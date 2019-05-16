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Все про:Філарет (172) Епіфаній (147) ПЦУ (346)

 Період, коли влада здійснювалася в церкві одноосібно, минув. Ми маємо відходити від радянських традицій, але це не було сприйнято Філаретом як нормальне явище, - Епіфаній

Змінити статут ПЦУ, прийнятий на Об'єднавчому соборі, щоб влада в церкві належала одноосібно предстоятелю, неможливо. Тим більше, що ПЦУ прагне бути відкритішою і демократичнішою.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив глава ПЦУ, митрополит Епіфаній, відповідаючи на запитання, які основні розбіжності між ним і Філаретом, передає Цензор.НЕТ.

"Ті рішення, які були ухвалені на Об'єднавчому соборі, ми повинні втілювати в життя. Ми маємо змінюватись, ми не можемо повертатись до старої системи керування церквою, ми хочемо бути відкритими, хочемо втілювати в життя певні реформи, необхідні для розвитку церкви. Щоб це відбувалось у відкритий спосіб. Після обрання я багато говорив про необхідність реформування і відходу від старих радянських традицій, але це не було сприйняте ним як нормальне явище. Тільки було бажання повернути стару систему управління. Було прагнення не змінюватись і все тримати тільки у підкоренні волі однієї особи. А в мене інше бачення - ми повинні керуватись не страхом перед покаранням, а серед нас повинна панувати любов і взаємоповага. Таке моє бачення на розвиток церкви, і тому повертатись до старої системи ми не маємо права. Бо якщо ми повертатимемось до старого, то це буде порушення статуту та томосу, в якому ясно прописані норми управління церквою", - пояснив Епіфаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особисто я перед собором жодних обіцянок не давав. Остання домовленість була викладена на папері без моєї присутності, - Епіфаній про звинувачення Філарета

"Зараз взагалі немає ніякої потреби змінювати статут. На наступному архієрейському та помісному соборі будемо обговорювати це питання, але зараз воно не є актуальним і зміна статуту не стоїть на порядку денному української церкви. Згідно з нашим статутом, який було прийнято 15 грудня, архієрейські собори повинні відбуватися кожного року. Тому ми будемо дотримуватися норми і протягом року визначимося, коли саме буде проведений наступний архієрейський собор. Так само колегіально ми будемо вирішувати, коли нам скликати наступний помісний собор. Це повинно бути колегіальне рішення церкви, а не одноосібне рішення предстоятеля. Якщо ми хочемо керуватися в демократичний, соборний спосіб, якщо ми хочемо бути відкритими, то ми повинні приймати рішення колегіально, разом. Той період, коли влада здійснювалася в церкві одноосібно, минув", - закликав митрополит.

Відповідаючи на звинувачення Філарета, що глава ПЦУ є не самостійним, Епіфаній заявив: "Так, але я говорив про те, що я як предстоятель самостійно, тобто одноосібно, можу приймати не всі рішення. Тому 15 грудня на Об'єднавчому соборі ми заклали іншу модель керівництва церквою. Я одноосібно як предстоятель не маю права змінювати статут, не маю права порушувати канонічний порядок. Тому що те, що було прийнято на помісному соборі, має втілюватися в життя. Існує думка, що можливо одноосібно керувати церквою, але ми хочемо бути відкритою, демократичною церквою, яка керується синодом, архієрейським собором і помісним собором. В своїх рішеннях я враховую думку архієреїв і духовенства".

"Вимоги до мене - щоби я одноосібно змінив те, що було ухвалено 15 грудня на соборі. Однак ми керуємо церквою колегіально, ми відходимо від норм, які існували в попередніх структурах. Не можна одноосібно ухвалювати рішення, тим більше, коли це всупереч статуту, томосу, рішенню собору.

В нашій єдиній помісній Православній церкві цього немає. Тому предстоятель покладається на Священний синод, архієреїв, вивчає їхні думки та приймає рішення, але не має права одноосібно змінювати положень статуту і томосу, які були прийняті Вселенським патріархом і собором 15 грудня", - акцентував митрополит.

"Як предстоятель церкви я дбаю про те, щоб у церкві панувала єдність та мир. Я не керуюсь вказівками чи то влади, чи Константинополя. Ніхто не має права втручатись у наші внутрішні справи - ні держава, ні інша помісна православна церква, навіть Вселенський патріарх. Але звертатись до нього за порадами чи поясненнями певних моментів, що стосуються томосу чи статуту, ми маємо право. Але загалом ми керуємось внутрішньо - предстоятель, демократичний синод, склад якого в майбутньому змінюватиметься шляхом ротації. Все, як прописано в томосі та статуті, який ми прийняли на Об'єднавчому соборі", - резюмував Епіфаній.

