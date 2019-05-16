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Все про:Зеленський (1181) інавгурація (83) Пєсков (524) Путін (8706)

 Запрошень не надходило, - Пєсков про можливе відвідування Путіним інавгурації Зеленського

За словами, прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, президент Росії Володимир Путін не отримував із Києва жодних запрошень на жодних рівнях на інавгурацію обраного президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє агентство "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

"Наразі мені невідомо про будь-які плани щодо проведення контактів. І також, наскільки я знаю, жодних запрошень на жодних рівнях не було. Я не знаю точно, яка практика в Україні, тому що, наприклад, у багатьох країнах інавгурація не передбачає взагалі відвідування будь-яких зарубіжних лідерів або гостей", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи отримувала Росія запрошення на будь-якому рівні брати участь в інавгурації Зеленського і чи планується якийсь контакт з новим президентом після інавгурації.

Як повідомлялося, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Призначенням інавгурації Зеленського на 20 травня частина нардепів вирішила насолити українському народу і створила проблеми для зарубіжних гостей, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127188
 
 
 Топ коментарі
 
Так Захараст і Гіві з Матаролою ніби запрошення відіслав? Приглашений не поступало, - Песков о возможном посещении Путиным инаугурации Зеленского - Цензор.НЕТ 9761
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Так Захараст і Гіві з Матаролою ніби запрошення відіслав?
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😁😁😁 нее, ну если приедет ***** то зеленский сразу отработает все бабло))))
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Ты о чем подумала????)))) Я о том что ***** сразу повесят..... Что, что-то в глазах мерещится???
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100500! Типа Зеленского поздравили с избранием, принеся подарок в виде возврата Крыма и вывода своих ушлёпков из Донбаса!
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пусть приезжает вовка, уедет назад в лучшем случае перемазанным зеленкой, а скорее всего вернется в россию в сосновом ящике
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Заради соснового ящика можна було б і запросити. А зеленка, це занадто гуманно.
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Х-ло Зеленского не поздравил. А его приглашать?
Пи....пи.....пи....пи.....
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А Зеленский не злопамятный! Вот и пусть пригласит... А то как же договариваться посредине?
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Откуда вы знаете что не злопамятный?
Вы его жена, или "племянница"?
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а от на похорони зловоного карлика приїдуть багато, і без запрошень.
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А чего ? Хорошая идея чмо пригласить. Не приедет конечно... Но блин как хотелось бы... Назад вот врядли уползет
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Вам нужен труп двойника? Карлик уже давно за пределы Кремля не выходит.
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У порохнявых ступор😀
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Та ради такого Зеленскому Украина памятник сразу поставит))))
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Почему бы и нет? Может быть другой такой удобной возможности уже небудет.
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Пусть прилетает (если долетит) - народ его встретит *салютами по-бандеровски*.
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***** вже обпеклось тут з Проффесором. Хрен він сюди більше приїде.
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надо приглашать, а потом можно обменять и на Синцова, и на Кольченко, и Клыха, и Балуха, и на моряков и т.д )))
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Почало активно спливати, вже давно забуте всіма, лайно. Громадянин Литвин пропонує українцям капітулювати перед кремлем, щоб зберегти Україну
Але всі ми чудово розуміюємо, що саме капітуляція і стане початком кінця нашої країни.
Приглашений не поступало, - Песков о возможном посещении Путиным инаугурации Зеленского - Цензор.НЕТ 2416
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Выписка из милицейского протокола осмотра тела гр. Пескова:
«Один глаз покойника вывалился из орбиты и смотрит в сторону Запада, другой натянут, с обратной стороны лица, чуть ниже поясницы….»
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сказочный долбоеп письков, твоего ***** не соберут после этого даже для музея, никакая охрана не спасет
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Вчи свою історію Запрошень не надходило, - Пєсков про можливе відвідування Путіним інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 780

СТРУМЕНТ

Не на що ж той кацап
На коршомці і грав,
Лиш сидів, бісів син,
Та й на губу свистав.

Але наш мужичок
- Знать, натура така,
- Лиш зачув голосок,
Так і тне тропака!

Так і тне та кричить:
«Таку матір твою!
Грай, кацапе!
А не то
- Інструмента поб'ю!»

10 августа [1859]

Руданський
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По месту инаугурации не будет стрелять только тот кто не успеет
Решим все сразу и Х...ло и люстрацию
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Нужно приглашать, кацапские кацмалетьі х#ево летают, особенно над Украиной )))
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говорящие усы ***** вообще с ума выжило-сказочный долбодятел
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а вдруг бы пригласили и он прилетел бы самолетом Качинского...
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Желательно на Сухом джете с огоньком. Все будут очень рады.
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Так дату определили только сегодня
Беня обещал лично перезвонить.
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приглашений и не должно быть.Должна быть повестка в суд Гааги.
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и ещё было бы неплохо, чтобы вовкин самолет летел по маршруту малазийского боинга, днр ему отсалютует выстрелом из Бука
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Не подсказывай !
Но лучше в районе АРК, там у них с с истемой опознования ***** какя то Причем они сами понатыкали войск с несовместимыми системами ПВО (армейские и ВКС), станций РЭБ и активных РЭР. УЖОССС. Кацапы, как там учения проходят? Запрошень не надходило, - Пєсков про можливе відвідування Путіним інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 9992
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Песков, вы дебил. Для желающих грохнуть )(уйла местов не хватит (и из снайперского оружия, охотничьих переделок, короткоствольного, да мало ли...)
Там не только Украинцы, та очередь и по чартерам будет.
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А мне жалко того "Путина" который приехал бы на Зеленского. Понятно что приедет специальный для таких случаев "Путин" который купается в проруби и ездит на КАМАЗе по крымскому мосту. Запрошень не надходило, - Пєсков про можливе відвідування Путіним інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 3933 Парню просто оторвут голову только что он окажется Путиным № 4. А настоящий будет хихикать если он вообще имеется.
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А кто у него спрашивал? Наверное такой же дебил как и он сам?
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Путин человек позы. Поэтому вполне вероятна "неожиданная" поездка в Крым на этот день, и очередной "благотворительный конвой" на Донбасс. Кроме этого он пытается перехватить у Зеленского его троллинг , вполне вероятно что то отчебучит в СМИ по этому поводу.
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когда вам надо, вы и без приглашения лезете.

вас, сук, и в Крым никто не приглашал.
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Конечно какие гости, в россию никто не едет, поэтому они и не приглашают.
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Зеля ещё не успел заполнить приглашение на ху#ла, пока тока на далдона, батьку и армяна оформил.
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Казали з "помьотом" -він за дві години може до Києва, але не хочет.
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