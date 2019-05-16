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Все про:робота (125) трудова міграція (89)

 Створивши умови для працевлаштування заробітчан всередині країни, Україна могла б збільшити ВВП на 60 млрд доларів, - економіст Кущ

Якби мігранти, які виїхали на роботу за кордон, мали можливість працевлаштуватися в Україні, вони могли б виробляти 60 млрд дол. ВВП - 50% від нинішнього рівня валового продукту.

Замість цього ми маємо лише кумулятивний вплив на рівень ВВП і вирівнювання платіжного балансу за рахунок грошових переказів, які надходять від мігрантів в країну. Таку думку 112.ua озвучив економіст Олексій Кущ у статті "Будемо платити за себе і за того дядька: Чому трудова міграція веде Україну в глухий кут".

"Перебуваючи в Україні, 3 млн постійних мігрантів і 5-6 млн маятникових могли би виробляти понад 60 млрд дол. ВВП, якби для цього було створено умови. А це 50% від нинішнього рівня валового продукту. Замість цього маємо кумулятивний вплив на рівень ВВП у розмірі 0,5% та вирівнювання платіжного балансу на кілька мільярдів у профіциті, що варто розглядати як лише короткостроковий позитивний ефект. Перед нами своєрідні терези, на одній шальці до 8 млрд дол. і 0,5% зростання ВВП в умовах міграції, а на іншій – 60 млрд дол. і до 50% зростання ВВП за умови її припинення", - говорить Кущ.

Як відомо, коли йдеться про плюси від трудової міграції, її прихильники традиційно називають два аспекти: валютні перекази мігрантів в Україну та 0,5% зростання ВВП за рахунок цих надходжень. У той же час, за словами Куща, тема трансфертів у нас надмірно міфологізована. Як правило, коли йдеться про валютні перекази з-за кордону, аналізується "гола цифра", а не їхня структура. Експерт зазначив, що за даними Світового банку, загальна сума приватних трансфертів минулого року становила 14 млрд дол., а НБУ дає дещо інші дані - 11 млрд дол: "Розбіжність можна пояснити тим фактом, що приблизно 3 млрд дол. українці витрачають на проживання в країнах, де працюють. Там же платять податки: кілька сотень мільйонів доларів на рік ".

"З 11 млрд дол., які надходять в Україну, до 3 млрд дол. припадають на схемні операції, коли за фіктивними договорами на виконання послуг на ті ж ФОПи заводиться валюта, яка потім використовується в тіньовій економіці і в корупційному обігу. З решти 8 млрд дол. частина йде як оплата роботи українських фахівців на аутсорсингу (ІТ) або як оплата за продаж товарів "хендмейд" на міжнародних торгових майданчиках. Таких фахівців від 150 до 200 тисяч, і це так звана внутрішня міграція. Що стосується переказів від трудових мігрантів, які перебувають за кордоном понад рік, то їхній внесок украй невеликий – менше 1 млрд дол.", - пояснив 112.ua Олексій Кущ.

Що стосується маятникової міграції, за його словами, на неї припадає лише кілька мільярдів надходжень.

За даними Міністерства соціальної політики, на яке посилаються автори законопроекту, за кордоном постійно працюють 3,2 млн українців, а загалом до процесу трудової міграції залучено до 9 млн осіб – чверть населення країни. І якщо у 2013 році кількість трудових запрошень для українців від Польщі становила 218 тис., то вже в 2017 році зросла до 1,7 млн. Головним чином це відбувається в зв'язку з тим, що розмір як мінімальної, так і середньої зарплати в Україні значно нижчий в порівнянні з усіма країнами ЄС, включаючи країни Східної Європи. Компанії на території колишньої Східної Німеччини платять співробітникам в середньому 2700 євро, а в Західній Німеччині - 3300 євро. Розмір мінімальної зарплати в Німеччині - 1600 євро. У Польщі середня зарплата становить 1150 євро, а мінімальна - близько 550 євро. В Україні ж з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата становить 4170 грн, або приблизно 150 дол., а середня зарплата коливається в районі 9 тис. грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127197
 
   
 Топ коментарі
 
Если бы бабушка была дедушкой, - то у неё был бы большой ВВП
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А как быть с работодателями, которые считают, что деньги фирмы надо тратить на Лексусы и виллы, а не на зарплату работникам?
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кто же при гопниках, барыгах и свынарчуках рейдерах будет зарывать деньги в "поле чудес".?
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Если бы бабушка была дедушкой, - то у неё был бы большой ВВП
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а если обеспечить рабочими местами в Украине всех китайцев, то ВВП вырастет ещё больше.

