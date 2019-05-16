EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2591  149
Все про:Зеленський (1181) опитування (334) Президент (548)

 Понад 35% українців очікують результатів роботи Зеленського на посаді президента через рік, - опитування

Понад 35% українців вважають, що результати роботи Зеленського на посаді президента буде видно через рік.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "112 Україна", про це йдеться в опитуванні центру "Соціальний моніторинг", соціологічної групи "Рейтинг" і українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка.

На запитання, коли стане точно зрозуміло, чи справився новообраний президент з керівництвом країною, 35,5% респондентів відповіли - через рік. Через півроку результатів очікують 26,2% респондентів, через 100 днів - 18,4%, через місяць або раніше - 3,9%. Складно було відповісти на це питання 8,9% респондентів, а свій варіант запропонували 7,1%.

Опитування було проведено центром "Соціальний моніторинг", соціологічною групою "Рейтинг" і українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", БПП та "Батьківщина" долають прохідний бар'єр у Раду, - опитування. ВIДЕО

Було опитано 3 тис. респондентів (від 18 років і старше), стандартне відхилення +/- 1,8%. Опитування проводилося з 30 квітня по 10 травня 2019 року.

Понад 35% українців очікують результатів роботи Зеленського на посаді президента через рік, - опитування 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127183
 
   
 Топ коментарі
 
виправдовувати вазеліна та орати "нас обманули!")
Более 35% украинцев ожидают результатов работы Зеленского на посту президента через год, - опрос - Цензор.НЕТ 5031
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Порошенко очень ответственный человек и он будет всё делать, чтобы Зе не напортачил наработанное на международной арене...
 показати весь коментар
 
 
Порошенко на пару с Климкиным, еще очень хороше поработают при Зерро.
 показати весь коментар
 
ну так ожидайте ! вазелином только запаситесь ... а то то переселенцы говорили, что чечены с бурятами его с собой не прихватили ...
 показати весь коментар
 
Максимум результат должен быть показан через год после парламентских выборов ( с утверждением коалиции, правительства и премьера). Вот после всего этого, год для Зеленского и смотреть есть ли результат. Раньше считаю необоснованным Т. е. к концу 2020 года, начало 2021. При этом каждый шаг и каждое действие нового президента, сразу же после 20 мая 2019 года будет оцениваться жестко и принципиально. Скидок не будет. Не то время сейчас. ( первое - отмена неприкосновенности с всей триады Президент - депутаты- судьи) ( второе - изменение избирательного законодательства, с отказом от можоритарки, и открытыми партийными списками, без права их изменения по ходу) ( третье назначение незапятнанной команды на посты по квоте президента, особенно ген прокурора) ( четвертое - перезапуск судебной, антикоррупционной системы с действенным результатом) ( и пятое , и наверное самое главное не сдача государственных интересов Украины перед лицом РФ и ее западных да и местных адвокатов, а таких будет в избытке) А если нужно для этого вводить хоть военное хоть особое положение, то пусть вводит. Система просто так не сдастся, оно пойдет на сговор с кем угодно, с агрессором, олигархами, партийными противниками)
 показати весь коментар
 
 
Военное положение вводится с согласия парламента. И как будет работать экономика в условиях военного коммунизма - это уже было 100 лет назад. Дежавю.
 показати весь коментар
 
Да это я от безнадеги. Как эту систему сломать. Вероятно это вообще не возможно. Тогда она тихо и спокойно пожрет любого кто попадет под ее жернова или карамельки ( в зависимости от обстоятельств)
 показати весь коментар
 
Порох восстановил государство, которое в 2014-м лежало в руинах. Но, население захотело обратно в 2014-й.
 показати весь коментар
 
 
Порох в политике на самых высоких постах лет 20 не меньше. Как же это он все прозевал, или как минимум не ушел хлопнув дверью. А во вторых главными выгодаполучателями власти Порошенко оказалось три человека . Сам Порошенко, Ахметов ( который кстати в отличии от Коломойского, как к последнему не относиться, не чего не сделал что бы удержать ситуацию на Донбассе, хотя мог, и еще как) ну и конечно Медведчук ( разросшийся как на дрожжах бизнес, медиокоролевство, партийная реанимация, подчинение фактически пророссийской оппозиции своему полному контролю, с перспективой набрать на парламентских выборах 15-16%) Так что не нужно о Порохе, да и какой порох с какао порошка.
 показати весь коментар
 
 
Сказки с Г+Г не надо рассказывать. Посмотри таблицу, которую Лахта с Зерадой заспамливает, в которой расписано - что сделано при Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
А зачем мне 1+1 или таблицы. ( я не подвержен теле пропаганде не то что оного , указанного канала, но и 3-4 х порошенковских ) мне достаточно того что я живу в стране и все сделанное вижу воочию, если не сказать ощущаю в любой сфере жизни.
 показати весь коментар
 
Правильно, чтобы выбирать подобных Зеленскому ничего не нужно знать и гордится тем - не читал, но знаю.
Например - Что для страны лучше 7 миллиардов долларов ЗВР или 20 миллиардов?
Увеличение ЗВР это достижение правительства или нет?
В очереди в магазине тебе насчёт этого просветили или ты не читал, но можешь ответить?
 показати весь коментар
 
