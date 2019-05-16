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 Політика України, Економіка
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Все про:енергетика (313) Євросоюз (2461) Мінгареллі (170)

 Європейський Союз хоче, щоб просування реформ у "Нафтогазі" та електроенергетиці відбувалося швидше, - Мінгареллі

Європейський Союз підтримує Україну у сфері енергетики і розраховує, що реформи відбуватимуться швидше.

Про це заявив глава представництва Євросоюзу в Україні Х’юг Мінгареллі на круглому столі Європейської бізнес-асоціації Future simple or future indefinite 15 травня, повідомляють Українські новини.

"Багато реформ було зроблено у сфері енергетики. Особливо це стосується секторів нафтогазу та електроенергії. Ми хочемо, щоб подальше просування реформ у цих сферах відбувалося швидше. Завтра у нас буде відео-конференція з Міністром енергетики на тему анбандлінга "Нафтогазу" і переговорів з "Газпромом" для підписання нового контракту з транзиту газу до кінця цього року. Тому так, ми дуже підтримуємо Україну у сфері реформи енергетики", - зазначив Мінгареллі.

Раніше представники ЄС, ЄБРР, Європейського енергетичного співтовариства, Європейського інвестиційного банку та USAID в Україні заявили, що стурбовані гальмуванням запуску нового ринку електроенергії

Як раніше повідомлялося, 15 травня в комітеті Верховної Ради з ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки відбувся круглий стіл, на якому розглядалося питання реформи ринку електроенергії. Учасники проголосували за відкриття оптового ринку електроенергії з 1 липня, як це передбачено Законом України "Про ринок електроенергії".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127198
 
 
 Топ коментарі
 
Реформы в Украине настолько быстрые, что проблески молнии по сравнению с ними, это бег черепахи, молодец Мингарелли, все замечает, его нужно было не Мингарелли назвать, а Зоркий Сокол сын Инчи-чуна
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Европейской стране - европейские тарифы!
Где это видано, что в Германии 1 кВт*ч электроэнергии для населения стоит $0,35 а в Украине всего только $0,06! Надо срочно вводить рынок электроэнергии в Украине, и выровнять тарифы до уровня развитых стран Евросоюза!
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слышу реформа- зверею, у нас реформа- это поднятие тарифов в угоду мингареллям
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Для Мангарелі тексти пишуть зі стелі. Тих реформ пересічному громадяну не видно, окрім підвищення тарифів. То такі заяви пусті.
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Невже і бізнесменам із ЄС перепаде кільканадцять лярдів вийнятих іх кишень простих українців?
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Реформы в Украине настолько быстрые, что проблески молнии по сравнению с ними, это бег черепахи, молодец Мингарелли, все замечает, его нужно было не Мингарелли назвать, а Зоркий Сокол сын Инчи-чуна
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и заметные только в ЕС - нам они невидимы Європейський Союз хоче, щоб просування реформ у "Нафтогазі" та електроенергетиці відбувалося швидше, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 3604
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безусловно самой поддерживаемой реформой станет повторение судьбы игналинской аэс
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слышу реформа- зверею, у нас реформа- это поднятие тарифов в угоду мингареллям
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Европейской стране - европейские тарифы!
Где это видано, что в Германии 1 кВт*ч электроэнергии для населения стоит $0,35 а в Украине всего только $0,06! Надо срочно вводить рынок электроэнергии в Украине, и выровнять тарифы до уровня развитых стран Евросоюза!
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На самом деле все не совсем так. Вот средняя цена электроэнергии в Германии в 18-ом году на оптовом рынке 3.3 евроцент/киловат. В Украине на несколько десятых цента дороже (правда регулятор говорит, что это стишком низкая цена и рынок у нас условный). А цена на электроэнергию для населения в Германии формируется согласно общественному договору (посредством законодательных и регуляторных актов). Если хотят люди экологически чистую энергию, то расходы на зеленый тариф вносятся в стоимость электроэнергии, плюс налоги и тд и тп. Ну и поставщики у них могут быть разные, к чему мы еще только идем, и то очень медленно. Поэтому сравнение некорректно и ничего плохого в рынке электроэнергии, как таковом, нет, если в него не встраивать коррупцию.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄвропейський Союз хоче, щоб просування реформ у "Нафтогазі" та електроенергетиці відбувалося швидше, - Мінгареллі
 
 
 
 
 
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