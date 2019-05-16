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 Новозеландський газоаналізатор у Дніпрі не допоможе з моніторингом забруднення повітря, - ЗМІ

Громадська екологічна організація Save Dnipro заявила про те, що в Дніпро з Нової Зеландії нарешті приїхав портативний газоаналізатор Aeroqual S500, який стане частиною мережі громадського моніторингу стану повітря в Дніпрі.

Про це повідомляє сайт Інформатор Гроші.

Газоаналізатор був придбаний на зібрані городянами кошти, вартість становила 112 874,4 грн.

Інформатор Гроші спробував розібратися, як використовується професійне обладнання, яке придбали на гроші платників податків, і чи врятує городян новозеландське диво.

На своїй сторінці в фейсбуці організація Save Dnipro розповіла, що в комплекті з основним приладом куплені сенсори NO2, SO2, O3 і H2S - останній призначений для вимірювання дрібнодисперсного пилу фракцій 2.5 і 10 мікрон. Це найшкідливіший пил, який якщо потрапляє в організм, то звідти вже не виводиться.

В Україні не існує нормативів, які б регламентували його стан у повітрі, але європейські директиви говорять про те, що безпечної концентрації такого пилу не існує і в ідеалі треба прагнути до нуля. Взимку прилад випробовували в тестовому режимі - перевіряли стан повітря в торгових центрах Дніпра.

А зараз прилад вже на постійній основі прибув у Дніпро. Екологи-активісти обіцяють оперативно виїжджати з цим приладом за викликом громадян та реєструвати забруднення повітря. А ще Aeroqual використовують для валідації (в даному випадку повірки) економних датчиків вимірювання дрібнодисперсного пилу в повітрі, щоб переконатися, що вони працюють коректно.

Читайте також: Рівень забруднення повітря в Європі перевищує норми ЄС та ВООЗ, - звіт EEA

Активісти планують зібрати цілу партію з кількох десятків домашніх датчиків і разом з учасниками форуму провести воркшопи з їхнього складання та настроювання.

Але найважливіше питання, що робити городянам, якщо прилад зафіксує забруднення? Йти до суду?

"Суд не прийме дані еко-активіста, який приїхав до вас за викликом з новозеландським приладом. Показання побутових приладів і громадського моніторингу українськими судами не визнаються як докази. Вимірювання повітря, які визнають українські суди, можуть робити тільки 2 організації - Державна екологічна інспекція і Держпродспоживслужба.

Екологічна інспекція може проводити вимірювання повітря тільки на "трубі" - організованому джерелі викидів. Для цього є спеціальні методики, погоджені Постановами КМУ, і щодо них можуть працювати тільки сертифіковані лабораторії. Другий важливий аспект моніторингу - це виміри санітарної зони підприємств або приміщень. Ці функції покладені були на СЕС, а зараз на Держпродспоживслужбу. Вона проводить вимірювання за скаргами і виступає позивачем у суді. Саме вона має здійснювати функцію контролю якості повітря у місті. А екологічна інспекція - на підприємстві. Важливо знати, що не можна довести, чиї ці викиди, якщо будинок розташовано не в санітарній зоні конкретного підприємства, або факт впливу іншого підприємства і санітарні зони різних підприємств нашаровуються. Суд не прийме такі докази. Такі українські реалії", - пояснює автор статті.

"Але навіщо витрачати більше сотні тисяч гривень для того, щоб винайти вже винайдений велосипед?" - запитує автор.

"Наприклад, така мережа працює зараз в Івано-Франківську. Підлітки минулого року розробили прототип станції моніторингу повітря. Заручившись підтримкою спонсорів, вони створили першу в Україні мережу онлайн-моніторингу стану повітря. Потім до команди приєднався дорослий волонтер, який допоміг автоматизувати і синхронізувати сервер, щоб він міг приймати та обробляти дані з великої кількості станцій", пишеться в статті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127250
 
   
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Поможет. Он же выдает четкие данные, с которыми можно идти в суд.
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И в суде скажут, куда можно идти с такими данными.
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Это украинский суд. Но есть еще и европейский.
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Обычно ПДК вредных веществ установлены так, что их превышение вызывает хроническое расстройство или болезнь (для острого - ПДК прилично выше). А чтоб доказать причину хронического расстройства, того эксперта надо довольно долгое время довольно часто в одно и то же место вызывать. А город немаленький, другим тоже хочется. Затраты большие, а перспектива выиграть - весьма туманная.
А грамотный адвокат притащит справку, что истец или его сосед - владелец Ланоса с эконормой выбросов "Европисец"- и тем иском только подтереться.
Примерно так.
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Главное этот прибор чиновникам не давать, а то они его поломают.
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В ЕС такие газоанализаторы стоят, на каждой трубе предприятия у которого по ТУ предусмотрены выбросы газов в атмосферу, мониторинг ведется онлайн через сервера министерства экологии и не дай Бог ты превысишь нормативы выбросов или будешь использовать токсическое топливо с превышенным содержанием серы, твое предприятие тут же оштрафуют на сотню тысяч евро и закроют до устранения причин... в ЕС за тону выбросов CO2 нужно заплатить 26$ у нас 10 грн. вот и вся экология...
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Один из источников выбросов это старые машины, не отвечающие европейским стандартам.
Если мы предъявляем жесткие требования к производству, то должны их предъявлять и к другим источникам выбросов.
Кто сейчас проверяет выбросы из выхлопных старых легковушек - "шестерок", "копеек", да и зарубежного старья полно на дорогах.
Все это подлежит запрету из-за превышения нормативов на выброс СО2.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНовозеландський газоаналізатор у Дніпрі не допоможе з моніторингом забруднення повітря, - ЗМІ
 
 
 
 
 
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