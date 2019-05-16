 Створивши умови для працевлаштування заробітчан всередині країни, Україна могла б збільшити ВВП на 60 млрд доларів, - економіст Кущ

Замість цього ми маємо лише кумулятивний вплив на рівень ВВП і вирівнювання платіжного балансу за рахунок грошових переказів, які надходять від мігрантів в країну. Таку думку 112.ua озвучив економіст Олексій Кущ у статті "Будемо платити за себе і за того дядька: Чому трудова міграція веде Україну в глухий кут".
"Перебуваючи в Україні, 3 млн постійних мігрантів і 5-6 млн маятникових могли би виробляти понад 60 млрд дол. ВВП, якби для цього було створено умови. А це 50% від нинішнього рівня валового продукту. Замість цього маємо кумулятивний вплив на рівень ВВП у розмірі 0,5% та вирівнювання платіжного балансу на кілька мільярдів у профіциті, що варто розглядати як лише короткостроковий позитивний ефект. Перед нами своєрідні терези, на одній шальці до 8 млрд дол. і 0,5% зростання ВВП в умовах міграції, а на іншій – 60 млрд дол. і до 50% зростання ВВП за умови її припинення", - говорить Кущ.
Як відомо, коли йдеться про плюси від трудової міграції, її прихильники традиційно називають два аспекти: валютні перекази мігрантів в Україну та 0,5% зростання ВВП за рахунок цих надходжень. У той же час, за словами Куща, тема трансфертів у нас надмірно міфологізована. Як правило, коли йдеться про валютні перекази з-за кордону, аналізується "гола цифра", а не їхня структура. Експерт зазначив, що за даними Світового банку, загальна сума приватних трансфертів минулого року становила 14 млрд дол., а НБУ дає дещо інші дані - 11 млрд дол: "Розбіжність можна пояснити тим фактом, що приблизно 3 млрд дол. українці витрачають на проживання в країнах, де працюють. Там же платять податки: кілька сотень мільйонів доларів на рік ".
"З 11 млрд дол., які надходять в Україну, до 3 млрд дол. припадають на схемні операції, коли за фіктивними договорами на виконання послуг на ті ж ФОПи заводиться валюта, яка потім використовується в тіньовій економіці і в корупційному обігу. З решти 8 млрд дол. частина йде як оплата роботи українських фахівців на аутсорсингу (ІТ) або як оплата за продаж товарів "хендмейд" на міжнародних торгових майданчиках. Таких фахівців від 150 до 200 тисяч, і це так звана внутрішня міграція. Що стосується переказів від трудових мігрантів, які перебувають за кордоном понад рік, то їхній внесок украй невеликий – менше 1 млрд дол.", - пояснив 112.ua Олексій Кущ.
Що стосується маятникової міграції, за його словами, на неї припадає лише кілька мільярдів надходжень.
За даними Міністерства соціальної політики, на яке посилаються автори законопроекту, за кордоном постійно працюють 3,2 млн українців, а загалом до процесу трудової міграції залучено до 9 млн осіб – чверть населення країни. І якщо у 2013 році кількість трудових запрошень для українців від Польщі становила 218 тис., то вже в 2017 році зросла до 1,7 млн. Головним чином це відбувається в зв'язку з тим, що розмір як мінімальної, так і середньої зарплати в Україні значно нижчий в порівнянні з усіма країнами ЄС, включаючи країни Східної Європи. Компанії на території колишньої Східної Німеччини платять співробітникам в середньому 2700 євро, а в Західній Німеччині - 3300 євро. Розмір мінімальної зарплати в Німеччині - 1600 євро. У Польщі середня зарплата становить 1150 євро, а мінімальна - близько 550 євро. В Україні ж з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата становить 4170 грн, або приблизно 150 дол., а середня зарплата коливається в районі 9 тис. грн.
ой, попугиваюсь я таких иканамиздав
Это так гениально.
А кто будет обеспечивать?
Царь своим указом?
Ликвидировать антинародную податковую и таможенную систему.
Минимальную зарплату всем "службовцям" с сокращением их поголовья вдвое, как и сократить ВР.
И экономика Украины восстановится.
-Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ?
Подумала сова и говорит:
-Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны.
Побежали мыши радостно:
-Станем ежами! Станем ежами!
Вдруг одна остановилась:
-А кто-нибудь знает: как стать ежами?
Никто. Побежали обратно к сове.
-Сова! А как нам стать ежами???
-Мыши! Идите на @уй! Я не тактик, я - стратег !
Создавать это не к нему)))
Ну так создай ! Приведи в Украину инвесторов. Правда, в мире мало идиотов, которые согласятся вкладываться в страну где каждые пять лет кардинально меняется власть.
БОЛЬШЕ ИКСПЕРДОВ ХОРОШИХ И НУЖНЫХ!!!
подумать только - если бы рабу тут платили 700 баксов, то он бы не ехал "на клубнику". Слава нашим спасителям(заканчивает упаковывать "кравчучку")
Сезонное падение цен в Украине связано с тем что овощи продают крестьяне со своих огородов,а в ЕС это запрещено.
а у нас сначала ВСЕ вывезли , срубить бабла в валюте а теперь завозят, и опять бобло рубят.
И поэтому летом и осенью цены на овощи не падают.
За счет чего можно рубить бабло круглый год.
Там и написано что в Украине в отличие от стран ЕС цены на овощи падают в связи с сезонными колебаниями и якобы эксперту не ясно с чем связано такое падение.
Мы уже тут выяснили - с отсутствием овощехранилищ.
