 "Хтось приїде", - Мінгареллі заявив, що в Брюсселі обговорять, хто з представників ЄС відвідає інавгурацію Зеленського

Про це заявив 16 травня журналістам глава представництва Європейського Союзу в Україні Х’юг Мінгареллі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Ні, ми поки не знаємо, ми це обговорюємо. Ми поінформували Брюссель, вони відреагують і хтось приїде", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи буде він сам присутнім на інавгурації, Мінгареллі сказав, що є дипломатом, а не політиком.

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