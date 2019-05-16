EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  10520  54
Все про:Філарет (172) Епіфаній (147) ПЦУ (346)

 Я спілкувався і прислухався до Філарета, але весь цей час це було приниження мене як предстоятеля церкви через тиск і вимоги, - Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що з боку почесного патріарха Філарета відчував певне приниження як предстоятеля церкви через тиск і вимоги, несумісні зі статутом і томосом.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив глава ПЦУ, митрополит Епіфаній, відповідаючи на питання про розбіжності між ним і Філаретом, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом я не ігнорував його думку, я часто з ним спілкувався та спілкуюсь. Але потрібно зрозуміти формат спілкування. Потрібно зрозуміти відмінність між порадами та ультиматумами. Спілкуючись з почесним патріархом Філаретом я неодноразово йому на цьому наголошував - я готовий прислухатись до його порад. Бо справді в нього є великий досвід керівництва церквою понад півстоліття. Але я не готовий виконувати певні ультиматуми, бо я законно обраний на Об'єднавчому соборі предстоятель. Одноосібно я не маю права змінювати те, що було прийнято колегіально собором", - заявив Епіфаній.

"Тому я прислухався, я спілкувався, але весь цей час певною мірою було навіть деяке приниження мене як предстоятеля церкви через тиск та вимоги, несумісні зі статутом і томосом. Але, не дивлячись ні на що, я заради миру та єдності робив та надалі робитиму усе залежне від мене, щоб в нас все було добре", - констатував митрополит.

Читайте також: Період, коли влада здійснювалася в церкві одноосібно, минув. Ми маємо відходити від радянських традицій, але це не було сприйнято Філаретом як нормальне явище, - Епіфаній

"Протягом останніх днів лунало багато заяв, але в ПЦУ немає розколу. Ми поважаємо святійшого патріарха Філарета, який багато зробив, щоб українська церква стала автокефальною. Але думки окремих архієреїв не демонструють позицію всієї церкви. Я був обраний більшістю голосів на Об'єднавчому соборі й прийняв це як вияв волі Божої, тому я як предстоятель повинен дотримуватись канонічного порядку, статуту і норм томосу. Я не маю права порушувати їх, задовольняючи бажання того чи іншого архієрея нашої церкви. Це не від мене залежить, я як предстоятель не маю права одноосібно змінювати те, що було прийнято колегіально", - пояснив Епіфаній.

"Ми прагнемо єдності, ми прагнемо, щоб в нашій церкві панував мир. І тому я як предстоятель, і Священний синод, і всі архієреї, надалі будемо все робити задля того, щоб в нашій церкві панувала єдність. А заяви, які лунають від деяких ієрархів, на жаль, зараз підтримуються засобами масової інформації нашого сусіда, який не бажає, щоб в нашій церкві панував мир", - зазначив митрополит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особисто я перед собором жодних обіцянок не давав. Остання домовленість була викладена на папері без моєї присутності, - Епіфаній про звинувачення Філарета

"Загалом я опираюся на думку і позицію абсолютної більшості єпископів Православної церкви України, не лише членів синоду. І ми єдині в тій думці, що все, що відбулося після об'єднання, те, що було прийнято на Об'єднавчому соборі, задовольняє сучасний стан нашої церкви. Тому робити якісь кардинальні зміни немає жодної потреби", - резюмував Епіфаній.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127249
 
   
 Топ коментарі
 
Епифаний держится молодцом. Вежлив и выдержан.

Очень хорошо смотрится на фоне истеричного Фили.
 показати весь коментар
 
З інтерв'ю Епіфанія BBC News

Про гроші.

ВВС News Україна: Ходять чутки, що у Вас дуже скрутна фінансова ситуація, адже нібито почесний патріарх контролює всі фінанси в церкві. Чи це дійсно так?

М.Е.: Повертаючись до попереднього питання - місто Київ - все місто, включаючи всі фінанси, які надходили в церковну касу, окрім Михайлівського монастиря, залишилися за почесним патріархом Філаретом.

ВВС News Україна: Тоді як і на що Ви живете?

М.Е.: Загалом ми - Київська митрополія, Київська православна богословська академія - зараз частково утримуємось з тих пожертв, які надходять в казну Михайлівського золотоверхого монастиря. Решта коштів - від благодійників.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-48284541
 показати весь коментар
 
пятак реформатора петра и тут своё дело сделал ... раздор и смута
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Каждый сверчок должен знать свой шесток.