 
во-во. шо ни зайду в АТБ, так минут 15 надо в очереди на кассу простоять, которых там аж шесть штук. зубажиння через всю голову.
 показати весь коментар
 
 
Ставте питання правильно!
Що для України краще - видавити з злиденної частини населення ситуативне збільшення надходженнь до казни для покриття запозичень, вкладених в ЗВР (та змусити населення шукати кращої долі в інших країнах)...
або навести лад з надходженнями від державних активів в економіці країни та зупинити корупційне пограбування країн і населення монополіями олігархів???
 показати весь коментар
 
У Вас не вопросы, а утверждения с мантрами, которые заканчиваются знаком вопроса, а это - демагогия...
.
 показати весь коментар
 
Спростувати ці мантри неможливо так, це набір тез та фейків не маючих нічого спільного з реальністю і які являються вигадкою тих хто в це вірить.
 показати весь коментар
 
Та невже?! А Ви спробуйте ув'язати до купи "користь зростання ЗВР" та демографічну ситуацію, з урахуванням одночасного зростання трудової міграції і падінням надходжень від заробітчан.
Даю підказку: "людські ресурси" країни - це суспільство, основа держави, а не витратний матеріал. І люди "голосують ногами"
 показати весь коментар
 
Сказочник, расскажи еще о том кто будет головами государственных администраций - самый низовой уровень президентской власти. А то сразу ВР, правительство.
 показати весь коментар
 
 
Правильно 42% дибилов хотят уже сегодня и смотрим кто туда входит 24 % «ылиты « , 3,9 % скоро , 7 % свой вариант 8 % затруднились , вместе 42
 показати весь коментар
 
какіє рєзультати чекати від вови, якщо він п'ять років буде працювати днєвальним у афєріста каламойського? га?
 показати весь коментар
 
 
Пригадався один старий комікс, року приблизно 2011 або 2012 - доволі злий та цинічний, але в тему. Чому згадався? Він про тих, хто ************ від будь-якої логіки, не хоче бачити неприємних речей, і єдиний аргумент для них - "а, усьо какось будеть".


 показати весь коментар
 
 
Почти половина ожидает результатов в течении полгода
Их ждет грандиозный облом.
 показати весь коментар
 
 
20 мая день инаугурации Зеленского

Рекомендуется:
- Отдыхать от активных действий в предыдущие дни.
- Отложить серьезные дела.

Не рекомендуется:
- Начинать работу на новом месте.

Кто в ВР советовался с астрологами ?
 показати весь коментар
 
 
Цензор, вам не стидно давати посилання на сєпарські канали?
 показати весь коментар
 
 
...або два года. Папєрєднікі сильно нахалтурили ))
 показати весь коментар
 
 
Весь покрытый зеленью.... Понад 35% українців очікують результатів роботи Зеленського на посаді президента через рік, - опитування - Цензор.НЕТ 3368
Песенка для Зебобов....

Остров невезения

https://youtu.be/goFIxxWru78

Понад 35% українців очікують результатів роботи Зеленського на посаді президента через рік, - опитування - Цензор.НЕТ 3275



 показати весь коментар
 
 
35% це само долгождущие..

Решта сподівається побачити зміни за 100 днів або пів року.
Нетерплячий нарід.. Понад 35% українців очікують результатів роботи Зеленського на посаді президента через рік, - опитування - Цензор.НЕТ 8731
 показати весь коментар
 
 
будет видно в первые сто дней, если сразу не возьмётся то повторит путь януковича-порошенко
 показати весь коментар
 
Да одни в СССР тоже собирались поворачивать реки вспять!!!!!Реки как текли так и текут...а тех людей и того СССР давно уже нет!!!!
 показати весь коментар
 
Через год?????????????
Обычно первый срок - 100 дней. За 100 дней уже все видно, куда и как будет или не будет движение. Может клоуну дать 10 лет на посмотреть?
 показати весь коментар
 
 
та он 2 года тока булаву цемать будет, какие тут дела...
 показати весь коментар
 
 
Сразу три опроса от этой группы:

1. 55% украинцев считает что Президенту надо выйти на переговоры с рф ради мира в ордло;
2. Премьером украинцы хотят видеть тимошенко, смешко или бойко
3. Большинство украинцев ждет результатов от Зеленского только через год.

Ну что еще объяснять надо? Лучше сразу напишите кто платит за такие опросы.
 показати весь коментар
 
 
КАКОЙ НАФИХ ГОД?? ******* ЕГО ЖЕ УПОРОТЫЙ ЛОХТОРАТ ПАВЕШАЕТ НА КАШТАНЕ В ПЕРВЫЕ 100 ДНЕЙ ЦАРСТВОВАНИЯ КАЛАМОЙШИ ПЕРВОГО.
 показати весь коментар
 
 
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ И НАРОД ТАК ПОРАБОТАЛ !!! ЗАРПЛАТУ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАЛ, А РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕРЕЗ ГОД !!!
 показати весь коментар
 
 
очередная статья высосаная из пальца для диванных критиков
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПонад 35% українців очікують результатів роботи Зеленського на посаді президента через рік, - опитування
 
 
 
 
 
 вгору