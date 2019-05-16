 "Слуга народу", "ОП - За життя", БПП та "Батьківщина" долають прохідний бар'єр у Раду, - опитування. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім.Яременка та Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, згідно із соцдослідженням, серед усіх опитаних за партію "Слуга народу" готові проголосувати 29,5% (серед тих, хто визначився і буде голосувати, - 39,9%), за "Опозиційну платформу - За життя" - 8,1% (10,9%), "Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 7,8% (10,6%), ВО "Батьківщина" - 6,7% (9,1%).

За партію "Честь і сила" Ігоря Смешка проголосували б 3,8% всіх респондентів (5,1% тих, хто визначився), за "Громадянську позицію" - 3,7% (5,0%), за "Опозиційний блок - партію миру і розвитку" - 2,6% (3,5%), за Радикальну партію Олега Ляшка - 2,4% (3,3%), за ВО "Свобода" - 1,8% (2,4%), за об'єднання "Самопоміч" - 1,5% (2,0%).

Партія Святослава Вакарчука набрала б 0,7% голосів опитаних (0,9% тих, хто визначився), а також усі інші представлені в опитуванні партії набрали б менше 0,5% голосів виборців.

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На запитання "За яку партію ви б проголосували, якщо тієї, яку ви обрали, не було б у списку" 9,4% респондентів відповіли, що за "Слугу народу", по 4,5% - за "Опозиційну платформу - За життя" та партію "Сила і честь", по 4,4% - за ВО "Батьківщина" та "Громадянську позицію", 4,2% - за "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку", 3,4% - за Радикальну партію Олега Ляшка, 2,6% - за об'єднання "Самопоміч", 2,5% - за партію Святослава Вакарчука, 2,2% - за "БПП "Солідарність". За інші партії проголосували б менше 2% виборців.

До ідеї об'єднання ВО "Батьківщина" та партії "Слуга народу" і спільної участі у виборах 29,7% респондентів ставляться позитивно, 49,2% - негативно, 21,1% - не змогли відповісти.

До об'єднання ВО "Батьківщина" та "Опозиційної платформи - За життя" 17,8% опитаних ставляться позитивно, 57,4% - негативно, 24,9% - не змогли відповісти.

До об'єднання "Слуги народу" та "Опозиційної платформи - За життя" 28% виборців ставляться позитивно, 49,4% - негативно, 22,5% - не змогли відповісти.

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До об'єднання "Опозиційної платформи - За життя" та "Опозиційного блоку - Партія миру і розвитку" 27,7% опитаних ставляться позитивно, 44,6% - негативно, 27,7% - не змогли відповісти.

До об'єднання "Громадянської позиції" та "Самопомочі" 35,3% ставляться позитивно, 35,0% - негативно, 29,8% - не змогли відповісти.

До об'єднання партії С.Вакарчука та "УДАРу" 22,9% респондентів ставляться позитивно, 44,4% - негативно, 32,6% - не змогли відповісти.

При цьому 49,3% опитаних сказали, що точно готові брати участь у парламентських виборах, якби вони відбувалися найближчої неділі, 29,9% - швидше так, 8,8% опитаних точно б не брали в них участі і 5,5 % - швидше ні. А 6,4% респондентів вагалися з відповіддю на питання.

Дослідження проводилося із 30 квітня по 10 травня в 24 областях України та Києві. Загалом було опитано 3 тис. респондентів. Стандартна похибка вибірки не перевищує 1,83%.