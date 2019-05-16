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 Політика України
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Все про:Аваков (1108) громадянство (526) Саакашвілі Міхеіл (1209)

 Суд зобов'язав Саакашвілі спростувати озвучену ним інформацію про іноземне громадянство Авакова. ДОКУМЕНТ

Дніпровський районний суд м.Києва визнав недостовірною озвучену Міхеілом Саакашвілі інформацію про те, що глава МВС Арсен Аваков "має іноземне громадянство".

Про це йдеться в рішенні суду, датованому 15 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Визнати недостовірною та такою, що ганьбить честь, гордість і ділову репутацію Авакова Арсена Борисовича, інформацію, поширену Саакашвілі Міхеілом Ніколозовичем 10 травня 2019 року в прямому ефірі телеканалу ZIK - а саме: "Аваков має іноземне громадянство".

При цьому суд зобов'язав Саакашвілі спростувати цю інформацію в той самий спосіб, яким її було поширено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це не ваша справа", - Саакашвілі прокоментував пораду Путіна Зеленському повернути йому громадянство

"Зобов'язати Саакашвілі Міхеіла Ніколозовича, Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія Міст ТБ" і Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія Нові Комунікації" спростувати недостовірну інформацію, а саме: "Аваков має іноземне громадянство", яка була поширена 10 травня 2019 року в той самий спосіб, яким була поширена недостовірна інформація, а саме: повідомити в прямому ефірі телеканалу ZIK", - ідеться в рішенні суду.

Суд зобовязав Саакашвілі спростувати озвучену ним інформацію про іноземне громадянство Авакова 01
Суд зобовязав Саакашвілі спростувати озвучену ним інформацію про іноземне громадянство Авакова 02

Також Саакашвілі має сплатити судовий збір у розмірі 640 гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127216
 
