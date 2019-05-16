 Рада дозволила ДБР створювати оперативні підрозділи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

Однією з головних норм законопроекту є введення посади оперативного працівника, що дозволить розблокувати створення оперативних підрозділів ДБР. Також законопроект уточнює перелік підрозділів, які можуть здійснювати оперативно-розшукову діяльність.

"Півроку працює Державне бюро розслідувань. 11 тисяч кримінальних проваджень. 645 працівників по всій Україні, 349 слідчих і – жодного оперативного працівника, тому що через технічну помилку у законі про ДБР ми не можемо оголосити конкурси на цю посаду. Оперативно-розшукові дії у провадженнях ДБР здійснюють працівники інших правоохоронних органів. При цьому, майже 5 тисяч проваджень ДБР стосуються тих самих правоохоронців", – заявив під час виступу у Верховній Раді Директор ДБР Роман Труба.

Він повідомив, що після того, як Закон набуде чинності, ДБР оголосить конкурс на оперативні посади, та закликав бажаючих взяти в ньому участь. "Враховуючи досвід минулих конкурсів в ДБР, у них беруть участь тисячі кандидатів. Переконаний, що ми сформуємо потужні оперативні підрозділи", – додав Роман Труба.

Водночас, у частині проведення конкурсу на керівні посади Закон України "Про Державне бюро розслідувань" залишився у старій редакції – було вилучено норму, яка передавала повноваження проводити конкурс на частину посад від зовнішньої комісії до внутрішніх комісій ДБР.

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Як відомо, зовнішня комісія складається з представників Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та проводить конкурс на 170 посад (директори територіальних управлінь, керівники підрозділів центрального апарату ДБР та усі працівники підрозділів внутрішнього контролю). За три роки за результатами конкурсів було призначено на посади 40 працівників.

"Сьогодні головне, що у нас будуть оперативні підрозділи. Водночас, ми підготували комплексні зміни до законодавства, пов’язані з діяльністю ДБР, та будемо домагатися їхнього ухвалення", – додав Труба.