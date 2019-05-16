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Все про:членство в ЄС (131) Мінгареллі (170)

 ЄС поки не може запропонувати перспективу членства жодній новій країні, - Мінгареллі

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляє, що ЄС поки не може запропонувати перспективу членства жодній новій країні.

Про це він сказав під час дискусії "Авангард Європи? Минуле і майбутнє Східного партнерства", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"ЄС зараз не має можливості запропонувати перспективу членства жодній додатковій країні, нам треба вирішити чимало проблем, які у нас є. Україна все ще має виконати умови, які дозволять їй подати заявку на членство в ЄС, тому вам треба зосередити енергію на тому, щоб впровадити на практиці верховенство права, підняти економічний розвиток, щоб людям не довелося їхати на роботу в Польщу чи Литву і як зробити так, щоб у країні було відповідне управління", - сказав він.

При цьому він зазначив, що Україна перебуває в центрі Європи, і двері для неї відкриті.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127241
 
   
 Топ коментарі
 
то може просто ЄС прозрів і вирішив не брати до себе країну, яка 73% проголосувала за клоуна під час війни. В ЄС своїх фріків вистачає, кому потрібні божевільні?
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ЄС поки не може запропонувати перспективу членства жодній новій країні, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 1647
Парламент Канады сегодня..
какой нам,нах,ЕС...
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еще немного афроевропейцев и афроазиатов туда, и сами на Марс начнут бежать из старушки Европы.. ЄС поки не може запропонувати перспективу членства жодній новій країні, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 8193
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А Петя сказал, что будем подавать заявку! Неужели обманул?!
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то може просто ЄС прозрів і вирішив не брати до себе країну, яка 73% проголосувала за клоуна під час війни. В ЄС своїх фріків вистачає, кому потрібні божевільні?
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Пьетя в шоци!!!)))
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Европа скоро в состав раши вступит : все так любят пу с его газом
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Как же так, а Петя уже все в Констиуцию вставил, с НАТО тоже самое. Как всегда сбрехал...
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Ну, вступ в ЕС для Украины не так важен как всту в НАТО. При втупе в НАТО жители мордора будут боятся даже камень в нашу сторону бросить.
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не буде ніякого вступу в НАТО при Зебені. Забудьте. Він не хоче вступати в НАТО, а хоче референдити.
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на фотке такой чепушило сам на член похож
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Вот и не надо - всё равно на референдуме проголосуют против.
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та Бєларусь як тільки скине вусатого диктатора можна сказати вже готова до вступу в ЄС - люди там не такі апупєвшіє зрадофіли, як у нас, крім того дисципліновані - звикли виконувати закони, бо бояться карального апарату
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Пошел вон антисемит хренов, Израиль живет отлично потому что туда не заселяли имбецилов, а Украина ими кишит и это независимо от национальности
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т.е как бы и морковку отобрали? ну, и кудыбечь???
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еще немного афроевропейцев и афроазиатов туда, и сами на Марс начнут бежать из старушки Европы.. ЄС поки не може запропонувати перспективу членства жодній новій країні, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 8193
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И вы наверное там точно не были, ибо на первом месте там евроарабы, причем германия буквально кишит
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Та шо за день такий??? Кожні півгодини четвертакам нові темники потрібні... ЄС поки не може запропонувати перспективу членства жодній новій країні, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 4566
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Браво! Фраза дня! В кынцы робочого дня ти зумыв розвеселити великий колектив) ЄС поки не може запропонувати перспективу членства жодній новій країні, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 7332 Пиши ще!
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Украине не нужен этот гнилой ЕС. Нужно углублять сотрудничество с англоязычными странами - США, Великобританией, Канадой, Австралией, Новой Зеландией.
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ЄС поки не може запропонувати перспективу членства жодній новій країні, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 1647
Парламент Канады сегодня..
какой нам,нах,ЕС...
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Надеюсь Бритиши скоро свалят с этой гнилой тусы. Тем более молодцы со временем поднимут свой фунт.
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Мингарелли не захотел вдаваться в подробности, что ЕС "пока не может" предложить перспективу членства ни одной бедной стране.
Ведь богатые типа Швейцария или не бедные как Исландия, захотят и будут в EC хоть завтра, но они не хотят. Или вот как Чехия, умно сделала, втсупила в EC, но евро у себя не ввела.
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Да кому нужно вхождение в этот конгломерат который сам может развалится. Смотрите на Израиль- только договор о стратегическом партнерстве с США ( после того как это ************ покинет пост президе6та) и вступление в НАТО, пусть эта европа своих беженцев в жопы целует, скоро получат по сусалам.
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Мингарелли правильно говорит и ассоциации пока хватит, да и в ЕС сейчас хватает проблем.
В первую очередь нужно сделать Украину комфортной для жизни украинцев, вернуть те комфортные порядки в области формирования тарифов и цен, которые были до этой власти, побороть коррупцию, а потом уже думать о вступлении в ЕС.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄС поки не може запропонувати перспективу членства жодній новій країні, - Мінгареллі
 
 
 
 
 
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