   
 Топ коментарі
 
Тут прекрасно все.
В Полтаві нагнули "бариг" - перевізників і примусили повернути попередні тарифи.
Типовий виборець "зе" щасливий - бариги програли, кінець епохи зубожіння.
Але далі все пішло не за сценарієм (це коли закони природи перемагають телевізор).
"Бариги" вирішили, що возити людей за 2 грн не будуть.
Результат - транспорт ламається. Виборці зе ходять пішки.
Але винні все-рівно "бариги".
Це був тізер.
А вже скоро прем'єра першого сезону "слуги народа" одразу після кенгурації гідранта в лосинах.Суд обязал Саакашвили опровергнуть озвученную им информацию об иностранном гражданстве Авакова - Цензор.НЕТ 3153
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я тоже ржал, особенно когда читал комменты: Суд зобов'язав Саакашвілі спростувати озвучену ним інформацію про іноземне громадянство Авакова - Цензор.НЕТ 1696
"...х.йло так неожиданно рухнуло на красный коврик,
что украинцы даже желания не успели загадать..."
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а че Михо совсем пропал?
Вот Беня и то прилетел?
Не мил он что ли Зезюли?
А так топил за него слезно - с надрывом.... - "Посади говорит всех, а меня возьми в свою команду"... Суд обязал Саакашвили опровергнуть озвученную им информацию об иностранном гражданстве Авакова - Цензор.НЕТ 4150
Лошара..... - а говорили что умный....
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Тут прекрасно все.
В Полтаві нагнули "бариг" - перевізників і примусили повернути попередні тарифи.
Типовий виборець "зе" щасливий - бариги програли, кінець епохи зубожіння.
Але далі все пішло не за сценарієм (це коли закони природи перемагають телевізор).
"Бариги" вирішили, що возити людей за 2 грн не будуть.
Результат - транспорт ламається. Виборці зе ходять пішки.
Але винні все-рівно "бариги".
Це був тізер.
А вже скоро прем'єра першого сезону "слуги народа" одразу після кенгурації гідранта в лосинах.Суд обязал Саакашвили опровергнуть озвученную им информацию об иностранном гражданстве Авакова - Цензор.НЕТ 3153
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Тепилы.
Я хочу мясо по 50 гривен.
Пусть Зе обяжет супермаркеты.
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и шо? лето ! могут и пешком походить! а барыга в центр занятости пойдет?
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так долго за зеленского рвал жопу а тут раз и Аваков лучший министор по версии зеленского
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Конечно была, (до семи лет после рождения), а потом он стал 3,14дором...
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а че Михо совсем пропал?
Вот Беня и то прилетел?
Не мил он что ли Зезюли?
А так топил за него слезно - с надрывом.... - "Посади говорит всех, а меня возьми в свою команду"... Суд обязал Саакашвили опровергнуть озвученную им информацию об иностранном гражданстве Авакова - Цензор.НЕТ 4150
Лошара..... - а говорили что умный....
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не отвлекайте миху на мелочи, он наконец то нашел себя,
гоняется за фиолетовыми муравьями.
злые языки говорят, шо пару тройку на приходе уже было поймал...
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представляю как ржут и матюкаются те, кто с ним находится на льду.
ето ж замените расстрелом такой карлушин хоккей когда ты вынужден делать вид,
шо типа играешь.
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я тоже ржал, особенно когда читал комменты: Суд зобов'язав Саакашвілі спростувати озвучену ним інформацію про іноземне громадянство Авакова - Цензор.НЕТ 1696
"...х.йло так неожиданно рухнуло на красный коврик,
что украинцы даже желания не успели загадать..."
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Днепровский районный суд г. Киева признал недостоверной озвученную Михеилом Саакашвили информацию....
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Че за хрень? На основании чего признал? Какие доказательства были приведены ? А если Саакашвили докажет свои слова - Aваков себе харакири сделает, если у него есть честь и достоинство?
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У него было достаточно времени это доказать. Суд не обязан доказывать то, чего нет. Вот интересно что сделает Михо? Если конечно честь и достоинство не растерял в пробежках.
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У тебя с пониманием и логикой проблемы. У кого было время? Где я написал, что суд обязан что-то доказывать? Если любишь беспочвенно пердеть - делай это под другими постами.
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У Михо было время доказать правоту своих слов. Не хочешь комментариев своих бредней - не пиши на открытом форуме. От него явно харакири не дождётся никто, в крайнем случае еще раз галстук пожуёт.
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Мне интересны постановления суда, а не твой пердежь. В статье есть фото документа, в котором ничего не сказано о том что ты пишешь.
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Проблема с кишечником? Сочувствую. А Михо пусть подает встречный иск и доказывает свою правоту документами, а не трёпом в СМИ.
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Ты слишком большого мнения о себе, тупорылая амеба, чтобы рассказывать Михо что ему надо делать. Научись думать и делать правильные выводы. Ты лучше за собой следи и не воняй пустым трепом. Теперь по-сути: пусть суд сначала обяжет Михо доказать свои слова, даст на єто определенніе сроки, а потом уже будет заставлять опровергать и извиняться, А то что произошло сейчас - пример продажности украинского суда в пользу авака.
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Если тебе воняет, встань с дивана и посмотри на чем сидишь.
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Вонь идет от постов глупой овцы, которая ни в чем не разбирается, но про себя думает, что - царица. Отойду от компа, а то задохнусь.
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Правильный поступок. И душ принять не забудь. Иначе и не у компа запах не выветрится.
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Авакян сжевал второй паспорт, думаю не успев смазать повидлом.
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Про суддю Арапіну мало інфи.
Вона з донецьких, як і свіжа голова КСУ.
Але замішана у зв'язку із донецькими прокурворами-злочинцями -
http://cripo.com.ua/opinion/?p=70438/
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Олигархам Михо как кость в горле, а Арапиной ещё пожить хочется.
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А чё Карлсон до сих пор не прелЄтЄв в Украину? Суд зобов'язав Саакашвілі спростувати озвучену ним інформацію про іноземне громадянство Авакова - Цензор.НЕТ 8100
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Тому що Аваков ворог, він хлюпнув Сааку привселюдно воду в обличчя(Кавказ ойойой), а ще, Саак пробував зруйнувати Бєні бізнес... Карочє, Міхо не кошерний.
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Думаю твоя відповідь Злому Грицьку не сподобалася, бо з неї не випливає що Міхо - мерзотник Суд зобов'язав Саакашвілі спростувати озвучену ним інформацію про іноземне громадянство Авакова - Цензор.НЕТ 4231
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Нічого з моєї відповіді не випливає. Я відобразив протистояння, підтвердивши фактами. Я не прихильник Саакашвілі, бо він сам, через недолугість, опустив себе, помножив імідж президента-реформатора на "0"
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Наверное потому что Аваков на сегодня Бене более важен, чем Михо-барабан. Суд зобов'язав Саакашвілі спростувати озвучену ним інформацію про іноземне громадянство Авакова - Цензор.НЕТ 8631
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Пипец украницы выбрали, теперь страной будет заправлять граждане Израиля Коломойский и Боголюбов, а поавлять инакомыслие и протесты армянина Авакова с харьковской пропиской и иностранным гражданством.
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а аваков разве не итальяно там же вилла там и прописка-как же так?
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Он честно на виллу заработал будучи министром ВД Суд зобов'язав Саакашвілі спростувати озвучену ним інформацію про іноземне громадянство Авакова - Цензор.НЕТ 4131
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Оооо... Украинские суды уже перестроились, теперь "невиновными" будут признаны соратники ЗЕ...
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До инаугурации у Порошенко есть еще время с ними разобраться.
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А как наш Днепровский суд смог проверить есть ли у него или нету каким образом ему все страны мира дали ответ на запросы или как?
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Он не молчит, это соевый мародер не хочет чтобы здесь его слышали.
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Другим многоженцам по фигу , а этот опровержения захотел...Оце патриот!
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А как наш Днепровский суд смог проверить есть ли у него или нету каким образом ему все страны мира дали ответ на запросы или как?
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А Арсенчик не подумав вимагати з цього недалекого істерика-тріпача моральну компенсацію ?
Воно ж меле, як температури ...
Так йому й треба.
Жаль, що коли це барило проривало кордон, не було кримінального покарання за таке.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд зобов'язав Саакашвілі спростувати озвучену ним інформацію про іноземне громадянство Авакова. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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