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 Політика України
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Все про:ВР (4727) Зеленський (1181) виборчий закон (59) інавгурація (83) Луценко (2347) недоторканність (412) відставка (456) Сироїд (152)

 Зміна виборчої системи та скасування депутатської недоторканності - єдине, заради чого цей склад Ради має працювати, - Сироїд

За 4 дні Україна встигне підготуватися до інавгурації Володимира Зеленського.

Про це сказала журналістам у кулуарах парламенту віце-спікер Оксана Сироїд, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нинішній час для підготовки урочистого засідання достатньо доби", - зазначила вона.

Говорячи про те, яких перших кроків вона очікує від нового президента, Сироїд зазначила, що хотіла б побачити стратегію Володимира Зеленського щодо зовнішньої політики і національної безпеки.

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"Це те, що мене турбує найбільше. І що я хочу почути від глави держави", - заявила Сироїд.

Також за її словами, Зеленський повинен ініціювати відставку чинного Генерального прокурора Юрія Луценка: "Нинішній Генпрокурор одна з найбільш токсичних фігур для будь-якого президента, тому щиро рекомендую новообраному президенту якнайшвидше взятися за звільнення нинішнього Генпрокурора Луценка".

Щодо питання можливого розпуску Зеленським Верховної Ради Сироїд сказала: "Не хочу навіть говорити про розпуск парламенту. Якщо буде вважати за потрібне, то він (Зеленський. - Ред.) прийме рішення про розпуск".

При цьому віце-спікер вважає, що у чинного складу Ради є шанс і час радикально змінити виборче законодавство і скасувати депутатську недоторканність.

"Це ледь не єдине рішення, заради якого цей парламент має працювати. Саме обіцянка змінити виборчу систему, також як і скасування депутатської недоторканності, - те з чим депутати йшли в 2014 році після Майдану", - констатувала Сироїд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127190
 
   
 Топ коментарі
 
4,5 роки маструбували, а тепер, типу щось змінять... Нафіг!!! усі скопом...
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Вполне логично, но это нужно было делать с самого начала. Поздно Клара пить Боржоми...
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надо же проснулись - а 5 лет че думали? Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид - Цензор.НЕТ 2663
жареный петух клюнул Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид - Цензор.НЕТ 1086
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Вполне логично, но это нужно было делать с самого начала. Поздно Клара пить Боржоми...
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4,5 роки маструбували, а тепер, типу щось змінять... Нафіг!!! усі скопом...
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100%!!! Веры в то, что они решат эти два основных вопроса за 5 месяцев - ноль! А накрасть ещё смогут достаточно! Да и законов корявых напринимать ещё с три короба можно, глядя на пример показанный хромым бегимотом!
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Не нафиг..ненадо....на гилляку или к стенке...на выбор...у нас же демократия
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надо же проснулись - а 5 лет че думали? Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид - Цензор.НЕТ 2663
жареный петух клюнул Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид - Цензор.НЕТ 1086
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Сироид представляє малу фракцію,претензії до панамських патріотів,жопоблока,волі олігархів та інших мафіозних кланів
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если эти негодяи депутаты, таки примут новый избирательный кодекс с открытыми списками, то им можно после окончания каденции даже по пачке шоколадного драпжже выдать, за счет личного избирательного фонда порошенко, который этот мародер умудрился получить в государственном бюджете
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А если и закон про отмену недоторканности и импичмент прогАлАсуют, тогда им Шо всем путевки в Египет за нас счет давать?
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Єгиптом "побрєзгуют"... Не нижче Мальдів...
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Не ну я ж по себе ровняю Зміна виборчої системи та скасування депутатської недоторканності - єдине, заради чого цей склад Ради має працювати, - Сироїд - Цензор.НЕТ 2647 Я дальше Египта не могу... Ну разьве, что в Одесу или Кириловку Зміна виборчої системи та скасування депутатської недоторканності - єдине, заради чого цей склад Ради має працювати, - Сироїд - Цензор.НЕТ 2647
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хватит и проездных на общественный транспорт, чтобы могли в прокуратуру вовремя и без пробок приезжать
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Оксана, ты жтутА недавно распиналась Шо ни один законопроект по инаугурации не наберет большинства. А один и набрал, даже конституционное большинство. Шо то поШло не так? Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид - Цензор.НЕТ 6979
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Слово РАБОТАТЬ несовместимо с нынешним составом зРады.
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Їх слово - комуніздить... при чому усе підряд - гроші, надра, власність...
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начните с неприкосновенности, а там главное вовремя захлопнуть для депутатов границу...
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ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАНОСТІ... Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное, ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид - Цензор.НЕТ 7224 До бабки можна не ходити, бо це значить вибори у Раду. Самонеміч- ліквідуйтесь. Досить смердіти. Зрадники нікого не цікавлять. Для тих під кого вони лягають, це відпрацьований матеріал. Для тих кого вони зрадили, це бруд
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Вангую: Все фракции будут это поддерживать, но, по каким-то, от них не зависящим обстоятельствам, проголосовать не смогут.
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Сук,так ви на цих обіцянках і пролізли,з цього треба було починати,а не тільки намірюватись закінчувати,в морг значить в морг
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Вот именно...те из депутатов и полит. сил значительного калибра,кто за немедленный роспуск Рады.очень хотят снова в том же составе прийти в эту Раду по старому закону о выборах,но уже как "новоизбранные".Изменённый закон ограничит приход в Раду прошедших по коррупционным делам и криминальным депутатов.То есть,кто хочет действительно "работающую" следующие 5 лет Раду,должен потерпеть этот созыв эти несколько месяцев,но давить на принятие новых законов об отзыве депутатов и импичменте президента и нового закона о выборах (и с учётом того скандального нонсенса,устроенного Порошенко после оглашения итогов выборов с "назначениями-награждениями-указами" )
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Согласен, это на данный момент и есть те вопросы которые нужно решить безотлагательно. Но только нынешняя Рада на такие изменения не пойдет. И тут хоть распускай, хоть не распускай.
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они под этим предлогом только будут тянуть время
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Бред! сивой Сыроид! Может кроме есть вопросы экономики, государственности, мовы, гос устройства, обороны и прочее!!!
И еще!!! Сироид забыла импичмент ПеРезиденту!!! Я думаю что это случайно? Или ,,,,
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Таки сумел петро объединить Украину. Против себя.
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За 4 дня Украина успеет подготовиться к инаугурации Владимира Зеленского Источник: https://censor.net.ua/n3127190

