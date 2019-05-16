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Все про:Лещенко (315) Луценко (2347) Антикорупційна прокуратура (891)

 Історія з квартирою закінчилася два роки тому відсутністю складу злочину. Подаю на САП у суд, - Лещенко

Народний депутат Сергій Лещенко відреагував на відкриття проти нього кримінальної справи про ймовірне отримання хабара у вигляді квартири.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку нардепа в Facebook.

"Два дні тому горе-прокурор Луценко обіцяв мені підозру за справу Манафорта. Сьогодні він оголошує про відкриття кримінальної справи... за отримання хабара у вигляді квартири. Мені вже самому цікаво, куди далі заведе його фантазія. Я повторно закликаю Луценка - негайно вносіть подання до парламенту про зняття з мене депутатської недоторканості. Обирайте самі, в якій справі - щодо Манафорта, щодо квартири, за незаконну критику генпрокурора або його кума і начальника Порошенка", - написав Лещенко, підкресливши, що готовий голосувати за такі подання.

При цьому він нагадав, що історія з квартирою вже закінчилася два роки тому рішенням суду, а також закриттям провадження самою прокуратурою за статтею "відсутність складу злочину".

Читайте також: Проти нардепа Лещенка САП відкрила справу щодо ймовірного одержання хабара

"Також я подаю позов на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі і гідності", - повідомив нардеп і запросив журналістів на брифінг о 16:30 на центральному вході до Верховної Ради.

Історія з квартирою закінчилася два роки тому відсутністю складу злочину. Подаю на САП у суд, - Лещенко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127251
 
 
 Топ коментарі
 
самый честный суд в мире оправдал самого честного борцуна с коррупцией за его "покупку" громадной квартиры в центре Киева
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Нет, Серуня! История с квартирой не закончилась! Она будет преследовать тебя до конца жизни, как клеймо на лбу у Каина!
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Обезьяны умны, сильны, ловки и быстры, но ловят их очень просто: привязывают горшок с узким горлышком к дереву и кладут туда блестящую палочку. Обезьяна хватает палочку, но руку с зажатой палкой вынуть из горшка не может. Охотнику достаточно просто подойти и накинуть сеть/мешок.

Ни на что не намекаю.
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самый честный суд в мире оправдал самого честного борцуна с коррупцией за его "покупку" громадной квартиры в центре Киева
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Всі вони гнилі люди, як тільки дориваються до корита та потоків, пертеворюються на тварин.
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Некорректно. В основном туда и рвётся как раз гниль. Нормальных людей, которые шли во власть и превратились в говно по дороге весьма немного.
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Можливо і так, можливо всі вони такими й були до того.
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Не, ну понять можно. Пацан наколядовал десяток-другой зеленых лямов. И что на них смотреть? Обидно ((. Вот и не выдержал , купил халупку
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да понятно где колядовал, он же давно на службе у Григоришина. то в Куршевель с ним летал, по с ним по дорогим ресторанам ужинает
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а ему не нада декларацию подавать - а соевым надо Історія з квартирою закінчилася два роки тому відсутністю складу злочину. Подаю на САП у суд, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7538
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Не оправдал. Дело было по статье коррупция. Закон отменил КС, как вы знаете, значит дело закрылось. Там таких больше 200 дел. Угадайте, кто способствовал отмене этого закона. И с каких делов Сережа теперь в этой команде борцунов ошивается...
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втік колобок(сірожка) від бабулі(петра) до лисички. але лисичка хитра. скористалася колобком і нахрін История с квартирой закончилась два года назад отсутствием состава преступления. Подаю на САП в суд, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5490
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История с квартирой закончилась два года назад отсутствием состава преступления. Подаю на САП в суд, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2561
бл,долго не мог вспомнить,кого
мне Лещ напоминает..
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Людей надо было спросить, мы сразу поняли на кого он похож).Клован.
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Якщо журналіст стає депутатом, це вже мутна історія.
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Думаю наконец Лещенко порвет жопу этому "Холодцу"
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поцег, "в жопу" можеш сам з ним погратись, це мабуть у вас улюблені ігри. а Скунс ще вигребе.
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может они ему пиар так делают перед выборами? в этом gдовском клубке уже не понятно кто чей кум, кто чей брат.
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Холодницкому в СИЗО уже давно прогулы ставят после аквариумных дел прошлого года и не только. Луценко прикрывал...
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Нет, Серуня! История с квартирой не закончилась! Она будет преследовать тебя до конца жизни, как клеймо на лбу у Каина!
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так НАБУ ж даже Притулу, у которой якобы Сережа денег занял, не проверили. и дело даже в реестр не хотели вносить, тупо по-быстрому свернули. Сытник ж Лещенко кореша, друг дружку покрывают
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Какие признаки истерии, пецекантроп?
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а ты его Санчо Панса или ди-джейка?
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Та напевне сірожа і ігикович обидва діджейки. По черзі.
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Так сейчас Сытник всех собак спустит снова и отмоют его друга Лещенко от коррупции
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Джулиани: Зеленский должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов - Коломойского и других

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что такие люди, как украинский бизнесмен Игорь Коломойский, препятствуют прямой коммуникации главы Соединенных Штатов Дональда Трампа с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Джулиани подчеркнул, что в отношении Коломойского в США ведется расследование

Последние выборы президента Украины поразили весь мир своей демократичностью и прозрачностью - это наглядный пример народной демократии. Такое мнение личный адвокат президента Соединенных Штатов Рудольф Джулиани высказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Анопченко. Текст обнародован в Facebook журналиста.

