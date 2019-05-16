 Велика частина екоподатку йде не на екологію, а на інші цілі, - Семерак

Про це заявили учасники глобального економічного форуму за підтримки ООН, який відбувся в Києві, повідомляє "5 канал".

Так, за словами міністра навколишнього середовища Остапа Семерака, велика частина коштів екологічного податку йде не на екологію, а на інші цілі.

"Сьогодні в Україні 45 відсотків коштів, які сплачуються від екологічного податку, йдуть у загальний фонд бюджету. А далі ті люди, які приймають рішення про те, як ділиться загальний фонд бюджету, направляють ці кошти на освіту, на охорону здоров'я, на навколишнє середовище, на будівництво доріг тощо. Це неправильно", – заявив Семерак.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді вже зареєстровано нові законодавчі ініціативи, які позитивно оцінює бізнес.

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Так за словами начальника управління з охорони навколишнього середовища компанії "Метінвест" Владислава Варнавського реформа екоподатку дозволить зробити екологічний податок дійсно ефективним.

"Законопроекти досить прості, і вони пропонують використовувати до 70 відсотків екологічного податку на екологічні проекти підприємств. Тобто, підприємство приймає рішення про те, що воно буде реалізувати проект, інвестує власні кошти, і коли проект завершений, вже підписані документи про введення в експлуатацію, підприємство залишає в своєму розпорядженні ту частину екоподатку, яка може покрити ці витрати", – заявив Варнавский .

Раніше, міжнародна компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявила, що незважаючи на те, що платежі по екологічному податку ростуть, вони не використовуються в Україні на природоохоронні цілі.

При, цьому велика частина коштів надходить до державного бюджету, а не до місцевого, і витрачається на що завгодно, але тільки не на екологію.

Необхідно змінити механізм розподілу і використання цих коштів, а також стимулювати підприємства вкладати гроші в поліпшення навколишнього середовища, вважає фінансовий директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Сергій Плічко.