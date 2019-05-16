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 Священний синод Православної церкви України відбудеться 24 травня, - Епіфаній

Священний синод Православної церкви України (ПЦУ) відбудеться 24 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив її предстоятель, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Ми плануємо 24-го (травня. - Ред.) провести засідання Священного синоду", - сказав митрополит Епіфаній в інтерв'ю ВВС News Україна, оприлюдненому в четвер.

За його словами, на Синоді обговорюватиметься загальний стан справ у ПЦУ. Епіфаній не відкидає, що "можливо, буде дана оцінка тим діям, які до цього часу були виконані".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Православная Церковь Украины собралась на Синод в Доме митрополита в Софии Киевской. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127217
 
 
 Топ коментарі
 
Забудькуватому Філарету показали документ із його підписом.

Православна церква України офіційно підтвердила ліквідацію УПЦ КП на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року, опублікувавши відповідну постанову за підписом патріарха Філарета.

Документ з роз'ясненнями опублікований прес-службою ПЦУ у Facebook.
У ПЦУ нагадали, що 15 грудня 2018 р. до відкриття Обʼєднавчого Собору відбувся Помісний Собор Української православної церкви Київського патріархату в складі тих самих делегатів (єпископату, представників духовенства та мирян УПЦ КП), які потім взяли участь у Обʼєднавчому Соборі.

Собор був скликаний патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.

Таким чином, 15 грудня 2018 року, згідно рішення власного Помісного Собору УПЦ КП припинила свою окрему діяльність, а вся її повнота увійшла до складу Православної церкви України.

14 травня Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він залишається чинним патріархом.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/pcu-opublikuvala-postanovu-pro-likvidaciyu-upc-kp-za-pidpisom-filareta-50021821.html?prefer_lang=ukr
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Ну і шо? Що кацапердівську церкву спробували поперти з України - це свята справа. що пішли холуями до Стамбулбських попів,замість патріархату отримали митрополита з повноваженнями як у єфрейтора, це цілковити на совісті попередньої влади. Спішили вони блін,не було часу поторгуватися.
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Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков...

Что бы ни задумал Священный Синод, что бы ни решил, Филарет умножит на ноль.

Епифания не жалко, его судьба уже предрешена, сам виноват. Аннушка маслице разлила. А ведь мог просто прийти 14.05.2019, покаяться и объясниться... Гордыня.
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Говорили же, что государство не должно лезть в церковь. Но Хряк упорно совал свой нос и устраивал свои порядки.
Теперь держите очередной раскол как результат.
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не рви нервы, буратино в православие не сунется, не его парафи..., пардон, прерогатива Священний синод Православної церкви України відбудеться 24 травня, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 5345
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И правильно. Не нужно следовать дорогой Порохатой свиньи.
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Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков...

Что бы ни задумал Священный Синод, что бы ни решил, Филарет умножит на ноль.

Епифания не жалко, его судьба уже предрешена, сам виноват. Аннушка маслице разлила. А ведь мог просто прийти 14.05.2019, покаяться и объясниться... Гордыня.
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Ну і шо? Що кацапердівську церкву спробували поперти з України - це свята справа. що пішли холуями до Стамбулбських попів,замість патріархату отримали митрополита з повноваженнями як у єфрейтора, це цілковити на совісті попередньої влади. Спішили вони блін,не було часу поторгуватися.
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ольгінського видно по ніку..

і провоктивному смороду:
пішли холуями до Стамбулбських попів,замість патріархату отримали митрополита з повноваженнями як у єфрейтора
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ПЦУ поддержало бы больше народа, если бы туда не вмешался "святой" петро и не внес свое имя в Томос.
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не все так однозначно в этом царстве, многое мы не знаем, а они не говорят...
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Певно ! Священний синод Православної церкви України відбудеться 24 травня, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 1326 І св.. Філарет щось не домовляє.
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він просто бреше((
і відмовляється виконувати взяті зобовязання..(
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Забудькуватому Філарету показали документ із його підписом.

