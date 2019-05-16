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Все про:хабар (2596) Лещенко (315) Антикорупційна прокуратура (891)

 Проти нардепа Лещенка САП відкрила справу щодо ймовірного одержання хабара

Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальне провадження стосовно народного депутата Сергія Лещенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу САП.

"Відповідно до опублікованої у ЗМІ інформації, народний депутат систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього, а саме - здійснення впливу на посадовців органів влади та правоохоронних органів, а також формування необхідних суспільних думок у медіа-просторі.

З метою перевірки викладених у публікації фактів прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 368 КК України та викликано на допит народного депутата Україна Сергія Лещенка", - йдеться в заяві.

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Досудове розслідування у цьому провадженні доручено Національному антикорупційному бюро України під процесуальним керівництвом САП.

Проти нардепа Лещенка САП відкрила справу щодо ймовірного одержання хабара 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127232
 
   
 Топ коментарі
 
Луцик з Порошенком пішли вабанк..Будуть маргіналізувати Лещенка,обріхуючи його в ЗМІ і в США.
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Хтось думав, що Лещнко "борется" з корупцією безкорисно?
Згадайте квартиру, за мільн доларів, яку йому "подарувала" наречена.
Вор завжди кричить "держи вора"
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Ну, если брал взятки - то посадите. А если не брал - то не пизд..те.
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Как же!!! Он же антикорупционер! Еврооптимист! Разоблачитель шайки Пороха! Друг Зеленского, Шабунина, Наема, любовник Залещук?
Как не может быть!!!! Сережа кристально чистый!! И печати не где ставить!!!
Ладно первый пошел! Ждем Беню, Зеленского и других!!!
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Дарма Сергій працював проти Трампа, ще ж в Америці справу ведуть через його втручання у вибори
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Порошенко с подельниками в открытую поддерживал Клинтон.
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Вытянули скелет из шухляды и пытаются реанимировать,угодить Трампу и скрыться в Америке от будущего украинского правосудия.Лещенко и Мустафа не зря получили место в проклятом народом Украины блоке БПП.Они получили место и деньги за опплёвывание ЮВТ.На этой ниве весьма недачно проявил себя Егор Соболев.Своими обвинениями ЮВТ во всех смертных грехах ,Он сам оказался в неловком положении, будучи уличённым в недостатке образования из-за заторможенности.А Лещенко-банальный манипулятор общественным мнением .причём сознательный.Он ведь по профессии журналист-расследователь.Его стопами двигаются иСхемы,очень часто заангажированные.Пытающиеся из банальных фактов плюс домыслы создать фейковую сенсацию.
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Так понятно откуда у Леща деньги на элитное жилье, Григоришин ему за услуги платит очень даже хорошо

https://informator.news/za-chyi-koshty-prydbana-elitna-kvartyra-leshchenka/
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данные в некоторых средствах информации. шо за бред. сап - это днище.
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