Читайте також: Епіфаній не керує ПЦУ, ним керують, - Філарет

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127176
 
   
 Топ коментарі
 
В церкви должна быть Власть Бога.
Все остальное - фарисейство.
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Тебе, підлога, этого не понять.
Не суй свое свиное рыло в то, в чем ты - тупой профан.
Церковь не для элиты.
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Это церковный спор, вызывает гнетущее впечатление. Я представляю кривые ухмылки в МП и их обращения к другим церквям " мы же вам говорили". Филарет мог войти в историю как отец независимой церкви, даже без титулов и мнимой или реальной власти,но амбиции и гордыня все таки победили. Как говорят у нас "сгорел сарай гори и хата". Независимая церковь, борьба за нее с МП , шаткость нынешнего успеха все брошено под ноги. Обидно и досадно. Но такова человеческая природа ( к сожалению), пример уходящая украинская власть в лице Порошенко и его команды, и церковная власть Филарета. ( после нас хоть потоп) И сразу выходит на поверхность все слова об Украине и их чистосердечность. ( хотя а чего мы ожидали, Филарет изначально мстил что его не сделали Московским патриархом, на что и положил часть своей жизни. Порошенко , не переизбрание на второй срок.) У каждого свое болит, а Украина это что то вторично, а может и более отдаленное.
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Филарету 90 лет, вот чего он хочет? Ему то осталось не долго, слетал бы на мальдивы или хотя бы в турцию на курорт) Сдается он просто старый пердун-эгоист. И не понятные мне его личные интересы на первом месте для него
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Тебе, підлога, этого не понять.
Не суй свое свиное рыло в то, в чем ты - тупой профан.
Церковь не для элиты.
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))) десь ми маєте рацію, але самі не зрозумієте де
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Так, бо Господь судить за кожною справою і еліту і плебс
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Может он знает больше чем ты ? Раз он украинской церковью занимается с 1992 года.
Его кинули. А любая договорённость с порошенко - не стоит даже обёртки от рошен. Всегда кинет , всегда обманет.
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разошлись святые отцы не на шутку.
баба параска с нинкой, шо через хату, по части грызни отдыхают.
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Коліна затрусилися, замовлятися став! Які можуть бути в ******** церкві радянські традиції?!!
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В церкви должна быть Власть Бога.
Все остальное - фарисейство.
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Не одна церковь не была создана священниками не говоря уже о Боге! Всё создавалось только государствами как неотъемлемая часть государства (власти). Так что не надо ля-ля!
И вообще попАм не надо вмешиваться в дела церковные.
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Несовсем так. Правильно будет говорить что наибольшее распространение получили церкви поддержанные государствами.
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Я вас умоляю... Ещё каких-то лет 100 назад государства церквями тупо метили свою территорию как животные... И это было нормой.
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уберите эту бородатую тётку пипифания
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Это церковный спор, вызывает гнетущее впечатление. Я представляю кривые ухмылки в МП и их обращения к другим церквям " мы же вам говорили". Филарет мог войти в историю как отец независимой церкви, даже без титулов и мнимой или реальной власти,но амбиции и гордыня все таки победили. Как говорят у нас "сгорел сарай гори и хата". Независимая церковь, борьба за нее с МП , шаткость нынешнего успеха все брошено под ноги. Обидно и досадно. Но такова человеческая природа ( к сожалению), пример уходящая украинская власть в лице Порошенко и его команды, и церковная власть Филарета. ( после нас хоть потоп) И сразу выходит на поверхность все слова об Украине и их чистосердечность. ( хотя а чего мы ожидали, Филарет изначально мстил что его не сделали Московским патриархом, на что и положил часть своей жизни. Порошенко , не переизбрание на второй срок.) У каждого свое болит, а Украина это что то вторично, а может и более отдаленное.
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Так может пускай ваш пипифаний с петькой войдут в историю, а Филарет пока попредседательствует?
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Перед наданням Томосу, Варфоломій наголошував по перше, щоби українськи церкви знайшли спільну мову. Це було головне прохання. Я його прочитала тут, як можливо і більшість українцвв. Більшість сановників від релігії наступило на своє контр-его, що дало можливіть отримати таку бажану свободу віросповідання. Виходить не всі були щірими і відвертими. В мене питання, якщо нашого патриарха так легко було ввести в оману у звичному для нього середовищі, то куди він приведе свою паству? Тільки добробут і душевний спокій пастви є божою дією, все інше від лукавого.
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Ну не все такие проженніе как петька. Представляете есть еще люди которіе верят на слово. По вашему той хто веде паству маэ бути такою же падлюкою як ы петька?
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А ну ок. Нехай Він розсудить але петька з пипфаней віддадуть те що забрали. Вірно?
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По-доброму заздрю.... Витримці Єпіфанія... Період, коли влада здійснювалася в церкві одноосібно, минув. Ми маємо відходити від радянських традицій, але це не було сприйнято Філаретом як нормальне явище, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 7988 Період, коли влада здійснювалася в церкві одноосібно, минув. Ми маємо відходити від радянських традицій, але це не було сприйнято Філаретом як нормальне явище, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 7988
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Ніколи не розуміла людей, які в часи змін не єднають народ, а намагаються внести смуту. Особливо, коли вони вдягають німб маючи пазура
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Можно этот скандал (и свору) прекратить информационным бойкотом, журналисты не должны быть журношлюхами, а рассуждать здраво и иметь ответсвенную ГРАЖДАНСКУЮ позицию, нужно игнорировать старого маразматика (создав информационный вакуум вогруг него)!
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Благое дело сделал Петя, что уболтал филю, а то бы украинские православные церквьи еще бы долго объединялись.
Пете зачтется на суде. Період, коли влада здійснювалася в церкві одноосібно, минув. Ми маємо відходити від радянських традицій, але це не було сприйнято Філаретом як нормальне явище, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 4819
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПеріод, коли влада здійснювалася в церкві одноосібно, минув. Ми маємо відходити від радянських традицій, але це не було сприйнято Філаретом як нормальне явище, - Епіфаній
 
 
 
 
 
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