Филарет Епифанию и его клике любезно предоставил возможность прийти, покаяться и объясниться, но гордыня им не позволила.

Так что теперь пусть пеняют сами на себя. Все приобретённые в 2019 году храмовые и культовые сооружения УПЦ - результат рейдерских захватов, то есть результат нарушения двух из заповедей "Не воруй" и "Не желай себе всего того, что есть у ближнего твоего".
 показати весь коментар
 
 
З інтерв'ю Епіфанія BBC News

Про гроші.

ВВС News Україна: Ходять чутки, що у Вас дуже скрутна фінансова ситуація, адже нібито почесний патріарх контролює всі фінанси в церкві. Чи це дійсно так?

М.Е.: Повертаючись до попереднього питання - місто Київ - все місто, включаючи всі фінанси, які надходили в церковну касу, окрім Михайлівського монастиря, залишилися за почесним патріархом Філаретом.

ВВС News Україна: Тоді як і на що Ви живете?

М.Е.: Загалом ми - Київська митрополія, Київська православна богословська академія - зараз частково утримуємось з тих пожертв, які надходять в казну Михайлівського золотоверхого монастиря. Решта коштів - від благодійників.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-48284541
 показати весь коментар
 
 
Епифаний держится молодцом. Вежлив и выдержан.

Очень хорошо смотрится на фоне истеричного Фили.
 показати весь коментар
 
 
Надо старичка отправить в богадельню. Больно вони от него много...
 показати весь коментар
 
 
Мы уже имеем Томос. Это самое важное!
Теперь бы можно уже закрыть тему? Зачем говорить и делать что-то еще?
Для чего нужна эта внутренняя возня, да еще освещать ее в прессе?
 показати весь коментар
 
 
да Филарету с высокой горы на этот Томос, он Патриарх, а Епифаний .... вот и бесятся.
 показати весь коментар
 
А как он может быть патриархом, если в Украине только митрополия? Филарет сейчас просто поп...
 показати весь коментар
 
 
вот-вот, не может пережить, что жезл власти и влияния уходит в другие руки
 показати весь коментар
 
 
Раньше в Украине из зарубежных, был только московский патриархат, теперь к нему прибавился ещё и константинопольский патриархат...
 показати весь коментар
 
пятак реформатора петра и тут своё дело сделал ... раздор и смута
 показати весь коментар
 
 
А ти хотів би щоб було як при РПЦ,як у болоті?.
 показати весь коментар
 
 
Даже в новоевангельских церквах были разночтения и трения! Об этом писал апостол Павел! Так что это не катастрофа!
 показати весь коментар
 
 
В нынешней ситуации может привести к катастрофе...
 показати весь коментар
 
 
неужели Земля нелетит на небесную ось?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Епифаний не обращай внмания на сторого маразматика, замайся своим делом. Филарет, Порошенко, Нарик, все уже в прошлом....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я как слышу про Епифана сразу вспоминаю: Я общался и прислушивался к Филарету, но все это время это было унижение меня как предстоятеля церкви из-за давления и требований, - Епифаний - Цензор.НЕТ 365
Пародия на плохой детектив
В.С.Высоцкий
Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской,
Под английским псевдонимом "мистер Джон Ланкастер Пек",
Вечно в кожаных перчатках - чтоб не делать отпечатков,
- Жил в гостинице "Советской" несоветский человек.
Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью,
Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив,
- А потом в нормальном свете представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.
Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной,
Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад.
Искаженный микропленкой, ГУМ стал маленькой избенкой,
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.
Но работать без подручных - может, грустно, может - скучно.
Враг подумал, враг был дока, - написал фиктивный чек.
И где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку несоветский человек.
Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным,
Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел.
В общем, так: подручный Джона был находкой для шпиона.
Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел.
- Вот и первое заданье: в три пятнадцать, возле бани,
Может, раньше, может, позже - остановится такси.
Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-Би-Си.
И еще. Оденьтесь свеже, и на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом. Скажет он:
-Не хотите ли черешни?- Вы ответите: - Конечно.
- Он вам даст батон с взрывчаткой - принесете мне батон.
А за это, друг мой пьяный,- говорил он Епифану,
- Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин...
- Враг не ведал, дурачина, - тот, кому все поручил он,
Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин.
Да, до этих штучек мастер этот самый Джон Ланкастер.
Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек.
Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен.
А в гостинице "Советской" поселился мирный грек....

Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин.....
 показати весь коментар
 
"Я общался и прислушивался к Филарету, но все это время это было унижение меня как предстоятеля церкви из-за давления и требований, - Епифаний" - конечно Филарет сделал для объединения Украины много, и как любой живой человек, хочет постоянно чувствовать благодарность, уважение со стороны государства, и потом мы не знаем, может есть ещё какие то подводные камни, но с другой стороны, он не должен забывать о своём возрасте, и думать о будущем Украины, а не только о себе.
 показати весь коментар
 
 
Филарет не "хочет постоянно чувствовать уважение", а быть главой ПЦУ, что было ему лично обещано Порожненко. Кому ж верить, если не президенту, - подумал предстоятель и сделал всё, что от него требовалось. Но... Петя гнусно "кинул" дедушку, который был руководителем огромной церкви и в одночасье оказался "почетным никем"...
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь когда дела поправятся в государственном менеджменте, то и церковь перестанет кишить псевдослужителями. Филарету прора снять рясу, и в санаторий, а то там человека не видно!
 показати весь коментар
 
 
Почетный пенсионер никак не успокоится... Ну иди себе цветочки выращивай и редиску.. Хватит уже..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Чем ближе к церкви - тем дальше от Бога. Не позорьтесь и страну не позорьте. Научились у порошенко гадить в собственном доме. Вонь идёт уже по всему миру.
 показати весь коментар
 
 
ПЦУ - это зеркальное отображение украинской политики...
 показати весь коментар
 
Епифанию (если вдруг читает или ктото передаст) - Ни-кого не слушай - делай то, что считаешь правильным до тех пор пока позволяет здоровье. Он оценит и сделает так как правильно. Ошибаться могутт все. Главное действовать от души, с умом и по совести.
 показати весь коментар
 
 
У Епифания свое начальство-Константинопольский патриарх. И он будет делать то , что прикажут из Стамбула.
 показати весь коментар
 
Филарет как и Порошенко , оба жаждут власти ни тот ни другой не могут смирится с её отсутствием у них .
 показати весь коментар
 
 
Я общался и прислушивался к Филарету, но все это время это было унижение меня как предстоятеля церкви из-за давления и требований, - Епифаний

Да, такое в жизни часто бывает.

У Филарета характер лидера, опыт побольше, к тому же были определенные договоренности.
Епифания, которому не нравится подобное отношение к нему и Собору тоже можно понять.
В таком случае на новом Соборе нужно откровенно поговорить с Филаретом, выделить ему участок работы побольше и не вмешиваться в его работу с условием, что он не будет вмешиваться в работу Епифания и не будет на него давить.
Если Филарет это предложение проигнорирует, тогда к нему прислушиваться больше не будут.
 показати весь коментар
 
У филиного характера поводырь альцмейгер.... Я спілкувався і прислухався до Філарета, але весь цей час це було приниження мене як предстоятеля церкви через тиск і вимоги, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 898
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
1. Для церкви Украины среди всех священников Филарет сделал больше всех, как никто другой.
2. Филарет никогда не поддерживал Свинарчуков и отказался ездить ряженым в томос-тур...Епифаний же не мог себе отказать в шоу-программе "по-новому"
3. Его выбрали благодаря Богу - во он как запел в свои 30 лет...песен дивных соловьиных...
Филарет его взял как сын отец, обучить на путь истины поставил - но ГОРДЫНЯ и ЖАЖДА власти взяли верх на Епифанием...Не отец ему больше Филарет - он же ВЛАДЫКА!!!
4. Епифанию "в западло" с новоизбранным президентом встретиться - закантачился на Петре и ни шагу от него. Вот все главы церквей пришли на встречу к новому президенту, но не участник томос-тура!
5. Дал слово - держи! Пообещал Филарету - исполняй! Мог бы монахом быть всю жизнь, но нет...свезло, поймал звезду!
6. Пишет что он бедствует, Филарет все деньги забрал...Епифаний, а в томос-туре бесплатно участие принимал? Тебе только Владимирский собор не платит и уже нищий? Вон у тебя поддержка какая - попроси с Мариуполя денег, куда ты 10 лет поездку планировал, что в Киеве не мог с предстоятелем Церкви украинцев встретиться!
 показати весь коментар
 
