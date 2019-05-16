 ЄС поки не може запропонувати перспективу членства жодній новій країні, - Мінгареллі

Про це він сказав під час дискусії "Авангард Європи? Минуле і майбутнє Східного партнерства", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"ЄС зараз не має можливості запропонувати перспективу членства жодній додатковій країні, нам треба вирішити чимало проблем, які у нас є. Україна все ще має виконати умови, які дозволять їй подати заявку на членство в ЄС, тому вам треба зосередити енергію на тому, щоб впровадити на практиці верховенство права, підняти економічний розвиток, щоб людям не довелося їхати на роботу в Польщу чи Литву і як зробити так, щоб у країні було відповідне управління", - сказав він.

При цьому він зазначив, що Україна перебуває в центрі Європи, і двері для неї відкриті.

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