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Все про:Зеленський (1181) інавгурація (83) Разумков Дмитро (41)

 Призначенням інавгурації Зеленського на 20 травня частина нардепів вирішила насолити українському народу і створила проблеми для зарубіжних гостей, - Разумков

Призначенням інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського на 20 травня частина народних депутатів вирішила "насолити українському народу", який чекає якнайшвидшого вступу на посаду нового президента, а також створила проблеми для прибуття закордонних гостей і міжнародних делегацій, вважає радник В.Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков.

"Частина народних депутатів вирішили піти будь-яким шляхом, аби не підтримати пропозиції президента країни (В.Зеленського. - Ред.) і тих громадян України, які його підтримали на виборах", - сказав він "Інтерфакс-Україна" у вівторок, коментуючи рішення парламенту щодо призначення дати інавгурації новообраного президента на 20 травня, передає Цензор.НЕТ.

Д.Разумков зазначив, що парламент також створив величезний дискомфорт для мешканців Києва, призначивши інавгурацію не на вихідний день, а на перший день робочого тижня.

Крім того, за його словами, якщо говорити про запрошення міжнародних делегацій, то їм було б набагато зручніше підлаштуватися під вихідний день і скорегувати свої графіки.

Радник В.Зеленського висловив думку, що таким рішенням частина народних депутатів шкодить іміджу України.

Читайте також: Зеленського звати Володимир Олександрович, а не Володимир Володимирович. Важливо, щоб він це пам'ятав, - Гончаренко про призначення інавгурації на 20 травня

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127179
 
   
 Топ коментарі
 
Назначением инаугурации Зеленского на 20 мая часть нардепов решила насолить украинскому народу и создала проблемы для зарубежных гостей, - Разумков - Цензор.НЕТ 3027 Надо было таки на 26 мая назначать...тогда бы не было дискомфорта для жителей Киева...и для костей не было бы проблем....
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Миллионы жителе Киева выйдут с флажками и шариками приветствовать велосипедный кортеж новоизбранного.... а это пробки...давка....и все это в рабочий день.... Назначением инаугурации Зеленского на 20 мая часть нардепов решила насолить украинскому народу и создала проблемы для зарубежных гостей, - Разумков - Цензор.НЕТ 930
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заводы остановятся, люди из машин и автобусов выходят. Летят самолеты - "привет Зе", плывут пароходы - "привет Зе" ну и так далеее
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Зеленский просто обязан обмануть ожидания рассийскую пятую колону в Украине = Все Шуфричи ,Новинские ,Медведчуки ,Рабиновичи ,Ахметики ,Пинчуки ,Кучма и т.д. должны быть арестованы сразу после инавгурации
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умгу, а Богдан, що підпадає під закон про люстрацію, не може займати державних посад. Правильно?
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Неформальный куратор штаба Владимира Зеленского Андрей Богдан попадает под ограничения люстрации и не может работать на государственной службе, поэтому и пытается "решить вопрос" через Конституционный суд

http://www.dsnews.ua/politics/vozvrashchenie-professionalov-voplotit-li-bogdan-mechtu-18042019220000
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команда нытиков,все им мешают,все виноваты,он на,что надеялся?
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Задрали уже эти новые лица. Опять им не так. Там вообще есть мужики, или только капризные девицы?
А для киевлян вообще нет никаких проблем с рабочим днём - поскольку всем пох эта инаугурация.
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20 мая ? а сколько слез и капризов пришлось выслушать . Неплохо Рада потроллила Зеленского . Еще раз доказали что он абсолютный профан в политике . Его экономические способности мы уже знаем 4000 евро каждому ...
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А як в траурний день при спущених прапорах з чорними стрічками радісно махати булавою ?
Тим довбням від початку говорили, що дата непідходяща.. Ні, гонор в сраці пересилив здоровий глузд та елементарну повагу до тисяч закатованих червоним режимом.
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Даремно депутати відмовилися сумістити день інавгурації з Днем пам'яті!
Бо це (інавгурація) також, мабуть, буде трагічне дійство!
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а день европы праздновать с концертами и плясками это нормально?инаугурация вроде как не развлекательное действие
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Так сказав же сам Зе, що інавгурація свято.
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32 мая по прежнему остаётся свободным днём.
И в этот день не будет абсолютно никакого трафика 😀
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Дуже гарному ТАНЦОРУ яйця заважають!
Дебіли ***!
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Взагалі то ВР культурно вказала блазню, який вважає себе Наполеоном, його місце. Відро холодної вод на гарячу голову клоуна тільки йому на допомогу.
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Не називаємо. Петю називаємо покидьком... який своїми діями посадив блазня на трон.
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От края до края, по горным вершинам,
Где вольный орёл совершает полёт,
О Зеленском мудром, родном и любимом,
Прекрасную песню слагает народ.

