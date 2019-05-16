 Призначенням інавгурації Зеленського на 20 травня частина нардепів вирішила насолити українському народу і створила проблеми для зарубіжних гостей, - Разумков

"Частина народних депутатів вирішили піти будь-яким шляхом, аби не підтримати пропозиції президента країни (В.Зеленського. - Ред.) і тих громадян України, які його підтримали на виборах", - сказав він "Інтерфакс-Україна" у вівторок, коментуючи рішення парламенту щодо призначення дати інавгурації новообраного президента на 20 травня, передає Цензор.НЕТ.

Д.Разумков зазначив, що парламент також створив величезний дискомфорт для мешканців Києва, призначивши інавгурацію не на вихідний день, а на перший день робочого тижня.

Крім того, за його словами, якщо говорити про запрошення міжнародних делегацій, то їм було б набагато зручніше підлаштуватися під вихідний день і скорегувати свої графіки.

Радник В.Зеленського висловив думку, що таким рішенням частина народних депутатів шкодить іміджу України.

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