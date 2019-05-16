 Я спілкувався і прислухався до Філарета, але весь цей час це було приниження мене як предстоятеля церкви через тиск і вимоги, - Епіфаній

Про це в інтерв'ю ВВС заявив глава ПЦУ, митрополит Епіфаній, відповідаючи на питання про розбіжності між ним і Філаретом, передає Цензор.НЕТ.
"Загалом я не ігнорував його думку, я часто з ним спілкувався та спілкуюсь. Але потрібно зрозуміти формат спілкування. Потрібно зрозуміти відмінність між порадами та ультиматумами. Спілкуючись з почесним патріархом Філаретом я неодноразово йому на цьому наголошував - я готовий прислухатись до його порад. Бо справді в нього є великий досвід керівництва церквою понад півстоліття. Але я не готовий виконувати певні ультиматуми, бо я законно обраний на Об'єднавчому соборі предстоятель. Одноосібно я не маю права змінювати те, що було прийнято колегіально собором", - заявив Епіфаній.
"Тому я прислухався, я спілкувався, але весь цей час певною мірою було навіть деяке приниження мене як предстоятеля церкви через тиск та вимоги, несумісні зі статутом і томосом. Але, не дивлячись ні на що, я заради миру та єдності робив та надалі робитиму усе залежне від мене, щоб в нас все було добре", - констатував митрополит.
"Протягом останніх днів лунало багато заяв, але в ПЦУ немає розколу. Ми поважаємо святійшого патріарха Філарета, який багато зробив, щоб українська церква стала автокефальною. Але думки окремих архієреїв не демонструють позицію всієї церкви. Я був обраний більшістю голосів на Об'єднавчому соборі й прийняв це як вияв волі Божої, тому я як предстоятель повинен дотримуватись канонічного порядку, статуту і норм томосу. Я не маю права порушувати їх, задовольняючи бажання того чи іншого архієрея нашої церкви. Це не від мене залежить, я як предстоятель не маю права одноосібно змінювати те, що було прийнято колегіально", - пояснив Епіфаній.
"Ми прагнемо єдності, ми прагнемо, щоб в нашій церкві панував мир. І тому я як предстоятель, і Священний синод, і всі архієреї, надалі будемо все робити задля того, щоб в нашій церкві панувала єдність. А заяви, які лунають від деяких ієрархів, на жаль, зараз підтримуються засобами масової інформації нашого сусіда, який не бажає, щоб в нашій церкві панував мир", - зазначив митрополит.
"Загалом я опираюся на думку і позицію абсолютної більшості єпископів Православної церкви України, не лише членів синоду. І ми єдині в тій думці, що все, що відбулося після об'єднання, те, що було прийнято на Об'єднавчому соборі, задовольняє сучасний стан нашої церкви. Тому робити якісь кардинальні зміни немає жодної потреби", - резюмував Епіфаній.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
Филарет Епифанию и его клике любезно предоставил возможность прийти, покаяться и объясниться, но гордыня им не позволила.
Так что теперь пусть пеняют сами на себя. Все приобретённые в 2019 году храмовые и культовые сооружения УПЦ - результат рейдерских захватов, то есть результат нарушения двух из заповедей "Не воруй" и "Не желай себе всего того, что есть у ближнего твоего".
Про гроші.
ВВС News Україна: Ходять чутки, що у Вас дуже скрутна фінансова ситуація, адже нібито почесний патріарх контролює всі фінанси в церкві. Чи це дійсно так?
М.Е.: Повертаючись до попереднього питання - місто Київ - все місто, включаючи всі фінанси, які надходили в церковну касу, окрім Михайлівського монастиря, залишилися за почесним патріархом Філаретом.
ВВС News Україна: Тоді як і на що Ви живете?
М.Е.: Загалом ми - Київська митрополія, Київська православна богословська академія - зараз частково утримуємось з тих пожертв, які надходять в казну Михайлівського золотоверхого монастиря. Решта коштів - від благодійників.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-48284541
Очень хорошо смотрится на фоне истеричного Фили.
