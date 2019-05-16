 Створивши умови для працевлаштування заробітчан всередині країни, Україна могла б збільшити ВВП на 60 млрд доларів, - економіст Кущ

Замість цього ми маємо лише кумулятивний вплив на рівень ВВП і вирівнювання платіжного балансу за рахунок грошових переказів, які надходять від мігрантів в країну. Таку думку 112.ua озвучив економіст Олексій Кущ у статті "Будемо платити за себе і за того дядька: Чому трудова міграція веде Україну в глухий кут".

"Перебуваючи в Україні, 3 млн постійних мігрантів і 5-6 млн маятникових могли би виробляти понад 60 млрд дол. ВВП, якби для цього було створено умови. А це 50% від нинішнього рівня валового продукту. Замість цього маємо кумулятивний вплив на рівень ВВП у розмірі 0,5% та вирівнювання платіжного балансу на кілька мільярдів у профіциті, що варто розглядати як лише короткостроковий позитивний ефект. Перед нами своєрідні терези, на одній шальці до 8 млрд дол. і 0,5% зростання ВВП в умовах міграції, а на іншій – 60 млрд дол. і до 50% зростання ВВП за умови її припинення", - говорить Кущ.

Як відомо, коли йдеться про плюси від трудової міграції, її прихильники традиційно називають два аспекти: валютні перекази мігрантів в Україну та 0,5% зростання ВВП за рахунок цих надходжень. У той же час, за словами Куща, тема трансфертів у нас надмірно міфологізована. Як правило, коли йдеться про валютні перекази з-за кордону, аналізується "гола цифра", а не їхня структура. Експерт зазначив, що за даними Світового банку, загальна сума приватних трансфертів минулого року становила 14 млрд дол., а НБУ дає дещо інші дані - 11 млрд дол: "Розбіжність можна пояснити тим фактом, що приблизно 3 млрд дол. українці витрачають на проживання в країнах, де працюють. Там же платять податки: кілька сотень мільйонів доларів на рік ".

"З 11 млрд дол., які надходять в Україну, до 3 млрд дол. припадають на схемні операції, коли за фіктивними договорами на виконання послуг на ті ж ФОПи заводиться валюта, яка потім використовується в тіньовій економіці і в корупційному обігу. З решти 8 млрд дол. частина йде як оплата роботи українських фахівців на аутсорсингу (ІТ) або як оплата за продаж товарів "хендмейд" на міжнародних торгових майданчиках. Таких фахівців від 150 до 200 тисяч, і це так звана внутрішня міграція. Що стосується переказів від трудових мігрантів, які перебувають за кордоном понад рік, то їхній внесок украй невеликий – менше 1 млрд дол.", - пояснив 112.ua Олексій Кущ.

Що стосується маятникової міграції, за його словами, на неї припадає лише кілька мільярдів надходжень.

За даними Міністерства соціальної політики, на яке посилаються автори законопроекту, за кордоном постійно працюють 3,2 млн українців, а загалом до процесу трудової міграції залучено до 9 млн осіб – чверть населення країни. І якщо у 2013 році кількість трудових запрошень для українців від Польщі становила 218 тис., то вже в 2017 році зросла до 1,7 млн. Головним чином це відбувається в зв'язку з тим, що розмір як мінімальної, так і середньої зарплати в Україні значно нижчий в порівнянні з усіма країнами ЄС, включаючи країни Східної Європи. Компанії на території колишньої Східної Німеччини платять співробітникам в середньому 2700 євро, а в Західній Німеччині - 3300 євро. Розмір мінімальної зарплати в Німеччині - 1600 євро. У Польщі середня зарплата становить 1150 євро, а мінімальна - близько 550 євро. В Україні ж з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата становить 4170 грн, або приблизно 150 дол., а середня зарплата коливається в районі 9 тис. грн.