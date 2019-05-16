 РФ може перервати український транзит наступного року і без запуску "Північного потоку-2", - Коболєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у ході Міжнародної інвестиційної конференції "Game of thrones: final season?", яка організована компанією Concord Capital і відбувається Києві в четвер.
"За нашими підрахунками, російська сторона має технічну можливість наступного року не використовувати український транзит, навіть якщо не буде побудований "Північний потік-2". При цьому він може виконувати мінімальні обсяги поставки газу європейським споживачам в рамках наявних контрактів "Газпрому". Дефіцит поставки газу в такій ситуації становить приблизно 5 млрд куб. м. Ці розрахунки збігаються з розрахунками декількох великих міжнародних інститутів ", - сказав глава "Нафтогазу".
Він зазначив, що зараз "Газпром" здійснює поставки газу в Європу в прискореному темпі, чим створює додаткові запаси ресурсу, які зараз є рекордними.
"Я так думаю, що саме для покриття цього дефіциту ці додаткові запаси і створюються. Тому, за моєю оцінкою, яку також поділяють і наші європейські партнери, ймовірність того, що 1 січня 2020 року ми отримаємо повне припинення транзиту, як це було в січні 2009 року, досить висока", - сказав Коболєв.
ЗЕпокращщеня уже наступило!
При Коболеве россия должна Украине 3$ млрд.
Еще вопросы будут?
Именно что защищаете.
Итак, к 20 мая готовь 25 000 долларов - заплатить долг Бене и паРаше)
добычи нет, паразиты нафтогаза есть. Все что о тебе надо знать. Остальное бла,бла,бла
за пару милиионов в месяц.
Можешь начинать слушать 6-й вальс Шостаковича .
..Ну и что помогли большие зарплаты в эффективности бизнеса ??
наверное... свою добычу ускорили...в разведку новых месторождений вложились...новые накопители-хранители заложили-построили... нет? а чё?
а...цену кругосветную+ и космическую...да и абонплату придумали... ну да..ну да!
С одной стороны, Раша агрессор, и идет жуткая авойна, с другой стороны надо заставить оккупанта, торговать через Украину. Здесь любят сравнивать несравнимое, а в годы войны Германия покупала азербайджанскую нефть, через территорию СССР?
откажись -слабо а квартиру развали
так и с трубой
а деньги будет зарабатывать сильно
озабоченная меркель
откажись -слабо а квартиру развали
так и с трубой
а деньги будет зарабатывать сильно
озабоченная меркель