 Призначенням інавгурації Зеленського на 20 травня частина нардепів вирішила насолити українському народу і створила проблеми для зарубіжних гостей, - Разумков

"Частина народних депутатів вирішили піти будь-яким шляхом, аби не підтримати пропозиції президента країни (В.Зеленського. - Ред.) і тих громадян України, які його підтримали на виборах", - сказав він "Інтерфакс-Україна" у вівторок, коментуючи рішення парламенту щодо призначення дати інавгурації новообраного президента на 20 травня, передає Цензор.НЕТ.
Д.Разумков зазначив, що парламент також створив величезний дискомфорт для мешканців Києва, призначивши інавгурацію не на вихідний день, а на перший день робочого тижня.
Крім того, за його словами, якщо говорити про запрошення міжнародних делегацій, то їм було б набагато зручніше підлаштуватися під вихідний день і скорегувати свої графіки.
Радник В.Зеленського висловив думку, що таким рішенням частина народних депутатів шкодить іміджу України.
http://www.dsnews.ua/politics/vozvrashchenie-professionalov-voplotit-li-bogdan-mechtu-18042019220000
А для киевлян вообще нет никаких проблем с рабочим днём - поскольку всем пох эта инаугурация.
Тим довбням від початку говорили, що дата непідходяща.. Ні, гонор в сраці пересилив здоровий глузд та елементарну повагу до тисяч закатованих червоним режимом.
Бо це (інавгурація) також, мабуть, буде трагічне дійство!
И в этот день не будет абсолютно никакого трафика 😀
Дебіли ***!
Где вольный орёл совершает полёт,
О Зеленском мудром, родном и любимом,
Прекрасную песню слагает народ.
Летит эта песня быстрее, чем птица,
И мир угнетателей злобно дрожит.
Её не удержат посты и границы,
Её не удержат ничьи рубежи.
Её не страшат ни нагайки, ни пули,
Звучит эта песня в огне баррикад,
Поют эту песню и рикша, и кули,
Поёт эту песню китайский солдат.
От края до края, по горным вершинам,
Где свой разговор ведёт самолёт,
О Зеленском мудром, родном и любимом,
Прекрасную песню поёт весь народ.
А мы эту песню поём горделиво
И славим Квартала вереницу лет,
О жизни поём мы прекрасной, счастливой,
О радости наших великих побед.
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 90% ПОСТОВ НАПИСАНЫ ПОРОХОБОТАМИ!!!
НАПОМИНАЮ: ПОРОХОБОТЫ СОЗДАВАЛИСЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С РАСЕЙСКИМ АГРЕССОРОМ
А НА САМОМ ДЕЛЕ БОРЯТСЯ С КОНКУРЕНТАМИ ПОРОШЕНКО и ЕГО ПАРТИИ БПП
ТО ЕСТЬ ПОРОХОБОТЫ РАБОТАЮТ НЕ НА БЛАГО СТРАНЫ, А НА ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ПОРОШЕНКО, ЗА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ СТРАНЫ
ЭТО - ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!! ЗА КОТОРОЕ ПОРОШЕНКО ДОЛЖЕН ПОНЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!
И у тебя здесь жизнь будет короткой. С такой логикой долго не живут.