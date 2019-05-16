 Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи

Про це вона повідомила в інтерв'ю на радіо "НВ", передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу побажати, щоб вона (Олена Зеленська. - Ред.) не дослухалася до порад якихось політтехнологів або протоколістів, а робила те, до чого її спонукає її душа", - побажала перша леді своїй наступниці.

За словами Марини Порошенко, тільки з емоціями і внутрішнім відчуттям своєї причетності до певного проекту можна домогтися гарних результатів.

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