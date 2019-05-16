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Все про:Зеленський (1181) інавгурація (83) Євросоюз (2461) Мінгареллі (170)

 "Хтось приїде", - Мінгареллі заявив, що в Брюсселі обговорять, хто з представників ЄС відвідає інавгурацію Зеленського

Поки невідомо, хто з керівництва Євросоюзу відвідає інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського 20 травня.

Про це заявив 16 травня журналістам глава представництва Європейського Союзу в Україні Х’юг Мінгареллі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Ні, ми поки не знаємо, ми це обговорюємо. Ми поінформували Брюссель, вони відреагують і хтось приїде", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи буде він сам присутнім на інавгурації, Мінгареллі сказав, що є дипломатом, а не політиком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначенням інавгурації Зеленського на 20 травня частина нардепів вирішила насолити українському народу і створила проблеми для зарубіжних гостей, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127209
 
   
 Топ коментарі
 
Владимир Матов‏ @1964Matov 3 ч.3 часа назад

Путин опоздал на встречу с Помпео на три часа.
Поговорили. Итоги:
-Крым - это Украина
-Деокупация Донбасса
-Санкции не снимут
-Готовят новые пакеты санкций
-В Европе начались военные учения войск США по отражению возможной военной агрессии России.
По-моему, афигенно поговорили.
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Так переобулись же все от страху перед Зесептиконами и давно потеряли работу. Или опять у Зебилов что то не по плану пошло?
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А сам Папа Карло не хочет Буратинку проведать. "Кто-то приедет", - Мингарелли заявил, что в Брюсселе обсудят, кто из представителей ЕС посетит инаугурацию Зеленского - Цензор.НЕТ 8071
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***********, избивалка у тебя не выросла еще.
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Владимир Матов‏ @1964Matov 3 ч.3 часа назад

Путин опоздал на встречу с Помпео на три часа.
Поговорили. Итоги:
-Крым - это Украина
-Деокупация Донбасса
-Санкции не снимут
-Готовят новые пакеты санкций
-В Европе начались военные учения войск США по отражению возможной военной агрессии России.
По-моему, афигенно поговорили.
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Не, Ксюша, это Помпео офигенно подождал ***-ла-ла-ла. Ты прикинь, если бы тот опаздал часов на 5? Глядишь, и не было бы. Уже недоразумения под назвой рашка.
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подіваюсь, воно і до Трампа запізниться. "Хтось приїде", - Мінгареллі заявив, що в Брюсселі обговорять, хто з представників ЄС відвідає інавгурацію Зеленського - Цензор.НЕТ 9114
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Мертвая тусовка. Лучше бы в биллиард покатали.
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надіюсь ізраїльська делегація буде у повному складі ...всім Сенедріоном приїдуть поздоровляти ...
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Не факт, это у нас Беня фигура, а для них он просто г....
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После того как поставили памятник Петлюре в Виннице, да еще в еврейском квартале, отношение к Украине в Израиле, не очень
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я дуже поважаю "мнение" Ізраїля ...але у "себе" там ...в Палестині ...а в Україні хотілося б поважати думку українців
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Так может тогда поважати думку дома, и не ездить в Израиль, жителей которого оскорбили. Сидеть на двух стульях редко получается (спроси у Яныка). И еще, почему в еврейском квартале? Какая необходимость?
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а хто тобі казав що я туди їзджу ...і чим це я "оскорбил" тебе і твоє плем"я яке тисячоліттями лізе на чужі землі і повчає місцеві народи як їм жити ...а коли отримує за те по писку то піднімає рейвах на весь світ про холокост ...повторюся ...але я з повагою ставлюся до жидів у Ізраїлі (а вони варті поваги бо там вижили) я також поважаю німців у Німеччині і хочу щоб до українців в Україні ставилися так само ...
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PS: а эти "ктото" могут и не ехать ...для украинской ЗЕМЛИ есть надёжный инвестор ...правда с КАЗЛАМИ придётся немного "доработать" ... ну это вопрос технический ...сами выдохнут
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Судя по новостям последних дней, главное что бы соизволил приехать адвокатишка, с темным прошлым, некто Джулиани. Это ж нужно до такого дожиться, что бы какой то жуликоватый адвокат указывал что то президентам или официальным представителям иностранного государство что то подобное. А может ему вообще официально запретить въезд в Украину.
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Пропоную ЄС, щоб задовольнити Узеленьского, відправити клоунів з цирку.
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Пенсу точно нечего в Украине делать - дома нехай сидит и своего клована сторожит.
Моника Левински разве шо... "Кто-то приедет", - Мингарелли заявил, что в Брюсселе обсудят, кто из представителей ЕС посетит инаугурацию Зеленского - Цензор.НЕТ 2452
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Насправді усі ті штуки "А хто приїде..." - так, воно може й має який то там сенс, але такий собі. Бо президент все одно сам потім повинен їхати до тих, хто для України потрібен та важливий. Бо ми ще не таке "велике цабе". Також важливо, що й як він буде робити, на дип.рівні. Це дуже важливо, та й найбільше лякає невизначеністю.
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Кстати, а кто это нечто? (не без шуток)?
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Так переобулись же все от страху перед Зесептиконами и давно потеряли работу. Или опять у Зебилов что то не по плану пошло?
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20 травня на всіх телеканалах з 5-00 ранку до 14-00 профілактика,нагадити так нагадити.
Чомусь згадалося про лисицю.Вона сама нори не риє,а приходить до борсючачої і постійно там гадить,гадить.Борсуку набридає дихати нечистотами і він сходить і риє собі нову,а ця курва вселяється.Отже дещо між нашими депутами і лисицею спільне є,це гадити де тільки можна,хоч і в своєму домі,хоча Україна для них,не дім,а полігон для накопичення статків
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Ну шо ти с прівєтом це ні для кого не секрет, але до чого беня і Зеонбуд який влаштовує профілактику на всьому цифровому телебаченні,ось в чом вопрос
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Нагадив собі в нірці, а на інших звірят киває. От же йолоп!
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Школота,не прогулюй уроки,бо дурнем так і залищишься
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Ну да вроде не похож на скульптуру из Брюсселя Manneken Pis . Очень дешевая кавер версия.
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Уборщица из аутсорсинговой компании - в самый раз.
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Новий преЗЕдент вже мав розмову з одним великим преЗедентом з Молдови . Мабудь,було запрошення,щоб прибув,а заодно дасть пораду молодому ЗЕ- ,як керувати країною без підтримки парламенту!!! Важливий буде гість!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Хтось приїде", - Мінгареллі заявив, що в Брюсселі обговорять, хто з представників ЄС відвідає інавгурацію Зеленського
 
 
 
 
 
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