"Что касается президента [Петра Порошенко], то он столкнулся с парадоксом падения популярности - за счет непрекращающейся войны и экономического кризиса, бесконечных коррупционных скандалов и грязной борьбы олигархических кланов. Это тяжелые уроки демократических преобразований по пути реформ, выбранных народом Украины", - отметил Джулиани.

Он высказал мнение, что для Украины сейчас самое главное - честный и прозрачный переход власти к новому президенту и его возможность выполнить свои предвыборные обещания.

"Для этого он должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов - Игоря Коломойского и других. Тех, по поводу кого введутся расследования в Америке, тех, кто препятствует нашей прямой коммуникации со вновь избранным президентом Зеленским", - добавил адвокат президента США Дональда Трампа.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics**********-zelenskiy-dolzhen-ochistitsya-ot-prilipal-iz-proshlogo-i-kriminalnyh-oligarhov-kolomoyskogo-i-drugih-964262.html
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Зеленский должен Коломойскому 2 000 000 000 $, которые сейчас успешно он выбьет с украинцев Історія з квартирою закінчилася два роки тому відсутністю складу злочину. Подаю на САП у суд, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2974

Больше никому и ничего он не должен!
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на основании вашкй соевой брехни
а что должен украине потомственный вор кудрявый рошен?
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А тут алкоголические домыслы Луценко. Лучше пусть скажет откуда дом в Стоянке на 1000 кв. метров и куча квартир в Киеве за 5 лет у семейчтва с Бабой Ягой нарисовались...
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История с квартирой закончилась два года назад отсутствием состава преступления. Подаю на САП в суд, - Лещенко

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САП - ЭТО ХОЛУИ ПОРОШЕНКО СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАНЫ В ПРОТИВОВЕС НАБУ

ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЕТ ЛЕЩЕНКО ЕСЛИ ПОДАСТ НА НИХ В СУД

ДАВНО ПОРА ПРЕКРАЩАТЬ БОЛТОВНЮ и ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ СЛОВА
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ВСЕ ЭТИ 5 лет ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО Історія з квартирою закінчилася два роки тому відсутністю складу злочину. Подаю на САП у суд, - Лещенко - Цензор.НЕТ 9207 НЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БРЕХНЮ

ПОТОМУ ШО ВСЯ ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО БЫЛА ПОСТРОЕНА НА БРЕХНЕ.
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Серлещ був членом команди і йому питання по квартирі закрили, а тепер зрадив і шукає кому продатись, почав лайном кидатись, от і вилазять питання знову.
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От жильцов - начальнику ЖЭКа... Луценко не хватает в этом сраче.
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Лещенко и достоинство - это как **ди и девственность.
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а как насчет рошена великого - с кем ассоцируется - кроме мафии им. овесюлькиного бати? Історія з квартирою закінчилася два роки тому відсутністю складу злочину. Подаю на САП у суд, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7040
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хорошая, а у тебя мозгов не хватит на такую заработать)))
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а оно и не заработало - оно украло - чтоб жить по-новому по-розенб...ски Історія з квартирою закінчилася два роки тому відсутністю складу злочину. Подаю на САП у суд, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3131 Історія з квартирою закінчилася два роки тому відсутністю складу злочину. Подаю на САП у суд, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2327
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иск о защите чести и достоинства, говоришь? а докажи, вначале, что они у тебя вообще есть или были хоть когда-то)
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Бородатая женщина думает, что вокруг одни лохи и все схавают его отмазки про коррупционный скандал
Лохов в стране конечно много, около 75%, но 25 % не дадут остальным забыть про то какая ты прокацапская шлюшка
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Кто его вообще в депутаты выдвинул?

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вот вам НАРОДНЫЙ избранник. вместо того что бы писать законы этот мудень все 5 лет занимается мышинной возней, одни интрижки, сплетни , суды. вывод, какой народ такой и избранник))))) и поверьте в следующий парламент он снова пролезет
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Очень надеюсь, что осенью мы это не увидим!
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Нормально так парень поступил. А что, если на тебя заявляют о коррупции: то можно сразу в суд в отместку подавать?)
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это тактический ход такой от коррупционнера, надо остальным на заметку брать Історія з квартирою закінчилася два роки тому відсутністю складу злочину. Подаю на САП у суд, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5687
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Этот тухлый и прогнивший персонаж пытается сделать из всей страны идиотов. Покажите мне хотя бы одного кто дал на 10 лет 100000 дол. И при этом он как то в банке(стеклянной) хранил 50000 евро.
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ну да, Лещенко тогда ж Портнов помог, с судом. сейчас наверное Серега тоже на его помощь надеется
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Стара курва подала до суду позов з вимогою визнати її незайманою.
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а как насчет подать в суд на ворюдества и непотизм великого рошена
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У Сирожи не просто горит пердак, а знатно полыхает! Сирожа, адрес этой квартиры будет у тебя выбит на шконке в маргариткином углу!
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Серёжа уже сбитый лётчик, с таким послужным списком его в партию никто не возьмёт, а от работу пиарщика какого-нибудь олигарха, или олигархов, потянет))
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От Лещенко подфортило) в США уголовное дело маячит за вмешательство в выборы и тут тоже он звезда)
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Лещенко очередной раз макнул физиономией некомпететного в гуано.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниІсторія з квартирою закінчилася два роки тому відсутністю складу злочину. Подаю на САП у суд, - Лещенко
 
 
 
 
 
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