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 Політика України
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Все про:Бойко (221) Кабмін (2837) опитування (334) прем'єр (197) Смешко (13) Тимошенко (2385)

 На посаді прем'єр-міністра українці хотіли би бачити Тимошенко, Смешка або Бойка, - опитування

По 10% українців хотіли б бачити на посаді прем'єр-міністра України лідера партії ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко, екс-главу СБУ Ігоря Смешка або народного депутата Юрія Бойка, інші політики набрали менше голосів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременка та Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, згідно з результатами соцдослідження, оприлюдненими в четвер у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна", на запитання, кого з політичних діячів, зазначених у списку, респонденти хотіли би бачити главою уряду після можливої зміни складу Кабінету Міністрів, 10,2% відповіли, що Ю.Тимошенко, 10% - І.Смешка, 9,7% - Ю.Бойка, 8,8% - нинішнього главу Кабміну Володимира Гройсмана, 7,1% - лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 35% українців очікують результатів роботи Зеленського на посаді президента через рік, - опитування

Ще 4,4% опитаних хотіли би бачити прем'єром лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 3,9% - нинішнього президента України Петра Порошенка, 3,7% - лідера партії "Самопоміч", мера Львова Андрія Садового, 2,6% - голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, 2,3% - бізнесмена Ігоря Коломойського, 2,1% - екс-прем'єра Арсенія Яценюка, 0,5% - мера Києва Віталія Кличка, 0,4% - міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, 11% - іншого політика. Ще 23,3% не змогли відповісти.

Дослідження проводилося з 30 квітня по 10 травня у 24 областях України та місті Києві. Загалом було опитано 3 тис. респондентів. Стандартна похибка вибірки не перевищує 1,83%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127193
 
   
 Топ коментарі
 
Юлю ! Правда, она ещё не отчиталась за прожранные при её премьерстве $ 26,5 взятых займов.
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А мне нечего у него спрашивать. Он и так сделал невозможное: вытянул курс 30 до 25, то есть сделал дефляцию, на фоне преддефолтного состояния. Это вообще невероятно, абсолютный рекорд в мировой экономической истории.
"Держитесь там" (С)
Чтоб тебе каждую ночь снился Свинарчук.
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может ты пойдешь на "функционирование страной" а ********? термин про функционирование сам придумал? ну ты прямо проффессор, школоло!
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То що, нехай буде торгівець нижньою білизною на Вінницькому ринку Гойсман? Який досі нам показує, як треба керувати?
Кацап, йди на йух, прилипло до подошви На посаді прем'єр-міністра українці хотіли би бачити Тимошенко, Смешка або Бойка, - опитування - Цензор.НЕТ 7582
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Где они этих опрашиваемых берут, аж интересно!
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а я бы "Лерку-Два бакса" предложил, иначе ее из Лондона не выманить...
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хороший финт. ловить пьяную жабу сатановскую на реформизм.
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"По 10% украинцев
хотели бы видеть на должности премьер-министра Украины лидера партии ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко, экс-главу СБУ Игоря Смешко либо народного депутата Юрия Бойко, остальные политики набрали меньше голосов.

Источник: https://censor.net.ua/n3127193

Рейтинги зашкаливают у претендентов. На посаді прем'єр-міністра українці хотіли би бачити Тимошенко, Смешка або Бойка, - опитування - Цензор.НЕТ 2854
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При этом нынешний премьер отстает от "лидеров" на 1,2 %.
Какая огромная разница!)

8,8% - за действующего главу Кабмина Владимира Гройсмана

Источник: https://censor.net.ua/n3127193
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Все места уже заняты.
Слева направо: президент, голова ВР, премьер-министр, в тёмных очках глава СБУ.

