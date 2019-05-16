 Понад 35% українців очікують результатів роботи Зеленського на посаді президента через рік, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "112 Україна", про це йдеться в опитуванні центру "Соціальний моніторинг", соціологічної групи "Рейтинг" і українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка.
На запитання, коли стане точно зрозуміло, чи справився новообраний президент з керівництвом країною, 35,5% респондентів відповіли - через рік. Через півроку результатів очікують 26,2% респондентів, через 100 днів - 18,4%, через місяць або раніше - 3,9%. Складно було відповісти на це питання 8,9% респондентів, а свій варіант запропонували 7,1%.
Опитування було проведено центром "Соціальний моніторинг", соціологічною групою "Рейтинг" і українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка.
Було опитано 3 тис. респондентів (від 18 років і старше), стандартне відхилення +/- 1,8%. Опитування проводилося з 30 квітня по 10 травня 2019 року.
Например - Что для страны лучше 7 миллиардов долларов ЗВР или 20 миллиардов?
Увеличение ЗВР это достижение правительства или нет?
В очереди в магазине тебе насчёт этого просветили или ты не читал, но можешь ответить?
Що для України краще - видавити з злиденної частини населення ситуативне збільшення надходженнь до казни для покриття запозичень, вкладених в ЗВР (та змусити населення шукати кращої долі в інших країнах)...
або навести лад з надходженнями від державних активів в економіці країни та зупинити корупційне пограбування країн і населення монополіями олігархів???
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Даю підказку: "людські ресурси" країни - це суспільство, основа держави, а не витратний матеріал. І люди "голосують ногами"
Их ждет грандиозный облом.
Рекомендуется:
- Отдыхать от активных действий в предыдущие дни.
- Отложить серьезные дела.
Не рекомендуется:
- Начинать работу на новом месте.
Кто в ВР советовался с астрологами ?
Песенка для Зебобов....
Остров невезения
https://youtu.be/goFIxxWru78
Решта сподівається побачити зміни за 100 днів або пів року.
Нетерплячий нарід..
Обычно первый срок - 100 дней. За 100 дней уже все видно, куда и как будет или не будет движение. Может клоуну дать 10 лет на посмотреть?
1. 55% украинцев считает что Президенту надо выйти на переговоры с рф ради мира в ордло;
2. Премьером украинцы хотят видеть тимошенко, смешко или бойко
3. Большинство украинцев ждет результатов от Зеленского только через год.
Ну что еще объяснять надо? Лучше сразу напишите кто платит за такие опросы.