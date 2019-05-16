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 Політика України
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Все про:Зеленський (1181) МВФ (510) Данилюк Олександр (263)

 Зараз не час просити нову програму МВФ, - Данилюк

Новообраний президент Володимир Зеленський зможе ухвалити перші рішення, зокрема, про проведення переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ), після призначення своєї команди, вважає радник Зеленського, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Ми намагатимемося якнайшвидше сформувати команду... Потрібно мати команду, лише після цього можливий початок переговорів", - сказав він, виступаючи на конференції Ukraine: Game of Trones. Final Season, організованій компанією Concord Capital, у Києві в четвер, передає Цензор .НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз не час просити нову програму", - додав Данилюк.

Екс-міністр фінансів додав, що найбільшою перешкодою для отримання Україною чергового траншу МВФ може бути рішення Конституційного суду скасувати статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. При цьому Данилюк упевнений, що парламент затвердить нове законодавство про відповідальність за незаконне збагачення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запрошень не надходило, - Пєсков про можливе відвідування Путіним інавгурації Зеленського

"Упевнений, що (парламент, - ред.) виправить це. Їм іти на вибори ... Якщо не приймуть, то говоритимуть виборцям: "Нас влаштовує рішення Конституційного суду, яке вбило боротьбу з корупцією в країні", - прокоментував радник Зеленського.

Як зазначив Данилюк у коментарі журналістам, команда мала бути сформована незабаром після інавгурації. Водночас він схвалив призначення парламентом дати інавгурації президента на 20 травня.

"Рішення вже є - працюватимемо щодо 20-го числа", - сказав радник Зеленського.

Крім цього, Данилюк повідомив, що не розглядає можливості балотуватися до парламенту.

Коментуючи створення партії "Голос" Святослава Вакарчука та його заяву про участь у майбутніх виборах, Данилюк наголосив на готовності створювати коаліцію в новому парламенті з усіма, хто підтримуватиме принципи команди Зеленського.

Читайте: Зеленський провів зустріч з банкірами: говорили про співпрацю з МВФ і незалежність НБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127189
 
