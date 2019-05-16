EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  7703  99
Все про:Геращенко Ірина (884) мінські угоди (1535) Тристороння контактна група (80)

 Ірина Геращенко залишає Тристоронню контактну групу і посаду Уповноваженого президента з урегулювання ситуації на Донбасі

Нардеп від БПП Ірина Геращенко заявила, що вирішила залишити пост Уповноваженого президента з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеканал "Прямий".

"Зараз ідуть дебати про перезавантаження мінських груп. Я сьогодні написала заяву як Уповноважена президента Порошенка з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, як представник України в гуманітарній групі з проханням звільнити мене з цих посад. Я вважаю, що необхідно забезпечити тристороннє перезавантаження учасників мінських груп - і від України, і від Росії, і від ОБСЄ", - наголосила Ірина Геращенко.

Вона обіцяє допомагати новій владі сприяти вирішенню тих питань, які будуть стояти в форматі мінських груп.

Читайте також: Країни, що підтримують повернення РФ в ПАРЄ просто так, є співучасниками підриву мінських угод, - Клімкін

"Ми залишаємося відкритими для нової влади для того, щоб сприяти вирішенню тих питань, які будуть стояти в форматі мінських груп. Але очевидно, що має відбутися перезавантаження", - додала Геращенко.

Ірина Геращенко була призначена Уповноваженим президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі указом президента Петра Порошенка від 17 червня 2014 року.

Представником України в гуманітарній підгрупі ТКГ Геращенко стала в травні 2015 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127242
 
   
 Топ коментарі
 
жаль, зубатая такая дама, насыпала кацам перца на хвост, что аж полыхало
 показати весь коментар
 
А дружбан-подельник медведчук как расстроится...
 показати весь коментар
 
Фотка конечно до хвоста, посему не стану утверждать что она сделала с его хвостом, но выше хвоста вроди как жив здоров и доволен.
Ирина Геращенко покидает Трехстороннюю контактную группу - Цензор.НЕТ 7283
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кроми вищіпаних бров та дебелої статури повинні ще бути авторитет та клепка...
 показати весь коментар
 
 
- « Бабушка не хотела умирать: капризничала, требовала кофий и однажды летом выползла даже на площадь Парижской Коммуны послушать новомодную выдумку - музыкальное радио» (с)
 показати весь коментар
 
ты наверно до)(уя для мира в Украине сделал ....балаболить только в инете )))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А за нее теперь Юзик из 95 квартала будет🤡
 показати весь коментар
 
 
Кацап, ти минулого раазу казав що, якщо не виберем ПОПу, то сонце не зійде)) Тепер без Ірки "всьопропадьот". Вам до якого числа проплачено? Ще довго срать тут будеш?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
До тех пор пока твой ************ свалит вместе с каломоем.
 показати весь коментар
 
 
жаль, зубатая такая дама, насыпала кацам перца на хвост, что аж полыхало
 показати весь коментар
 
 
Фотка конечно до хвоста, посему не стану утверждать что она сделала с его хвостом, но выше хвоста вроди как жив здоров и доволен.
Ирина Геращенко покидает Трехстороннюю контактную группу - Цензор.НЕТ 7283
 показати весь коментар
 
 
... а вся палата під цим підписалася чи ти один як самий яскравий делега...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Кароч, пиариться на "освобождении" неосвобожденных возможности больше не будет. Ирина Геращенко покидает Трехстороннюю контактную группу - Цензор.НЕТ 1066
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
І хто тепер буде замість Геращенко кацапам копняки роздавати? Разумков чи шо? Все розвалюється....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Та найдут какого нибудь очередного клоуна из телевизора
 показати весь коментар
 
 
Ты ж только добавляй в каждом своём перле: я сам - москвич.
 показати весь коментар
 
 
тебя обменяем, больше мешка картошки не дадут, но хоть что-то...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Считаю справедливым обменять моряков, на тех кто отправил буксир и рыбацкий катер против флота рф.
 показати весь коментар
 