ой, попугиваюсь я таких иканамиздав
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Обеспечить рабочими местами.
Это так гениально.
А кто будет обеспечивать?
Царь своим указом?
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Проще простого.
Ликвидировать антинародную податковую и таможенную систему.
Минимальную зарплату всем "службовцям" с сокращением их поголовья вдвое, как и сократить ВР.
И экономика Украины восстановится.
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"Под нажимом государственного пресса трещит финансовая база и Лейбедева, и Пьятницы, и владельцев музыкальной лжеартели «Там бубна звон»." (с)
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КТО СОЗДАСТ МАРОДЕР ИЛИ БАЗАРНАЯ ТУПИЦА ВОРОВАВШАЯ ВСЮ ЖИЗНЬ И КУПИВШАЯ ДИПЛОМ
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Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к сове:
-Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ?
Подумала сова и говорит:
-Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны.
Побежали мыши радостно:
-Станем ежами! Станем ежами!
Вдруг одна остановилась:
-А кто-нибудь знает: как стать ежами?
Никто. Побежали обратно к сове.
-Сова! А как нам стать ежами???
-Мыши! Идите на @уй! Я не тактик, я - стратег !
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Щас порохоботи пояснять що це і є справжне процвітання
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Он специалист по бесплатным советам.
Создавать это не к нему)))
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А как быть с работодателями, которые считают, что деньги фирмы надо тратить на Лексусы и виллы, а не на зарплату работникам?
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Надо самому стать работодателем и платить своим рабочим по миллиону
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Ну хотя бы не по миллиону,а долларов по 650 к 2021 году.
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Не верю . Украинцы большенство , а это 73 % деградировали ниже плинтуса. Некому двигать прогресс в Украине
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Та куди ж без тебе, казкового, подітися? От повертайся- відразу все налаштується!
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"если бы для этого были созданы условия"
Ну так создай ! Приведи в Украину инвесторов. Правда, в мире мало идиотов, которые согласятся вкладываться в страну где каждые пять лет кардинально меняется власть.
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кто же при гопниках, барыгах и свынарчуках рейдерах будет зарывать деньги в "поле чудес".?
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Нереформована судова влада та коррупція головні перешкоди для іноземних інвестицій
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Не приходят из за коррупций, а не смене власти . Во всех нормальных странах власть меняется
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Угу, запретить украинцам зарабатывать за границей 100 евро и заставить работать дома за 150 баксов.
БОЛЬШЕ ИКСПЕРДОВ ХОРОШИХ И НУЖНЫХ!!!
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можно создавать новые кварталы, так сказать трудовые коллективы народного творчества, первые 430 клоунов могли бы приступить к работе после выборов в раду.
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Все настолько просто? Спасибо Капитан Очковидность)
подумать только - если бы рабу тут платили 700 баксов, то он бы не ехал "на клубнику". Слава нашим спасителям(заканчивает упаковывать "кравчучку")
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А вы пробовали украинцам зарплату платить?
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Экономистам нельзя давать руль, они должны быть исполнителями... как только совковый экономист начинает управлять рынок превращается в мелкую распродажу, а что то создать мозги не позволяют
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основная задача экономиста выжать с гомосапиенса побольше и заплатить поменьше, а что он будет делать не важно, поэтому экономист без проблем работает сегодня на конфетной фабрике завтра в центробанке, а послезавтра экономистом тюрьмы.
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Так у Європі фермери проти української курятини тому що вона забирає у них робочі місця.
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економіст кущ, мабуть, добре рахує на каркуляторі.
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Колебание цен на овощи в течение года в Польше - 1,5%, в Украине - 210%"У нас разница в ценах летом - начало осени и зима - конец зимы равна 2 - 2,5 раза. Ни в какой стране мира такого не увидите. Более того, если сравнить сезонную динамику цен в той же Польше, или в любой стране Европы, разница в сезонах составляет 1,5%, максимум - 2%. В Украине - 200- 210%", - недоумевает эксперт. Монополии захватили рынок продуктов , и выращенные и произведенные в Украине продукты в ЕС дешевле чем в самой Украине. при правлении будкостроителей олигархов по другому и быть не может.
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Манипуляция.
Сезонное падение цен в Украине связано с тем что овощи продают крестьяне со своих огородов,а в ЕС это запрещено.
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там нет монополий и есть хранилища.
а у нас сначала ВСЕ вывезли , срубить бабла в валюте а теперь завозят, и опять бобло рубят.
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Да.
И поэтому летом и осенью цены на овощи не падают.
За счет чего можно рубить бабло круглый год.
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Враньё. Летом цены на овощи падают в несколько раз.
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Вы хоть обсуждаемую то информацию читали?
Там и написано что в Украине в отличие от стран ЕС цены на овощи падают в связи с сезонными колебаниями и якобы эксперту не ясно с чем связано такое падение.
Мы уже тут выяснили - с отсутствием овощехранилищ.
А дальше эксперт занимается манипулятивным пеиекручиванием,потому что летняя цена вынужденная,а зимняя цена комфортная для производителя овощей.
А эксперт называет колебание способом наживы,в отличии от стран ЕС,где по зимней цене овощи продаются круглый год.
Короче,гнать надо таких экспертов в шею.
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Мы уже тут выяснили - с отсутствием овощехранилищ.