оцените ..лять самомнение - вся Украина должна подготовится к воцарению. Отак,- ни больше ни меньше...
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Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное, ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид

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ЭТА БЕЗДЕЛЬНИЦА СЫРОИД Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное, ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид - Цензор.НЕТ 2477 ИЗ САМОНЕМОЧИ ТОЖЕ ХОЧЕТ ПОДОЛЬШЕ ПОБЫТЬ У КОРМУШКИ

У ВАС ДЛЯ ЭТОГО БЫЛО 5 лет!!! НО ВЫ ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!!

А ЗА ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ, ВЫ ХОТИТЕ ПОБОЛЬШЕ НАВОРОВАТЬ.
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чтото медленно сыроид ела сыр все пять лет. Почему необходимость сброса генитального алкаша появилась только сейчас? Или раньше нельзя было этого сделать и мешал реформизм и мыролюбность?
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Никогда не работали, поздно начинать...
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Сыроид все правильно говорит. А те кто думает что уже поздно, как минимум глуп и наивен. Любой нормальный политик вместо зеленского воспользовался этим шансом и продавил указанные моменты в раде. Потому что если ты декларируеш честность, то должен понимать что со старым избирательных законом в раду придут те же наглые рожи, и строить с ними новую страну невозможно. Если зеленский не воспользуются этим шансом, подтвердит я предположение что он глуп и рроыан в политике и его советники манипулируют им как куклой караюаса.
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...этим шансом и продавил указанные моменты....-



зачем из них давить что-то давить,
они что тюбик с зубной пастой??

хотя бы с пастой, а то с дерьмом тюбик,
хотя упакован был красиво - с евро этикеткой.




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сыроид еще за потужную и мыролюбную реформу здравоохранения не ответила.
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Я вам дивуюся. Не для того виродили через ТБ та ін. нашого ЗЕ, забезпечили для нього все необхідне та проросійське голосування вати по всій Україні (особливо на Сході і ПІвдні) , щоб він щось зробив для незалежної України. Його створили, щоб за ним путінськими руками в Україні - як мінімум, вернути все взад, як максимум(?) - Україну по Дніпро загребти в Росію.
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Ну ка,который умен и умудрен. Расскажи нам,какие у Зеленского сейчас рычаги воздействия на раду? Реальные. Чтобы он предложил,а зрада по честному приняла.
Поэтому не *****,и не рассуждай о том,о чем не имеешь понятия.
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Від цьої Ради вже нічого ждати, кроми агонії, а чекали, довго чекали...
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ох какааая тяжкая работадля оксаны и ее потрнеров - как вроде построить ров вокруг
украины 2000 км против танков - и

рыть не трактором, а чайными ложками
и ногтями с маникюром

ооох как устанууут.

не переживай аксана, через месяц каникулы летние до сентября - набирайся сил,
загорай,
расслабляйся -
как гаварится - перед смертию не надышешься.
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Ты смотри,как заговорили?? А что вы,твари 5 лет делали?? Потоки делили???
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А зменшувати чисельність ВР вже не будуть? Ну й навіщо нам 450 депутатів, як було б досить 150-200. Була б економія бюджету та й відповідальність у депутатів з"явилась.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗміна виборчої системи та скасування депутатської недоторканності - єдине, заради чого цей склад Ради має працювати, - Сироїд
 
 
 
 
 
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