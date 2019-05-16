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Все про:СБУ (4340) Держкіно (79) Добронравов (4)

 СБУ і Держкіно програли апеляцію на скасування заборони серіалу "Свати"

Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляцію на судове рішення, яким скасовується заборона показу серіалу "Свати" на території України.

Про це повідомляється на сайті "Медіагрупи 1+1", передає Цензор.НЕТ.

"15 травня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд залишив у силі Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 березня 2019 року, яким задоволено позов ТОВ Телерадіокомпанія "Студія 1+1", ТОВ "Кіноквартал" до Міністерства культури України, Державного агентства України з питань кіно, Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зірка "Сватів" Добронравов, якому київський суд дозволив в'їзд до України, виступив в окупованому Криму

Як відомо, в березні Окружний адмінсуд Києва визнав протиправною підготовку СБУ довідки про наявність підстав для ухвалення постанови про заборону в'їзду в Україну російському акторові Федору Добронравову, який зіграв у "Сватах" одну з головних ролей. Суд також визнав протиправним звернення СБУ до Міністерства культури про внесення Добронравова до "Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці", і скасував накази Мінкульту й Державного агентства України з питань кіно щодо заборони розповсюдження і демонстрування фільмів за участю Добронравова.

СБУ і Держкіно оскаржили це рішення в апеляційному суді.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Міністерство культури України внесло Добронравова до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Йому також було заборонено в'їзд у країну. Після цього художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову, а Студія мала намір оскаржити заборону серіалу в міжнародних судах. Через Добронравова Держагентство з питань кіно також заборонило показ серіалу "Свати".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127213
 
   
 Топ коментарі
 
Скоро весь ширпотреб созданный в паРаше и для паРаши будет на экранах украинских телевизоров....зебилы аж пищат от счастья...
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Дайте зебилам подышать свежим расасейским воздухом!! дайте пасатреть сватов! парахаботы савсем азверели!
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Дайте зебилам подышать свежим расасейским воздухом!! дайте пасатреть сватов! парахаботы савсем азверели!
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Скоро весь ширпотреб созданный в паРаше и для паРаши будет на экранах украинских телевизоров....зебилы аж пищат от счастья...
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не смотри... зачем ты себя так над собой издеваешься ??? у меня телек лишняя вещь например, и мне вообще пофиг шо там показывают
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У меня тоже, но более 73% другого мнения.
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Боже...хорошо что не на ночь эта картинка.... кошмары бы точно замучили... СБУ и Госкино проиграли апелляцию на отмену запрета сериала "Сваты" - Цензор.НЕТ 1522
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Сорян, но скоро именно такое на ночь и будет..Так шо - привыкайТЕ
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Танунах, потом полночи вот так сидеть СБУ і Держкіно програли апеляцію на скасування заборони серіалу "Свати" - Цензор.НЕТ 389

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Нужно ещё " одножопники " разблокировать и майлсру, нехай зебилы порадуются.
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скоро по 5-му каналу покажут еще))))
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как говорят поклонники этого "шедевра", гавно к гавну не липнет
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как можно было голосовать за зеленского? также как и смотреть сваты.
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При власти зедебилов так скоро и Ополченочку по Г+Г начнут крутить.
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Там вже крутили ось таке сепарское лайно у день виборів .........
https://www.youtube.com/watch?v=K3WTbc9nwP8&t=1s


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И чем оно сепарское??? Так Педро сказал?
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Коломоєць-доброволець, ти з "Галицького Королівства" пишеш?
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Я вопрос задал: - Ты смотрел или так Педро сказал? Вернее его тупоголовые технологи! Так они ещё ему рассказывали, шо он "Пабедительадназначна!" и пальчиками в народ тыкать научили.
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Осваивай леса в горах Северной Америки!!!
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Я смотрел отрывок, где спасатели из лугандона приезжают спасать. Да - фильм сепарский, мышебратский. Вот только с реальностью нет никакой связи. Напомню, что там (в лугандоне) недавно авария была. Со спасением людей возникли огромные проблемы. А в фильме опять показывали, как "Дамбас" спасает Украину. Если Вы не видите в этом никакого подтекста, то у Вас проблема.
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Не надо смотреть отрывок, посмотрите фильм. Подтекст? - Он прост - мы все люди!
Пы.Сы. Если бы Вас(лично) спасали дамбасяне, то Вы бы "самоуничтожились"?
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А майданівське гасло "Схід і Захід разом" як сприймаєте?
А те, що в одних окопах на фронті і східняки і західняки за Україну воюють?
А те, що барикади Євромайдану і кримчани, і донеччани, і львів'яни і кияни обороняли уже не подобається?
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А що ви хотіли? Прямі наслідки обрання мудрим українським народом проросійського ЗЕ. Наш народ послідовний у своїх уподобаннях. Ще не те буде.
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Это тот же суд, который недавно выносил решение по Привату. Совпадение? )))
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Классно суды работают в Украине.
Судят не по закону, и даже не по телефонному звонку.
Судят - по политической конъюнктуре.
Это - полный трындец, товарищи.
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Приклад беруть із таваріща, який був то в політбюро СДПУ(о), то в ригоаналах, то у "Нашій Україні" Ющенка, то "незалежним", то знов у ригоаналах, то "майданівцем".
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Рінат, ти тут?- Скоро твої одноглазніки з вконтактіком розблокують. І на рус-вєсну зможеш напряму без проксі заходити. Бачиш, хоч петиція до Порошенка і провалилася, можна просто вибрати проросійського преЗЕдента.
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А можно петьку с его выступлениями запретить?
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Да ты вобще не думаешь! Пусть Зеленский наоборот снимет сериал я посмотрю через сколько часов его в Лаптестане запретят!
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об этом не надо думать.

