EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Економіка
  6727  60
Все про:газ (972) Газпром (415) ГТС (71) Нафтогаз (531) транзит (87) Північний потік (333) Коболєв (157)

 РФ може перервати український транзит наступного року і без запуску "Північного потоку-2", - Коболєв

Російський "Газпром" має технічні можливості відмовитися від використання української газотранспортної системи (ГТС) навіть у разі, якщо будівництво альтернативного маршруту "Північний потік-2" не буде завершено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у ході Міжнародної інвестиційної конференції "Game of thrones: final season?", яка організована компанією Concord Capital і відбувається Києві в четвер.

"За нашими підрахунками, російська сторона має технічну можливість наступного року не використовувати український транзит, навіть якщо не буде побудований "Північний потік-2". При цьому він може виконувати мінімальні обсяги поставки газу європейським споживачам в рамках наявних контрактів "Газпрому". Дефіцит поставки газу в такій ситуації становить приблизно 5 млрд куб. м. Ці розрахунки збігаються з розрахунками декількох великих міжнародних інститутів ", - сказав глава "Нафтогазу".

Він зазначив, що зараз "Газпром" здійснює поставки газу в Європу в прискореному темпі, чим створює додаткові запаси ресурсу, які зараз є рекордними.

Також читайте: Газові переговори з РФ відновляться, ймовірно, в червні: після інавгурації Зеленського і його розмови з Путіним, - Коболєв

"Я так думаю, що саме для покриття цього дефіциту ці додаткові запаси і створюються. Тому, за моєю оцінкою, яку також поділяють і наші європейські партнери, ймовірність того, що 1 січня 2020 року ми отримаємо повне припинення транзиту, як це було в січні 2009 року, досить висока", - сказав Коболєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127185
 
   
 Топ коментарі
 
хммм.. при Порохе транзит был, а при преЗЕденьте транзит не будет..
ЗЕпокращщеня уже наступило!
 показати весь коментар
 
При ставлениках каламыги долг 74$ млрд перед россией
При Коболеве россия должна Украине 3$ млрд.
 показати весь коментар
 
А какие у нас есть варианты отказаться от Коболева?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А какие у нас есть варианты отказаться от Коболева?
 показати весь коментар
 
 
в фейсбуку написать пост об отставке коболева и если он наберет 1000 лайков - уволить его
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
хммм.. при Порохе транзит был, а при преЗЕденьте транзит не будет..
ЗЕпокращщеня уже наступило!
 показати весь коментар
 
 
ты же кричал что идешь работать в школу трудовиком вася . детей **** не любишь?
 показати весь коментар
 
Вася? Це не ви в одязі POHUY на НСК Олімпійському масовку створювали
 показати весь коментар
 
а шо у вас общего с паном шреком шо вы так за него переживаете? парень сказал все Зеленский победил ура слава богу теперь можно идти на прежнюю работу трудовиком в школу . мы его поздравили и пожелали удачи .все.
 показати весь коментар
 
А шо у вас є щось загального, я відреагувала на Васю, яким ви маніпулюєте, як ім'ям здебільшого шанувальників Зе
 показати весь коментар
 
извините я просто не знал что это имя вызывает у вас негативные воспоминания или позитивные вас женщин не поймешь. мы со шреком давние так сказать приятели и я давно уже называю его вася он не в обиде все хорошо.
 показати весь коментар
 
Це ім'я мені нагадує 95 квартал, з їх мініатюрою про бидлована на ім'я Вася.
 показати весь коментар
 
Пане гіганте мислі - по вашому Пєдро Олексійович піддавався на газові подачки зловрєдного Путлєра?
 показати весь коментар
 
Це лише каже про те хто співпрацював з ****** і мертветчуком і наживався на крові.
 показати весь коментар
 
Что Порошенко сделал, чтобы заблокировать СП-2? Ничего.
 показати весь коментар
 
 
При ставлениках каламыги долг 74$ млрд перед россией
При Коболеве россия должна Украине 3$ млрд.
 показати весь коментар
 
 
так а шо за лохи 71 лярд(!) на парашу отдали ??
 показати весь коментар
 
Условия создала баба юля, а генерировал долг компания с контрольным пакетом каламыги.
Еще вопросы будут?
 показати весь коментар
 
 
государственный долг и долг компании каламыги ,как говорят в Одессе,- это две большие разницы... и только не подумайте шо я кого-то из них этим защищаю..
 показати весь коментар
 
Да, компания коломыги сгенерировал долг для Украины и его населения, который в итоге должен был нас лишить независимости.

Именно что защищаете.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
коболев это кусок чоколядного дерьма, который помнит только о своей маме живущей в америке.
 показати весь коментар
 
 
почнемо з тебе.. ))
Итак, к 20 мая готовь 25 000 долларов - заплатить долг Бене и паРаше)
 показати весь коментар
 
 
Для населения Украины газа собственной добычи хватает.На транзите наживаются Пинчук Ахметович Коболевы
 показати весь коментар
 
 
А жрать они что будут если не получат валюту за газ? Мох?)
 показати весь коментар
 
Стратег хренов Результат-конракта нет, денег от столькгольма нет Зато дюсельдорф +
добычи нет, паразиты нафтогаза есть. Все что о тебе надо знать. Остальное бла,бла,бла
за пару милиионов в месяц.
 показати весь коментар
 
 
О,ещё одно "всепропало" выползло,Кобелина ..твое место у параши вместе с чоколадным свинорылом .
Можешь начинать слушать 6-й вальс Шостаковича .
 показати весь коментар
 
"Для Украины потеря транзитного потока означает потерю 3 млрд долларов годового дохода, а это примерно 3% ВВП. То есть фактически мы можем за год потерять весь рост предыдущего года", - заявил руководитель НАК ....." - чувак получает сотни миллионов зп и видит будущее, х...вое будущее..