 
а чем красава Филарет думал, когда давал свое согласие? оказывается не только в миру старики не хотят ни уступать власть ни делиться нею, по-прежнему желают оставаться безраздельными владыками и плевать на прихожан, которые банально не могут понять что происхдит и кому верить.
 показати весь коментар
 
Церковь - самый древний сетевой маркетинг в мире. Кто-то лишился дохода и начал передел рынка.
 показати весь коментар
 
 
"Православная церковь Украины обнародовала постановление поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года о самороспуске.
Документ подписан патриархом Филаретом, четырьмя митрополитами, среди которых нынешний предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), и рядом других иерархов УПЦ КП."

Соврамши вы батюшка.
Поймали вас на этом.
Потому веры вам не должно быть.
 показати весь коментар
 
Гнида Пепе...нагадило, протягнуло наскоро, заради своєї вигоди та піару...тепер маємо !
 показати весь коментар
 
 
Будапештский меморандум тоже подписывали
 показати весь коментар
 
Владика Епіфаній робить все правильно...ситуація "не стандартна".. потрібна "залізна" витримка... час зробить своє..шкода, бо за цей час церква ослабне...але іншого виходу немає... треба терпіти, але народові все треба вияснювати до найменшої деталі... люди зрозуміють
 показати весь коментар
 
 
Епифанию - респект. Он - будущее Украинской церкви.
Впавшего в маразм старпера - в богадельню!
 показати весь коментар
 
 
у Филарета крыша съехала? да если бы не история с Томосом, так и ходил бы пожизненно с анафемой.
 показати весь коментар
 
 
Так он и сейчас с анафемой ходит, но теперь только простым попом.
 показати весь коментар
 
Филарету приписывали заслугу в получении Томоса. Теперь оказывается ,что он там был главным препятсявием,а основную роль сыграл Порошенко, как это не досадно поклонникам Зе.
 показати весь коментар
 
 
Именно так - основную роль в нынешней склоке, бросающей грязную тень на Украинскую Церковь, сыграл Порошенко. Не хорошо "швырять" патриархов, аморально. Да где Петя, а где мораль? ))
 показати весь коментар
 
 
Тепер чекаємо і від Варфоломія з Єпіфаном...
Я спілкувався і прислухався до Філарета, але весь цей час це було приниження мене як предстоятеля церкви через тиск і вимоги, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 5706
 показати весь коментар
 
Вот это именно тот яркий случай, когда трижды правы те, что прислушиваются к строкам Библии "Церковь - это храм нерукотворный, ибо Богу поклоняются не храмами, и не в храмах Он обитает " и "Разве не знаете, что вы - храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят; а этот храм - вы".
Ссора батюшек в ярких одеждах - это очень грустно, но какое отношение их ссора имеют к вере народа в Бога? Просто третьим в их договорах был Лукавый, который использовал ситуацию для своей предвыборной рекламы да и "кинул" договаривавшихся каждого со своей правдой...))
 показати весь коментар
 
Епифаний топи их всех, как котов поганых.
 показати весь коментар
 
Главное для общества, среди которых полно безбожников, не лезть в церковные дела. Они, и Епифаний, и Филарет, сами разберутся. Каждый из них по своему прав. И Спаси Боже не приплетайте политику и интересы отдельных политиков к проблемам Церкви. Тем более что, читая посты, я вижу что среди их авторов полно провокаторов и просто врагов и Украины, и УПЦ
 показати весь коментар
 
И в заключение, я не вижу ни одной реформы, действия, шага со стороны Порошенко, которые не принесли бы огромный вред Украины. Оглянитесь назад и убедитесь сами. Или Порошенко проклят Богом или все эти вредоносные дела он вершил целенаправленно!
 показати весь коментар
 
 
Напоминает склоки ларечников. Мол, понаставляли своих ларьков, мои и не видно.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЯ спілкувався і прислухався до Філарета, але весь цей час це було приниження мене як предстоятеля церкви через тиск і вимоги, - Епіфаній
 
 
 
 
 
 вгору