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 "Сподіваюся, що надалі Верховна Рада ухвалюватиме рішення без таких зволікань", - Зеленський про призначення інавгурації на 20 травня

Новообраний президент України Володимир Зеленський висловив надію, що в подальшому Верховна Рада ухвалюватиме рішення без зволікань, коментуючи призначення своєї інавгурації на 20 травня 2019 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав в Twitter.

"Парламент нарешті визначив дату інавгурації. Депутатам на роздуми знадобився майже місяць. Сподіваюся, що надалі Верховна Рада ухвалюватиме рішення без таких зволікань", - зазначив Зеленський.

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Сподіваюся, що надалі Верховна Рада ухвалюватиме рішення без таких зволікань, - Зеленський про призначення інавгурації на 20 травня 01

Нагадаємо, Верховна Рада призначила інавгурацію Зеленського на 20 травня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127221
 
   
 Топ коментарі
 
Правда про «зубожіння» от Всемирного банка
Есть такой себе Всемирный Банк. Я понимаю, конечно, что "так себе источник", но все таки пользуется авторитетом и доверием у многих стран Европы (всех). Так вот, по данным этого самого Всемирного банка, уровень зубожиння (людей живущих за чертой бедности) в Украине самый низкий за всю историю и составляет 2,4%.
Интересный факт в том, что с 2010 по 2014 этот показатель колебался в диапазоне 7,8%-9%, а с 2014 года начал падать и мы пришли к 2,4%.
Смешно то, что на россии этот показатель наоборот увеличился с 2014 года с 11,2% до 13,2%.
Еще раз - это не я придумал. Это Всемирный банк считает.
И вот вы, когда на умных щах рассказываете за "до чего страну довели" и "еще никогда так плохо не жили", вы вспомните 10 лет назад.
Быдло и гопник не может сделать лучше, а вот хуже - как на кортах перетереть. Так ясно?!
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?end=2017&locations=UA-RU&fbclid=IwAR2fvDXkzZevKuMqIMwOL7giGNhyWDmXEH_UrdozCdQm_wDCrU9rwa0D9h0

"Сподіваюся, що надалі Верховна Рада ухвалюватиме рішення без таких зволікань", - Зеленський про призначення інавгурації на 20 травня - Цензор.НЕТ 2880
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народу Украины промыли мозги фейками и обещалками, которые никто никому ничего не должен исполнять.
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нє..шото ти перевозбудився...
нервне "Сподіваюся, що надалі Верховна Рада ухвалюватиме рішення без таких зволікань", - Зеленський про призначення інавгурації на 20 травня - Цензор.НЕТ 5896
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Чмиряка фсбшна сволотівска, давай я тобі дам гривню?
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Ура! С понедельника будете выгребать люлей савковой лопатой. Теперь на Пороха не спишешь.))) Кстати, Зе все время говорит, что этого хочет народ, так у меня вопрос : с каким народом он общается, где он живет и чего он хочет?!
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Правда про «зубожіння» от Всемирного банка
Есть такой себе Всемирный Банк. Я понимаю, конечно, что "так себе источник", но все таки пользуется авторитетом и доверием у многих стран Европы (всех). Так вот, по данным этого самого Всемирного банка, уровень зубожиння (людей живущих за чертой бедности) в Украине самый низкий за всю историю и составляет 2,4%.
Интересный факт в том, что с 2010 по 2014 этот показатель колебался в диапазоне 7,8%-9%, а с 2014 года начал падать и мы пришли к 2,4%.
Смешно то, что на россии этот показатель наоборот увеличился с 2014 года с 11,2% до 13,2%.
Еще раз - это не я придумал. Это Всемирный банк считает.
И вот вы, когда на умных щах рассказываете за "до чего страну довели" и "еще никогда так плохо не жили", вы вспомните 10 лет назад.
Быдло и гопник не может сделать лучше, а вот хуже - как на кортах перетереть. Так ясно?!
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?end=2017&locations=UA-RU&fbclid=IwAR2fvDXkzZevKuMqIMwOL7giGNhyWDmXEH_UrdozCdQm_wDCrU9rwa0D9h0
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Так это только начало .
Чем лучше жизнь , чем больше не доволен народишко .
Гляньте на сытые страны , митингуют по поводу и без..
То презерватив им не так пахнет , то котейки почему то не имеют прав ,
То возмущаются , почему коню запрещено ездить на заднем сидении автомобиля ) "Сподіваюся, що надалі Верховна Рада ухвалюватиме рішення без таких зволікань", - Зеленський про призначення інавгурації на 20 травня - Цензор.НЕТ 7593 "Сподіваюся, що надалі Верховна Рада ухвалюватиме рішення без таких зволікань", - Зеленський про призначення інавгурації на 20 травня - Цензор.НЕТ 4155
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Пускай Зе вместо этого фейса поочередно вставляет фото всех депутатов ВР.
"Сподіваюся, що надалі Верховна Рада ухвалюватиме рішення без таких зволікань", - Зеленський про призначення інавгурації на 20 травня - Цензор.НЕТ 9829
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нейметься зеленському.краще б розказав людям план дій по боротьбі з олігофрендами.
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який план дій?! ви про що???? у наркоші - один план((((
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Пацаня як кричало пішли усі у сраку тепер точно ми усі там.
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Пацаня як кричало пішли усі у сраку тепер точно ми усі там.
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Господи! Яке лайно вибрали наші ідіоти((((
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Так, цього Петю ледве здихались. Але знову хоче залізти в Раду.
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Какие проволочки? В США по закону инаугурация происходит через 2,5 месяца после выборов и никто из победивших кандидатов в президенты США никогда не возмущался и не угрожал,потому что там уважают закон. Команда гнусавого Зебила показала во всей красе,что они плевали на закон Украины, потому что ВР Украины в этом вопросе действовала строго в рамках закона.
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Предыдущие президенты инаугурировались гораздо быстрее. ~2 недель. В США эти 2,5 месяца предыдущий през не отличается гиперактивностью, як шалена бджілка Петя.
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да зеленка примитивный хам из подворотни. а чего еще ожидать от тщедушного еврейского мальчика опущеного выросшего на соцгородке в кривом роге. повезло украинцам...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Сподіваюся, що надалі Верховна Рада ухвалюватиме рішення без таких зволікань", - Зеленський про призначення інавгурації на 20 травня
 
 
 
 
 
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