 "Команда Зеленського" про газ: розраховуємо на співпрацю з урядом та втілення рішень, узгоджених з ЄС і США

Про це йдеться в пості, розміщеному в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ціна на паливо значно нижча, тому логічним буде рішення: почати запасатись газом на майбутній опалювальний сезон. Та більш того, шукати надійні джерела постачання, особливо на тлі того, що досі не визначені умови постачання газу з Росії до ЄС через Україну з 1 січня 2020 року", - пише" Команда Зеленського ".
Автори акаунта запевняють, що розраховують на "співпрацю з урядом та втілення зважених і своєчасних рішень, узгоджених з ЄС, США та іншими партнерами".
"Україна гарантує надійне транспортування газу за європейськими правилами, однак для цього потрібно створити незалежного оператора ГТС. Цей процес буде завершений у поточному році, але не за будь-яку ціну і не в інтересах окремих політичних сил", - обіцяє "Команда Зеленського".
Напередодні глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив, що Україна вже почала готуватися до можливого припинення транзиту газу з Російської Федерації з 1 січня 2020 року. За його словами, наша країна планує збільшити обсяги закачування газу в підземні сховища.
Лапшу зелёную сними с ушей, тебя развели как лоха
"Авторы аккаунта заверяют, что рассчитывают на "сотрудничество с правительством и воплощение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами" ...
Одна - в раші в 1998-му. Молода команда Гайдара. Хто не пам'ятає, чим той цирк скінчився - нагадаю: дефолтом раші. Нас тоді теж чіпануло - сталося перше знецінення гривні з 2-х до 4-х за долар.
Друга - молода команда Чернівецького. Це, мабуть, пам'ятають всі.
Нам пропонують третю....
з командою...
Цена на газ не снизится ну никак
...
Очередная абицянкс ЗЕ пошла по пиз..е?!)))
Но вы не унывайте...
Беня вас вшкварит по самые ганды...глупые вы гои)))
Пук в лужу.
Останні вибори гранично чітко й наочно показали, що наш народ не любить вумних. Йому треба щось простіше, ближче, зрозуміліше. Язика показати, дулю, середній палець, голу дупу, баночку з аналізами, йух по клавішах фортепіано... Оце одразу ж зацінять, і на руках понесуть на трон. Фулє - наша людина! Такий же самий, як і ми!