Православна церква України офіційно підтвердила ліквідацію УПЦ КП на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року, опублікувавши відповідну постанову за підписом патріарха Філарета.

Документ з роз'ясненнями опублікований прес-службою ПЦУ у Facebook.
У ПЦУ нагадали, що 15 грудня 2018 р. до відкриття Обʼєднавчого Собору відбувся Помісний Собор Української православної церкви Київського патріархату в складі тих самих делегатів (єпископату, представників духовенства та мирян УПЦ КП), які потім взяли участь у Обʼєднавчому Соборі.

Собор був скликаний патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.

Таким чином, 15 грудня 2018 року, згідно рішення власного Помісного Собору УПЦ КП припинила свою окрему діяльність, а вся її повнота увійшла до складу Православної церкви України.

14 травня Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він залишається чинним патріархом.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/pcu-opublikuvala-postanovu-pro-likvidaciyu-upc-kp-za-********-filareta-50021821.html?prefer_lang=ukr
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Київський патріархат продовжує існувати, а він залишається чинним патріархом.



Грузинско-молдаванская песня про реализацию чувственных идей.Священний синод Православної церкви України відбудеться 24 травня, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 7167Священний синод Православної церкви України відбудеться 24 травня, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 7167rivka_doronNovember 24th, 2014
Новый бред, изволите ли видеть. )

Виноградную косточку в тёплую землю зарою
Тёмной ночью глухою в соседнем молдавском саду.
И уйду по-пластунски, и окна и двери закрою.
Подожду урожая, потом на рассвете приду.

Чтоб подглядывать тайно за молдаванкой-смуглянкой,
Собирающей мой виноград на заре, не спеша.
За картинкой - с корзинкой, фигуркой, сноровкой, осанкой...
В бело-красном своём до чего же она хороша!

Я краснею, бледнею, чернею, белею, желтею...
Я меняю цвета и клоню перед нею главу.
Я хочу урожай получить, а иначе к чему вся затея?
Для чего же ещё на земле этой грешной живу?

Над рекою с бутылкой домашнего встанем попарно
Будем чокаться звонко и летние зорьки встречать...
Будем сёла будить громкой песнею бодрой и звоном гитарным.
Часть соседей умрёт от любви и печали, а часть

Убежит в партизанский отряд молдаванский, к Туташхиа Дата...
Клён зелёный, резной, раскудрявый, опавший, нагой...

Но смуглянка сказала: "Э, парень, ты, кажется, крепко поддатый...
Это - "Полдень в Италии", это - Брюллов, дорогой".
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Так Філарет бере приклад з Порошенка...Той теж "забудькуватий"...Його "Солідарність" ліквідувалась,коли ще з чотирма партіями об"єдналась і створила Партію регіонів...А потім знову вигулькнула як Пилип з конопель...
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попи-як дзеркало української дійсності. Перше--гроші, друге душі.
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Філарет - людина, і може помилятися, як і всі ми.
Як казав Ісус: "Хто з вас безгрішний, хай першим кине камінь..."
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Это не Епифаний собирает синод, а те, кто им манипулирует. Ведь Патриарх Филарет заявил, что Епифаний не руководит, а им руководят. Правда не сказал, кто дёргает за ниточки у куклы по имени "Епифаний". Может Варфоломей, а может кто и покруче?
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Єдине, з чим я погоджуюсь з Філаретом, це необхідність (вимога Томосу про автокефалію) згадувати в богослужіннях Кирилла.

Згадався анекдот. Бабуся на пошті відправляє телеграму: поздоровляю Марію, Миколку, Наталочку, Івасика, Петрика ... і т.д., список імен дуже довгий. Приймальник телеграми радить: "Бабусю, це дуже дорого. Напишіть "Поздоровляю всіх зі святом", - на отримав відповідь: "Так зятя мені поздоровляти не хочеться"
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більш моліться а не обговорюйте , можливо Господь зглянеться і за Богом треба йти а не людьми, Боже Благослови Україну.
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