 мільйона гривень. Протягом цього часу рекламу уряду мають демонструвати на 3 тисячах рекламних площ в Україні.

Повідомляється, що в 2019-му уряд купував зовнішню рекламу в середньому за 1,1 тисячі гривень за білборд.

Гройсман взяв у українців майже 36 млн грн на рекламу уряду, - Чесно 04

Також, за даними "Чесно", Кабмін "купив" увагу 44-х медіа.

"Цього року в Кабміні були готові віддати за опублікування урядової реклами на шпальтах друкованих ЗМІ більш ніж 4 мільйони гривень. Тендер виграло ТОВ "Медіа Хаб", яке попросило 2,3 мільйона за просування уряду в 44-х медіа. Строк угоди – від 11 березня до 23 грудня 2019 року", - відзначає рух.

Крім того, весною 2019 з'явилися і приватні ініціативи з популяризації "уряду Гройсмана".

"Йдеться про громадську організацію "Громадський рух "Українська стратегія" і рекламні кампанії у Facebook від сторінки "GoGro". Вказану громадську організацію заснували нардеп від БПП Вадим Денисенко, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко та маловідомий політик Євген Золотарьов. На жаль, жоден з них так і не прокоментував свою причетність до цієї ГО", - повідомили в русі.

Там зазначають, що ведення рекламної кампанії через громадську організацію є способом уникнути прозорої звітності про походження коштів на неї.

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"Адже, якщо б для Володимира Гройсмана рекламу розміщували від імені партії, то мали б відзвітувати НАЗК про осіб, які фінансують цю діяльність", - додали в "Чесно".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127256
 
 
 Топ коментарі
 
Охренел Неуч в конец...Особенно... Не правительство Украины! А правительство Гнойсмана! Порошенко вещал, Моя страна, мой народ....как типа фирма его и рабы......Нафиг всех с поля!
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Да Порохобанда, даже на простом борде украдет в 10 раз больше, чем некто на рюкзаках.
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холопы тупые , не понимают какое это счастье для него ...вот и приходиться объяснять в популярной форме и за их же счёт
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Охренел Неуч в конец...Особенно... Не правительство Украины! А правительство Гнойсмана! Порошенко вещал, Моя страна, мой народ....как типа фирма его и рабы......Нафиг всех с поля!
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-На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству. "Птичка божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает долговечного гнезда". (с)
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ТУПИЦА БАЗАРНАЯ БРАТЬ И ВОРОВАТЬ УМЕЕТ ПАПАША И МАРОДЕР НАУЧИЛИ
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Да Порохобанда, даже на простом борде украдет в 10 раз больше, чем некто на рюкзаках.
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холопы тупые , не понимают какое это счастье для него ...вот и приходиться объяснять в популярной форме и за их же счёт
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та ну!!!, то все Зебилы поворовали!!!))))
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Ну і шо шо краде? Зелєнский он вообще клован!
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36-Млн.гр Вы только задумайтесь это цука можно было ангар с жести сварить сварщикомИ над всем Киевом !
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Даже на твою троенщину не хватит накрыть... Гройсман взял у украинцев почти 36 млн грн на рекламу правительства, - "Чесно" - Цензор.НЕТ 5897
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Пример можно увидеть, что за информацию о действии правительства на западе сажают?
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не знаю як у вас, а у нас немає #урядгройсмана, не передбачено жодним правовим актом такого, а є уряд України і тільки, тому ті гроші він витрачає не на рекламму діяльнотсі уряду, а на свою власну.
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18 U.S. Code § 209. Salary of Government officials and employees payable only by United States Уголовно наказуемым в США является само получение денег должностным лицом или служащим США от иных лиц и выплата таких вознаграждений частными лицами и организациями, т.е. общий подкуп без связи с каким-либо конкретным действием или бездействием должностного лица или служащего.. За нарушение этого правила установлена ответственность до 5 лет лишения свободы, или штраф в размере полученной суммы, или то и другое вместе.
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И где здесь пример того, что за то, что правительство сообщает о своих действиях сажают?
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А с чего вы взяли, что он сам сообщил о своих действиях? Движение "Чесно" заявляет... Гройсман взяв у українців майже 36 млн грн на рекламу уряду, - "Чесно" - Цензор.НЕТ 4483
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Я не понял, а другие кандидаты не из бюджета, который наполняется налогами брали определённую, положенную им сумму на предвыборную кампанию?
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Брали и больше положенного. За счет технических кандидатов, например. Но Гройсман ведь не баллотировался. Хотя его самореклама работала косвенно на Порошенко, конечно. Но ему не положено никакой рекламы за государственный счет.
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А каков объём финансирования Г+Г, честные, которое манипулировало сделанным правительством?
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мало,Грося, мало! только 36 миллиардов тебя спасут
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Война - не, не слышали, отдавать долги по кредитам- не, не слышали.
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"Гройсман взял у украинцев почти 36 млн грн на рекламу правительства, - "Чесно" - и это вместо того, чтобы поднять, хотя бы на полтинник минимальные, нищенские пенсии, и все понимают, когда идёт неконтролируемый делёж бюджета, то как правило, идёт откат, тут надо понимать, Грося тоже человек, и хочет жить кучеряво, как и его хозяин, офшорный Мародёр.
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36 лямов грн - это примерно 1 грн на 3 месяц пенсии Даже меньше. Попробуйте пользоваться калькулятором
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Жир можно откачать, а вот засаленную репутацию уже не отмоешь...
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Где взял, туда пусть и вернёт, премьер личного КМ.
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Долбануцца, и это в то время когда дети умирают от рака потому что нет денег на операцию.
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Если когда-нибудь хоть кто-то возьмет этого гройсмвна за жабры,то увидите сколько он наворовал и в Виннице ...и во всей УУкране!!!!!!и даже если сейчас его вынесут из КМУ,то этот пархатый вернется стричь бабло в Винницу. К нему уже лет 12 как аппетит пришел воровать из бюджета,а в КМУ так вообще разыгрался не на шутку!!!
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Внезапно... А когда люди видели рекламу правительства, они думали это из чьего кармана берется? Хотя информировать об улучшениях надо. Правда с информированием все у нас плохо.
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Этого шоколадного питара нужно вообще разодрать как жабу
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20 августа 1672-го году, жители Голландии убили и съели Премьер-министра страны Йохана де Витта..Сегодня это одна из самых процветающих стран мира..
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Суки вы чего там охерели вообще? Всех менять эти все все до эдиного должны кануть в валгалу!
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це чесно - нечесно скрізь влізе - і все то вони знають, як правильно і що має бути і які люди мають бути. Самі то чого варті?
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Ото, мама, хвалять нас: чи ви мене, чи я вас.
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Мамо, мамо, нас люди хвалять. Та хто? Та ось ви мене, а я вас...
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до же гройсмана довёл проклятый Зеленский.
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Бюджет для власти Пепы , как для людей кошелек !
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГройсман взяв у українців майже 36 млн грн на рекламу уряду, - "Чесно". ФОТО
 
 
 
 
 
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