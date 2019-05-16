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 Політика України
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Все про:перша леді (4) Порошенко Марина (36) Олена Зеленська (13)

 Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи

Дружина чинного президента Марина Порошенко побажала майбутній першій леді Олені Зеленській робити те, чого хоче душа, а не радитимуть політтехнологи.

Про це вона повідомила в інтерв'ю на радіо "НВ", передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу побажати, щоб вона (Олена Зеленська. - Ред.) не дослухалася до порад якихось політтехнологів або протоколістів, а робила те, до чого її спонукає її душа", - побажала перша леді своїй наступниці.

За словами Марини Порошенко, тільки з емоціями і внутрішнім відчуттям своєї причетності до певного проекту можна домогтися гарних результатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленська про статус першої леді: Я про це дуже серйозно ще не думала. Це страшно

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127228
 
   
 Топ коментарі
 
Если она будет делать как душа пожелает, это будет самая несуразная леди в истории. И не только Украины. Ну разве что леди Овоща не затмит.
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Бредишь от пережора гнилой сои?
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Якщо БУВША перша леді така розумна , чому ж вона не сказала чоловікові в травні 2014 року : "Пєтя, з тебе буде такий президент, як із лайна пуля."
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Много -- не то слово!
Боюсь озвучить цифры -- опять будет роковое совпадение.
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тепер їй вже зєля сам буде розказувати про всі пересування Української Армії..
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будет вове платить теперь по 30 000 за каждую сводку
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Пані криворотенко ще й поради роздає.Ніяк не звикне що вона вже ніхто.
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Це та радить, яка проганяла державні кошти через благодійний фондик.
І чия мордашка у церкві намальована "яко святоша".
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Так, так. На Ахмєтов ТВ за покликом душі - ноги задирати)))
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сделали страну своей вотчиной и грабили и тырили-короче,как душа желала
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- Вот, например, моя душа желала:
-Альхен застенчиво ел шашлык по-карски, запивая его Кахетинским No 2, а Сашхен, поглаживая бакенбарды, ждала заказанной осетрины.(с)
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А чем же тогда Зе на рояле играть будет?
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Так а что ещё "злые языки" могут утверждать после неудачного минета? Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи - Цензор.НЕТ 6293
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душа побуждает заявиться в детский дом с сумочкой за 25 тыс. у.е., да маринка? а как назвать совместное рукоделие с трухой, политтехнологии? лучше-бы молчала, курица.
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Так это же от души.... Душе не прикажешь... Тянется душа к сумочке а политтехнологи говорят: едь в детский дом. Она на разрыве туда с сумкой прётся и шьёт крестиком с трухильё. А она бы просто с сумочкой шалапалила бы по променадам а тут дети.....
Беда. Её совет от души опять же, по чесноку. Молодец!
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Какая в Украине "первая леди"?
Какая леди, нахрен?
Может порошенко - первый сэр?
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"Цыплят по осени считают" + "Хорошо смеется тот, кто смеется последним". Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи - Цензор.НЕТ 430
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Порошенко також назвала результат виборів президента у 2019 році передбачуваним.
А могла бы посоветовать своему мужу стать лидером украинцев и не брать денег , которые заносили по ночам в АП .
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а зачем деньги заносить в АП да ещё и ночью ?

