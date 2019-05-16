 75% українців вважають, що президент має піти на прямі переговори з РФ для відновлення миру на Донбасі, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім.Яременка та Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, згідно з результатами соцдослідження, презентованими в четвер, 24,2% респондентів відповіли, що президент України швидше має піти на прямі переговори з Москвою, 50,8% - безумовно мусить, 7,7% - швидше не має, 8,4% - безумовно не має, а 9% не змогли відповісти.

Крім того, 36,2% опитаних відповіли, що для відновлення миру на Донбасі президент безумовно має піти на прямі переговори з керівництвом так званих ЛНР і ДНР, 19,2% - швидше має, 12,4% - швидше не має, 20,3% - безумовно не має, а 11,9% не змогли відповісти.

Також 65,3% респондентів відповіли, що Україна має іти на компроміси заради відновлення миру та повернення територій, 21,3% - відповіли, що не має, а 13,5% не змогли відповісти.

Зокрема, 49,2% опитаних громадян вважають, що питання про статус непідконтрольних територій Донбасу необхідно виносити на всеукраїнський референдум, 29,8% виступили проти винесення цього питання на референдум, а 21,1% не змогли відповісти.

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Також, відповідно до опитування, 39,9% підтримують надання непідконтрольним територіям Донбасу особливого статусу як варіант вирішення проблеми з цими територіями, 18,5% вважають таким варіантом офіційне визнання того, що найближчими роками ці території не можуть повернутися в Україну, й буде їхня повна ізоляція, 17,3% - за продовження бойових дій, спрямованих на повне відновлення контролю України над цими територіями, а 24,3% не змогли відповісти.

Крім того, 48,9% опитаних заявили, що підтримали б надання непідконтрольним територіям Донбасу автономії в складі України для мирного врегулювання конфлікту, 33,5% - не підтримали б такого рішення, а 17,6% не змогли відповісти.

Дослідження проводилося із 30 квітня по 10 травня у 24 областях України та Києві. Загалом було опитано 3 тис. респондентів. Стандартна похибка вибірки не перевищує 1,83%. З текстом дослідження можна ознайомитися тут.