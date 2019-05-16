 Заболотна запропонувала Зеленському зробити з АП музей сучасного мистецтва

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Фонду гуманітарного розвитку України і перший директор-засновник Мистецького Арсеналу розповіла в інтерв'ю програмі Hard Talk на каналі ZIK.

"Я порадила Володимиру Зеленському: не заходьте в цей корумпований об'єкт, у ці броньовані ліфти, пропахлі мішками з грошима. Не заходьте на Банкову - зробіть з неї музей. Я впевнена, якщо зробити з АП музей сучасного мистецтва (наприклад, мистецтва за останні сто років), то це буде найпопулярніший музей в Європі. Багато людей заходять побачити, де тут жирували наші президенти, а заодно ознайомляться з мистецтвом", - розповіла Заболотна.

За її словами, в АП також може розміщуватися частина майбутнього музею Майдану.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перед другим туром виборів в інтерв'ю "РБК-Україна" публічно підтримав ідею про переїзд з нинішнього будинку АП:

"Чим там взагалі люди займаються зараз? Чому їх так багато? Куди йдуть такі гроші? Звідки такі бюджетні витрати на Адміністрацію? (...) Я сказав своїм хлопцям: шукайте якийсь ореn space, якийсь unit цікавий".

Наталія Заболотна також наголосила, що музеї сучасного мистецтва є важливими центрами культурного туризму в Європі, що забезпечують економіку цілих міст і регіонів.

Вона повідомила, що тема розвитку економіки України за рахунок культурного потенціалу обговорюватиметься на міжнародному форумі Ukrainian ID, який 7-8 червня відбудеться в Каневі.

"Я абсолютно переконана - не може бути розвинутої економіки в суспільстві, яке переживає гуманітарний дефолт. Все має розвиватися синхронно. Цього року темою форуму буде "Революція цінностей" - цінностей як мети. Навіщо потрібно нарощувати ВВП, якщо це зростання працює лише на олігархів, які виводять гроші з країни? Нам потрібна гуманізація економіки і нова стратегія безпеки країни, в якій головний суб'єкт - це людина", - зазначила Заболотна.