Летит эта песня быстрее, чем птица,
И мир угнетателей злобно дрожит.
Её не удержат посты и границы,
Её не удержат ничьи рубежи.

Её не страшат ни нагайки, ни пули,
Звучит эта песня в огне баррикад,
Поют эту песню и рикша, и кули,
Поёт эту песню китайский солдат.

От края до края, по горным вершинам,
Где свой разговор ведёт самолёт,
О Зеленском мудром, родном и любимом,
Прекрасную песню поёт весь народ.

А мы эту песню поём горделиво
И славим Квартала вереницу лет,
О жизни поём мы прекрасной, счастливой,
О радости наших великих побед.
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Ото свербить ляльководам...не можуть перечекати одну добу для примірки блазню камзола Наполеона. Самому клоуну пох..мовчить як лялька в скрині.
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И СНОВА МИНСТЕЦЬ ПРИГНАЛ СВОЮ ФЕРМУ Призначенням інавгурації Зеленського на 20 травня частина нардепів вирішила насолити українському народу і створила проблеми для зарубіжних гостей, - Разумков - Цензор.НЕТ 2239 НА ТЕМУ О ЗЕЛЕНСКОМ

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 90% ПОСТОВ НАПИСАНЫ ПОРОХОБОТАМИ!!!

НАПОМИНАЮ: ПОРОХОБОТЫ СОЗДАВАЛИСЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С РАСЕЙСКИМ АГРЕССОРОМ

А НА САМОМ ДЕЛЕ БОРЯТСЯ С КОНКУРЕНТАМИ ПОРОШЕНКО и ЕГО ПАРТИИ БПП

ТО ЕСТЬ ПОРОХОБОТЫ РАБОТАЮТ НЕ НА БЛАГО СТРАНЫ, А НА ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ПОРОШЕНКО, ЗА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ СТРАНЫ

ЭТО - ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!! ЗА КОТОРОЕ ПОРОШЕНКО ДОЛЖЕН ПОНЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!
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Да, давай расскажи мне, как я на этом ресурсе с 2014 года, когда еще Порошенко президентом не был, "бюджетные деньги страны" осваиваю. Тебе, нумерованному боту, конечно видней, кто здесь "создавался" и для чего. По себе судишь. Ты свой пальчик с клавиши Shift убери, пока рука не онемела. От количества заглавных букв твое мнение не становится весомым. Таких, как ты, нулЁвых "экспертов" здесь было достаточно. Каждый пытался какую-то тему разогнать. А потом исчезал без следа, когда тема сдувалась.
И у тебя здесь жизнь будет короткой. С такой логикой долго не живут.
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Все правильно, українці в неділю відпочивають і в церкву ходять, а для інавгурації і понеділок з пивом покотить, побачим, чи вміє Зе плуга перти.
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А він того, як плуга буде перти, рукавиці як і Азіров надіне пупиришками зверху.
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Нормальные люди отдыхают, но только секта любителей коричневого снадобья все буйствуют Призначенням інавгурації Зеленського на 20 травня частина нардепів вирішила насолити українському народу і створила проблеми для зарубіжних гостей, - Разумков - Цензор.НЕТ 103
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПризначенням інавгурації Зеленського на 20 травня частина нардепів вирішила насолити українському народу і створила проблеми для зарубіжних гостей, - Разумков
 
 
 
 
 
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