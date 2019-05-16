 Велика частина екоподатку йде не на екологію, а на інші цілі, - Семерак

Про це заявили учасники глобального економічного форуму за підтримки ООН, який відбувся в Києві, повідомляє "5 канал".
Так, за словами міністра навколишнього середовища Остапа Семерака, велика частина коштів екологічного податку йде не на екологію, а на інші цілі.
"Сьогодні в Україні 45 відсотків коштів, які сплачуються від екологічного податку, йдуть у загальний фонд бюджету. А далі ті люди, які приймають рішення про те, як ділиться загальний фонд бюджету, направляють ці кошти на освіту, на охорону здоров'я, на навколишнє середовище, на будівництво доріг тощо. Це неправильно", – заявив Семерак.
Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді вже зареєстровано нові законодавчі ініціативи, які позитивно оцінює бізнес.
Так за словами начальника управління з охорони навколишнього середовища компанії "Метінвест" Владислава Варнавського реформа екоподатку дозволить зробити екологічний податок дійсно ефективним.
"Законопроекти досить прості, і вони пропонують використовувати до 70 відсотків екологічного податку на екологічні проекти підприємств. Тобто, підприємство приймає рішення про те, що воно буде реалізувати проект, інвестує власні кошти, і коли проект завершений, вже підписані документи про введення в експлуатацію, підприємство залишає в своєму розпорядженні ту частину екоподатку, яка може покрити ці витрати", – заявив Варнавский .
Раніше, міжнародна компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявила, що незважаючи на те, що платежі по екологічному податку ростуть, вони не використовуються в Україні на природоохоронні цілі.
При, цьому велика частина коштів надходить до державного бюджету, а не до місцевого, і витрачається на що завгодно, але тільки не на екологію.
Необхідно змінити механізм розподілу і використання цих коштів, а також стимулювати підприємства вкладати гроші в поліпшення навколишнього середовища, вважає фінансовий директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Сергій Плічко.
при прочтении этих проектом и разъяснений к ним, что это приведет к росту инвестиций лично меня преследует déjà vu старого советского анекдота о подряде цыганского табора, если коротко:
"суд рассматривает претензию пароходства к цыганскому табору о невыполнении оплаченных договорных обязательств ...
барон, обращаясь к судье отвергает претензии соедующей аргументацией ...
- товарищ судья, мы читаем договор: "мы цыгане с одной стороны и пароходство с другой стороны взялись покрасить пароход ...
мы, - цыгане одну сторону парохода покрасили ...
так что вторая непокрашенная сторона парохода - невыполнение пароходством договора ..."
предлагаемые проекты абсолютно идентичны:
мы, - предприятия, по тексту сообщения - ГМК, готовы потратить принадлежащие громадам деньги экологического налога на свою модернизацию ...
но своих, по-логике, как минимум ПАРИТЕТНЫХ средств мы тратить на модернизацию собственных производств - НЕ БУДЕМ ...
да пребудет с нами Сила (© Obi-Wan "Ben" Kenobi)