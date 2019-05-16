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 Політика України, Суспільство
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Все про:Адміністрація_Президента (388) Зеленський (1181) музей (175) Заболотна (1)

 Заболотна запропонувала Зеленському зробити з АП музей сучасного мистецтва

Наталія Заболотна під час президентських виборів порадила Володимиру Зеленському переїхати з Адміністрації Президента, а саму будівлю зробити музеєм сучасного мистецтва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Фонду гуманітарного розвитку України і перший директор-засновник Мистецького Арсеналу розповіла в інтерв'ю програмі Hard Talk на каналі ZIK.

"Я порадила Володимиру Зеленському: не заходьте в цей корумпований об'єкт, у ці броньовані ліфти, пропахлі мішками з грошима. Не заходьте на Банкову - зробіть з неї музей. Я впевнена, якщо зробити з АП музей сучасного мистецтва (наприклад, мистецтва за останні сто років), то це буде найпопулярніший музей в Європі. Багато людей заходять побачити, де тут жирували наші президенти, а заодно ознайомляться з мистецтвом", - розповіла Заболотна.

За її словами, в АП також може розміщуватися частина майбутнього музею Майдану.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перед другим туром виборів в інтерв'ю "РБК-Україна" публічно підтримав ідею про переїзд з нинішнього будинку АП:

"Чим там взагалі люди займаються зараз? Чому їх так багато? Куди йдуть такі гроші? Звідки такі бюджетні витрати на Адміністрацію? (...) Я сказав своїм хлопцям: шукайте якийсь ореn space, якийсь unit цікавий".

Наталія Заболотна також наголосила, що музеї сучасного мистецтва є важливими центрами культурного туризму в Європі, що забезпечують економіку цілих міст і регіонів.

Вона повідомила, що тема розвитку економіки України за рахунок культурного потенціалу обговорюватиметься на міжнародному форумі Ukrainian ID, який 7-8 червня відбудеться в Каневі.

"Я абсолютно переконана - не може бути розвинутої економіки в суспільстві, яке переживає гуманітарний дефолт. Все має розвиватися синхронно. Цього року темою форуму буде "Революція цінностей" - цінностей як мети. Навіщо потрібно нарощувати ВВП, якщо це зростання працює лише на олігархів, які виводять гроші з країни? Нам потрібна гуманізація економіки і нова стратегія безпеки країни, в якій головний суб'єкт - це людина", - зазначила Заболотна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127196
 
   
 Топ коментарі
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Музей коррупции. Гелетея поставить простым охранником у входа.
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А почему Гелетея? Глава коррупции и всего ворья разве Гелетей был? Имени соевого кондитера Педро Мальдивского, ну или на худой конец, Лолиты Кокориной.
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Только Гелетея - билетером. На кассиром, бо он сдачу отсчитать прраввильно не сможет никогда, а "проклачуючим талончики". Инструмент ему дать какой-нить блестящщщый, сяючий, зализный. И медну бляху на кашкета, на всього лоба.
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В день приведение к присяге Владимира Зеленского на главных телеканалах Украины и радиостанциях запланированы профилактические работы.
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а ты,дебил? на каком языке тут срёшь, на удмуртском шоли?
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Ещё можно там цех по производству зефира сделать, чтобы порошенко никуда не выезжал с насиженного места, а выходил каждый вечер на балкон и давал обещания вернутся через год. От этого зефир только слаще бы был.
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Правильно - всем зебилам по зефиру! Заболотна запропонувала Зеленському зробити з АП музей ********* мистецтва - Цензор.НЕТ 8338
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правильно разваливайте киев и его историю. Херачте все! Раду взорвите! Заболотная предложила Зеленскому сделать из АП музей современного искусства - Цензор.НЕТ 8958
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я візьму на озброєння. картинка зачот! в ній ПРЕКРАСНО ВСЕ
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той дмитрик то рідкісна **** погань!

все як Петлюра казав ***** гірше москаля, і воно так і є
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о да! как так и надо - президент-то виртуальный вырисовывается! ему для записи роликов для инстаграмма и офиса 95 квартала хватит!
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Сейчас будут печатать высказывания всех городских сумасшедших. Даже в российской либеральной прессе сейчас материалы об Сенцове. А "патриотические "Цензор и Укр правда печатают разную хренотень и выдают за новости.
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а после конфискаций там можно будет сделать подобие Лувра или Эрмитажа
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кто эта тупая овца?!. почему её тупое мнение тиражирует Цензор?!
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та пошла она к зебеням..-ещё одни говорящие трусы-не берите в голову
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Правильно!,за бабки налогоплатильщиков!,денег же валом в бюджете!
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Людоньки!Нарешті!Дочекалися!
З понеділка доляри по 8!
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Кінець епохи бідності. Пацан сказал, пацан сделает. Зуб дайот!
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Караул! Это дебилье по всему Миру развелось!!! В США в конгресс избрали 2 домохозяек!!! Ходят по парашам сенатским селфи устраивают! Гопки скачки устраивают в библиотеке Конгресса, он-лайн репортажи писаные своими куриными мозгами в инет сливают! Хотя мы впереди планеты всей! Правда не там где нужно! "Мудрий український нарід" избрал клоуна в президенты! Это конечно ноу хау!!!
Это дебилье одинаково мыслит!!! Они и Белый Дом под пивбар могут переделать!!!
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АП можна перенести в Жовтневий палац... або в цирк.
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В цирк...и стол для презЕдента установить прям на арене....
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только в передвижной шапито !

и каждую неделю менять город
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Почне з 01135 Київ, пл. Перемоги, 2. Україна; +38 - 044 - 236 39 39 ... Заболотна запропонувала Зеленському зробити з АП музей ********* мистецтва - Цензор.НЕТ 513
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Зе страной управлять думает? Или в фишечки играться будет?
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Фишечки раздадут только тем кто получит "ксивы"....
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Будинок з химерами? Щось в цьому є. Може саме вони і впливають негативно на президентів.
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прєдлагаю заболотной нічєго нє прєдлагать.
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Філармонію. Спеціалізовану на клавішних.
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А що переїдуть за адресою: 01135 Київ, пл. Перемоги, 2. Україна; +38 - 044 - 236 39 39 ... Заболотна запропонувала Зеленському зробити з АП музей ********* мистецтва - Цензор.НЕТ 289
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Зельцман своей цицюркой нарисует картин похлеще Малевича и привлечет миллиарды инвестиций
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Какая записная дура, настоящая кухарка, занималась бы гуманитарным фондом и не лезла в государственную политику. Заболотна: "Навіщо потрібно нарощувати ВВП"? У нее не "гуманитарный дефолт", а дефолт головного мозга.
Заболотна: вместо АП "шукайте якийсь ореn space, якийсь unit цікавий". Давайте вместо всех госучреждений сделаем какие-то "юниты цикавые". Сферическая дура.
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еще одна больная на голову))) не место красит человека ,а человек место
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"Зачем нужно наращивать ВВП, если этот рост работает только на олигархов выводящих деньги из страны?" Источник: https://censor.net.ua/n3127196

Если в узеленского все такие иканамизды то нам скоро точно капец.
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не занимайтесь хернёй, гуманитарии..... особенно, когда реальной работы выше коломойшиной крыши
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Ооо,норм. А скок АП как недвижимость стоит????)))))))))
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идиотка. музей современного искусства нужно делать и в здании отменной современной архитектуры, а не в доходных домах 19 века, которые невозможно приспособить под современное выставочное пространство. легче для этого приспособить какой-нибудь старый завод или ТЭЦ. оставьте АП в покое.


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