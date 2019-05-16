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Все про:Кабмін (2837) Нафтогаз (531)

 Суд відібрав у Кабміну право призначати главу "Нафтогазу". ДОКУМЕНТ

Окружний адміністративний суд визнав протиправною і недійсною постанову Кабінету Міністрів №226 від 6 березня, яка наділяє збори акціонерів повноваженнями на обрання та звільнення голови і членів правління НАК "Нафтогаз України" без подання Наглядової ради.

Про це йдеться в постанові Окружного адміністративного суду від 14 травня 2019 року, пише "ЕП".

Так, суд ухвалив зупинити дію постанови Кабміну №226 від 6 березня 2019 року, а саме:

- в частині затвердження підпункту 22 пункту 47 Статуту акціонерного товариства "НАК "Нафтогаз України", згідно з яким до виключної компетенції загальних зборів належить обрання та припинення повноважень голови і члена правління;

- а також у частині затвердження підпункту 23 пункту 47 Статуту АК, згідно з яким до виключної компетенції загальних зборів належить ухвалення рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління до набуття чинності рішенням у цій справі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ може перервати український транзит наступного року і без запуску "Північного потоку-2", - Коболєв

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Суд відібрав у Кабміну право призначати главу Нафтогазу 02
Суд відібрав у Кабміну право призначати главу Нафтогазу 03
Суд відібрав у Кабміну право призначати главу Нафтогазу 04
Суд відібрав у Кабміну право призначати главу Нафтогазу 05
Суд відібрав у Кабміну право призначати главу Нафтогазу 06

Нагадаємо, 21 березня Кабмін вніс зміни до статуту НАК "Нафтогаз України", наділивши збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління без подання наглядової ради.

У 2016 році уряд ухвалив рішення про передачу управління 100% акцій держави ПАТ "НАК "Нафтогаз України" Кабінету Міністрів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127238
 
   
 Топ коментарі
 
Пора потужному соевому Коболеву к мамке в Омеригу. А вот юному Витренку не позавидуешь Суд отобрал у Кабмина право назначать главу "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 355
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схоже що цей самий гуманний суд буде основним при гідранту Зе
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Ты смотри... вообще страх потеряли. Нужно ликвидировать этот нафтогаз нахрен и чем быстрее тем лучше.
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Пора потужному соевому Коболеву к мамке в Омеригу. А вот юному Витренку не позавидуешь Суд отобрал у Кабмина право назначать главу "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 355
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У Коломойського інша думка про Коболєва, він його бачить на посаді прем'єр-міністра:
"А прем'єром нехай буде Коболєв. Ось ця історія з преміями, в якій, вважаю, він абсолютно має рацію... Взагалі він взяв там якісь копійки. Врятував для країни від 50 до 80 мільярдів доларів. Тобто будь-яка юридична компанія взяла б навіть якщо 1%, то це становило би 600 мільйонів доларів. Він узяв двадцятку, витратив на премії для всього колективу".
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/stara-gvardiya-i-osobistij-advokat-kogo-kolomojskij-prosuvae-na-top-posadi-v-ukraini.htm
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Внучек Ко от бабушки Ко? Да, похоже, неплохая закидуха от
Бени для нейтрализации влияния нынешнего премьера...
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Определение суда основано на манипуляции положениями ст.ст.33, 49 Закона Украины от 17.09.2008 №514-VI "Об акционерных обществах", которыми якобы ЗАПРЕЩЕНО общим собраниям обществ, в уставных капиталах которых 50 и более процентов акций принадлежат государству, решать вопросы, относящиеся к исключительной компетенции наблюдательного совета.

Это - ложь.

Статья 33 содержит не запрет, а возможность предусматривания уставом частного акционерного общества (кроме обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций принадлежат государству, 50 и более процентов акций которых находятся в уставных капиталах хозяйственных обществ, доля государства в которых составляет 100 процентов), что общие собрания могут решать любые вопросы, в тому числе относящиеся к исключительной компетенции наблюдательного совета.

Положение статьи 33 Закона Украины "Об акционерных обществах" уравновешено частью третьей статьи 52 этого же Закона:"Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции наблюдательного совета акционерного общества, не могут решаться иными органами общества, КРОМЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, за исключением случаев, определённых этим Законом."

В итоге имеем следующее: хоть Закон и исключает возможность предусматривания решения относящихся к компетенции набсовета вопросов общим собранием в уставе "Нафтогаза", этот же Закон разрешает общему собранию "Нафтогаза" (полномочия которого осуществляются Кабмином единолично) решать вопросы, относящиеся к исключительной компетенции набсовета "Нафтогаза".

