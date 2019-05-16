 "Сподіваюся, що надалі Верховна Рада ухвалюватиме рішення без таких зволікань", - Зеленський про призначення інавгурації на 20 травня

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав в Twitter.
"Парламент нарешті визначив дату інавгурації. Депутатам на роздуми знадобився майже місяць. Сподіваюся, що надалі Верховна Рада ухвалюватиме рішення без таких зволікань", - зазначив Зеленський.
нервне
Есть такой себе Всемирный Банк. Я понимаю, конечно, что "так себе источник", но все таки пользуется авторитетом и доверием у многих стран Европы (всех). Так вот, по данным этого самого Всемирного банка, уровень зубожиння (людей живущих за чертой бедности) в Украине самый низкий за всю историю и составляет 2,4%.
Интересный факт в том, что с 2010 по 2014 этот показатель колебался в диапазоне 7,8%-9%, а с 2014 года начал падать и мы пришли к 2,4%.
Смешно то, что на россии этот показатель наоборот увеличился с 2014 года с 11,2% до 13,2%.
Еще раз - это не я придумал. Это Всемирный банк считает.
И вот вы, когда на умных щах рассказываете за "до чего страну довели" и "еще никогда так плохо не жили", вы вспомните 10 лет назад.
Быдло и гопник не может сделать лучше, а вот хуже - как на кортах перетереть. Так ясно?!
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?end=2017&locations=UA-RU&fbclid=IwAR2fvDXkzZevKuMqIMwOL7giGNhyWDmXEH_UrdozCdQm_wDCrU9rwa0D9h0
Чем лучше жизнь , чем больше не доволен народишко .
Гляньте на сытые страны , митингуют по поводу и без..
То презерватив им не так пахнет , то котейки почему то не имеют прав ,
То возмущаются , почему коню запрещено ездить на заднем сидении автомобиля )
бджілкаПетя. опущеноговыросшего на соцгородке в кривом роге. повезло украинцам...