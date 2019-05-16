 СБУ і Держкіно програли апеляцію на скасування заборони серіалу "Свати"

Про це повідомляється на сайті "Медіагрупи 1+1", передає Цензор.НЕТ.

"15 травня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд залишив у силі Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 березня 2019 року, яким задоволено позов ТОВ Телерадіокомпанія "Студія 1+1", ТОВ "Кіноквартал" до Міністерства культури України, Державного агентства України з питань кіно, Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, в березні Окружний адмінсуд Києва визнав протиправною підготовку СБУ довідки про наявність підстав для ухвалення постанови про заборону в'їзду в Україну російському акторові Федору Добронравову, який зіграв у "Сватах" одну з головних ролей. Суд також визнав протиправним звернення СБУ до Міністерства культури про внесення Добронравова до "Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці", і скасував накази Мінкульту й Державного агентства України з питань кіно щодо заборони розповсюдження і демонстрування фільмів за участю Добронравова.

СБУ і Держкіно оскаржили це рішення в апеляційному суді.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Міністерство культури України внесло Добронравова до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Йому також було заборонено в'їзд у країну. Після цього художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову, а Студія мала намір оскаржити заборону серіалу в міжнародних судах. Через Добронравова Держагентство з питань кіно також заборонило показ серіалу "Свати".