 Європейський Союз хоче, щоб просування реформ у "Нафтогазі" та електроенергетиці відбувалося швидше, - Мінгареллі

Про це заявив глава представництва Євросоюзу в Україні Х’юг Мінгареллі на круглому столі Європейської бізнес-асоціації Future simple or future indefinite 15 травня, повідомляють Українські новини.

"Багато реформ було зроблено у сфері енергетики. Особливо це стосується секторів нафтогазу та електроенергії. Ми хочемо, щоб подальше просування реформ у цих сферах відбувалося швидше. Завтра у нас буде відео-конференція з Міністром енергетики на тему анбандлінга "Нафтогазу" і переговорів з "Газпромом" для підписання нового контракту з транзиту газу до кінця цього року. Тому так, ми дуже підтримуємо Україну у сфері реформи енергетики", - зазначив Мінгареллі.

Раніше представники ЄС, ЄБРР, Європейського енергетичного співтовариства, Європейського інвестиційного банку та USAID в Україні заявили, що стурбовані гальмуванням запуску нового ринку електроенергії

Як раніше повідомлялося, 15 травня в комітеті Верховної Ради з ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки відбувся круглий стіл, на якому розглядалося питання реформи ринку електроенергії. Учасники проголосували за відкриття оптового ринку електроенергії з 1 липня, як це передбачено Законом України "Про ринок електроенергії".