==
Что вы несёте, какие "овощехранилища"? Овощи у нас и в Европе давно уже хранятся у ритейлеров в услових не хуже любого овощехранилища, овощехранилище это пережиток позапрошлого века и СССР в частности, который кстати пытался от них избавиться с помощью тепличных хозяйств.
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Что вы несете мальчик?
Выйдете из своего автомобиля и пройдите по простому базару.
Там крестьяне продают выращенное в своих личных хозяйствах.
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Для чего мне віходить из авто?Я утверждал что на рынках нет крестьян?Из авто надо выйти вам чтобюы не нести бред про "отсутсвие овощехранилищь" или "отсутствие паровозной тяги" или "отсутствие конюшен". Вы из какой деревни, любезный?
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Ольгинский,тебя тут держит администрация цензора для накрутки просмотров твоей ахинени?
Ты знаешь чем буряк отличается от свеклы?
Практически ничем.
Даже по цене они одинаковые.
Единственная разница это то что буряк используют для приготовления борща,а свеклу нет.
Смотри не перепутай.
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Идиот, буряк может быть вообще трёх видов как борщевой так и салатный, и о боги, ты этого не знал - кормовой!
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Так тебе в Польше продали кормовой дороже потому что он экологически чистый?
Бери в своей Москве свеклу и не парься.
Тем более цена одинаковая.
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Дядя, тебе надо, ты и бери, с паром или без, на твой вкус.
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Мне не надо.
У меня буряк от производителя и меня все устраивает.
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А с чего ты взял, что мне надо, а? Париться тебе больше не за кого? У вас там в Нефтескважинске уже и Форбс состоит сплошь из российских учителей и врачей?
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Ольгинский,ты очень много флудишь не по теме и твои испражнения не удаляют.
Не знаешь почему?
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летом и осенью цены на овощи не падают.

==
Вы вдумайтесь в простые эти строки. Вы брехун обыкновенный, который даже не знает где Украина находится.
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В европе не падают.

если сравнить сезонную динамику цен в той же Польше, или в любой стране Европы, разница в сезонах составляет 1,5%, максимум - 2%

