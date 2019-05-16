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 Політика України
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Все про:Зеленський (1181) кадри (137) Вітко (12)

 Нардеп Вітко звернувся до Зеленського щодо майбутніх кадрових призначень

Народний депутат Артем Вітко назвав імена відомого слідчого Галини Климович, екс-глави СБУ Ігоря Смешка та генерал-полковника Володимира Євдокимова, закликавши Володимира Зеленського покладатися на професіоналів і людей честі.

З такою заявою Вітко виступив у Верховній Раді, повідомляє rubryka.com.

"Днями минає 5 років з моменту створення добровольчого батальйону Луганськ 1. Мені, військовому у четвертому поколінні, випала відповідальність очолити цей добробат із перших днів. Під моїм керівництвом з травня до листопада 2014 року не загинув жоден - я наголошую, жоден - солдат батальйону, який я очолював. І для мене як для офіцера було найголовніше - фахово виконати бойове завдання і зберегти життя солдатів", - нагадав Вітко.

Водночас, сказав він, ми мали десятки низькопрофесійних командних рішень, які призвели до загибелі наших хлопців, і чого вартує тільки збиття Іл-76 у Луганському аеропорту. За словами комбата, такі рішення віддавалися окремими генералами - гинули наші солдати, а ворог продовжував окуповувати нашу землю.

Вітко звернувся до новообраного Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського щодо майбутніх кадрових призначень у силовому блоці.

"Шановний Володимире Олександровичу! Ви отримали колосальну довіру наших громадян, найбільшу за часів незалежності. Люди очікують від Вас вольових, але водночас мудрих державних рішень. Для мене як офіцера важливо, щоб в умовах зовнішньої агресії та явища тотальної корупції всередині країни Ви як Гарант Конституції спиралися на професіоналів та людей честі.

Ці прізвища сьогодні на слуху.

Галина Климович - легендарна слідча генеральної прокуратури України, яка, будучи принциповою та непідкупною, пережила низку замахів на своє життя, але кримінальні справи були розслідувані, а злочинці покарані.

Ігор Смешко - який своєю державницькою позицію на чолі СБУ в 2004 році не допустив кровопролиття під час Помаранчевої революції.

Володимир Євдокимов - який знешкодив десятки організованих злочинних угруповань по всій країні. Легенда карного розшуку України", - заявив Артем Вітко.

"Ці люди довели своїм життям і служінням українському народу принциповість та фаховість. Переконаний, що саме на таких варто сьогодні покластися", – вважає він.

Довідка

Галина Климович - одна з найсильніших слідчих в Україні, яка розслідувала найбільш резонансні справи та добровільно пішла у відставку після приходу на посаду Генерального прокурора України Віктора Пшонки.

Ігор Смешко - екс-голова СБУ (2003-2005), балотувався у президенти України у 2019 році, посівши 6-те місце із 6,04% голосів. Видання "Ліга" з посиланням на свої джерела повідомляло, що у штабі Зеленського розглядають призначення Ігоря Смешка на нового голову СБУ.

Володимир Євдокимов- генерал-полковник міліції, кандидат юридичних наук, екс-перший заступник глави МВС. Його вважають одним із кращих спеціалістів у вітчизняній службі карного розшуку.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів, радник у команді Зеленського Олександр Данилюк наголошував: "Все ж таки всі розуміють, що буде успішний президент Зеленський чи ні, залежить від того, чи вдасться зібрати команду професіоналів одного калібру з правильними цінностями, які вміють перетворювати ідеї на конкретні справи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127178
 
