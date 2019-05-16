 Ірина Геращенко залишає Тристоронню контактну групу і посаду Уповноваженого президента з урегулювання ситуації на Донбасі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеканал "Прямий".
"Зараз ідуть дебати про перезавантаження мінських груп. Я сьогодні написала заяву як Уповноважена президента Порошенка з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, як представник України в гуманітарній групі з проханням звільнити мене з цих посад. Я вважаю, що необхідно забезпечити тристороннє перезавантаження учасників мінських груп - і від України, і від Росії, і від ОБСЄ", - наголосила Ірина Геращенко.
Вона обіцяє допомагати новій владі сприяти вирішенню тих питань, які будуть стояти в форматі мінських груп.
"Ми залишаємося відкритими для нової влади для того, щоб сприяти вирішенню тих питань, які будуть стояти в форматі мінських груп. Але очевидно, що має відбутися перезавантаження", - додала Геращенко.
Ірина Геращенко була призначена Уповноваженим президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі указом президента Петра Порошенка від 17 червня 2014 року.
Представником України в гуманітарній підгрупі ТКГ Геращенко стала в травні 2015 року.
Не позорься.
https://elise.com.ua/2019/05/01/doprygalas-vskryta-irina-gerashhenko-foto-video/
"Я сама жена бизнесмена, но поверьте мне, здесь не всё так однозначно" (с)
Така страшна у нас тякучка".
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ИРИНА ВСЕМ ПОМОГАЕТ КТО У ВЛАСТИ.
Некоторые обязательные пункты этого преступного минского сговора для особого порядка самоуправления в ОРДЛО включают следующее:
--освобождение от наказания, преследования и дискриминации всех лиц,( кровавых нелюдей, бандитов , террористов) связанных с событиями ( оккупацией ), имевшими место на Донбассе (оккупированная кремлём бандитская резервация (ордло);
- право на языковое самоопределение ( полное уничтожение украинского и замена на язык кровавого врага - оккупанта);
- участие органов местного самоуправления ( из кровавых бандитов сепаратистов, террористов) в назначении бандитских глав органов прокуратуры и судов;
- государство оказывает поддержку ( кормит - террористов - коллаборационистов, бандитов - террористов )социально-экономическому развитию;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству (открытая граница с проклятой вражеской фашистской) РФ;
-Представители депутатов -бандитов из оккупированной кремлём длнр в Верховной Раде могут накладывать вето на решение о вступлении Украины в ЕС и НАТО.
- создание преступных отрядов ( из кровавых убийц бандитов - боевиков) народной милиции по решению местных бандитских советов ;
- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах ( всякой прокремлёвской бандитской своры), назначенных этим законом, ни кем не могут быть досрочно прекращены ( даже за самые страшные тяжёлые преступления).
Ну просто замечательный закон, но только для проклятых российских оккупантов кровавого маньяка фашиста )(уйла и его холуёв коллаборационистов - террористов, бандитов - сепаратистов в оккупированной кремлём "лугандонии"
Бойко, Мураев, Рабинович.
Я к примеру , назову с десяток генералов (Героев ссср) кто крал , воровал , убивал и на вскидку с десяток святых , кто опять же воровал , грабил, убивал , девок насиловал и тут же животы вспаривал , но вошли в историю как святые.
Вам до этой тётеньки как раку до Китая )))
А о БПП и говорить нечего!...
Инвалид. Пойдет по стопам Юли - ицелится...
КРЫШЕВАНИЕ ТОП КОРРУПЦИИ
ШОКИРУЮЩИЕ ТАРИФЫ ЖКХ, ЦЕНУ НА ГАЗ, ПРОДУКТЫ, ЛЕКАРСТВА, ТОВАРЫ...........
РЕХВОРМИРОВАННУЮ СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ ПО КОТОРОЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ОТМЕНИЛ НЕЗАКОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ
И ТЕПЕРЬ 41 ТОП КОРРУПЦИОНЕР НЕ ПОНЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ ПРИЧЕМ БЕЗ ПРАВА ОБЖАЛОВАНИЯ
ШО НИКТО НЕ ПОНЕС НАКАЗАНИЕ ЗА 5 ВЗОРВАННЫХ СКЛАДОВ С БОЕПРИПАСАМИ И ЭТО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!!
ИЛИ ШО МИЛЛИАРДЫ ВОЗМЕСТИЛИ ИЗ НИЩЕГО БЮДЖЕТА СТРАНЫ
НИКТО НЕ ПОНЕС ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЛОВАЙСКИЙ и ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ КОТЛЫ
И РАССТРЕЛ ЕВРОМАЙДАНА.