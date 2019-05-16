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 Окупанти на Донбасі блокують місцевим жителям доступ до українських радіо і ТБ, - ГУР

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях посилюють заходи в інтересах реалізації т.зв. ідеї "віддалення від України на користь зближення з Росією".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк із посиланням на дані ГУР

"Проводяться інтенсивні організаційно-технічні заходи для підвищення рівня блокування доступу місцевих жителів до ефірного мовлення українських радіо та телевізійних каналів. Водночас в окупаційних ЗМІ зросла кількість фейкових новин щодо ситуації в Україні та в районах проведення операції Об’єднаних сил. При цьому, для привернення уваги місцевих жителів до антиукраїнської пропаганди почастішали випадки оприлюднення т.зв. "сенсацій" про успіхи "республіканських силових структур" щодо запобігання діяльності українських диверсійно-розвідувальних груп та затримання громадян, які нібито були завербовані українськими спецслужбами для здійснення терористичних актів", - повідомив він.

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Крім того, за повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російським окупаційним командуванням активізовано роботу т.зв. "координаційного центру", створеного спецслужбами РФ для синхронізації антиукраїнської діяльності, у т.ч. на території південно-східних областей України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127224
 
 
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Оккупанты на Донбассе блокируют местным жителям доступ к украинским радио и ТВ, - ГУР

нечего скулить - возьмите и разблокируйте
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зато у них там канал Г+Г хорошо показывает
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ща зейло вступить в "должность".... отримає булаву.... і поїде домовлятися з бунтарями
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и поэтому нужно срочно устроить 3004 е мыролюбное перемирие, радиоперемирие с потужным перемещением грузов.
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У нас свої оккупанти
20 травня загальна профілактика на усіх телецентрах України,повне відключення усіх передавачів з 05.00 до 14.00.

Оккупанты на Донбассе блокируют местным жителям доступ к украинским радио и ТВ, - ГУР - Цензор.НЕТ 7182
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Да ладно! С 2014-го года. Это было секретом? По захваченным вышкам пять лет назад только сейчас спохватились?
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а что ж вы хотели? война... Когда-то вообще радиоприёмники у людей забирали, чтобы вражьи голоса не слушали, и зраду не распространяли.
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да які ж вони окупанти? зейло ж сказав "це бунтарі!!!!"
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Если вы хотите срать и вам не дают, что вы сделаете, вот так и тут.
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