 Суд зобов'язав Саакашвілі спростувати озвучену ним інформацію про іноземне громадянство Авакова. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в рішенні суду, датованому 15 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Визнати недостовірною та такою, що ганьбить честь, гордість і ділову репутацію Авакова Арсена Борисовича, інформацію, поширену Саакашвілі Міхеілом Ніколозовичем 10 травня 2019 року в прямому ефірі телеканалу ZIK - а саме: "Аваков має іноземне громадянство".

При цьому суд зобов'язав Саакашвілі спростувати цю інформацію в той самий спосіб, яким її було поширено.

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"Зобов'язати Саакашвілі Міхеіла Ніколозовича, Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія Міст ТБ" і Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія Нові Комунікації" спростувати недостовірну інформацію, а саме: "Аваков має іноземне громадянство", яка була поширена 10 травня 2019 року в той самий спосіб, яким була поширена недостовірна інформація, а саме: повідомити в прямому ефірі телеканалу ZIK", - ідеться в рішенні суду.





Також Саакашвілі має сплатити судовий збір у розмірі 640 гривень.