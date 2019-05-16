 Ірина Геращенко залишає Тристоронню контактну групу і посаду Уповноваженого президента з урегулювання ситуації на Донбасі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеканал "Прямий".

"Зараз ідуть дебати про перезавантаження мінських груп. Я сьогодні написала заяву як Уповноважена президента Порошенка з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, як представник України в гуманітарній групі з проханням звільнити мене з цих посад. Я вважаю, що необхідно забезпечити тристороннє перезавантаження учасників мінських груп - і від України, і від Росії, і від ОБСЄ", - наголосила Ірина Геращенко.

Вона обіцяє допомагати новій владі сприяти вирішенню тих питань, які будуть стояти в форматі мінських груп.

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"Ми залишаємося відкритими для нової влади для того, щоб сприяти вирішенню тих питань, які будуть стояти в форматі мінських груп. Але очевидно, що має відбутися перезавантаження", - додала Геращенко.

Ірина Геращенко була призначена Уповноваженим президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі указом президента Петра Порошенка від 17 червня 2014 року.

Представником України в гуманітарній підгрупі ТКГ Геращенко стала в травні 2015 року.