EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  21136  233
Матеріали за темою:
Все про:ВР (4727) вибори (3771) опитування (334)

 "Слуга народу", "ОП - За життя", БПП та "Батьківщина" долають прохідний бар'єр у Раду, - опитування. ВIДЕО

Партія "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" та ВО "Батьківщина" долають 5%-й бар'єр на парламентських виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім.Яременка та Соціологічної групи "Рейтинг".

Відео 112

Так, згідно із соцдослідженням, серед усіх опитаних за партію "Слуга народу" готові проголосувати 29,5% (серед тих, хто визначився і буде голосувати, - 39,9%), за "Опозиційну платформу - За життя" - 8,1% (10,9%), "Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 7,8% (10,6%), ВО "Батьківщина" - 6,7% (9,1%).

За партію "Честь і сила" Ігоря Смешка проголосували б 3,8% всіх респондентів (5,1% тих, хто визначився), за "Громадянську позицію" - 3,7% (5,0%), за "Опозиційний блок - партію миру і розвитку" - 2,6% (3,5%), за Радикальну партію Олега Ляшка - 2,4% (3,3%), за ВО "Свобода" - 1,8% (2,4%), за об'єднання "Самопоміч" - 1,5% (2,0%).

Партія Святослава Вакарчука набрала б 0,7% голосів опитаних (0,9% тих, хто визначився), а також усі інші представлені в опитуванні партії набрали б менше 0,5% голосів виборців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вакарчук створює партію "Голос" і йде на парламентські вибори. ВIДЕО

На запитання "За яку партію ви б проголосували, якщо тієї, яку ви обрали, не було б у списку" 9,4% респондентів відповіли, що за "Слугу народу", по 4,5% - за "Опозиційну платформу - За життя" та партію "Сила і честь", по 4,4% - за ВО "Батьківщина" та "Громадянську позицію", 4,2% - за "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку", 3,4% - за Радикальну партію Олега Ляшка, 2,6% - за об'єднання "Самопоміч", 2,5% - за партію Святослава Вакарчука, 2,2% - за "БПП "Солідарність". За інші партії проголосували б менше 2% виборців.

До ідеї об'єднання ВО "Батьківщина" та партії "Слуга народу" і спільної участі у виборах 29,7% респондентів ставляться позитивно, 49,2% - негативно, 21,1% - не змогли відповісти.

До об'єднання ВО "Батьківщина" та "Опозиційної платформи - За життя" 17,8% опитаних ставляться позитивно, 57,4% - негативно, 24,9% - не змогли відповісти.

До об'єднання "Слуги народу" та "Опозиційної платформи - За життя" 28% виборців ставляться позитивно, 49,4% - негативно, 22,5% - не змогли відповісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Народного фронту" буде стовідсотковий ребрендинг перед виборами, - Логвинський

До об'єднання "Опозиційної платформи - За життя" та "Опозиційного блоку - Партія миру і розвитку" 27,7% опитаних ставляться позитивно, 44,6% - негативно, 27,7% - не змогли відповісти.

До об'єднання "Громадянської позиції" та "Самопомочі" 35,3% ставляться позитивно, 35,0% - негативно, 29,8% - не змогли відповісти.

До об'єднання партії С.Вакарчука та "УДАРу" 22,9% респондентів ставляться позитивно, 44,4% - негативно, 32,6% - не змогли відповісти.

При цьому 49,3% опитаних сказали, що точно готові брати участь у парламентських виборах, якби вони відбувалися найближчої неділі, 29,9% - швидше так, 8,8% опитаних точно б не брали в них участі і 5,5 % - швидше ні. А 6,4% респондентів вагалися з відповіддю на питання.

Дослідження проводилося із 30 квітня по 10 травня в 24 областях України та Києві. Загалом було опитано 3 тис. респондентів. Стандартна похибка вибірки не перевищує 1,83%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127174
 
   
 Топ коментарі
 
Страну попутал, мокша.
 показати весь коментар
 
Ватные животные ждали дефолта и конца Украины с 2014 года. Обломились, теперь желчью истекают.
 показати весь коментар
 
Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 7,8%

Пора порохоботам менять аватарки на 7,8%
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Вот это реальный рейтинг, а 73% были только из-за того что многие голосовали не за Зелю а против Пети.
 показати весь коментар
 
Политическая свалка,вот куда уж точно пройдут БПП, их главарь ,НФ и прочий хлам.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ніхто ніколи не зможе пояснити дію телепнів, які голосують за партію без програми, без ідеології, без членів, без осередків, без будь яких дій, яка є віртуальною і займає місце 4 квадратні метри в офісі юриста кварталіста. Коломойський ввійде в історію як самий успішний пастух баранів, який кормить своє стадо через екрани.
 показати весь коментар
 
 
Сдается мне, что на %-ты жопоблока порох никак не влияет (от слова совсем), ибо жопоблок играет на поле отсутствующих коммуноидов; соответственно жопоблок и окучивает бывший электорат коммуноидов; соответственно голоса, отдаваемые за жопоблок, с течением времени, будут уменьшаться за естественной убылью их электората.
И, да, команде Зе надо напрячься, ибо 29,5% это не 73%, а стечением времени из-за возможного разочарования в деятельности команды Зе этот %-т поддержки вполне может припасть и более. Как-то так.
 показати весь коментар
 
 
Сэм, открою тебе секрет, скоро будет в Украине новая левая партия. Ты увидишь там много интересного.
 показати весь коментар
 
