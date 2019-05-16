 ЄС поки не може запропонувати перспективу членства жодній новій країні, - Мінгареллі

Про це він сказав під час дискусії "Авангард Європи? Минуле і майбутнє Східного партнерства", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.
"ЄС зараз не має можливості запропонувати перспективу членства жодній додатковій країні, нам треба вирішити чимало проблем, які у нас є. Україна все ще має виконати умови, які дозволять їй подати заявку на членство в ЄС, тому вам треба зосередити енергію на тому, щоб впровадити на практиці верховенство права, підняти економічний розвиток, щоб людям не довелося їхати на роботу в Польщу чи Литву і як зробити так, щоб у країні було відповідне управління", - сказав він.
При цьому він зазначив, що Україна перебуває в центрі Європи, і двері для неї відкриті.
Стратегическая цель Украины - не позднее 2023г подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО, напоминает президент Украины Петр Порошенко.
Парламент Канады сегодня..
какой нам,нах,ЕС...
Ведь богатые типа Швейцария или не бедные как Исландия, захотят и будут в EC хоть завтра, но они не хотят. Или вот как Чехия, умно сделала, втсупила в EC, но евро у себя не ввела.
В первую очередь нужно сделать Украину комфортной для жизни украинцев, вернуть те комфортные порядки в области формирования тарифов и цен, которые были до этой власти, побороть коррупцию, а потом уже думать о вступлении в ЕС.