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Все про:податки (713) Семерак (117) екологія (401)

 Велика частина екоподатку йде не на екологію, а на інші цілі, - Семерак

Механізм розподілу, чинного екоподатку вимагає перегляду, так як він не спрямовується безпосередньо на екологічні цілі.

Про це заявили учасники глобального економічного форуму за підтримки ООН, який відбувся в Києві, повідомляє "5 канал".

Так, за словами міністра навколишнього середовища Остапа Семерака, велика частина коштів екологічного податку йде не на екологію, а на інші цілі.

"Сьогодні в Україні 45 відсотків коштів, які сплачуються від екологічного податку, йдуть у загальний фонд бюджету. А далі ті люди, які приймають рішення про те, як ділиться загальний фонд бюджету, направляють ці кошти на освіту, на охорону здоров'я, на навколишнє середовище, на будівництво доріг тощо. Це неправильно", – заявив Семерак.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді вже зареєстровано нові законодавчі ініціативи, які позитивно оцінює бізнес.

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Так за словами начальника управління з охорони навколишнього середовища компанії "Метінвест" Владислава Варнавського реформа екоподатку дозволить зробити екологічний податок дійсно ефективним.

"Законопроекти досить прості, і вони пропонують використовувати до 70 відсотків екологічного податку на екологічні проекти підприємств. Тобто, підприємство приймає рішення про те, що воно буде реалізувати проект, інвестує власні кошти, і коли проект завершений, вже підписані документи про введення в експлуатацію, підприємство залишає в своєму розпорядженні ту частину екоподатку, яка може покрити ці витрати", – заявив Варнавский .

Раніше, міжнародна компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявила, що незважаючи на те, що платежі по екологічному податку ростуть, вони не використовуються в Україні на природоохоронні цілі.

При, цьому велика частина коштів надходить до державного бюджету, а не до місцевого, і витрачається на що завгодно, але тільки не на екологію.

Необхідно змінити механізм розподілу і використання цих коштів, а також стимулювати підприємства вкладати гроші в поліпшення навколишнього середовища, вважає фінансовий директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Сергій Плічко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127240
 
 
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вопрос актуальный, только статья немного из другого русла... И адресат Омелян, а не Семерак
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и не одного ***"на на ветке который за налог на бляхи которые коптят)))
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"Верховній Раді вже зареєстровано нові законодавчі ініціативи, які позитивно оцінює бізнес ... вони пропонують використовувати до 70 відсотків екологічного податку на екологічні проекти підприємств. Тобто, підприємство приймає рішення про те, що воно буде реалізувати проект, інвестує власні кошти" -
при прочтении этих проектом и разъяснений к ним, что это приведет к росту инвестиций лично меня преследует déjà vu старого советского анекдота о подряде цыганского табора, если коротко:

"суд рассматривает претензию пароходства к цыганскому табору о невыполнении оплаченных договорных обязательств ...
барон, обращаясь к судье отвергает претензии соедующей аргументацией ...
- товарищ судья, мы читаем договор: "мы цыгане с одной стороны и пароходство с другой стороны взялись покрасить пароход ...
мы, - цыгане одну сторону парохода покрасили ...
так что вторая непокрашенная сторона парохода - невыполнение пароходством договора ..."

предлагаемые проекты абсолютно идентичны:
мы, - предприятия, по тексту сообщения - ГМК, готовы потратить принадлежащие громадам деньги экологического налога на свою модернизацию ...
но своих, по-логике, как минимум ПАРИТЕТНЫХ средств мы тратить на модернизацию собственных производств - НЕ БУДЕМ ...

да пребудет с нами Сила (© Obi-Wan "Ben" Kenobi)
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А большая часть работы министерства экологии идёт на болтовню и бесполезные спичи, а не на экологию. Какие результаты работы Семерака на должности? Можно огласить весь список, тем более, что он наверняка будет коротким.
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чем же занимался все годы, на посту министра многоуважаемый пан Семерак? Зачитывал отчеты и писал посты в соцсетях... Может я что то упустил?
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаВелика частина екоподатку йде не на екологію, а на інші цілі, - Семерак
 
 
 
 
 
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