Теперь бы можно уже закрыть тему? Зачем говорить и делать что-то еще?
Для чего нужна эта внутренняя возня, да еще освещать ее в прессе?
Пародия на плохой детектив
В.С.Высоцкий
Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской,
Под английским псевдонимом "мистер Джон Ланкастер Пек",
Вечно в кожаных перчатках - чтоб не делать отпечатков,
- Жил в гостинице "Советской" несоветский человек.
Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью,
Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив,
- А потом в нормальном свете представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.
Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной,
Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад.
Искаженный микропленкой, ГУМ стал маленькой избенкой,
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.
Но работать без подручных - может, грустно, может - скучно.
Враг подумал, враг был дока, - написал фиктивный чек.
И где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку несоветский человек.
Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным,
Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел.
В общем, так: подручный Джона был находкой для шпиона.
Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел.
- Вот и первое заданье: в три пятнадцать, возле бани,
Может, раньше, может, позже - остановится такси.
Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-Би-Си.
И еще. Оденьтесь свеже, и на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом. Скажет он:
-Не хотите ли черешни?- Вы ответите: - Конечно.
- Он вам даст батон с взрывчаткой - принесете мне батон.
А за это, друг мой пьяный,- говорил он Епифану,
- Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин...
- Враг не ведал, дурачина, - тот, кому все поручил он,
Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин.
Да, до этих штучек мастер этот самый Джон Ланкастер.
Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек.
Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен.
А в гостинице "Советской" поселился мирный грек....
Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин.....
Да, такое в жизни часто бывает.
У Филарета характер лидера, опыт побольше, к тому же были определенные договоренности.
Епифания, которому не нравится подобное отношение к нему и Собору тоже можно понять.
В таком случае на новом Соборе нужно откровенно поговорить с Филаретом, выделить ему участок работы побольше и не вмешиваться в его работу с условием, что он не будет вмешиваться в работу Епифания и не будет на него давить.
Если Филарет это предложение проигнорирует, тогда к нему прислушиваться больше не будут.
2. Филарет никогда не поддерживал Свинарчуков и отказался ездить ряженым в томос-тур...Епифаний же не мог себе отказать в шоу-программе "по-новому"
3. Его выбрали благодаря Богу - во он как запел в свои 30 лет...песен дивных соловьиных...
Филарет его взял как сын отец, обучить на путь истины поставил - но ГОРДЫНЯ и ЖАЖДА власти взяли верх на Епифанием...Не отец ему больше Филарет - он же ВЛАДЫКА!!!
4. Епифанию "в западло" с новоизбранным президентом встретиться - закантачился на Петре и ни шагу от него. Вот все главы церквей пришли на встречу к новому президенту, но не участник томос-тура!
5. Дал слово - держи! Пообещал Филарету - исполняй! Мог бы монахом быть всю жизнь, но нет...свезло, поймал звезду!
6. Пишет что он бедствует, Филарет все деньги забрал...Епифаний, а в томос-туре бесплатно участие принимал? Тебе только Владимирский собор не платит и уже нищий? Вон у тебя поддержка какая - попроси с Мариуполя денег, куда ты 10 лет поездку планировал, что в Киеве не мог с предстоятелем Церкви украинцев встретиться!
Документ подписан патриархом Филаретом, четырьмя митрополитами, среди которых нынешний предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), и рядом других иерархов УПЦ КП."
Соврамши вы батюшка.
Поймали вас на этом.
Потому веры вам не должно быть.
Впавшего в маразм старпера - в богадельню!
Ссора батюшек в ярких одеждах - это очень грустно, но какое отношение их ссора имеют к вере народа в Бога? Просто третьим в их договорах был Лукавый, который использовал ситуацию для своей предвыборной рекламы да и "кинул" договаривавшихся каждого со своей правдой...))