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"9,7% - Ю.Бойко"___________________мало этот рыговский глист "наварил" на буровых платформах - 10% упоротых готовы вновь доверить ему свои карманы...
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На должности премьер-министра украинцы хотели бы видеть Тимошенко, Смешко или Бойко, - опрос

удивлён ,что у юльки-жульки такая маленькая цифра)))
могла в раз семь-восемь больше нарисовать)
но,не было бы так смешно,как грустно - РЕВАНШИСТЫ ПОДЫМАЮТ ГОЛОВЫ(
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Якщо на верхах розглядається варіант допуску ЮВТ до влади, то схоже, що нинішні і їх попередники дійсно "докерувалися" і вже все що можна вкрадено.
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самый неплохой вариант это внд капительман. она по крайней мере соевых свиней на зашквар отправит быстро.
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Який бурові платформи втри дорого купував
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Країна довбо.бів, яка з цими неадекватами Європа?
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Почему я не удивлен что это второй опрос той же группы, которая установила что 55% населения за переговоры Президента с путиным, а 40% - напрямую с ордло?
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Все верно, хотим новые лица: Тимошенко, Бойко и Смешко. Но-вы-е...
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Это какие-то неправильные украинцы хотят видеть вышеперечисленных!
Правильные украинцы видят во главе страны двух Вованов!
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Тільки СААКАЩВІЛІ!!!! І хряко-свинарчуки самі здриснуть!
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Саака міг би бути керівником антикорупціонерів, якщо розігнати набу-шнабу
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Публікація подібної інформації вже є способом впливу на громадян. Такі публікації є могутньою зброєю у руках можновладців, не треба таке публікувати, це руйнує сенс виборчого процесу та дискредитує поняття демократія.
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навіщо писати нісенітницю про цих кандидатів? Юля вже зробила свій вибір , виступивши після виборів за гідранта. А про інших і мови нема. Роль Смєшка у виборах якась туманна, особливо момент початку компанії, котрий настав через 2 дні (чи 3) після оголошення Зеленським свого походу в президенти. Смєшко аби вчасно почав компанію, міг би стати президентом, чи у другий тур вийшли б Смєшко і Зе.
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Боже, что это за опросы такие. Там 70% за прямые переговоры с людоедом, тут за бойко премьер министром. Шо за гон.
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А що ви хотіли? Прямі наслідки обрання мудрим українським народом проросійського ЗЕ. Наш народ послідовний у своїх уподобаннях. Ще не те буде.
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Медведчукові опроси??? Навіщо нам наступати на старі граблі.Вони за 28 років показали на що здатні. Потрібно набрати нову команду в Кабмін МВД СБУ ВР.
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Це той "рейтинг", який, ні сіло, ні впало, вніс в список кандидатів на пост президента Вакарчука й зе. Це та група, якій ми завдячуємо появою питання про зниження тарифів до президента. " Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в комментарии изданию "ГОРДОН" отметил, что НАТО является темой, которая всю независимость Украины разделяла страну, но, учитывая войну на Донбассе, украинцы консолидируются против внешнего врага." На посаді прем'єр-міністра українці хотіли би бачити Тимошенко, Смешка або Бойка, - опитування - Цензор.НЕТ 7033
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"Изможденный" Антипович не вносит кого попало, только тех, за кого платят.)
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Премьера Тимошенко тупому быдлу еще заслужить надо. Кива -это ваше все..
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Ну как можно с такими людьми жить в одной стране?
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Звісно хотів навести порядок. І навів так, що став багатшим у 80 разів
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Це "правда" з того ж джерела, шо й ці опитування.
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От коли буде проведений незалежний аудит діяльності влади Порошенко, тоді і поговоримо
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"Незалежного" аудиту в Україні не буде - забагато зацікавлених.
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А звідки цифра у 80 разів? чому 80, чому не 200 чи 5?