Ты троль обыкновенный.
На тебя не стоит тратить время.
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Дяденька, вы брешете. На момент сбора ранних сортов моркови и капусты в Польше их цена может возрасти в два-три раза, а тепличные помидоры в Польше стоят дороже на 60% от обычных.Ранний лук в Польше дорожает на 67% - до $0,23 за кг Вы лжун, тролль и ольгинец на окладе в одном флаконе.
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Мальчик,ты болен?
Я не слежу за ценами на овощи в ЕС и в частности Польше,а обсуждаю информацию предыдущего оратора.
Если она не верная оспаривай ее там.
Я могу сказать только о том что происходит в Украине к которой ты не имеешь отношения,потому что уж больно много врешь.
И про отсутствие крестьян со своей продукцие на рынке и про то что она дороже чем аналогичная в магазинах,по причине экологической чистоты.
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Дядя, о том, что в европе де ничего не падает писал ты. Если это не твои слова, обозначай как цитату, а не "это не мои слова". Ты запутался в собственных каментах. Продукция крестьян в Украине дороже магазинной, запиши себе это на лбу, тупой ольгинский троль.
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Бред полнейший.Падение украинских цен связано не с крестьянами, а с фермерами. Продукция крестьян всегда была и есть дороже фермерской, так как позхиционируется "зелёной и экологически чистой". Таким образом цена падает в тот момент, когда фермеры вывозят свою продукцию на прилавки.
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Мальчик?
Где это "зеленой экологически чистой" дороже?
В Украине?
Вы не тот эксперт которого гнать надо?
Вам платят много денег за ваши экспертизы и вы даже не выглядываете в окно своего автомобиля,что бы посмотреть цены на овощи.
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Дяденька"! Пройдись по рынку! Любой продавец тебе скажет как он помидоры выращивает без химии и поэтому ты таки должен переплачивать!
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Мальчик,не ходи по тому базару где ты ходишь.
Там тебя разводят как лоха.
Выедь за пределы Киева и зайди на любой овощной базар.
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Дяденька, прежде чем писать про Украину хоть побывайте в ней!
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Чудо лахтинское,ты со своей методичкой опять облажался.
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Тупица, прежде чем брать подряд из ольгино на украинские каменты, изучи обстановку.
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Вот.
Вот.
Ты бот такую херню несешь,как будто бы никогда не был в Украине.
У вас в Москве буряк дороже свеклы потому что экологически чистый?
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Обьясни своим восьмибитным мозгом, что конкретно отрицает твой камент?Отсутсвие сезонных колебаний в европе? Так они там доходят до 200-300% по отдельным овощам.
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Приезжай и зайди в местные супермаркеты.
Продукты с надписью BIO в среднем на 50% дороже аналогичных без такой надписи.
Аналогичная ситуация как минимум в Бельгии, Нидерландах, Дании и Германии.

Люди просто ё*нулись на BIO, как в своё время на ГМО.

Другой разговор, что в Украине этой надписи может не быть, но, имхо, "мальчик" имел в виду именно это.
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В Украине такого нет.
А мы обсуждали цены на овощи в Украине и причины сезонного колебания.
Так что ваш мальчик обыкновенный троль.
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Опять вы брешете. В моем городе есть такой магазин, я там был и видел всё своими глазами.
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Мальчик,прекрати врать и выкручиваться.
Не надо украинцам на украинском сайте рассказывать о том что в Украине продается,кем,откуда и по какой цене.
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Дядя, я украинец на украинском сайте. А вы засланная кацапятина, которая слышала звон но не знает где он.
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Тупица, прежде чем брать подряд из ольгино на украинские каменты, изучи обстановку.
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при "юлькеворовке "
в Украину пришло больше всего инвестиций.
но они шли мимо кармана нінешнего будкостроителя кума ющенка.
результат ее отставка.
сейчас за год меньше чем при ней за месяц приходоло инвесторов и инвестиций.
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Условия для трудоустройства это инвесторы. А инвесторы это рынок земли, депутатская неприкосновенность, кнопкодавство, открытые списки.
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Это кто эти условия должен создавать, олигархи которые держат народ на минималке а доходы выводят на Кипр? Ха-ха-ха!!!! Им проще завывать по своим говноТВканалам про гадких гостарбайтеров и отказаться от безвиза.
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Почему только в Польшу? Всему миру нужны рабочие руки, кроме украинских нуворишей.
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поки ви настворюєте робочих місць, займати їх вже буде нІкому, так що продовжуйте займатись аналізами: робіть і здавайте, здавайте і робіть...
щодо Польщі: у неї є набагато більше можливостей повернути поляків з Німеччини, аніж Україні українців , АЛЕ це в рази дорожче ніж залишити українців в Польщі. Тому, як тільки намітиться бодай процент відтоку (дефіциту) робочої сили, Польша зреагує миттєво, з ще більш важкими наслідками для України, ніж є зараз...
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как в анекдоте, про прапорщика: паровоз стой! раз, два.
Рабочие места, создайтесь! раз, два.
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Капитан "Очевидность".
Создавайте рабочие места... Все такие грамотные. Нам нужны высоко-технологичные раб. места, ультра-современные технологии, предприятия...
Пока ***** нас держит, а быдло-население голосует за блазнив "по приколу", ни хрена у нас не будет.
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Та ну нет.
Если б дело было только в зарплате - может я б и согласился. Но дело еще и в налогах и их расходовании, в качестве жизни, в социальных службах, в верховенстве закона...