 
Чё ж ты лизоблюд шоколадный молчал в трубочку о моряках до сего дня?
 показати весь коментар
 
 
Тролль это московский. И то, что порохоботы его дружно отлайкали - показательно.
 показати весь коментар
 
 
А кто этих моряков отправил на верную смерть,слава Богу ,что это не произошло,своих сыновей,они бы отправили?
 показати весь коментар
 
 
Не могли не знать. Скорее приманка для ватноголовых)
 показати весь коментар
 
 
Зря ты уколы пропускал, видишь каким идиотом стал... Бело-сине-красный - это теперь войну объявлять Англии, Исландии, Кубе, Коста Рике, Норвегии, Нидерландам, Панаме, Парагваю, Словении, Франции, Таиланду и еще десятку стран?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Какая потеря!!! Я рыдаю....Траур по стране. Ирина Геращенко покидает Трехстороннюю контактную группу - Цензор.НЕТ 4043
 показати весь коментар
 
 
А дружбан-подельник медведчук как расстроится...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Эта мадам Геращенко стала миллионером во время войны и писала, что встречается с матерями военнопленных в то время как лежала на песочке на вилле по 600 евро в месяц. И то, как она вообще попала на верх... Одна сплошная грязь... Вот здесь и написано и видео есть...
https://elise.com.ua/2019/05/01/doprygalas-vskryta-irina-gerashhenko-foto-video/
 показати весь коментар
 
 
600 евро в месяц, нихрена себе, да как она могла деньжище то какие, не могла как Зе скромно за 40К. А источник клевый, знатная прокацапская помойка.
 показати весь коментар
 
 
Угу, причем исключительно только со слов "жены офицера", которая на той же вилле на песочке рядом лежала
"Я сама жена бизнесмена, но поверьте мне, здесь не всё так однозначно" (с)

 показати весь коментар
 
 
эт естественно, без медведчука что ей там делать?
 показати весь коментар
 
 
Она просто убегает. Видно, есть почему...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Аллилуя!! КПД ее работы за все годы 0%! Ну кроме селфи с медведчуком...
 показати весь коментар
 
 
Геращенко просто убегает. Видно есть почему... Непросто стать миллионершей во время войны на бюджетной службе...
 показати весь коментар
 
 
Та в Лиге смеха полно команд, сейчас сформируют новую группу быстренько Заинька или что нибудь похожее, зато смешно. .
 показати весь коментар
 
 
"А у нас така тякучка.
Така страшна у нас тякучка".
 показати весь коментар
 
 
Зеля Вітєнькє під зад коліном і Гєрі в Мінську робити нічого)))
 показати весь коментар
 
 
Підніжка щось таки знає. Мабть вирішила здриснути з України з нацарьованим
 показати весь коментар
 
 
Она обещает помогать новой власти способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп.

================================================================

ИРИНА ВСЕМ ПОМОГАЕТ КТО У ВЛАСТИ.

Ірина Геращенко залишає Тристоронню контактну групу - Цензор.НЕТ 4156

Ірина Геращенко залишає Тристоронню контактну групу - Цензор.НЕТ 3565


 показати весь коментар
 
 
І кого вона останього разу визволила? 20 кримських уголовників?
 показати весь коментар
 