Сколько получила денег назначенная Порошенко судья ОАСК Кузьменко А.И. и сколько ей даст суд лет лишения свободы за принятие заведомо неправосудного определения от 14.05.2019 по делу №640/7955/19, позволяющего Коломойскому вмешиваться в работу "Нафтогаза", покажет Время.
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В распоряжении оказалось обращение главы наблюдательного совета "Нафтогаза" Клер Споттисвуд к премьеру Владимиру Гройсману, в приложении к которому, кроме месячного должностного оклада в 2,082 млн грн, перечислены запланированные премии руководителю НАК "Нафтогаз Украины" на 2019 г. в процентах к месячной и годовой зарплатам

Это значить потребителя карман будет пустеть быстрее)
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Напротив. Коболеву заплатят потужну компенсацию по зарплате. Бо он явно не сможет устроиться на таку должность и оклад
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Теперь 73% тока успевайте ловить... коломой усроит вам хаванагилу😁
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Коболев второй в списке после Доктора Смерть калопрунши, кого Зеленский должен помножить на ноль!
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при Зеленском Коболев станет премьером
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Не говори! Это не суд,а "бешеный принтер". Стахановскими темпами ухвалы принимает, не смотря что на больничном все. Суд отобрал у Кабмина право назначать главу "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 9504
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схоже що цей самий гуманний суд буде основним при гідранту Зе
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Соевые у вас всего три дня надо успеть госкомпанию прихватизировать за 3 копейки , забрать все бабки и обьявить её банкротом Суд отобрал у Кабмина право назначать главу "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 4049
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за 10% премии.
А вообще это апогей потужных реформ.
Директор крупнейшего гос.предприятия выиграл суд, и теперь назначать может только сам себя.
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Вопрос в данном предложении не просто неуместен. Он неприличен......... Суд відібрав у Кабміну право призначати главу "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 1931
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А Беня ни хотеть ни верить не запрещал..😀
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Пора вже цьому суду і цибулею зайнятися...😀
В уяві людей-Зе газ відзавтра вдвічі подешевшає, а з цибулею ж як?
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Ты смотри... вообще страх потеряли. Нужно ликвидировать этот нафтогаз нахрен и чем быстрее тем лучше.
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а шо ты хотел володя(которое гройсман) - "ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ"...))))))))))))))
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Ну, это всего лишь обеспечение иска.
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Беня все під себе підгрібає майдан пять років війни тисячі загиблих раді того щоб привести беню до корита!а моїм батькам 2000 грн пенції і живіть лохи як хочте !повний деребан країни маланцями а лохи голосують як скаже 1+1 афера століття ми колонія маланців
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Зачем нам Президент, парламент и правительство. Унас есть суд он управляет всем.
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В Украине нет ни президента ни парламента ,все продажные твари,одни продались США,вторые России и воюют кто кому продастся.Лучший вам его для Украины это физическое уничтожение продажных коррупционных тварей .
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Окружной суд взял на себя функции кабмина. Теперь ожидаем кого же инаугурируют 20-го мая. Но это наверное будет засекреченная инаугурация. Суд відібрав у Кабміну право призначати главу "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 4822
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Уши Фирташа явно торчат. 73% в Украине, получается, за Фирташа.
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Это типа что получается. Создаёшь компанию и пишешь в Уставе, что никто из компании при жизни не может быть привлечён к уголовной и административной ответственности. Суд такой читает Устав и говорит, его нельзя судить, он сотрудник компании, а у них в Уставе написано, что он неподсуден и отпускает человека. Типа так как-то получается.
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Може вже пора якісні закони писати і не приймати в залі з голосу, а після трьох читань, замість двох, якщо після двох читань виходить такий брак.
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Кабмин стал акционером "Нафтогаза Украины"
Министерство экономического развития и торговли Украины передало все акции НАК "Нафтогаз Украины" Кабинету министров Украины

Кабинет министров Украины получил 100% акций НАК "Нафтогаз Украины" от Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), передает УНИАН со ссылкой на сообщение НАК от 5 октября в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
06 ОКТЯБРЯ 2016

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Всех вместе с наб советом на кислород.
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... и теперь" нафтогаз" государство в государстве...чудненько,только газ по конституции принадлежит народу Украины,напомните им...
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Что то не понятно, секретными распоряжениями, за месяц, Нафтогаз 51% стал Рошен-Нафтогаз?
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Нафтогаз вообще надо ликвидировать! Суд відібрав у Кабміну право призначати главу "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 1435
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд відібрав у Кабміну право призначати главу "Нафтогазу". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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