Пи. си. Зразу скажу, що я за пороха навідь на 1-х виборах не голосував, не те що на цих.
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Народ в нас справді ***...тий, але Мессію я б з Пороха не робив. Хотів би навести порядок, навів би, а він навідь не зміг навести порядку по приямій своїй вертикалі - це силовий блок і губернатори.
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Свинарчук подтвердит,что Мародер хотел навести порядок?Или кум плокулол?Если хотел-то что ему мешало?Или тогда дерибанить не получилось бы?
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Опь-ять Рейтинг!!! Рейтинг Порошенко 15-25%!!!! Среди кого опрашивали? Мнение Коломойского это мнение украинской нации!!!
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Якщо це опитування не куплений фейк, мені страшно за нашу країну. Здається у людей справді проблеми з логічним мисленням і причинно-наслідковими зв'язками.
Спочатку голосують за віртуального кандидата, мотивуючи це тим, що хочемо змін, хочемо нових облич. І тут же хочуть в прем'єри Юльку, рига або КГБіста часів Кучми.
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У вас мабуть якась своя логіка, я десь написав про Пороха?
Вже ж як хочете нових облич, так будьте послідовними у всьому.
В нас в бюлетні крім Пороха, Зе, Юлі і кількох ригів було ще 3 десятки кандидатів, і що серед цих 30 не знайшлось жодного достойного і більш-менш чесного, що треба знову наступати на ті самі граблі?
Вчиться у Європи, налажав раз - все іншого шансу не буде. Вляпався хоч в якийсь скандал - все дорога в політику закрита назавжди.
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Я и голосовал за другое лицо,но увы-не прошло оно во второй тур.А во втором-не за мародера же голосовать было.А в какой скандал вляпался зеленский,где он налажал?
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Тимошенко,в этот сложный период,самый, что ни на есть приемлемый кандидат--колоссальный политический опыт, знание экономики, умение быть "мужиком" --вот то, что сейчас необходимо
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В неї вже мабуть між булками щимить від ваших язиків.
Юлька - це вже історія, забудьте про неї. В неї був шанс, вона ним не скористалася.
Більше того, ще в 2007, при її прем'єрстві, я зразу сказав, що нам буде жопа з її популізмом. Тоді і почали копати яму нашій країні своїми "потужними рехвормами".
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Так и от ваших языков(обвинений) щемит у неё не меньше--сильно проведёшь реформы,когда палки со всех сторон. Это как ты, к примеру, на производстве зам.начальником работаешь и говоришь своим подчинённым-- делай то-то,а они в ответ --А мне начальник сказал не делать этого(конфликт Ющенко- Тимошенко). Ведь легко давать советы волку не будучи им самим--не правда-ли?
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Плохому танцору и "палки в колесах" мешают.
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эпоха бедности, говорите, закончилась? - новые политики) йуля с бойкой вам напомнят, что такое эпоха бедности.. чтобы зебилы не расслаблялись
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ТОЛЬКО Тимошенко!!!
ТОЛЬКО она способна вытянуть страну из этого пятилетнего дер.ма.
Все остальные....бег по кругу.
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це яких таких дебілів, чи зебілів опитали?))
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после 75% ЗЕлических идиотов уже ничему не удивляешься
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Жуля себя сделает канцлером, а зебила бабломойского свадебным хенералом - картонным презом. Беня прилетел проконтролировать, жулю премьером он не хочет.
Бабломойцкий уже попродавал в Герцлии должностя, приехал проконтролировать, чтобы мимо кассы нихто не прошёл.
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опрос проводила воровка на доверии:? или мертвечук?
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Брехня якась.Откуда в опросе Смешко взялся?А о Бойке с вышками вообще и говорить не приходится.Якись шлак,а не Рейтинг
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Если бы это был не опрос "Интерфакса", я бы подумал, что все вдруг резко стали идиотами.
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че это за бред??? кого это они опрашивали???
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ні ну не народ а повні ідіоти хто тімоха бойко смешко люди у вас є голова
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"Пропал дом. Всё будет как по маслу: вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее." (с)
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Кому это надо?
Кто оплачивает эти тупые опросы?
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Тимошенко, Смешко или Бойко? нет слов, чтобы выразить мнение об интеллектуальном развитии украинцев, видящих в долбодятлах премьеров...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа посаді прем'єр-міністра українці хотіли би бачити Тимошенко, Смешка або Бойка, - опитування
 
 
 
 
 
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