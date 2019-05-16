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 "Команда Зеленського" про газ: розраховуємо на співпрацю з урядом та втілення рішень, узгоджених з ЄС і США

У Facebook-акаунті "Команда Зеленського" опубліковано пропозицію почати запасатися газом на майбутній опалювальний сезон і шукати надійні джерела його поставки.

Про це йдеться в пості, розміщеному в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ціна на паливо значно нижча, тому логічним буде рішення: почати запасатись газом на майбутній опалювальний сезон. Та більш того, шукати надійні джерела постачання, особливо на тлі того, що досі не визначені умови постачання газу з Росії до ЄС через Україну з 1 січня 2020 року", - пише" Команда Зеленського ".

Автори акаунта запевняють, що розраховують на "співпрацю з урядом та втілення зважених і своєчасних рішень, узгоджених з ЄС, США та іншими партнерами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сподіваюся, що надалі Верховна Рада ухвалюватиме рішення без таких зволікань", - Зеленський про призначення інавгурації на 20 травня

"Україна гарантує надійне транспортування газу за європейськими правилами, однак для цього потрібно створити незалежного оператора ГТС. Цей процес буде завершений у поточному році, але не за будь-яку ціну і не в інтересах окремих політичних сил", - обіцяє "Команда Зеленського".

Команда Зеленського про газ: розраховуємо на співпрацю з урядом та втілення рішень, узгоджених з ЄС і США 01


Напередодні глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив, що Україна вже почала готуватися до можливого припинення транзиту газу з Російської Федерації з 1 січня 2020 року. За його словами, наша країна планує збільшити обсяги закачування газу в підземні сховища.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127236
 
