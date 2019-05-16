 Гройсман взяв у українців майже 36 млн грн на рекламу уряду, - "Чесно". ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті руху.

"Навесні в уряді запустили гасло "Україна – це не просто місце на карті", яке просувають державним коштом. Паралельно зовнішню рекламу для прем'єра розміщує громадська організація. Перше – це використання адмінресурсу, друге – обхід прозорих правил фінансування діяльності політиків. У Facebook Гройсман рекламує себе сам, а також завдяки маловідомим медіа й лояльним спільнотам на кшталт "GoGro"", - повідомляє "Чесно".

Зазначається, що згідно з оголошенням про тендер на сайті "Prozorro", 2019-го витрати на друк газети "Урядовий кур'єр" досягли 19,5 мільйона гривень. За даними руху, це на 5 млн більше, ніж минулого року.

Реклама "уряду Гройсмана" міститься в спецвипуску під назвою "Урядові новини" і друкується за окремі гроші з державного бюджету.

Видання спеціальних випусків "Урядові новини", які є тематичними додатками до газети, спрямовані на інформування громадськості про урядові реформи в Україні, зокрема про реформування систем охорони здоров'я, освіти, децентралізацію тощо… Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" за бюджетною програмою "Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр" (КПКВК 0411070) Редакції передбачені бюджетні призначення в сумі 13 461,1 тис. грн", – повідомили в Кабміні у відповідь на за рос "Чесно".

На початку року в уряді поінформували, що на друк спецвипусків з рекламою Гройсмана витратили 1,8 мільйона гривень. Ці додатки до "Урядового кур'єра" пристосовують до конкретних областей України.

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"Додатки до газети розносять поштарки. 8 травня в уряді переслали наш запит про деталі їх розповсюдження до "Укрпошти", але там на нього так і не відповіли. Хоча із сайту "Prozorro" відомо, що 2018 року ДП "Редакція газети "Урядовий кур'єр" витратило на доставку спецвипусків з рекламою "уряду Гройсмана" до читачів 3,5 мільйона гривень. А від травня до грудня 2019-го за ці послуги заплатять ледь не вдвічі більше – 6,8 мільйона гривень", - повідомляють в" Чесно ".

За умовами договору між державними підприємствами "Укрпошта" та "Урядовий кур'єр", від квітня до кінця грудня цього року в Україні мають розповсюдити 18 мільйонів примірників спецвипусків.

За даними руху, ця цифра майже дорівнює кількості громадян, які голосують на виборах. Так, у другому турі виборів Президента на дільниці прийшли 18,4 мільйона виборців, а в першому – 18,8.

2018 року на рекламних щитах з логотипом "уряду Гройсмана" коштом платників податків популяризували результати реформ: децентралізації, освітньої та медичної реформ. Навесні 2019-го логотип залишився, але з'явилося інше гасло: "Україна – це не просто місце на карті".

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"Згідно із зазначеними договорами, здійснено демонстрування інформаційної продукції на 2 188 зовнішніх рекламних носіях. У 2019 році з цією ж метою та за результатами проведених тендерних процедур Департаментом укладено договір з ТОВ "РТМ-Україна" стосовно надання послуг зі створення, розповсюдження та демонстрування інформаційної продукції впродовж 1 квітня – 31 липня 2019 року. У період з 01.04.2019 до 30.04.2019 здійснено демонстрування інформаційної продукції на 742 зовнішніх рекламних носіях", – повідомили в Кабміні.

За умовами тендера, реклама, оплачена з державного бюджету, висітиме аж до початку парламентської кампанії. Її розміщення від квітня до кінця липня коштуватиме 13,4 мільйона гривень. Протягом цього часу рекламу уряду мають демонструвати на 3 тисячах рекламних площ в Україні.

Повідомляється, що в 2019-му уряд купував зовнішню рекламу в середньому за 1,1 тисячі гривень за білборд.

Також, за даними "Чесно", Кабмін "купив" увагу 44-х медіа.

"Цього року в Кабміні були готові віддати за опублікування урядової реклами на шпальтах друкованих ЗМІ більш ніж 4 мільйони гривень. Тендер виграло ТОВ "Медіа Хаб", яке попросило 2,3 мільйона за просування уряду в 44-х медіа. Строк угоди – від 11 березня до 23 грудня 2019 року", - відзначає рух.

Крім того, весною 2019 з'явилися і приватні ініціативи з популяризації "уряду Гройсмана".

"Йдеться про громадську організацію "Громадський рух "Українська стратегія" і рекламні кампанії у Facebook від сторінки "GoGro". Вказану громадську організацію заснували нардеп від БПП Вадим Денисенко, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко та маловідомий політик Євген Золотарьов. На жаль, жоден з них так і не прокоментував свою причетність до цієї ГО", - повідомили в русі.

Там зазначають, що ведення рекламної кампанії через громадську організацію є способом уникнути прозорої звітності про походження коштів на неї.

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"Адже, якщо б для Володимира Гройсмана рекламу розміщували від імені партії, то мали б відзвітувати НАЗК про осіб, які фінансують цю діяльність", - додали в "Чесно".