 
 Топ коментарі
 
идите в пень со своими старперами прахфесианалами, наелись уже за 25 лет. если комуняка - запрет на гос службу, доказано кучмами югиками демиными кравчуками
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"Выбери меня, выбери меня - птицу счастья завтрашнего дня"... (с)
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Главный профессионал уже прилетел 😂😂😂 да? Зеприматы?😂😂😂😂
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Ухаха-ха!
Каламыга да, назначит людей чести =)
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идите в пень со своими старперами прахфесианалами, наелись уже за 25 лет. если комуняка - запрет на гос службу, доказано кучмами югиками демиными кравчуками
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Вокруг Зе уже целое стадо свинарчуков собралось
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Та понятно шо на людей честі, інших в нашій політиці і не існує. Навіщо лишній раз про це говорити.
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Главный профессионал уже прилетел 😂😂😂 да? Зеприматы?😂😂😂😂
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"Выбери меня, выбери меня - птицу счастья завтрашнего дня"... (с)
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"прафессианальное" ворье должно идти в *****.
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все знают, что профессиональней и умнее мародера порошенко в Украине больше нет, давай выдвигай эту воровитую свинью порошенко в премьер министры, будет жить поживать и чоколяда наживать
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Надежда всегда умирает последней ( это я не про Надю узницу всех и вся). Народ Украины как и прежде надеется ( возможно и зря), что придет новый президент,наберет себе подходящую команду и захочет войти в историю, а не вляпаться в нее. Ведь не все в этом мире определяется деньгами ( или я все таки ошибаюсь). Все деньги не заработать и с собой не забрать. Предыдущий ,по ныне действующий президент ,при том что изначально был одним из богатейших людей страны не смог перебороть свое "я" и свою жажду наживы. Несдюжал одним словом. Теперь будем посмотреть что будет с новым президентом.
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Євдокимов це той "чесняга", який керував операцією мусорів по вбивству Сашка Білого. Важливо, щоб ви спиралися на професіоналів і людей честі, - нардеп звернувся до Зеленського щодо кадрових призначень - Цензор.НЕТ 8518
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не продажним радикалам шлюшкам радити Зеленському
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Та зараз, ха-ха, оце візьме Зелень і призначить цих людей Мертвечука! За такі "поради" треба добряче поскрести самого депутана, знайдемо державного зрадника.
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Важно, чтобы вы опирались на профессионалов и людей чести, - нардеп обратился к Зеленскому по поводу кадровых назначений

как показали енти 5 лет,

прафесианалы есть -так деребангили укрбюджеты прафесианально на рюкзаки с 20 кратным
наваром

и так ремантировали танки с 5 кратным наваром,
шо никакой суд не найдет подвоха и не засудит.

ну а про чести укр палитиков - так ето вообще не про укр.

такая земля -других не дала.
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Небывалый политический эксперимент - крэш-тест государства Украина.
Президентом большой европейской страны с немалыми властными полномочиями становится совершенно случайный человек "из телевизора" - без всякой подготовки и квалификации, без какой-либо политической или экономической программы, без своей команды, без навыков управления государственной машиной.
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Это ты совершенно случайный человек. Просто у папы на одной кобыле презерватив порвался...
И не смей, гавно, так отзываться о нашем президент е.
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Климович не знаю.
Знаю Евдокимова - организатора убийства Александра Музычко. Должен и будет "сидеть".
Смешко - дутый "генерал от инфантерии" и Барыга, оформивший на сестру Иннесу Шупакивскую полтора десятка фирм и раскрученный Гордоном.
Мерзавец ещё тот. Этого человека нельзя на пушечный выстрел подпускать к СБУ и другим правоохранительным органам. Он только будет повторять старую копию КГБ и не больше.
К тому же был завербован во времена пребывания в Швейцарии и работавший сразу на две разведки - российскую и американскую.
Эти зухера начала кидать агентура РФ. Артем Витко - один из них.
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Если не ошибаюсь, то это тот Евдокимов, который причастен к убийству А.Музычко.
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Помню, как оно выкручивалось, что не при делах. Про Климович помню, что гоняла хорошо всяких уродов, за что и сняли. Про Смешко ничего плохого не слышал и голосовал за него. Про Витко - тоже неоднозначно.
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Я не знаю, кто такой "зебил" но я точно знаю, что папа и мама у тебя дЫбилы. Здоровые люди не могли родить такое говно.
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Смешко, кроме 2004 года чем еще запомнился?

"Признав факт сотрудничества СБУ с ФСБ России относительно пребывания Мельниченко в Москве, Смешко, однако, не пояснил, почему СБУ, руководствуясь поручением Генпрокуратуры, не выдвинула требования перед ФСБ по экстрадиции майора. (С подачи Украины Мельниченко находился в розыске Интерпола и не имел политического убежища в России). "Адресуйте это вопрос к руководству Российской Федерации", - уклончиво ответил Смешко на вопрос журналиста.
Экс-глава СБУ также признал, что, Мельниченко вел записи в кабинете президента Украины по собственной инициативе, а не под внешним руководством, о чем заявлял Кучма."
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНардеп Вітко звернувся до Зеленського щодо майбутніх кадрових призначень
 
 
 
 
 
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