 "Команда Зеленського" про газ: розраховуємо на співпрацю з урядом та втілення рішень, узгоджених з ЄС і США

Про це йдеться в пості, розміщеному в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ціна на паливо значно нижча, тому логічним буде рішення: почати запасатись газом на майбутній опалювальний сезон. Та більш того, шукати надійні джерела постачання, особливо на тлі того, що досі не визначені умови постачання газу з Росії до ЄС через Україну з 1 січня 2020 року", - пише" Команда Зеленського ".

Автори акаунта запевняють, що розраховують на "співпрацю з урядом та втілення зважених і своєчасних рішень, узгоджених з ЄС, США та іншими партнерами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сподіваюся, що надалі Верховна Рада ухвалюватиме рішення без таких зволікань", - Зеленський про призначення інавгурації на 20 травня

"Україна гарантує надійне транспортування газу за європейськими правилами, однак для цього потрібно створити незалежного оператора ГТС. Цей процес буде завершений у поточному році, але не за будь-яку ціну і не в інтересах окремих політичних сил", - обіцяє "Команда Зеленського".



Напередодні глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив, що Україна вже почала готуватися до можливого припинення транзиту газу з Російської Федерації з 1 січня 2020 року. За його словами, наша країна планує збільшити обсяги закачування газу в підземні сховища.