Це, якраз, легко пояснити, бо голосували не ЗА а ПРОТИ..., а от дії голосуючих за ПеПе, пояснити , насправді важко...Або гарно влаштовані при владі ПеПе, або люди зі слабкими психікою та логічним мисленням.
Забув, відсотків 5 - це вкиди бюлетнів...
 показати весь коментар
 
Голосувати "проти" могли тільки телепні. Нема такої графи "я проти такого президента". Є "я вибираю того, чия програма мені подобається, і хто буде вести мою країну туди куди я хочу". Ви нікого крім себе не наказали. Ви вибрали собі життя, шлях куди поведуть країну - або в цивілізацію, або втрату державності. Бо у нас реальна війна. І повернути і переграти назад не можливо. Це реальне життя, а не споглядання ТВ з дивана.
 показати весь коментар
 
антирейтинг соєвого хряка і як наслідок рейтинг слуги народу швидко завалити навіть всім скотополітикумом не вдасться. на виборчі дільниці зайшло нове, молодше покоління виборців. це їм не гречкошара.кожні наступні вибори буде все ще жорсткіше.
 показати весь коментар
 
 
"Слуга киношная" с "юлей-колясочной" не наберут коалицию, им придётся ширку с "жопоблоком" делать. Юля научит беню бабломойского.
Или уменьшат порог и сделают 3%.
 показати весь коментар
 
 
За Гражданскую позицию Гриценка буду голосовать
 показати весь коментар
 
 
Ну кто тебе виноват,найди НЕурода и ему минеть,кто мешает?
 показати весь коментар
 
 
кто в "партии" слуга народа разумков назовёт после выборов
 показати весь коментар
 
 
К сожалению на юго-востоке бабушки и дедушки всегда голосовали и будут голосовать за вражеских Украине подонков, ведь они мечтают вернуться в сэрэсэр. А вообще призываю не голосовать не за одного теперешнего депутата, а особенно за можеритарщиков, которые покупают округа, ведь все рвали рубахи, что поменяют избирательное законодательство, а зачем менять, ведь в закрытые списки можно включать свата брата кума олигарха.
 показати весь коментар
 
 
Няшка..такой феномен-это бабули мечтоют об СЕРЕСЕР потому,что верят ,что их грудь снова станет горизонтально,а уи их дедушек-вертикально,как лет 50 назад...
 показати весь коментар
 
Няша, они мечтают даже не о СССР, а о халяве - прийдет кто-то и за них все сделает.
 показати весь коментар
 
За ВО Свободу ! Вони завжди винні при любій владі, навіть коли вони не при владі!
 показати весь коментар
 
 
Титушки и массовка кремлевской пропаганды, твоя ВО "Свобода"
 показати весь коментар
 
 
Да и не говори, мешают проклятые бандеровцы твоим жидовским хозяевам грабить Украину, не кошерно это.
 показати весь коментар
 
Не будет БПП в Раде, эти социологические исследования на базе выборов в первом и втором турах. Не будет админрессурса не будет возможности фальсификаций и все...¶дец "Солидарности."
 показати весь коментар
 
Гена, будет БПП. Там будут к осени те, кто против Зе, но не за Юлю и рыгов. СмешкиГрицы всех не заберут.
 показати весь коментар
 
Жирик был прав- проект закрывается. Население будет искать новую идентичность , можно например, староросы или новославяне. Омерзительно!
 показати весь коментар
 
Пройдут - БПП. ОП . СН , ГП и Смешко !
БПП и Рыги будут в оппозиции .
 показати весь коментар
 
Хитрожопстью беня рейтинг "слуги народа" надул - алчностью сдует.
 показати весь коментар
 
За житіє і бепепе це свора мерзотників на яких вже нема де клейма поставити
 показати весь коментар
 
 
Фактически страна обречена, телебыдло голосует за жидовские проекты (вазелиновое кодло, блок панамских патриотов, сепары за жиддя, секта жули капительман). Ну а после того как быдло в очередной раз поимеют, телепузики всех мастей опять начнут ныть и массово уезжать мыть туалеты в польшу или работать на стройках в кацапстан.
 показати весь коментар
 
Це канєшно проміжний результат, який ще може змінитись, але те що 25-процентові перетворюються, як у тому вікопомному кіні, перетворюються... кгм...на шорти...

Це вже діагноз - недовісім відсотків, а ще ж далеко не осінь.

Втричі, чи вчетверо більше ніж за апостола Петра Мародера (30 проти 8) і це одразу після "тріумфального" пройопу у мінус 50% - 73 проти 24 - такого результату досі не сягнув жоден кандидат - можете гордитися 25-процентові, ви перші.

І віршик вам на утіху від Пастернака:

- Но пораженье от победы ты сам не должен отличать. Що ви і без Пастернака робите - ніяк не відрізняєте, ну-ну...
 показати весь коментар
 
Здравия всем, судя по результатам срц опроса, нравится это кому то или нет- но будущую парламентскую коалицию будут образовывать три политические силы- причем вектор развития страны будет формимроваться от конфигурации- Партия Зебилов, Тимошенко , За житття- даст пророссийский вектор развития, конфигурация с БПП - даст проевропейский вектор развития. С точки зрения исторического развития- БПП , Батькивщина и Зебилы просто обязаны договариваться! Хотя с точки зрения именно политической жизни самой партии- БПП - выгодней уйти в опозицию!
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу", "ОП - За життя", БПП та "Батьківщина" долають прохідний бар'єр у Раду, - опитування. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору