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 Політика України, Економіка
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Все про:Коломойський (363) націоналізація (96) Порошенко (8854) суд (5110) Данилюк Олександр (263) Приватбанк (252)

 Рішення судів щодо націоналізації "Приватбанку" вигідні і Коломойському, і Порошенку, - Данилюк

Рішення українських судів, які можуть скасувати націоналізацію "Приватбанку", вигідні не лише екс-власникам банку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, а й чинному президенту Петру Порошенку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це на конференції Concorde Capital заявив радник обраного президента Володимира Зеленського Олександр Данилюк.

"На жаль, так збіглося: інтереси Коломойського зрозумілі, але ці рішення збігаються і з інтересами Порошенка - він може отримати потужний базис для критики нового президента і його команди", - сказав екс-міністр фінансів.

За його словами, рішення судів щодо "Приватбанку" свідчать про те, що новій владі потрібно почати свої реформи зі змін у судовій системі.

"Весь цей час нас намагалися запевнити, що ці зміни є, але це не так. Висновок один - перше, що потрібно зробити, - це судова реформа. Її потрібно робити швидко і не боятися", - зазначив Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": $2 млрд, які Коломойський вимагає за "ПриватБанк", можна погасити за рахунок боргу його компаній, - радник Зеленського Страхова

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив два рішення на користь колишнього акціонера "Приватбанку" Ігоря Коломойського: визнав недійсним договір купівлі-продажу державою акцій банку і визнав незаконним рішення НБУ, яким було визначено перелік пов'язаних з "Приватбанком" осіб. Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "Приватбанку".

Пізніше Шостий апеляційний адміністративний суд Києва залишив чинним рішення суду першої інстанції, який визнав незаконною інспекційну перевірку НБУ в "Приватбанку", на підставі якої було отримано висновок про дірку в капіталі банку.

Заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що регулятор буде наполягати на повторній націоналізації "Приватбанку", якщо скасує попереднє рішення Нацбанку про передачу банку в держвласність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127187
 
   
 Топ коментарі
 
Ах-ха-ха))) отето завернул. Таварисч геббельс просто плачет в сторонке.
Мы воруем а выгодно єто милиции которая может нас за єто посадить. Решения судов относительно национализации ПриватБанка выгодны и Коломойскому, и Порошенко, - Данилюк - Цензор.НЕТ 8499
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Ах-ха-ха. )) Т.е. Коломойский и Боголюбов получают материальную, вполне осязаемую выгоду, а Порошенко только повод покритиковать Зеленского. Ох, и выгода. Да таких выгод у Порошенко будет еще вагон и маленькая тележка.
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Да да.
Это петя виноват.
Это теперь одна и та же песня на пять лет.
Не интересно даже.
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Понимаете как хитро заходят ЗЕбилы:
Если ВАЗелин подарит Коломойше Приватбанк,
то это будет выгодно Порошенко....
А чтобы доказать что ему не выгодно - то он должен
молчать глядя на это воровство...)
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Обложили падлюки самого честного но бывшего президента...ну ниче, он в долгу не остался и наворовал на пять жизней вперед))
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По ходу вы падлюки - обложили всю Украину...
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У Зеленского Приват банк в тумбочке лежит, и ждет когда он будет подарен Коломойскому, наверное на день рождения Рішення судів щодо націоналізації "Приватбанку" вигідні і Коломойському, і Порошенку, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9565 .
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А 160 миллиардов гривень - которые заложили из бюджета Украины в долговую дыру Приват-банка - это то же Коломоскому отдадут? Что бы он повторно эту сумму прикарманил?
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Надеюсь что всё таки не аж настолько *********** там в кабинетах сидят.
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Да да.
Это петя виноват.
Это теперь одна и та же песня на пять лет.
Не интересно даже.
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и твои высеры не интересны! а с пети и его порохоботства необходимо спросить..."по всей строгости"!
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Ольгинский сиди в своей лахте и не квакай.
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Ольгинские,вы что то поинтереснее придумайте кроме пети.А то вас даже самые упоротые перестанут читать.
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вы хоть базовые права и свободы, типа свободы слова, то признаете? сами не видите какие упоротые комментарии пишите?
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"свобода слова" говоришь? на "цензоре"?? я вчера из трехдневного бана только вышел за то, что посмел усомниться в об'ективности статьи! на "цензоре" лишь одно "базовое право" - свобода порохоботам БЕЗНАКАЗАННО обсерать все вокуг!
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Речь не о цензоре, а о том, что вы выразили в своем комменте. И какое, как вы считаете, должно быть наказание за мнение, отличное от вашего?
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судя по нику - из новеньких? с таким явлением как "порохоботство" не знакомы? это мерзостное явление было рождено вскормлено и продолжает свое позорное существование исключительно и благодаря гражданину порошенке и его окружению из "минстэця"! продажные борзописцы продадут и мать родную за подачку из рошена!
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по существу вопроса ответить не хочешь? стесняешься?? )))
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Маячня смотрящого від Лондонського клубу ім. Ротшльдів.
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Сейчас нам расскажут как всем это выгодно, Беня прилетел и пошли истории...
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а вот и моль присыпанная нафталином, по фамилии Данилюк вылетела из платяного шкафа и решила попиарится на порошенко с коломойским. Иди назад в шкаф блеклая моль, ты уже была у гройсмана в министрах, теперь заройся в одежду и больше не выглядывай
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а кто вове его "рекомендовал"? забыл, порохобот????
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Сравним "совпадений интересов". Один грабанет страну на 2 лярда вполне ощущаемых денёг, второй - получит базис для критики
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Ах-ха-ха))) отето завернул. Таварисч геббельс просто плачет в сторонке.
Мы воруем а выгодно єто милиции которая может нас за єто посадить.
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ну это просто месседж ЗЕвыборцям на будущее : мы будем воровать, а вы за это получите базис для нашей критики Решения судов относительно национализации ПриватБанка выгодны и Коломойскому, и Порошенко, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6025
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Супер! Хорошо сказано! Вам теперь будет хорошо!!!" - Мы воруем - Вы нас критикуете и смотрите 95 квартал!
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Ах-ха-ха. )) Т.е. Коломойский и Боголюбов получают материальную, вполне осязаемую выгоду, а Порошенко только повод покритиковать Зеленского. Ох, и выгода. Да таких выгод у Порошенко будет еще вагон и маленькая тележка.
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Чёрное это белое и наоборот. Дебилюк не оригинален.
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Нет, Данилюк. Для Пороха это теперь - никак. Он вообще сейчас будет появляться в информационном поле только для формирования своей партии.
Весь кошмар, который на вас надвигается, вы будете разгребать сами. Берегите свои шкуры, болваны.
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болваны те, кто привел их к власти. И болваны получили первый шар в лоб - воровать не грешно Решения судов относительно национализации ПриватБанка выгодны и Коломойскому, и Порошенко, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4715
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Акваріум,почитай свої шедеври на рашці і не лізь нас повчати
ТУТ ВСЕ aquarius580
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А як там зразу після виборів буде звільнено всіх моряків,чи вже забув,хоч би ордени хлопцям вручив,так пороздавав ригам та жополизам своїм,петро як не збреше,сонце не зійде
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Каким образом это может послужить критикой Зеленского,если Зеленский не управляет решениями судов и сами эти решения принимаются ДО официального вхождения Зеленского в должность???...Что-то у этого Разумкова с разумом начинает барахлить...
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просто отмазки заранее пробуксовывать начали Рішення судів щодо націоналізації "Приватбанку" вигідні і Коломойському, і Порошенку, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1458
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Все все поняли и зашевелились как только прошел второй тур. Какая разница вступил официально или нет? Всем уже понятно, что у власти будет не опытный политик, а мудак клоун без мозгов. И командовать страной будут всякие "советники", а этот придурок будет просто место занимать.
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Имея большинство в РАДЕ, Порох будет как может подсирать Зеленскому. На постах свои люди, даже не палится ставить юристов с Рошена.
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Так собирались продать банк, уже передумали?
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Господа "порохоботы" запомните на будущее, от вас уже не требуется многого, запомните хотя бы тот факт, что упомянутые суды принимали решения во время президентства Порошенко!
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а на дАМбассе русских нет... примерно один уровень..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРішення судів щодо націоналізації "Приватбанку" вигідні і Коломойському, і Порошенку, - Данилюк
 
 
 
 
 
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