 
Минский сговор под редакцией кремлёвского фашиста )(уйла который поддерживает продажная кремлёвская 5 колона в Украине.
Некоторые обязательные пункты этого преступного минского сговора для особого порядка самоуправления в ОРДЛО включают следующее:
--освобождение от наказания, преследования и дискриминации всех лиц,( кровавых нелюдей, бандитов , террористов) связанных с событиями ( оккупацией ), имевшими место на Донбассе (оккупированная кремлём бандитская резервация (ордло);
- право на языковое самоопределение ( полное уничтожение украинского и замена на язык кровавого врага - оккупанта);
- участие органов местного самоуправления ( из кровавых бандитов сепаратистов, террористов) в назначении бандитских глав органов прокуратуры и судов;
- государство оказывает поддержку ( кормит - террористов - коллаборационистов, бандитов - террористов )социально-экономическому развитию;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству (открытая граница с проклятой вражеской фашистской) РФ;
-Представители депутатов -бандитов из оккупированной кремлём длнр в Верховной Раде могут накладывать вето на решение о вступлении Украины в ЕС и НАТО.
- создание преступных отрядов ( из кровавых убийц бандитов - боевиков) народной милиции по решению местных бандитских советов ;
- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах ( всякой прокремлёвской бандитской своры), назначенных этим законом, ни кем не могут быть досрочно прекращены ( даже за самые страшные тяжёлые преступления).
Ну просто замечательный закон, но только для проклятых российских оккупантов кровавого маньяка фашиста )(уйла и его холуёв коллаборационистов - террористов, бандитов - сепаратистов в оккупированной кремлём "лугандонии"
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, ким замінять. Кандидатури, які не будуть повзати на колінах перед кацапами й ордловцями, відстоювати інтереси України є?
 показати весь коментар
 
 
наймут твоего хазяина. рыло нрмальное, бухает, че еще надо?
 показати весь коментар
 
Коментатори - суцільні ідіоти. Дуже дякую, Ірино, за Вашу роботу.
 показати весь коментар
 
 
Не ідіоти. Ватні тролі на роботі. Вони зацікавлені в руйнації.
 показати весь коментар
 
 
Руйнації чого? "Зеленого коридору" в Іловайську? Чи вашого мінстеця продажних чмирів?
 показати весь коментар
 
 
Назовите хоть одного (факты приложить) кто не крал , не брал , не убивал?
Я к примеру , назову с десяток генералов (Героев ссср) кто крал , воровал , убивал и на вскидку с десяток святых , кто опять же воровал , грабил, убивал , девок насиловал и тут же животы вспаривал , но вошли в историю как святые.
Вам до этой тётеньки как раку до Китая )))
 показати весь коментар
 
 
Вам до этой тётеньки как раку до Китая )))

А о БПП и говорить нечего!...
 показати весь коментар
 
 
Как поднимать кучу пьіли без толку, то будут очень ценньіе советьі от Ирки)
 показати весь коментар
 
Після дебатів досі коліна болять?)

Инвалид. Пойдет по стопам Юли - ицелится...
 показати весь коментар
 
Здравия всем! Ну в общем то логичное решение, поскольку Порошенко и его команда уходят в опозицию к Торчку и Ко . Остается только поблагодарить за то что было сделано. Теперь это проблемы Торчка и его Зе команды- обеспечить отстаивание интересов Украины в Нормадском формате переговоров в том числе и в гуманитарной сфере, и в вопросах обмена пленными и политзаключенными.
 показати весь коментар
 
 
ПОРОХОФИЛ А КАК МОЖНО БЛАГОДАРИТЬ ПОРОШЕНКО ЗА:

КРЫШЕВАНИЕ ТОП КОРРУПЦИИ

ШОКИРУЮЩИЕ ТАРИФЫ ЖКХ, ЦЕНУ НА ГАЗ, ПРОДУКТЫ, ЛЕКАРСТВА, ТОВАРЫ...........

РЕХВОРМИРОВАННУЮ СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ ПО КОТОРОЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ОТМЕНИЛ НЕЗАКОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ

И ТЕПЕРЬ 41 ТОП КОРРУПЦИОНЕР НЕ ПОНЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ ПРИЧЕМ БЕЗ ПРАВА ОБЖАЛОВАНИЯ

ШО НИКТО НЕ ПОНЕС НАКАЗАНИЕ ЗА 5 ВЗОРВАННЫХ СКЛАДОВ С БОЕПРИПАСАМИ И ЭТО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!!