Их нельзя в другом каком-нибудь месте днём отдать ?
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Петя любит ночью в АП. Ты что привычки барина не знаешь?
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Ну никак не могут распрощаться с мыслью, что уже не хозяева Украины и все с советами лезут.
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Марина , ты не советы давай , готовь для мужа петьки сухари.
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Бывшую леди не помешало бы привлечь за грубое нарушения режима тишины в субботу на кануне выборов.
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Первая леди дала совет Елене Зеленской: Евглена Зеленая, будь проще!
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Ой, чем они только не трясли...
Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи - Цензор.НЕТ 739
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Да, Марина более симпатичная, чем Елена ....
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Иудей Будник, ребе тебя послезавтра отшлепает по жопе. Не греши. Ибо руганью ты в первую очередь оскорбляешь свою Сару
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Причем тут все твои сородичи, хамовитый иудей? Я огульно не собираюсь обвинять весь народ из-за отдельных Яблочников, Будников или Табачников. Но и ты веди себя с титульной нацией земли, на которой гадишь, подобающим образом. Не оскорбляй женщин, не хами...ну не буду же я тебя Торе учить
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Не не....ты забыл все...тебе же всегда Ирка Люценка нравилась.....)))
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Когда эту свино-хряко семейку уже привлекут ?
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Почитал комментарии.
За порошенко, действительно, голосовала элита.
Элита хамов и невеж. Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи - Цензор.НЕТ 2263
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Ну, то, что Маринка делала то, что "желала её душа", уже не для кого не секрет. Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи - Цензор.НЕТ 9717 Создание спец. "фондов" и выгребание из них бабок "в семью", для своего же блага.
Лена, не будь, как Маринка. Делай то, что ДОЛЖНА делать. За что народ и Привел к власти твоего мужа.
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а что ДОЛЖНА? оплачивать выложенную в сеть информацию о передислокации наших войск? Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи - Цензор.НЕТ 1726
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Соевый галимый фейк, за который "ведущие" ******* уже извинились. Тебе не выдали новые методички? Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи - Цензор.НЕТ 1187
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СОВЕТ НАРОДУ !!! НЕ РАБОТАЙТЕ НИ НА КОГО И НЕ ПУСКАЙТЕ НА НАШУ ТЕРРИТОРИЮ ЗАРОБИТЧАН !!! ТОГДА ВСЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ УБЕЖАТ !!!
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приструните свои гей-гейские фантазии ))
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оу, у вас уже ролевые игры начались..
ну, не буду отвлекать..
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Ксенія, пробачте, що звертаюся саме до вас...Де можна подивитися, зя ЯКІ порушення і коли, за який піст мене було заблоковано?
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Можна подивитись в адмінів.
Вони аби кому цю інформацію не розголошують, тобто я знаю так само як і ви.
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Первая леди дала совет Елене Зеленской:
Лена, на официальных приемах, не улыбайтесь слишком широко, иначе Ваша улыбка становится похожей на клавиши рояля. Как бы казус не случился.
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Это совет из личного опыта? Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи - Цензор.НЕТ 4522 Дааааа........... у Марики та еще хлеборезка! Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи - Цензор.НЕТ 3213
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Советы будешь давать когда тебя спросят, а пока суши сухари супругу.
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Неуважаемый товарисч бутусов! Я понимаю, что буду забанен, вами, любителем коломойских и кремлевских выродков , но все , что творит ваше любимое кремлевско-зеленое быдло у вас на ресурсе переходит всякие границы просто человеческого понимания. Ваше постоянное обсирание ПАП вами, как поклонника бени и зели, было бы полбеды, если бы вы не поддерживали и не культивировали агрессивное и просто отвратительное говнометание, в большинстве своем брехливое от кремлевских ботов и недоумков зеко-манды. Причем только благодаря нормальной политике Порошенко к СМИ, вы имеете возможность его же и поливать помоями денно и нощно. Когда ваши драгоценные беня и клован сольют Украину рашке, вы на что надеетесь, что будете входить в кремлевский пул избранных? Не, будете зализывать одно место пуйлу, иначе капец будет вашему цензору.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/11609780.html вот интересная информация- о вас в том числе!
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Що там з грошами для благодійного дитячого фонду Марини Порошенко?
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Что за обращение: "что бы ОНА". У неё есть имя, отчество и фамилия. Эта "первая леди", надменное быдло, как и её муж, клептократ. Муж и жена одна ……….
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А она не давала первой леди совет как из государственных денег взять себе на благотворительность миллионы гривен. Оказывается так можно. Хорошая бюджетная благотворительность, а потом народ заплатит.
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І зеза плюне на все, і перенесе резиденцію в Куршевель.
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У Марины и у Петра Порошенко все эти пять лет президентства душа желала одного - ДЕНЕГ,ДЕНЕГ и еще раз ДЕНЕГ.И ПОБОЛЬШЕ.
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Короче-мародерить красть и брехать и на всех куй класть С ув.чета порпошенко
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Ляди вааще чумаданами и билетами занимацца нужа, а не звиздеть.
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вспомнилась сумочка Марины за полмиллиона
Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи - Цензор.НЕТ 6697
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Вони якісь їбануті на усю голову, що мародер що його ****! Їх народ нахрін послав, за те що крали, за корупцію, за закони для ахметки, за мародерство. І не хоче більше бачити, а вони цього не розуміють. Лізуть зі своїми порадами, та верещать що бариги можуть втратити країну!
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И тут не может дать достойный совет, старается уколоть.
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