..Ну и что помогли большие зарплаты в эффективности бизнеса ??
 показати весь коментар
 
 
сотни триллиардов же и все засчет зубожилого населения страны. Ниче ща Каламыга наведет порядок.
 показати весь коментар
 
и где твой план Бэ.. на этот вполне реальный случай?
наверное... свою добычу ускорили...в разведку новых месторождений вложились...новые накопители-хранители заложили-построили... нет? а чё?
а...цену кругосветную+ и космическую...да и абонплату придумали... ну да..ну да!
 показати весь коментар
 
 
И это хорошо.Чем быстрее экономически отвяжемся от рашки тем лучше
 показати весь коментар
 
у нас появилась новая баба Ванга... путин то нападёт то отключит
 показати весь коментар
 
Украина сама должна отказаться от транзита, ведь это газ страны агрессора
 показати весь коментар
 
отказаться от транзита газа и ещё от девяти облэнерго..нах
 показати весь коментар
 
РФ может прервать украинский транзит в следующем году. (с) Возможно... Если США переключат ЕС на свой газ, то укр. ГТС заработает в реверсном режиме.
 показати весь коментар
 
США не смогут переключить ЕС на свой газ, там дураки есть, но очень мало. Американский газ на 40% дороже, и поставки не стабильны. США сами покупают газ с Ямала.
 показати весь коментар
 
Когнитивный диссонанс - это психическое состояние, сопровождающееся дискомфортом, вызванным несоответствием или несостыковкой в сознании ряда противоречивых идей и понятий.

С одной стороны, Раша агрессор, и идет жуткая авойна, с другой стороны надо заставить оккупанта, торговать через Украину. Здесь любят сравнивать несравнимое, а в годы войны Германия покупала азербайджанскую нефть, через территорию СССР?
 показати весь коментар
 
 
И что, в следующем году не будет премий в "Нафтогазе"? А за какие же средства тогда господам обновлять свой автопарк?! РФ може перервати український транзит наступного року і без запуску "Північного потоку-2", - Коболєв - Цензор.НЕТ 9314
 показати весь коментар
 
да **** взорвите эту трубу что бы о ней больше никогда не слышать, не будет трубы меньше будет зависимости от раши и быстрее перейдем на альтернативу газу
 показати весь коментар
 
Зачем взрывать? А реверс по чему качать?
 показати весь коментар
 
А звідки Ви знаєте, що від мав на увазі? Ви Пєсков чи Разумков?
 показати весь коментар
 
Маєте на увазі українсько-китайський кордон?
 показати весь коментар
 
они с этой трубой как мавпа с гранатой, не понятно что будет дальше. нужно продать 49% трубы америкосам и они быстро договорятся о транзите. но здесь выскочит юля и будет кричаь что наша труба стоит 300 млрд))) вот пусть и выкупит 49% за 150 млрд
 показати весь коментар
 
ты сдаеш в аренду квартиру
откажись -слабо а квартиру развали
так и с трубой
а деньги будет зарабатывать сильно
озабоченная меркель
 показати весь коментар
 
ты сдаеш в аренду квартиру
откажись -слабо а квартиру развали
так и с трубой
а деньги будет зарабатывать сильно
озабоченная меркель
 показати весь коментар
 
А що ж ви клювами клацали 5-ть років? А тепер верещете, що завтра нам відключать газ. Мабуть для того і верещите, якщо газ не відключать зовсім, то знову розкажите про перемогу, щоб виписать собі 100 млн премії.
 показати весь коментар
 
хватит скиглити.пора працювати-как говорил класик.принимайте нормальные законы для работы бизнеса и СОБЛЮДАЙТЕ их.а то привыкли к шаровым деньгам за транзит и не хотят булками шевелить.
 показати весь коментар
 
Порохоботы, угомонитесь уже! Коболев - ставленник вашего любимого шоколадного короля - за 5 лет просрал все, кроме астрономической зарплаты для себя и прочих ворюг этой конторы: роста добычи собственного газа нет, а это была единственная возможность во время войны с рашей получить энергетическую независимость, нафтогаз должен был быть ликвидирован в соответствии с договоренностями с ЕЕС, а вместо этого контора пухнет от миллиардов денег. спиз.... у населения по схемам закупок, которые надо расследовать и за уголовные преступления сажать всю эту свору., для аудита не пускаю даже Счетную палату!. совсем охренели от наглости! Никаких реальных реверсов оказывается НЕТ! и если не будет транзита, то и закачать газ из Европы тоже не получится. Суд у газпрома выиграли нанятые за 15 млн баксов англо-американские адвокаты, денег Украина еще не получила, а 42 млн баксов мерзавцы во главе с Коболевым уже себе премии выписали, из каких статей доходов? Причем уберите эту контору и хуже ничего не станет, это искусственный паразит. Есть газодобыча и есть те кто управляет газовой сетью. Хрюкайте дальше порохосвины, отрабатывайте подачки с барского стола ....
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЕкономікаРФ може перервати український транзит наступного року і без запуску "Північного потоку-2", - Коболєв
 
 
 
 
 
 вгору