ИЛИ ШО МИЛЛИАРДЫ ВОЗМЕСТИЛИ ИЗ НИЩЕГО БЮДЖЕТА СТРАНЫ

НИКТО НЕ ПОНЕС ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЛОВАЙСКИЙ и ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ КОТЛЫ

И РАССТРЕЛ ЕВРОМАЙДАНА.
 показати весь коментар
 
Я не хочу сейчас спорить с людьми подобными тебе, я эти вопросы и мессиджи подробно опровергал во время предвыборной компании, и возвращаться в полемику сейчас- не имеет никакого смысла- это уже в прошлом, и его не вернуть и не исправить. Скажу только одно- основным источником коррупции является не Попошенко, Ющенко и т.д.- а ты и тебе подобные люди, сознание которых находится на этом пути развития! Вы являетесь и источником и потребителем той Системы ,которую создали или которая была вам навязана- в любом случае, причиной являетесь вы сами! Система корупции- это та Маирица в которой вы живете , и которую вы подпитываете. Приведу простые примеры- вас остановили за привышение скорости, вы знаете лучше чем кто либо другой , что вы это нарушили, но вам не хочется сидеть и терять время- на то чтобы жождаться протокола, подписать, потом выяснить когда у вас рассмотрение вашего дела, пойти в суд и просто сказать-"Да я признаю, я нарушил, задумался, был в приподнятом настроении или куда то спешил- извините меня, я больше так не буду делать! Я буду контролировать свои эмоции и желания в будущем, и буду соблюдать правила движения! " получить свой тикет и оплатить в установленном порядке. Вместо этого, ты говоришь- "начальник, да окей я нарушил сколько тебе дать ,чтобы ты ничего не писал! У меня нет времени на это!" Он оглашает тебе сумму, и ты ему даешь! Вот отсюда и начинается Коррупция- как Система общественных отношений! И так как ты- миллионы!
 показати весь коментар
 
 
Дебил - это ты, гибрид- под названием Зебил! Поршенко сделал жля Украины больше, чем все Президенты вместе взятые! Главное что при нем впервые, Украина реально стала выходить из под влияния Касапии! Реально по всем главным и стратегическим направлениям, по сути, при нем началась реальное , а не декларативное, движение в ЕС и НАТО, и укрепление суверенитета на трех позициях- Язык, как независимый культурный фактор, Вера- как независимые нравственные ориентиры, и Армия- как инструмент защиты независимости! Без популизма, на основе международной поддержки и сотрудничества! А борьба с корупцией- это внутренний вопрос организации элит! У того же Сигапура- который вы приводите в виде лозунгов - реальные успехи появились только после 10 лет, при том что там была далеко не демократия, а практически авторитарный режим! Это факты! Южная Корея вообще назодилась лет 10- 15 под внешним управлениям военной верхушки США и местных генералов, и лишь после этого- появились какие то зачатки западного демократического устройства, когда общество было законнопослушным. А вы анархисты ( пох..исты)по своим убеждениям. Чем то вы похожи на американцев, но это иллюзия! Американцы - либералы, у них частная собственность- это священная корова, и как следствие- рациональное мышление. Вы же больше склоняетесь к социализму- и весь ваш главный принцип- это подчинение личных интересов общественным не через компромисс и рациональность! Даже ваш вопрос- яркий тому пример! Ну в войне по крайней мере учавствуют две стороны- и чтобы ее прекратить, нужно желание двух сторон. Это я по поводу обещания закончить войну за несколько месяцев! Нельзя закончить то что закончить в принципе- не возможно! Этот конфликт будет продолжаться долго. Она уже тянется как минимум1000 лет! Просто горячие фазы вооруженного противостояния сменялись более мирными периодами и наоборот!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниІрина Геращенко залишає Тристоронню контактну групу і посаду Уповноваженого президента з урегулювання ситуації на Донбасі
 
 
 
 
 
 вгору