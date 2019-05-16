 Суд відібрав у Кабміну право призначати главу "Нафтогазу". ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в постанові Окружного адміністративного суду від 14 травня 2019 року, пише "ЕП".
Так, суд ухвалив зупинити дію постанови Кабміну №226 від 6 березня 2019 року, а саме:
- в частині затвердження підпункту 22 пункту 47 Статуту акціонерного товариства "НАК "Нафтогаз України", згідно з яким до виключної компетенції загальних зборів належить обрання та припинення повноважень голови і члена правління;
- а також у частині затвердження підпункту 23 пункту 47 Статуту АК, згідно з яким до виключної компетенції загальних зборів належить ухвалення рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління до набуття чинності рішенням у цій справі.
Нагадаємо, 21 березня Кабмін вніс зміни до статуту НАК "Нафтогаз України", наділивши збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління без подання наглядової ради.
У 2016 році уряд ухвалив рішення про передачу управління 100% акцій держави ПАТ "НАК "Нафтогаз України" Кабінету Міністрів.
"А прем'єром нехай буде Коболєв. Ось ця історія з преміями, в якій, вважаю, він абсолютно має рацію... Взагалі він взяв там якісь копійки. Врятував для країни від 50 до 80 мільярдів доларів. Тобто будь-яка юридична компанія взяла б навіть якщо 1%, то це становило би 600 мільйонів доларів. Він узяв двадцятку, витратив на премії для всього колективу".
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/stara-gvardiya-i-osobistij-advokat-kogo-kolomojskij-prosuvae-na-top-posadi-v-ukraini.htm
Бени для нейтрализации влияния нынешнего премьера...
Это - ложь.
Статья 33 содержит не запрет, а возможность предусматривания уставом частного акционерного общества (кроме обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций принадлежат государству, 50 и более процентов акций которых находятся в уставных капиталах хозяйственных обществ, доля государства в которых составляет 100 процентов), что общие собрания могут решать любые вопросы, в тому числе относящиеся к исключительной компетенции наблюдательного совета.
Положение статьи 33 Закона Украины "Об акционерных обществах" уравновешено частью третьей статьи 52 этого же Закона:"Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции наблюдательного совета акционерного общества, не могут решаться иными органами общества, КРОМЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, за исключением случаев, определённых этим Законом."
В итоге имеем следующее: хоть Закон и исключает возможность предусматривания решения относящихся к компетенции набсовета вопросов общим собранием в уставе "Нафтогаза", этот же Закон разрешает общему собранию "Нафтогаза" (полномочия которого осуществляются Кабмином единолично) решать вопросы, относящиеся к исключительной компетенции набсовета "Нафтогаза".
Сколько получила денег назначенная Порошенко судья ОАСК Кузьменко А.И. и сколько ей даст суд лет лишения свободы за принятие заведомо неправосудного определения от 14.05.2019 по делу №640/7955/19, позволяющего Коломойскому вмешиваться в работу "Нафтогаза", покажет Время.
Это значить потребителя карман будет пустеть быстрее)
А вообще это апогей потужных реформ.
Директор крупнейшего гос.предприятия выиграл суд, и теперь назначать может только сам себя.
В уяві людей-Зе газ відзавтра вдвічі подешевшає, а з цибулею ж як?
Министерство экономического развития и торговли Украины передало все акции НАК "Нафтогаз Украины" Кабинету министров Украины
Кабинет министров Украины получил 100% акций НАК "Нафтогаз Украины" от Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), передает УНИАН со ссылкой на сообщение НАК от 5 октября в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
06 ОКТЯБРЯ 2016
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Всех вместе с наб советом на кислород.