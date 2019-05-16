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 Політика України, Події
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Все про:Нацполіція (7574) протест (879) євробляхи (127)

 "Євробляхер" наїхав на поліцейського під час акції під Радою і погрожував перерізати собі вени: правоохоронці застосували сльозогінний газ, - поліція

Під час бійки біля будівлі Верховної Ради між учасниками акції власників автомобілів з іноземною реєстрацією (так званих "євробляхерів") і правоохоронців постраждав працівник поліції.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, учасники акції намагалися перекрити рух на перехресті вулиць Шовковичної та Грушевського. Коли правоохоронці спробували врегулювати ситуацію, один із учасників здійснив наїзд на поліцейського.

Під час затримання правопорушник погрожував порізати собі вени ножем. Щоб  вгамувати чоловіка, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

На місце викликали слідчо-оперативну групу та "швидку". Лікарі надають необхідну допомогу потерпілому поліцейському. Водія, який здійснив наїзд на правоохоронця, доставили до Печерського управління поліції, де встановлюють його анкетні дані та відбирають пояснення.

Дивіться також: "Євробляхери" пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова оцінка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127231
 
   
 Топ коментарі
 
Да пишите уже правильно:

Контрабандист наехал на полицейского во время акции под Радой и угрожал перерезать себе вены
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і от така неадекватна наволоч їздить по наших дорогах "Евробляхер" наехал на полицейского во время акции под Радой и угрожал перерезать себе вены: правоохранители применили слезоточивый газ, - полиция - Цензор.НЕТ 7119
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В США преднамеренная попытка или наезд на полицейского приравнивается к попытке его убийства.
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В США преднамеренная попытка или наезд на полицейского приравнивается к попытке его убийства.

А у нас ногу подставит под колесо - и кричит, что на него наехали...
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"Евробляхер" наехал на полицейского

Я думал главные враги народа - Порошенко, коррупционеры,Супрун, Рада, а оно оказывается евробляхеры!...
Катаются по полицейским как по ровному асфальту!...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Євробляхер" наїхав на поліцейського під час акції під Радою і погрожував перерізати собі вени: правоохоронці застосували сльозогінний газ, - поліція
 
 
 
 
 
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