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 Політика України, Суспільство
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Все про:Харків (1337) Грановський (54)

 Рекомендую Кернесу утриматися від знесення намету "Все для перемоги" і ветувати рішення про перейменування проспекту Григоренка, - Грановський

Народний депутат від БПП Олександр Грановський заявив, що рішення міської влади про знесення волонтерського намету в центрі Харкова не є правильним, так само, як і рішення про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

Про це він написав у себе у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Моє персональне ставлення до питання знесення намету волонтерів, що розташований на пл. Свободи в центрі Харкова, таке - особисто я не вважаю, що це рішення правильне, незважаючи на юридичні формальності. Безумовно, таке рішення належить до категорії політико-правових. Керівник будь-якого великого міста завжди бере різні аргументи до уваги, перш ніж віддаються команди", - зазначив Грановський, додавши, що він рекомендував Кернесу утриматися від ухвалення подібних рішень від самого початку.

"Тим часом, я вважаю, що і перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Жукова сьогодні не в інтересах Харкова, і його дуже відмінних, з різного погляду, містян. Якщо не помиляюся, то профільна комісія при харківській міській раді вже ухвалила своє рішення про доцільність та технічну можливість перейменування проспекту. Далі депутати мають таке рішення підтримати відповідним голосуванням. Якщо так і станеться, особисто я буду рекомендувати Геннадію Кернесу це рішення ветувати", - пояснив свою позицію нардеп.

Також читайте: Харківська влада визнала, що поки немає законних підстав демонтувати намет "Все для перемоги" з площі Свободи

8 травня на сайті Харківської міськради була оприлюднена петиція про знесення намету "Все для перемоги". Її публічно підтримав мер міста Геннадій Кернес. 11 травня на наметі з'явився припис про знесення. Наступного дня відбулася акція проти знесення намету волонтерів "Все для перемоги". Близько 1000 осіб пройшли ходою центром Харкова, вимагаючи від влади скасувати припис про знесення намету.

13 травня співробітники комунального підприємства прибули для знесення намету з грейдером і трактором, але активісти стали перед ними живою стіною, і комунальники ретирувалися.

Рекомендую Кернесу утриматися від знесення намету Все для перемоги і ветувати рішення про перейменування проспекту Григоренка, - Грановський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127177
 
   
 Топ коментарі
 
Гепа только Беню слушает.
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объясняю для непонятливых!!! чернь свалила Петю, который топил за признание субъектности Украины, за санкции, за поддержку и т.д. теперь шанс появился у ху@ла. через своих шестерок и тупого карлика, приходит новая политика. тишина на фронте, новый преЗЕдент за мир, все устали от войны, у нас не война а конфликт, теперь главное нужно подолать зубожиння, нужно освободить пленных, Минск себя не оправдал, и т.д. важно все что напоминает о войне убрать из городов и телевизора, про зубожиння уже и нечего сказать все ок, заложников педофил постепенно будет выдавать, и конечно "нужно услышать Донбасс там наши люди". неразумный начнет кукарекать про переговоры, особый статус, сразу подключится в помощь Рабинович, Кернес, Каломойский и прочие раввины. с паРАШКИ можно снимать санкции, Крым за скобки, дружба, встретились посредине, и пошла торговля не на крови, а на могилах. "Хава нагила" рулит!
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сталина-молотова-рибентропа-гулага о.
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Пора Беню приглашать, он уже в Украине
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Поздно. Кернес уже плюет на ваши рекомендации. Рекомендую Кернесу воздержаться от сноса палатки "Все для победы" и ветировать решение о переименовании проспекта Григоренко, - Грановский - Цензор.НЕТ 8141
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ГРАНОВСКОГО СЛУХАЙ А РОБИ НАОБОРТ
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Пізно. Думки депутата від БПП Кернеса уже не цікавлять.
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Кац,ти наче до Польщі збиравсь,тут є місце
Рекомендую Кернесу воздержаться от сноса палатки "Все для победы" и ветировать решение о переименовании проспекта Григоренко, - Грановский - Цензор.НЕТ 4157
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Сємьнич, загуркочеш і під цим ніком в бан за провокації.
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Кругом одні сємьоничі і всіх треба в бан,пора на медкомісію тобі
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Треба писати ;навколо; А кругом- то для тебе команда. І шагом марш!
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а че Жукова? Давайте уже проспект сталина - че мелочится...
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сталина-молотова-рибентропа-гулага о.
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Ой, не має вже сечі терпіти борошна пенсів!
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ПОПа включився в передвиборчу маячню і ПОПулізм, ніби не простіше перетерти з Гепою по мобільному...
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Слідкуйте за ромою доніком,бо може на танку приїхать ,подавить та пострілять
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Всё что здесь написано: Грановский, Жуков, палатка, Кернес - из прошлого. Неинтересно...
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объясняю для непонятливых!!! чернь свалила Петю, который топил за признание субъектности Украины, за санкции, за поддержку и т.д. теперь шанс появился у ху@ла. через своих шестерок и тупого карлика, приходит новая политика. тишина на фронте, новый преЗЕдент за мир, все устали от войны, у нас не война а конфликт, теперь главное нужно подолать зубожиння, нужно освободить пленных, Минск себя не оправдал, и т.д. важно все что напоминает о войне убрать из городов и телевизора, про зубожиння уже и нечего сказать все ок, заложников педофил постепенно будет выдавать, и конечно "нужно услышать Донбасс там наши люди". неразумный начнет кукарекать про переговоры, особый статус, сразу подключится в помощь Рабинович, Кернес, Каломойский и прочие раввины. с паРАШКИ можно снимать санкции, Крым за скобки, дружба, встретились посредине, и пошла торговля не на крови, а на могилах. "Хава нагила" рулит!
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Декоммунизацию надо проводить не /валяя памятники переименованием улиц/
А строительством новых больниц дорог
А. то дали сознание но не дали материю
Разобрали дома отдыха детские лагеря /под дом Порошенко/
Может пенсионер отдохнуть в д/о день 1,5 тыс
Пенсия у 8 млн. Меньше двух тыс.
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Недобитое зло, всегда быстро восстанавливается и неоднократно увеличивается.. ( и это только начало) Договорняки ныне действующего президента в течении 5 лет правления только этому подтверждение.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРекомендую Кернесу утриматися від знесення намету "Все для перемоги" і ветувати рішення про перейменування проспекту Григоренка, - Грановський
 
 
 
 
 
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