 Я спілкувався і прислухався до Філарета, але весь цей час це було приниження мене як предстоятеля церкви через тиск і вимоги, - Епіфаній

Про це в інтерв'ю ВВС заявив глава ПЦУ, митрополит Епіфаній, відповідаючи на питання про розбіжності між ним і Філаретом, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом я не ігнорував його думку, я часто з ним спілкувався та спілкуюсь. Але потрібно зрозуміти формат спілкування. Потрібно зрозуміти відмінність між порадами та ультиматумами. Спілкуючись з почесним патріархом Філаретом я неодноразово йому на цьому наголошував - я готовий прислухатись до його порад. Бо справді в нього є великий досвід керівництва церквою понад півстоліття. Але я не готовий виконувати певні ультиматуми, бо я законно обраний на Об'єднавчому соборі предстоятель. Одноосібно я не маю права змінювати те, що було прийнято колегіально собором", - заявив Епіфаній.

"Тому я прислухався, я спілкувався, але весь цей час певною мірою було навіть деяке приниження мене як предстоятеля церкви через тиск та вимоги, несумісні зі статутом і томосом. Але, не дивлячись ні на що, я заради миру та єдності робив та надалі робитиму усе залежне від мене, щоб в нас все було добре", - констатував митрополит.

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"Протягом останніх днів лунало багато заяв, але в ПЦУ немає розколу. Ми поважаємо святійшого патріарха Філарета, який багато зробив, щоб українська церква стала автокефальною. Але думки окремих архієреїв не демонструють позицію всієї церкви. Я був обраний більшістю голосів на Об'єднавчому соборі й прийняв це як вияв волі Божої, тому я як предстоятель повинен дотримуватись канонічного порядку, статуту і норм томосу. Я не маю права порушувати їх, задовольняючи бажання того чи іншого архієрея нашої церкви. Це не від мене залежить, я як предстоятель не маю права одноосібно змінювати те, що було прийнято колегіально", - пояснив Епіфаній.

"Ми прагнемо єдності, ми прагнемо, щоб в нашій церкві панував мир. І тому я як предстоятель, і Священний синод, і всі архієреї, надалі будемо все робити задля того, щоб в нашій церкві панувала єдність. А заяви, які лунають від деяких ієрархів, на жаль, зараз підтримуються засобами масової інформації нашого сусіда, який не бажає, щоб в нашій церкві панував мир", - зазначив митрополит.

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"Загалом я опираюся на думку і позицію абсолютної більшості єпископів Православної церкви України, не лише членів синоду. І ми єдині в тій думці, що все, що відбулося після об'єднання, те, що було прийнято на Об'єднавчому соборі, задовольняє сучасний стан нашої церкви. Тому робити якісь кардинальні зміни немає жодної потреби", - резюмував Епіфаній.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".