 На посаді прем'єр-міністра українці хотіли би бачити Тимошенко, Смешка або Бойка, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременка та Соціологічної групи "Рейтинг".
Так, згідно з результатами соцдослідження, оприлюдненими в четвер у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна", на запитання, кого з політичних діячів, зазначених у списку, респонденти хотіли би бачити главою уряду після можливої зміни складу Кабінету Міністрів, 10,2% відповіли, що Ю.Тимошенко, 10% - І.Смешка, 9,7% - Ю.Бойка, 8,8% - нинішнього главу Кабміну Володимира Гройсмана, 7,1% - лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.
Ще 4,4% опитаних хотіли би бачити прем'єром лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 3,9% - нинішнього президента України Петра Порошенка, 3,7% - лідера партії "Самопоміч", мера Львова Андрія Садового, 2,6% - голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, 2,3% - бізнесмена Ігоря Коломойського, 2,1% - екс-прем'єра Арсенія Яценюка, 0,5% - мера Києва Віталія Кличка, 0,4% - міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, 11% - іншого політика. Ще 23,3% не змогли відповісти.
Дослідження проводилося з 30 квітня по 10 травня у 24 областях України та місті Києві. Загалом було опитано 3 тис. респондентів. Стандартна похибка вибірки не перевищує 1,83%.
Кацап, йди на йух, прилипло до подошви
хотели бы видеть на должности премьер-министра Украины лидера партии ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко, экс-главу СБУ Игоря Смешко либо народного депутата Юрия Бойко, остальные политики набрали меньше голосов.
Источник: https://censor.net.ua/n3127193
Рейтинги зашкаливают у претендентов.
Какая огромная разница!)
8,8% - за действующего главу Кабмина Владимира Гройсмана
Источник: https://censor.net.ua/n3127193
Слева направо: президент, голова ВР, премьер-министр, в тёмных очках глава СБУ.
удивлён ,что у юльки-жульки такая маленькая цифра)))
могла в раз семь-восемь больше нарисовать)
но,не было бы так смешно,как грустно - РЕВАНШИСТЫ ПОДЫМАЮТ ГОЛОВЫ(
А че...?
Правильные украинцы видят во главе страны двух Вованов!
Пи. си. Зразу скажу, що я за пороха навідь на 1-х виборах не голосував, не те що на цих.
Спочатку голосують за віртуального кандидата, мотивуючи це тим, що хочемо змін, хочемо нових облич. І тут же хочуть в прем'єри Юльку, рига або КГБіста часів Кучми.
Вже ж як хочете нових облич, так будьте послідовними у всьому.
В нас в бюлетні крім Пороха, Зе, Юлі і кількох ригів було ще 3 десятки кандидатів, і що серед цих 30 не знайшлось жодного достойного і більш-менш чесного, що треба знову наступати на ті самі граблі?
Вчиться у Європи, налажав раз - все іншого шансу не буде. Вляпався хоч в якийсь скандал - все дорога в політику закрита назавжди.
Юлька - це вже історія, забудьте про неї. В неї був шанс, вона ним не скористалася.
Більше того, ще в 2007, при її прем'єрстві, я зразу сказав, що нам буде жопа з її популізмом. Тоді і почали копати яму нашій країні своїми "потужними рехвормами".
ТОЛЬКО она способна вытянуть страну из этого пятилетнего дер.ма.
Все остальные....бег по кругу.
Бабломойцкий уже попродавал в Герцлии должностя, приехал проконтролировать, чтобы мимо кассы нихто не прошёл.
Кто оплачивает эти тупые опросы?