Здесь за 30% от своей ЗП в виде налогов я имею годные дороги, аккуратный транспорт, почти чистые улицы (свиней везде хватает, но тут улицы таки убирают, а не делают вид), подъезд, в котором с пола чуть ли не кушать можно, больничку, в которой меня точно-точно примут и помогут, мне не страшно, что до меня по беспределу до*бутся менты и т.д.

В Украине я могу получить такую же ЗП в денежном выражении но и только.

Нет, я не трудовой мигрант. Да, мне горько писать этот коммент.
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Я так понимаю, что у вас любой водитель оплатит штраф, а не предложит взятку полицейскому.
То же на таможне и налоговой.
А когда в Украине все заняты тем, как бы обмануть государство и ближнего,
то чего вы хотите.
Пока у большинства населения ум в головах не появится,
ничего не получится.
У нас ведь народ предпочитает не бороться с воровством, а присоединяться к ворам.
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Про водителей не скажу - машины нет, но в общем - скорее да. Лучше штраф, чем условная судимость.
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Классу-гегемону, - криминальному олигархату, - абсолютно никак не нужен состоятельный труженик, сам себя обеспечивающий, сведущий и деятельный.
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Економістів придумали, щоб краще виглядали синоптики. Вчимося обирати свою владу демсоців Мороза та виробляти конкурентні товари - основу процвітання України!!!
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Економістів придумали, щоб краще виглядали синоптики. Вчимося обирати свою владу демсоців Мороза та виробляти конкурентні товари - основу процвітання України!!!
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Ахвегеть. Створивши умови для працевлаштування заробітчан всередині країни, Україна могла б збільшити ВВП на 60 млрд доларів, - економіст Кущ - Цензор.НЕТ 165 Таким образом Украина смогла бы вийти на "дореволюционный уровень". Экономизды, йолпт.
ВВП Польши в 4,5 раза выше украинского, зарплаты в средем втрое выше, однако, там никак не могут создать условий для возвращения в страну более двух миллионов "заробитчан", и радуются наличию украинских, которых и так "не хватает"...
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Условия для создания рабочих мест в Украине могут создать только исключительно иностранные инвестиции именно стран Запада, у Украины для этого нет ресурсов. Но как иностранные инвестиции могут прийти в страну,которой будет управлять клоун с непонятными людьми, страну которую хотят принудить заключить позорный мир в агрессором Россией? Все остальное- это пустая болтовня!
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Зачем он пишет о Германии?

Пенсия среднестатистического литовца на настоящий момент - 255 €.
Средний латыш получает на 40 € больше, эстонец - на 136 €.
В Литве в 2019 году пенсионный минимум в стране составил всего 90 евро.
По официальным данным латвийского Центрального статистического бюро, средняя зарплата в Латвии в 2018 году составляет 985 евро в месяц до уплаты налогов.

Вот это то, что может реально достичь Украина.
Т.е., сначала достичь этого уровня, потом уровень Румынии, Польши и и Чехии.
Поэтому не надо фантазировать, особенно экономисту.
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Хитрейки-бізнесмени та спритники-працедавці не хочуть платити роботязі чесно зароблену 1000$/місяць . От люди і втікають від брехачів та злодіїв , до чесного європейського бізнесу .
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаСтворивши умови для працевлаштування заробітчан всередині країни, Україна могла б збільшити ВВП на 60 млрд доларів, - економіст Кущ
 
 
 
 
 
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