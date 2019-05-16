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 У Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету "Все для перемоги" в Харкові. ДОКУМЕНТ

Харківська міська рада звернулася до суду щодо заборони мирних зібрань. Справжньою метою є знесення намету "Все для перемоги".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт "СЕНС Україна".

Харківська міська рада подала позовну заяву до Харківського окружного адміністративного суду щодо заборони мирних зібрань. Метою, очевидно, є знесення військово-патріотичного меморіального центру "Все для перемоги", який розташовується на площі Свободи, що, власне, і не приховується.

Заяву (з додатками) зареєстровано 16.05.19 за №520/4785/19 та розподілено на суддю Єгупенко В.В.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекомендую Кернесу утриматися від знесення намету "Все для перемоги" і ветувати рішення про перейменування проспекту Григоренка, - Грановський

На думку Леоніда Маслова, суд має залишити заяву без розгляду на підставі ч.4 статті 280 КАС, бо мирне зібрання, про яке йдться, вже почалося, а звернутися до суду можливо тільки за 24 години до його початку.

Якщо суд все-таки відкриє провадження, ми візьмемо участь у справі за заявою народного депутата Ярослава Маркевича як третя особа, адже в наметі розташовується його громадська приймальня.

У Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету Все для перемоги в Харкові 01
У Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету Все для перемоги в Харкові 02
У Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету Все для перемоги в Харкові 03
У Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету Все для перемоги в Харкові 04
У Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету Все для перемоги в Харкові 05
У Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету Все для перемоги в Харкові 06
У Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету Все для перемоги в Харкові 07
У Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету Все для перемоги в Харкові 08
У Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету Все для перемоги в Харкові 09
У Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету Все для перемоги в Харкові 10

Нагадаємо, намет "Все для перемоги" стоїть на площі Свободи в Харкові від часу Революції Гідності і початку бойових дій на сході України. Біля намету в різний час проводили патріотичні акції, збирали допомогу учасникам бойових дій, переселенцям. Також вона є місцем нагадування про бойові дії на Донбасі.

8 травня на сайті Харківської міськради була оприлюднена петиція про знесення намету "Все для перемоги". Її публічно підтримав мер міста Геннадій Кернес. 11 травня на наметі з'явився припис про знесення. Наступного дня відбулася акція проти знесення намету волонтерів "Все для перемоги". Близько 1000 осіб пройшли ходою центром Харкова, вимагаючи від влади скасувати припис про знесення намету.

13 травня співробітники комунального підприємства прибули для знесення намету з грейдером і трактором, але активісти стали перед ними живою стіною, і комунальники ретирувалися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127211
 
   
 Топ коментарі
 
продажные крысы всех мастей вылазят из крысиных нор
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Пан Авакян, хоч і ворог Хернеса, не дасть цього зробити...
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Ему нечего больше чем заняться? Или на истор.родину или вперед ногами ему пора.
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Боеее мерзкого едальника мне встречать не приходилось. ((
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"Юра Енакиевский", "Допа" и "Гепа" , Писаренко в гостях у Кадырова: Чечня устроила праздник для бандюков, воров и "авторитетов" из Украины. ФОТОрепортаж.

ссылка -- https://ateist66.livejournal.com/893254.html Жулье и ворье, правит Харьковым.

У Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету "Все для перемоги" в Харкові - Цензор.НЕТ 1261







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"по просьбам трудящихся " дать трудящимся же мзды.. вітаємо зебілів в их стране дураков(
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До чого тут ЗЕ якщо царює попрошенко.і хернеса не посадив теж потрох.
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"садит" не президент, а суд.. если кто не в курсе..
а вот эпоха ренессанса для Гепы наступила, как только на горизонте появился шутовской колпак Владимира Александровича Несмешного.. наверно совпадение)
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Садить не президент, тому ніхто при потрошенку і не сів включаючи хернєса.Чи може я щось пропустив і реформований свинарчуківський суд когось посадив окрім патріотів?
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із задоволенням подивлюся "розстріл" Гепи та інших ворогів України самим Володимиром Олександровичем Справедливим..
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Україна обирала президента, а не ката з розстрільної команд нквс комуняк яких представляє гепа.
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..от бачите - навіть ви пишите президент з маленької літери, тут я з вами згоден.. і ви не уважні, як і більшість фанів творчості Володимира Олександровича Неката-Криворізького - спеціально для вас написано "розстріл" у """"""""".. ну, та то таке..
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"По мнению Леонида Маслова суд должен оставить заявление без рассмотрения на основании ч.4 статьи 280 КАС, потому мирное собрание, о котором идет речь, уже началось, а обратиться в суд возможно только за 24 часа до его начала.Источник: https://censor.net.ua/n3127211"

