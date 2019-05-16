 Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи

Про це вона повідомила в інтерв'ю на радіо "НВ", передає Цензор.НЕТ.
"Я хочу побажати, щоб вона (Олена Зеленська. - Ред.) не дослухалася до порад якихось політтехнологів або протоколістів, а робила те, до чого її спонукає її душа", - побажала перша леді своїй наступниці.
За словами Марини Порошенко, тільки з емоціями і внутрішнім відчуттям своєї причетності до певного проекту можна домогтися гарних результатів.
Боюсь озвучить цифры -- опять будет роковое совпадение.
І чия мордашка у церкві намальована "яко святоша".
-Альхен застенчиво ел шашлык по-карски, запивая его Кахетинским No 2, а Сашхен, поглаживая бакенбарды, ждала заказанной осетрины.(с)
Беда. Её совет от души опять же, по чесноку. Молодец!
Какая леди, нахрен?
Может порошенко - первый сэр?
А могла бы посоветовать своему мужу стать лидером украинцев и не брать денег , которые заносили по ночам в АП .
Их нельзя в другом каком-нибудь месте днём отдать ?
За порошенко, действительно, голосовала элита.
Элита хамов и невеж.
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3127228/70229408
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3127228/70228968
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3127228/70228857
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3127228/70229557
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3127228/70229454
Эти учОные мужи расписались на этой странице комментов
Лена, не будь, как Маринка. Делай то, что ДОЛЖНА делать. За что народ и Привел к власти твоего мужа.
ну, не буду отвлекать..
Вони аби кому цю інформацію не розголошують, тобто я знаю так само як і ви.
Лена, на официальных приемах, не улыбайтесь слишком широко, иначе Ваша улыбка становится похожей на клавиши рояля. Как бы казус не случился.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/11609780.html вот интересная информация- о вас в том числе!