А дальше эксперт занимается манипулятивным пеиекручиванием,потому что летняя цена вынужденная,а зимняя цена комфортная для производителя овощей.
А эксперт называет колебание способом наживы,в отличии от стран ЕС,где по зимней цене овощи продаются круглый год.
Короче,гнать надо таких экспертов в шею.
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Что вы несёте, какие "овощехранилища"? Овощи у нас и в Европе давно уже хранятся у ритейлеров в услових не хуже любого овощехранилища, овощехранилище это пережиток позапрошлого века и СССР в частности, который кстати пытался от них избавиться с помощью тепличных хозяйств.
Выйдете из своего автомобиля и пройдите по простому базару.
Там крестьяне продают выращенное в своих личных хозяйствах.
Ты знаешь чем буряк отличается от свеклы?
Практически ничем.
Даже по цене они одинаковые.
Единственная разница это то что буряк используют для приготовления борща,а свеклу нет.
Смотри не перепутай.
Бери в своей Москве свеклу и не парься.
Тем более цена одинаковая.
У меня буряк от производителя и меня все устраивает.
Не знаешь почему?
==
Вы вдумайтесь в простые эти строки. Вы брехун обыкновенный, который даже не знает где Украина находится.
если сравнить сезонную динамику цен в той же Польше, или в любой стране Европы, разница в сезонах составляет 1,5%, максимум - 2%
Ты троль обыкновенный.
На тебя не стоит тратить время.
Я не слежу за ценами на овощи в ЕС и в частности Польше,а обсуждаю информацию предыдущего оратора.
Если она не верная оспаривай ее там.
Я могу сказать только о том что происходит в Украине к которой ты не имеешь отношения,потому что уж больно много врешь.
И про отсутствие крестьян со своей продукцие на рынке и про то что она дороже чем аналогичная в магазинах,по причине экологической чистоты.
Где это "зеленой экологически чистой" дороже?
В Украине?
Вы не тот эксперт которого гнать надо?
Вам платят много денег за ваши экспертизы и вы даже не выглядываете в окно своего автомобиля,что бы посмотреть цены на овощи.
Там тебя разводят как лоха.
Выедь за пределы Киева и зайди на любой овощной базар.
Вот.
Ты бот такую херню несешь,как будто бы никогда не был в Украине.
У вас в Москве буряк дороже свеклы потому что экологически чистый?
Продукты с надписью BIO в среднем на 50% дороже аналогичных без такой надписи.
Аналогичная ситуация как минимум в Бельгии, Нидерландах, Дании и Германии.
Люди просто ё*нулись на BIO, как в своё время на ГМО.
Другой разговор, что в Украине этой надписи может не быть, но, имхо, "мальчик" имел в виду именно это.
А мы обсуждали цены на овощи в Украине и причины сезонного колебания.
Так что ваш мальчик обыкновенный троль.
Не надо украинцам на украинском сайте рассказывать о том что в Украине продается,кем,откуда и по какой цене.
в Украину пришло больше всего инвестиций.
но они шли мимо кармана нінешнего будкостроителя кума ющенка.
результат ее отставка.
сейчас за год меньше чем при ней за месяц приходоло инвесторов и инвестиций.
щодо Польщі: у неї є набагато більше можливостей повернути поляків з Німеччини, аніж Україні українців , АЛЕ це в рази дорожче ніж залишити українців в Польщі. Тому, як тільки намітиться бодай процент відтоку (дефіциту) робочої сили, Польша зреагує миттєво, з ще більш важкими наслідками для України, ніж є зараз...
Рабочие места, создайтесь! раз, два.
Создавайте рабочие места... Все такие грамотные. Нам нужны высоко-технологичные раб. места, ультра-современные технологии, предприятия...
Пока ***** нас держит, а быдло-население голосует за блазнив "по приколу", ни хрена у нас не будет.
Если б дело было только в зарплате - может я б и согласился. Но дело еще и в налогах и их расходовании, в качестве жизни, в социальных службах, в верховенстве закона...
Здесь за 30% от своей ЗП в виде налогов я имею годные дороги, аккуратный транспорт, почти чистые улицы (свиней везде хватает, но тут улицы таки убирают, а не делают вид), подъезд, в котором с пола чуть ли не кушать можно, больничку, в которой меня точно-точно примут и помогут, мне не страшно, что до меня по беспределу до*бутся менты и т.д.
В Украине я могу получить такую же ЗП в денежном выражении но и только.
Нет, я не трудовой мигрант. Да, мне горько писать этот коммент.
То же на таможне и налоговой.
А когда в Украине все заняты тем, как бы обмануть государство и ближнего,
то чего вы хотите.
Пока у большинства населения ум в головах не появится,
ничего не получится.
У нас ведь народ предпочитает не бороться с воровством, а присоединяться к ворам.
ВВП Польши в 4,5 раза выше украинского, зарплаты в средем втрое выше, однако, там никак не могут создать условий для возвращения в страну более двух миллионов "заробитчан", и радуются наличию украинских, которых и так "не хватает"...
Пенсия среднестатистического литовца на настоящий момент - 255 €.
Средний латыш получает на 40 € больше, эстонец - на 136 €.
В Литве в 2019 году пенсионный минимум в стране составил всего 90 евро.
По официальным данным латвийского Центрального статистического бюро, средняя зарплата в Латвии в 2018 году составляет 985 евро в месяц до уплаты налогов.
Вот это то, что может реально достичь Украина.
Т.е., сначала достичь этого уровня, потом уровень Румынии, Польши и и Чехии.
Поэтому не надо фантазировать, особенно экономисту.