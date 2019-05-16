 Період, коли влада здійснювалася в церкві одноосібно, минув. Ми маємо відходити від радянських традицій, але це не було сприйнято Філаретом як нормальне явище, - Епіфаній

Про це в інтерв'ю ВВС заявив глава ПЦУ, митрополит Епіфаній, відповідаючи на запитання, які основні розбіжності між ним і Філаретом, передає Цензор.НЕТ.

"Ті рішення, які були ухвалені на Об'єднавчому соборі, ми повинні втілювати в життя. Ми маємо змінюватись, ми не можемо повертатись до старої системи керування церквою, ми хочемо бути відкритими, хочемо втілювати в життя певні реформи, необхідні для розвитку церкви. Щоб це відбувалось у відкритий спосіб. Після обрання я багато говорив про необхідність реформування і відходу від старих радянських традицій, але це не було сприйняте ним як нормальне явище. Тільки було бажання повернути стару систему управління. Було прагнення не змінюватись і все тримати тільки у підкоренні волі однієї особи. А в мене інше бачення - ми повинні керуватись не страхом перед покаранням, а серед нас повинна панувати любов і взаємоповага. Таке моє бачення на розвиток церкви, і тому повертатись до старої системи ми не маємо права. Бо якщо ми повертатимемось до старого, то це буде порушення статуту та томосу, в якому ясно прописані норми управління церквою", - пояснив Епіфаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особисто я перед собором жодних обіцянок не давав. Остання домовленість була викладена на папері без моєї присутності, - Епіфаній про звинувачення Філарета

"Зараз взагалі немає ніякої потреби змінювати статут. На наступному архієрейському та помісному соборі будемо обговорювати це питання, але зараз воно не є актуальним і зміна статуту не стоїть на порядку денному української церкви. Згідно з нашим статутом, який було прийнято 15 грудня, архієрейські собори повинні відбуватися кожного року. Тому ми будемо дотримуватися норми і протягом року визначимося, коли саме буде проведений наступний архієрейський собор. Так само колегіально ми будемо вирішувати, коли нам скликати наступний помісний собор. Це повинно бути колегіальне рішення церкви, а не одноосібне рішення предстоятеля. Якщо ми хочемо керуватися в демократичний, соборний спосіб, якщо ми хочемо бути відкритими, то ми повинні приймати рішення колегіально, разом. Той період, коли влада здійснювалася в церкві одноосібно, минув", - закликав митрополит.

Відповідаючи на звинувачення Філарета, що глава ПЦУ є не самостійним, Епіфаній заявив: "Так, але я говорив про те, що я як предстоятель самостійно, тобто одноосібно, можу приймати не всі рішення. Тому 15 грудня на Об'єднавчому соборі ми заклали іншу модель керівництва церквою. Я одноосібно як предстоятель не маю права змінювати статут, не маю права порушувати канонічний порядок. Тому що те, що було прийнято на помісному соборі, має втілюватися в життя. Існує думка, що можливо одноосібно керувати церквою, але ми хочемо бути відкритою, демократичною церквою, яка керується синодом, архієрейським собором і помісним собором. В своїх рішеннях я враховую думку архієреїв і духовенства".

"Вимоги до мене - щоби я одноосібно змінив те, що було ухвалено 15 грудня на соборі. Однак ми керуємо церквою колегіально, ми відходимо від норм, які існували в попередніх структурах. Не можна одноосібно ухвалювати рішення, тим більше, коли це всупереч статуту, томосу, рішенню собору.

В нашій єдиній помісній Православній церкві цього немає. Тому предстоятель покладається на Священний синод, архієреїв, вивчає їхні думки та приймає рішення, але не має права одноосібно змінювати положень статуту і томосу, які були прийняті Вселенським патріархом і собором 15 грудня", - акцентував митрополит.

"Як предстоятель церкви я дбаю про те, щоб у церкві панувала єдність та мир. Я не керуюсь вказівками чи то влади, чи Константинополя. Ніхто не має права втручатись у наші внутрішні справи - ні держава, ні інша помісна православна церква, навіть Вселенський патріарх. Але звертатись до нього за порадами чи поясненнями певних моментів, що стосуються томосу чи статуту, ми маємо право. Але загалом ми керуємось внутрішньо - предстоятель, демократичний синод, склад якого в майбутньому змінюватиметься шляхом ротації. Все, як прописано в томосі та статуті, який ми прийняли на Об'єднавчому соборі", - резюмував Епіфаній.

Читайте також: Епіфаній не керує ПЦУ, ним керують, - Філарет

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".