это само ложится в подсознание
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"...Почему-то раньше все нормально было..."

если вы не заметили, то с 2014 года все немного изменилось.
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ось тому й заборонили, що тобі він подобався!
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Я вообще считаю бредом запрещать фильмы и сериалы не за содержание а за то что один из актеров как-то провинился.
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це вже ЗЕремога чи ще поки ні? ЗЕбіли, прогавкайте щось у відповідь!
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Когда лук подешевеет - ото буде справжня ЗЕремога...
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Правда, то була ЦИБУЛЯ! ))) тому, мабуть, і дешева!
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Знакомые тоже торгуют по 20, но Зе-люди где-то находят по 35...😀
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ой, какой хороший суд...
хоть Фемида и слепая...но весы держит уверенно...
а мечом отгоняет всех нищебродов-правдолюбов
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"***** пошли". "валить ***** отсюда нужно"

Ты уж определись как-то... СБУ і Держкіно програли апеляцію на скасування заборони серіалу "Свати" - Цензор.НЕТ 5975
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Помню в 80-е из-за Крамарова, Годунова, Видова фильмы запрещали. Точно попадали под запрет "Джентельмены удачи", "31 июня", "Всадник без головы".
С приездом, остановка "Совок", все на выход
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"Свати" реально дерьмо сериал, даже не знаю кто его смотрел.
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Маємо ж свободу потесту. От тільки проти лише25% на жаль.
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Шото я не понимаю недовольство альтернативной рошеновской илиты, ну да сериал такой себе... не смотрите, я не смотрю и мне норм))) и суд вообще у нас торжественно реформированный петром солнцеликим, к нему все вопросы шо он тут нахеровертил нам
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Так продюЗЕр вибори виграв, щоб цю шнягу нам крутити
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Олег Пономарь
13 хв. ·

Вы знаете, ЧТО меня немного удивляет, когда я читаю комментарии?
Когда некоторые пишут такого рода комментарии-вопросы:
Олег, неужели это правда, что Россию хотят вернуть в ПАСЕ и\или снять санкции!?
Неужели это правда, что какой-то олигарх вернулся в Украину!?
Неужели это правда, что какие-то реформы, согласованные ранее с ЕС, начали буксовать?
.. суды начали массово реваншировать?
... улицы хотят обратно переименовывать в советских героев?
.. люстрацию отменять?..
.. с МВФ проблемы?...
И тд, и тд, и тд.
То есть, вы живете в том времени, которое было год назад, когда каждая такая новость была либо фейком, специально запущенным, либо - из ряда вон выходящей.
Но время-то сегодня другое. Я писал год и полгода назад, что Путин поставил многие процессы вокруг Украины и в Украине на паузу - до выборов. Предыдущая власть, которую он называл партией войны за то, что она не шла ни на какие компромиссы с Россией, уходит. Пришла власть, которая согласна идти на компромиссы с Россией и с ее силами внутри Украины и за пределами Украины. Вы - в новой реальности. Поэтому - такие новости и их будет больше.
Вы можете либо смириться либо бороться (каждый на своем месте по мере своих сил), но точно нет смысла делать каждый раз круглые глаза.
Народ сделал свой выбор (большинство). И, может быть, вы голосовали по-другому, но ответственность будут делить все. Вся страна будет нести ответственность.
Так работает демократия.
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Судя по новостям, день сегодня какой-то проклятый для Украины. Наверное якутские шаманы ещё десяток верблюдов сожгли и нашаманили нам процветания и благополучие.
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Хоть бы актеров из этого сериала не взяли в "команду Бе".... СБУ і Держкіно програли апеляцію на скасування заборони серіалу "Свати" - Цензор.НЕТ 5130
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И что патриоты закончились не пикетируют суд?
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НЕ тем занимается наше СБУ, РЕАЛНУЮ угрозу для безопасности и целостности НАШЕЙ УКРАИНЫ исходит от кума Путина - Медведчука, Бойко, Вилкула и им подобных - ВОТ настоящие враги нашей Украины, НО ними почему то СБУ не занимается.
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ватні серіали, що дебілізують хахлів не меньш небезпечні. Результати виборів - доказ.
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Треба почитати рішення. Якщо воно законне, обгрунтоване і безперспективне в плані оскарження (таке іноді трапляється в наших судах), то швиденько прийняти Закон, яким підрихтувати нормативну базу для того, щоб надалі не було таких проколів.
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Нормативна база нормальна. В даному випадку треба приймати нове рішення про заборону на в'їзд на підставі нового правопорушення добронравова - були нові гастролі в Криму і в'їзд не через територію України. Цього достатньо.
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Ніколи Україна з таким фільмами і культурою не стане європейською.
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вот вам, барыги и мародёры! дали буде ще!
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- Куме, а скільки буде 1+1?
- 73.
- А якщо подумати?
- Якщо подумати, то 25.
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СБУ и Госкино проиграли апелляцию на отмену запрета сериала "Сваты"

Тю, а за что же тогда Свинарчук дал Грыцацуеву героя Украины?
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сбу не должно бороться с комедийными сериалами. всё правильно их макнули физиономией.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСБУ і Держкіно програли апеляцію на скасування заборони серіалу "Свати"
 
 
 
 
 
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