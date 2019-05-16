 Суд зобов'язав Саакашвілі спростувати озвучену ним інформацію про іноземне громадянство Авакова. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в рішенні суду, датованому 15 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Визнати недостовірною та такою, що ганьбить честь, гордість і ділову репутацію Авакова Арсена Борисовича, інформацію, поширену Саакашвілі Міхеілом Ніколозовичем 10 травня 2019 року в прямому ефірі телеканалу ZIK - а саме: "Аваков має іноземне громадянство".
При цьому суд зобов'язав Саакашвілі спростувати цю інформацію в той самий спосіб, яким її було поширено.
"Зобов'язати Саакашвілі Міхеіла Ніколозовича, Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія Міст ТБ" і Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія Нові Комунікації" спростувати недостовірну інформацію, а саме: "Аваков має іноземне громадянство", яка була поширена 10 травня 2019 року в той самий спосіб, яким була поширена недостовірна інформація, а саме: повідомити в прямому ефірі телеканалу ZIK", - ідеться в рішенні суду.
Також Саакашвілі має сплатити судовий збір у розмірі 640 гривень.
В Полтаві нагнули "бариг" - перевізників і примусили повернути попередні тарифи.
Типовий виборець "зе" щасливий - бариги програли, кінець епохи зубожіння.
Але далі все пішло не за сценарієм (це коли закони природи перемагають телевізор).
"Бариги" вирішили, що возити людей за 2 грн не будуть.
Результат - транспорт ламається. Виборці зе ходять пішки.
Але винні все-рівно "бариги".
Це був тізер.
А вже скоро прем'єра першого сезону "слуги народа" одразу після кенгурації гідранта в лосинах.
УСІ ПРИВАТНІ ПЕРЕВІЗНИКИ ПОЛТАВИ ВИРІШИЛИ ОДИН ДЕНЬ НЕЛЕГАЛЬНО ВИЇХАТИ НА МАРШРУТИ З ТАРИФОМ 5 ГРН
Краще б про це розповів
КАПЛІН СТВОРИВ ЗЕЛЕНСЬКОМУ МОЖЛИВІСТЬ РОЗПУСТИТИ ВРУ
Я хочу мясо по 50 гривен.
Пусть Зе обяжет супермаркеты.
...
Вот Беня и то прилетел?
Не мил он что ли Зезюли?
А так топил за него слезно - с надрывом.... - "Посади говорит всех, а меня возьми в свою команду"...
Лошара..... - а говорили что умный....
гоняется за фиолетовыми муравьями.
злые языки говорят, шо пару тройку на приходе уже было поймал...
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Хоккей от путина высмеяли в США
https://youtu.be/gl-o7HfwD6s
ето ж замените расстрелом такой карлушин хоккей когда ты вынужден делать вид,
шо типа играешь.
"...х.йло так неожиданно рухнуло на красный коврик,
что украинцы даже желания не успели загадать..."
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Че за хрень? На основании чего признал? Какие доказательства были приведены ? А если Саакашвили докажет свои слова - Aваков себе харакири сделает, если у него есть честь и достоинство?
Вона з донецьких, як і свіжа голова КСУ.
Але замішана у зв'язку із донецькими прокурворами-злочинцями -
http://cripo.com.ua/opinion/?p=70438/
Воно ж меле, як температури ...
Так йому й треба.
Жаль, що коли це барило проривало кордон, не було кримінального покарання за таке.