   
 Топ коментарі
 
Как не время?
А кінець епохи бідності тогда на когда переносится???????????
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Ну полгодика можно ЗВР распродавать шо клятый шокаладник насобирал. А там и 4-й сезон "слуги народа" подоспеет. И порошенка не забивайте, - он продолжает быть во всьом виноватым)
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Данилюк, хорош трепаться.
Ты уже подготовил для нью-гетьмана текст первого указа: "Доллар по восемь" ? Сейчас не время просить новую программу МВФ, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9743
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когда-то кричали про план Маршалла для Украины), чот попритихли)))
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Не парься! Всё будет хорошо! И с планами тоже. А то привыкли к кричащим п..9аболам. Финансовые вопросы любят тишину!
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вышел в гривну,жду бакинского по 8 - 8,79...
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Ок. Ну, или, как вариант соответствующего пропорционального роста зарплаты в грн!
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Вообще то пора перестать что либо брать у МВФ. Надо перстать жить за счет будущего и начать конфисковывать наворованное в прошлом государственными ворами .
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Ты прям мадам очевидность! Не просветишь,солнце на востоке встает или на юге?
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вот что солнце встаёт - знаю.
А, вот почему Вы не к месту упомянули слово "встаёт" - не знаю, но могу догадываться только о том, что оно для Вас очень актуально Зараз не час просити нову програму МВФ, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4177
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Фууу... как неприлично для дамы... или вы не дама?
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оказывается моя ЖЕНСКАЯ интуиция меня не подвела - конкретики в ответе не прозвучало.
Значит "ЭТА" тема актуальна
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Девушка! У вас с ЭТИМ проблемы? Сочувствую. Но не надо свои физиологические проблемы демонстрировать на людях. И пустоглупость свою выставлять на показ тоже не стоит. Поклонников точно не будет.Люди скажут - непривлекательная а еще и дура...
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Ах! Вот Вы про что !!! Тогда моя интуиция дала сбой.
Я про вставшие волосы торчком, когда голова помыта и не причёсана.
А с КОНКРЕТНО "ЭТИМ" не ко мне. Я не уролог)
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а пенсии и выборы с чего спонсировать??? не с Рошено же с ДТЭКом в самам деле!!!))))
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Как не время?
А кінець епохи бідності тогда на когда переносится???????????
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А что там с программой на первые 100 дней?? Те недостающие 5% уже придумали или еще нет..?? Инаугурация через три дня...стоит поторопится...
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Так Голоборотько же был против МВФ, что за падстава насєлєнія?
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так голоротька уже и в раду хотят только 29 прОцентов
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А в кино мвф взяли и послали....зебилы мечтали что и в реалии так будет....
Опять бедненьких обманули.... Сейчас не время просить новую программу МВФ, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9310
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Шо характерно, ни одна порохоботина, с их слов, не смотрела ни Сватов, ни Слугу народа, но знают и сюжет и тексты сериалов наизусть😀😀😀
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так там же 8 млрд. не использованной Европейской помощи...
попросите МВФ пока не ехать... зачем ми кататься?
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Данилюк ещё не успел себе большие накладные карманы пришить к штанам, поэтому видно пока просить не время
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Ну полгодика можно ЗВР распродавать шо клятый шокаладник насобирал. А там и 4-й сезон "слуги народа" подоспеет. И порошенка не забивайте, - он продолжает быть во всьом виноватым)
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на 5 год Голоротька: друзі! клятий мародьор нікак нє успакоітся варавать!
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Доллар дешевеет, экспорт падает, импорт растёт. Чудеса )
И последний параметр в задаче: "цены в гривнах растут"
Задача для 3-го класса. "Скажите дети, в каких параметрах нас ****...ют?"
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"Доллар дешевеет, экспорт падает, импорт растёт. Чудеса )" Никаких чудес - при дешевом долларе выгоду получает импорт, потому и растет, экспорт загибается, но это очень временно. Как только импорт начнет съедать ЗВР, доллар поползет вверх, думаю что уже летом. Последний параметр - наша головная боль, каждый товар продается по той цене, по которой его покупают, хотя есть у местного бизнеса и свой подход - закон "лучше получить меньший доход, чем остаться без него" у нас не действует
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Можено и не просить, если заранее известно, что не дадут.
"Съесть то он съест, да кто же ему дасть"
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Миссия МВФ приезжает 21 мая, пусть везут бочку рассола
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""Сейчас не время просить новую программу", - добавил Данилюк." Источник: https://censor.net.ua/n3127189"

Не-а,в июне время платить проценты по кредитам МВФ.
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Данилюк, хорош трепаться.
Ты уже подготовил для нью-гетьмана текст первого указа: "Доллар по восемь" ? Сейчас не время просить новую программу МВФ, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9743
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Почему по 8?. Во время инаугурации Пороха был по 12
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"Сейчас не время просить новую программу"

Дефолт - это хорошо (И.В.Коломойский) Сейчас не время просить новую программу МВФ, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5363
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Взял обязательство, - выполни. Не выполнил, - бери новое.
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Пока дают, надо брать без смущения. Без помощи, без инвестиций не возродить экономику и не поднять зарплаты! Это азы капитализма. Да потом придётся отдавать, но " ...или ишак сдохнет, или падишах помрет " Ходжа Насреддин. МВФ и Европа уже обобрала Украину, неверной политикой, пусть раскошеливаются!
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"МВФ и Европа уже обобрала Украину, неверной политикой" А конкретно, в чем неверная политика?
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Понятно, успел позавчера в оптовом пункте купить баксы по 26,17.
Как чувствовал, что после вручения булавы и "возврата" Привата полетит бакс снова на 27 - 28 грн. и выше.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗараз не час просити нову програму МВФ, - Данилюк
 
 
 
 
 
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