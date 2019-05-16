 РФ може перервати український транзит наступного року і без запуску "Північного потоку-2", - Коболєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у ході Міжнародної інвестиційної конференції "Game of thrones: final season?", яка організована компанією Concord Capital і відбувається Києві в четвер.

"За нашими підрахунками, російська сторона має технічну можливість наступного року не використовувати український транзит, навіть якщо не буде побудований "Північний потік-2". При цьому він може виконувати мінімальні обсяги поставки газу європейським споживачам в рамках наявних контрактів "Газпрому". Дефіцит поставки газу в такій ситуації становить приблизно 5 млрд куб. м. Ці розрахунки збігаються з розрахунками декількох великих міжнародних інститутів ", - сказав глава "Нафтогазу".

Він зазначив, що зараз "Газпром" здійснює поставки газу в Європу в прискореному темпі, чим створює додаткові запаси ресурсу, які зараз є рекордними.

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"Я так думаю, що саме для покриття цього дефіциту ці додаткові запаси і створюються. Тому, за моєю оцінкою, яку також поділяють і наші європейські партнери, ймовірність того, що 1 січня 2020 року ми отримаємо повне припинення транзиту, як це було в січні 2009 року, досить висока", - сказав Коболєв.