 Рекомендую Кернесу утриматися від знесення намету "Все для перемоги" і ветувати рішення про перейменування проспекту Григоренка, - Грановський

Про це він написав у себе у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Моє персональне ставлення до питання знесення намету волонтерів, що розташований на пл. Свободи в центрі Харкова, таке - особисто я не вважаю, що це рішення правильне, незважаючи на юридичні формальності. Безумовно, таке рішення належить до категорії політико-правових. Керівник будь-якого великого міста завжди бере різні аргументи до уваги, перш ніж віддаються команди", - зазначив Грановський, додавши, що він рекомендував Кернесу утриматися від ухвалення подібних рішень від самого початку.

"Тим часом, я вважаю, що і перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Жукова сьогодні не в інтересах Харкова, і його дуже відмінних, з різного погляду, містян. Якщо не помиляюся, то профільна комісія при харківській міській раді вже ухвалила своє рішення про доцільність та технічну можливість перейменування проспекту. Далі депутати мають таке рішення підтримати відповідним голосуванням. Якщо так і станеться, особисто я буду рекомендувати Геннадію Кернесу це рішення ветувати", - пояснив свою позицію нардеп.

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8 травня на сайті Харківської міськради була оприлюднена петиція про знесення намету "Все для перемоги". Її публічно підтримав мер міста Геннадій Кернес. 11 травня на наметі з'явився припис про знесення. Наступного дня відбулася акція проти знесення намету волонтерів "Все для перемоги". Близько 1000 осіб пройшли ходою центром Харкова, вимагаючи від влади скасувати припис про знесення намету.

13 травня співробітники комунального підприємства прибули для знесення намету з грейдером і трактором, але активісти стали перед ними живою стіною, і комунальники ретирувалися.