Умен не по годам! А откуда власть может знать более, чем за 24 часа до начала акции. что она вообще кем то будет проводиться, если по Конституции о демонстрациях и митингах требуется предупреждать местную власть "накануне". т.е. можно предупредить в 23, 59. а в 00,01 уже поставить палатку? В таком случае любой идиот может в любом месте поставить все, что захочет и власть не вправе это трогать. Закон о демонстрациях, между прочим, Яценюк "зарубил" осенью 2013, т.к. в ходе подготовки к революции он нафиг не нужен, да и потом тоже, революционерам законность не требуется вообще.
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Так а **** пяти лет не хватило чтоб избавиться от кернесов получайте.
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кернес это мерзкая ватнопейсатая крыса , и чья-то недоделанная стрелковая работа
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Против участников АТО Кернесюки тоже будут бузить?

"Спілка ветеранів АТО встановила поруч із нашим волонтерським наметом свій ветеранський та заявила про забезпечення постійного чергування.
На площі Свободи в Харкові тепер буде наметове містечко."


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Харків"яни вибрали собі достойного керманича.Тепер цілуйте його в сраку, дебіли... У Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету "Все для перемоги" в Харкові - Цензор.НЕТ 5201
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У кернеса очень крутой махинаторский госааппарат. Так что это не харьковчане выбрали а групка харьковчан по аналогии с хйлом нарисовала 126%
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Гепе мабуть лекарства сменили.Последнее время метёт,откровенную величественную ватную пургу У Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету "Все для перемоги" в Харкові - Цензор.НЕТ 3420
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это оно как пуйло захотел??!... Пора его отправлять на отдых. Пусть едет опять в Израиль лечиться.
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На мою думку Гепа хоче показати, хто в домі хазаїн і що в Харкові все залежить від нього, бо у Кернеса вже почалася передвиборча кампанія, а совкові пенси хочуть Жукова і не ******* "биндер", це ж його основний електорат. А ще він почав поливати брудом голову Харківської обладміністрації Світличну, бо, як мені здається, що він побоюється, що вона може висунути свою кандидатуру на мера Харкова. Кернес якщо щось задумав, то обв'язково свого доб'ється в будь який спосіб.
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Кернес всього лиш орієнтується на підсумки виборів.
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Светличную мэром Харькова, наперсточника, афериста, сепара Кернеса на НАРЫ!!!
Все помним, обсобенно 2014 г. что творила банда Гепы, Допы и Оплот в Харькове.
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И куда они оба подались сразу после майдана.Никаких нар, только пуля.
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Подозреваю что в этом случае нары не помогут. Необходим более радикальный метод. ))
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Скорее это пиар ход непотопляемого, ну чуть ветерок помешал шо бы только царапина.
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Путінські пособники намагаються виправдати владу очолювану порошенко: мовляв ні Порошенко, а суд(!) відповідає за те, що творець антиукраїнської терористичної організації "оплот" (вже полк !!), дегенерат і шизофренік - кернес очолює прифронтовий Харків.
Цю ()уйню розкажіть своїм кремлівським кураторам
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Недобитый Клестер! Жаль не посадили, крыша была Порошеновская, мудак Петя покрывал!
А суд в Полтаве клоунада и саботаж ГПУ луцика! кремлевских крыс, бандюков - кернеса и допкина за поребрик, Кадыров их пригреет, заждался небось уже. Сходняк воровской давно не собирал. Писаренко, Допа, Гепа , Иванющенко, лучшие друзья Кадырки. ОПГ занимающаяся наркотрафиком. Об этом давно известно!

У Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету "Все для перемоги" в Харкові - Цензор.НЕТ 8016
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету "Все для перемоги" в Харкові. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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