 "Хтось приїде", - Мінгареллі заявив, що в Брюсселі обговорять, хто з представників ЄС відвідає інавгурацію Зеленського

Про це заявив 16 травня журналістам глава представництва Європейського Союзу в Україні Х’юг Мінгареллі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Ні, ми поки не знаємо, ми це обговорюємо. Ми поінформували Брюссель, вони відреагують і хтось приїде", - заявив він.
Відповідаючи на запитання, чи буде він сам присутнім на інавгурації, Мінгареллі сказав, що є дипломатом, а не політиком.
Путин опоздал на встречу с Помпео на три часа.
Поговорили. Итоги:
-Крым - это Украина
-Деокупация Донбасса
-Санкции не снимут
-Готовят новые пакеты санкций
-В Европе начались военные учения войск США по отражению возможной военной агрессии России.
По-моему, афигенно поговорили.
Моника Левински разве шо...
Чомусь згадалося про лисицю.Вона сама нори не риє,а приходить до борсючачої і постійно там гадить,гадить.Борсуку набридає дихати нечистотами і він сходить і риє собі нову,а ця курва вселяється.Отже дещо між нашими депутами і лисицею спільне є,це гадити де тільки можна,хоч і в своєму домі,хоча Україна для них,не дім,а полігон для накопичення статків