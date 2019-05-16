 Історія з квартирою закінчилася два роки тому відсутністю складу злочину. Подаю на САП у суд, - Лещенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку нардепа в Facebook.
"Два дні тому горе-прокурор Луценко обіцяв мені підозру за справу Манафорта. Сьогодні він оголошує про відкриття кримінальної справи... за отримання хабара у вигляді квартири. Мені вже самому цікаво, куди далі заведе його фантазія. Я повторно закликаю Луценка - негайно вносіть подання до парламенту про зняття з мене депутатської недоторканості. Обирайте самі, в якій справі - щодо Манафорта, щодо квартири, за незаконну критику генпрокурора або його кума і начальника Порошенка", - написав Лещенко, підкресливши, що готовий голосувати за такі подання.
При цьому він нагадав, що історія з квартирою вже закінчилася два роки тому рішенням суду, а також закриттям провадження самою прокуратурою за статтею "відсутність складу злочину".
"Також я подаю позов на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі і гідності", - повідомив нардеп і запросив журналістів на брифінг о 16:30 на центральному вході до Верховної Ради.
Ни на что не намекаю.
бл,долго не мог вспомнить,кого
мне Лещ напоминает..
В Украину возвращается покровитель Владимира Зеленского опальный олигарх Игорь Коломойский, на фоне предупреждений из США и антикоррупционного расследования против него.
Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что такие люди, как украинский бизнесмен Игорь Коломойский, препятствуют прямой коммуникации главы Соединенных Штатов Дональда Трампа с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Джулиани подчеркнул, что в отношении Коломойского в США ведется расследование
Последние выборы президента Украины поразили весь мир своей демократичностью и прозрачностью - это наглядный пример народной демократии. Такое мнение личный адвокат президента Соединенных Штатов Рудольф Джулиани высказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Анопченко. Текст обнародован в Facebook журналиста.
"Что касается президента [Петра Порошенко], то он столкнулся с парадоксом падения популярности - за счет непрекращающейся войны и экономического кризиса, бесконечных коррупционных скандалов и грязной борьбы олигархических кланов. Это тяжелые уроки демократических преобразований по пути реформ, выбранных народом Украины", - отметил Джулиани.
Он высказал мнение, что для Украины сейчас самое главное - честный и прозрачный переход власти к новому президенту и его возможность выполнить свои предвыборные обещания.
"Для этого он должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов - Игоря Коломойского и других. Тех, по поводу кого введутся расследования в Америке, тех, кто препятствует нашей прямой коммуникации со вновь избранным президентом Зеленским", - добавил адвокат президента США Дональда Трампа.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics**********-zelenskiy-dolzhen-ochistitsya-ot-prilipal-iz-proshlogo-i-kriminalnyh-oligarhov-kolomoyskogo-i-drugih-964262.html
Больше никому и ничего он не должен!
а что должен украине потомственный вор кудрявый рошен?
======================================================================
САП - ЭТО ХОЛУИ ПОРОШЕНКО СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАНЫ В ПРОТИВОВЕС НАБУ
ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЕТ ЛЕЩЕНКО ЕСЛИ ПОДАСТ НА НИХ В СУД
ДАВНО ПОРА ПРЕКРАЩАТЬ БОЛТОВНЮ и ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ СЛОВА
ПОТОМУ ШО ВСЯ ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО БЫЛА ПОСТРОЕНА НА БРЕХНЕ.
Лохов в стране конечно много, около 75%, но 25 % не дадут остальным забыть про то какая ты прокацапская шлюшка