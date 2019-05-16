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Все про:ВР (4727) законопроект (657) ДБР (253)

 Рада дозволила ДБР створювати оперативні підрозділи

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №5395-д щодо вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань. "За" проголосували 277 народних депутатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

Однією з головних норм законопроекту є введення посади оперативного працівника, що дозволить розблокувати створення оперативних підрозділів ДБР. Також законопроект уточнює перелік підрозділів, які можуть здійснювати оперативно-розшукову діяльність.

"Півроку працює Державне бюро розслідувань. 11 тисяч кримінальних проваджень. 645 працівників по всій Україні, 349 слідчих і – жодного оперативного працівника, тому що через технічну помилку у законі про ДБР ми не можемо оголосити конкурси на цю посаду. Оперативно-розшукові дії у провадженнях ДБР здійснюють працівники інших правоохоронних органів. При цьому, майже 5 тисяч проваджень ДБР стосуються тих самих правоохоронців", – заявив під час виступу у Верховній Раді Директор ДБР Роман Труба.

Він повідомив, що після того, як Закон набуде чинності, ДБР оголосить конкурс на оперативні посади, та закликав бажаючих взяти в ньому участь. "Враховуючи досвід минулих конкурсів в ДБР, у них беруть участь тисячі кандидатів. Переконаний, що ми сформуємо потужні оперативні підрозділи", – додав Роман Труба.

Водночас, у частині проведення конкурсу на керівні посади Закон України "Про Державне бюро розслідувань" залишився у старій редакції – було вилучено норму, яка передавала повноваження проводити конкурс на частину посад від зовнішньої комісії до внутрішніх комісій ДБР.

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Як відомо, зовнішня комісія складається з представників Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та проводить конкурс на 170 посад (директори територіальних управлінь, керівники підрозділів центрального апарату ДБР та усі працівники підрозділів внутрішнього контролю). За три роки за результатами конкурсів було призначено на посади 40 працівників.

"Сьогодні головне, що у нас будуть оперативні підрозділи. Водночас, ми підготували комплексні зміни до законодавства, пов’язані з діяльністю ДБР, та будемо домагатися їхнього ухвалення", – додав Труба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127195
 
 
 Топ коментарі
 
новые рты появятся для того, чтобы грецкие орехи грызть, молодые зубы крепкие, быстро будут свое пузо набивать
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носки за 20 евро штука уже закупили??

если что, то могут им из антикор бюро отдать -
им оные теперь не понадобятся -
распускают их - артем холодниций спалился на отдыхах в угодиях -
палюблял квадрациклы и хеннеси ...за счет бабла от криминала.
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Дармоедов куча, а в государстве бардак. Надо брать не количеством тупаков, а качеством сотрудников.
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новые рты появятся для того, чтобы грецкие орехи грызть, молодые зубы крепкие, быстро будут свое пузо набивать
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Константин, без оперативной информации - нехер (не с чем) следакам работать, кстати и некому делать сопровождение криминального судопроизводства (коротко, что бы адвокатура бабло судьям не заряжала).
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носки за 20 евро штука уже закупили??

если что, то могут им из антикор бюро отдать -
им оные теперь не понадобятся -
распускают их - артем холодниций спалился на отдыхах в угодиях -
******** квадрациклы и хеннеси ...за счет бабла от криминала.
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Ну слава Богу. А то секретари и следаки.
Я висел на должность 3 мес.
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Из кармана налогоплатильщиков,зашибись!
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Денис, между прочим я полностью оплачиваю налоги (и с пенсии дерут аналогично), и с работы (включая разовые командировки в интересах"конторы"). Да, мне добавляется выслуга (ее и так как грязи), но очень мало находится желающих "прокатиться".
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Дармоедов куча, а в государстве бардак. Надо брать не количеством тупаков, а качеством сотрудников.
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ждем-с закупок носков для новоиспеченного "спецназа" по...500 гривен за пару!
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