 СБУ і Держкіно програли апеляцію на скасування заборони серіалу "Свати"

Про це повідомляється на сайті "Медіагрупи 1+1", передає Цензор.НЕТ.
"15 травня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд залишив у силі Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 березня 2019 року, яким задоволено позов ТОВ Телерадіокомпанія "Студія 1+1", ТОВ "Кіноквартал" до Міністерства культури України, Державного агентства України з питань кіно, Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, в березні Окружний адмінсуд Києва визнав протиправною підготовку СБУ довідки про наявність підстав для ухвалення постанови про заборону в'їзду в Україну російському акторові Федору Добронравову, який зіграв у "Сватах" одну з головних ролей. Суд також визнав протиправним звернення СБУ до Міністерства культури про внесення Добронравова до "Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці", і скасував накази Мінкульту й Державного агентства України з питань кіно щодо заборони розповсюдження і демонстрування фільмів за участю Добронравова.
СБУ і Держкіно оскаржили це рішення в апеляційному суді.
Нагадаємо, в листопаді 2017 року Міністерство культури України внесло Добронравова до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Йому також було заборонено в'їзд у країну. Після цього художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову, а Студія мала намір оскаржити заборону серіалу в міжнародних судах. Через Добронравова Держагентство з питань кіно також заборонило показ серіалу "Свати".
https://www.youtube.com/watch?v=K3WTbc9nwP8&t=1s
Пы.Сы. Если бы Вас(лично) спасали дамбасяне, то Вы бы "самоуничтожились"?
А те, що в одних окопах на фронті і східняки і західняки за Україну воюють?
А те, що барикади Євромайдану і кримчани, і донеччани, і львів'яни і кияни обороняли уже не подобається?
Судят не по закону, и даже не по телефонному звонку.
Судят - по политической конъюнктуре.
Это - полный трындец, товарищи.
это само ложится в подсознание
если вы не заметили, то с 2014 года все немного изменилось.
хоть Фемида и слепая...но весы держит уверенно...
а мечом отгоняет всех нищебродов-правдолюбов
Ты уж определись как-то...
С приездом, остановка "Совок", все на выход
13 хв. ·
Вы знаете, ЧТО меня немного удивляет, когда я читаю комментарии?
Когда некоторые пишут такого рода комментарии-вопросы:
Олег, неужели это правда, что Россию хотят вернуть в ПАСЕ и\или снять санкции!?
Неужели это правда, что какой-то олигарх вернулся в Украину!?
Неужели это правда, что какие-то реформы, согласованные ранее с ЕС, начали буксовать?
.. суды начали массово реваншировать?
... улицы хотят обратно переименовывать в советских героев?
.. люстрацию отменять?..
.. с МВФ проблемы?...
И тд, и тд, и тд.
То есть, вы живете в том времени, которое было год назад, когда каждая такая новость была либо фейком, специально запущенным, либо - из ряда вон выходящей.
Но время-то сегодня другое. Я писал год и полгода назад, что Путин поставил многие процессы вокруг Украины и в Украине на паузу - до выборов. Предыдущая власть, которую он называл партией войны за то, что она не шла ни на какие компромиссы с Россией, уходит. Пришла власть, которая согласна идти на компромиссы с Россией и с ее силами внутри Украины и за пределами Украины. Вы - в новой реальности. Поэтому - такие новости и их будет больше.
Вы можете либо смириться либо бороться (каждый на своем месте по мере своих сил), но точно нет смысла делать каждый раз круглые глаза.
Народ сделал свой выбор (большинство). И, может быть, вы голосовали по-другому, но ответственность будут делить все. Вся страна будет нести ответственность.
Так работает демократия.
- 73.
- А якщо подумати?
- Якщо подумати, то 25.
Тю, а за что же тогда Свинарчук дал Грыцацуеву героя Украины?