   
 Топ коментарі
 
Можна вже писати не команда Зеленського, а просто КЗ (ел.тех. коротке замикання) "Команда Зеленского" о газе: рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение решений, согласованных с ЕС и США. - Цензор.НЕТ 2517
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там ща еще Володя Кличко подтянется и у многих вообще мозг оплавится
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Соевые свои фантазии навязывают с упрямой тупостью.
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Отдано 1,7 миллиарда гривень из бюджета в фонды Марины Порошенко и Петра Порошенко. А сами они поехали вместе с Героем Украины Грицаком арестовывать Коломойского. Он ведь в Днепре, прилетел. На операцию как раз и пойдёт оставшиеся 300 миллионов.
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Можна вже писати не команда Зеленського, а просто КЗ (ел.тех. коротке замикання) "Команда Зеленского" о газе: рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение решений, согласованных с ЕС и США. - Цензор.НЕТ 2517
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А газ у нас итак закачивается летом по самой низкой цене, а потом осенью уже по большой цене отдается населению.
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Предлагают твоим ртом.
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Предлагать ты можешь все что угодно, а вот оплачивать ты будешь своей дырявой сракой наркоши.
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Я не вслушиваюсь в звуки, издаваемые шоколадным очком.
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Болезный, ты тут за старуху с косой метал дерьмо, а теперь дрыщешь за вазелина. Ты что, продажная млять или обычный свиннорылый обосранный репоед из-за поребрика?
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ну вот и глянем, по каким ценам ЗЕэнергетики закачают летом, а по каким осенью продадут населению. Все, эпоха обмана закончилась
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та так -що зубожіння видаватиметься епохою відродження...
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Серёга 62 ЭПОХА ОБМАНА ЗАКОНЧИЛАСЬ!!! Полностью с тобой согласен. Зеленский это не КЛЕПТОМАН порошенко.
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Ага, зеленский он такой, ну очень правильный. Сначала - "понизить грабительские тарифы!", потом - "це не моя прерогатива"
Лапшу зелёную сними с ушей, тебя развели как лоха
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вальцман-пять лет хохотали они и избрали.. зеленского.
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Хорошо написано...
"Авторы аккаунта заверяют, что рассчитывают на "сотрудничество с правительством и воплощение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами" ... "Команда Зеленского" о газе: рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение решений, согласованных с ЕС и США. - Цензор.НЕТ 7613
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Тобто, "ми розраховуємо на співпрацю з урядом"? А де ж молода команда? Чи вона тільки консультує через фейсбук, а працювати будуть інші?
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Я за своє життя пам'ятаю дві молоді команди.
Одна - в раші в 1998-му. Молода команда Гайдара. Хто не пам'ятає, чим той цирк скінчився - нагадаю: дефолтом раші. Нас тоді теж чіпануло - сталося перше знецінення гривні з 2-х до 4-х за долар.
Друга - молода команда Чернівецького. Це, мабуть, пам'ятають всі.
Нам пропонують третю....
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Так ті команди були реальні, а ця - віртуальна так що дефолт - це найменше що нам світить...
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перепроверяй, ибо какую тока пургу и гнусность не несут порохоботы...
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Когда начинают со слова Говорят... - 100% утка.
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А закачивать будут куда, в фейсбук? В хранилища как то и без их советов делалось. Непонятно правда, как- само организовывалось видимо... Да, Узеленского есть ещё идеи? Тут как раз лето наступает, есть предложения? Предложить позагорать там, пивка попить... Порошенко не предлагал. Голос из фейсбука это конечно... Бляха, мне уже не терпится, когда мальчику таки вручат деревяшку, хай вже накеруе скорей... Раньше сядешь- ну, вы поняли...
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управление государством - "..в Facebook-аккаунте "Команда Зеленского ..." мл..ть. Господи, помоги Украине пережить тяжелые времена
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Ти глянь,крєпкі хазайсвєннікі! А може краще все таки свій газ добувати,а не ходити з протягнутою рукою по всьому світу?
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При этом заметьте, стартовая площадка получше, чем была в 2014 году. "Команда Зеленського" про газ: розраховуємо на співпрацю з урядом та втілення рішень, узгоджених з ЄС і США - Цензор.НЕТ 8853
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Попилят каштаны на Крещатике на дрова.
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"сотрудничество с правительством и воплощение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами" Ауууууууууу............ зе-билы.........Напомнить какие решения согласованы с ЕС? "Команда Зеленського" про газ: розраховуємо на співпрацю з урядом та втілення рішень, узгоджених з ЄС і США - Цензор.НЕТ 1032
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У зели ко.***** зачесалась. Скоро насекомые заведутся.
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Ну шо ХЕ билы?)))
Цена на газ не снизится ну никак
...
Очередная абицянкс ЗЕ пошла по пиз..е?!)))
Но вы не унывайте...
Беня вас вшкварит по самые ганды...глупые вы гои)))
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Безподобно, !!! Это будет такая-же пословица, как" спасибо жителям донбаса за ...
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нормальні люди якось оговтуються після хвороби, шуткують, живуть, у порохоботів як і у московитів, за мкадом життя немає. опущені навіки.
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А я тут при чем? я вообще отдыхал в израиле во время первого тура. народ выбрал, пора угомониться.
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А если бы народ так сказать выбрал бы Бойко? Тоже угомониться надо? Нет мы кровь на майдане и в Донбассе проливали не за то что-бы Скоморох просрал Украину!
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ну значит такая страна. такие мы, уроды. мне уже в печенках сидят ваши недореволюции. я хочу просто спокойно жить, как впрочем и многие.
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Я знаю 2 страны вкотрых тебе конфортно будет жить. Это Северная Корея или Лаптестан! Не мучай себя едь на ПМЖ!
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в лаптестане сейчас гражданство на шару раздают, занимай очередь!
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Пыхто, меня зе не обманул, я не верил и не верю клоуну. А такими как ты Зеля просто подтерся. Так вам и надо, зебилы.
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...."искать надежные источники поставки..." - самый надежный источник газовой независимости это запасаться горохом - да уж команда что надо!
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А хто дає команду зеко-манді? Точніше "узе-ко-манді"?
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Не плохо бы и о Конституции вспомнить и нашим друзьям о ней тоже напомнить.
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Вот видите, порохоботы, ну кто бы из вас догадался закачивать газ в хранилища? А тут сразу видно что пришли крепкие хозяйственники! И это ещё не 20 мая.
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Гениальні дєятєлі! Газ в газосховища ... А до них ніхто не додумався. "Команда Зеленського" про газ: розраховуємо на співпрацю з урядом та втілення рішень, узгоджених з ЄС і США - Цензор.НЕТ 4643 "Команда Зеленського" про газ: розраховуємо на співпрацю з урядом та втілення рішень, узгоджених з ЄС і США - Цензор.НЕТ 4643 "Команда Зеленського" про газ: розраховуємо на співпрацю з урядом та втілення рішень, узгоджених з ЄС і США - Цензор.НЕТ 4643
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госпадя, вибрали полудурків - Узеленського. Бєня не міг розкошелитись на кошерну команду? Хоча для зебілів і така підійде
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А она и так кошерная. Один Тимур Миндич сотни шабес-гоев стоит.
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Желчь и бессильная злоба, исходит от марины, пети и их ботов.
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Боря, не тараПысь, посмотрим, что закукарекают любители ваЗЕлина через пол года.
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Многие клоунопоклонники уже поняли, что вступили в говно, но спесь не позволяет признать "вступление". Но вонь клоунская обязательно достанет и самых истеричных. Правда, кому-то уже все это квартальное дебильство стало допекать, а кому-то немного больше времени понадобится.
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Ірина Оснач - Країна тупих проституток і веселих самовбивць, які не хочуть жити в щасливій ******** країні, не мають мізків і навіть не здатні зрозуміти, що їм пропонують, а на вухах - манафортівска лапша....
Останні вибори гранично чітко й наочно показали, що наш народ не любить вумних. Йому треба щось простіше, ближче, зрозуміліше. Язика показати, дулю, середній палець, голу дупу, баночку з аналізами, йух по клавішах фортепіано... Оце одразу ж зацінять, і на руках понесуть на трон. Фулє - наша людина! Такий же самий, як і ми!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Команда Зеленського" про газ: розраховуємо на співпрацю з урядом та втілення рішень, узгоджених з ЄС і США
 
 
 
 
 
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