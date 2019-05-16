 Зеленського звати Володимир Олександрович, а не Володимир Володимирович. Важливо, щоб він це пам'ятав, - Гончаренко про призначення інавгурації на 20 травня

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"З огляду на хамське звернення Зеленського до парламенту я голосував проти 19 травня. Зеленського звати Володимир Олександрович, а не Володимир Володимирович. Головне, щоб він це пам'ятав", - сказав нардеп.
Також Гончаренко прокоментував повернення Коломойського в Україну: "Зараз весна. Перелітні птахи, які перечікували складні зимові часи, повертаються в Україну. Імовірно, Коломойський вважає, що складні дні для нього закінчилися і почалися чудові - смертельна любов Ігоря Валерійовича Коломойського та Володимира Олександровича Зеленського" .
Зеленський навдовше серед минулих президентів, жде інавгурації і це під час війни.
Это Г. конечно же в блоке Петка. И почему я не удивлен.?
Так что каким он был таким он и остался.
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А парламент другого отношения и не заслуживает
Алёшка, Алёшка, ну погоди немножко,
Не поддавайся Лёшка ласке колдовской.
Алё-Алёшка, Алёшка, бедовая дорожка,
Поплатишься Алёшка светлой головой....)))
Джулиани намекает Зе что тому следует дистанцироваться от Коломойского, но дядя Игорь тут же вылетает в Украину контролить пасынка
Параллельно выходит расследование цпк о связях Колыма с курченко и баблом януковича Адепты Зе продолжают жрать г***
Далі буде
https://t.co/TbBme9e7kF
Народе, а чи не на часі перекривати аеропорти?!!!
су-а достали эти вечные присосавшиеся поцы,
снимите эту недоторканнiсть,а то эта "элита" задрала всё оставшееся население.
це реклама, чи що?
Сходняк.
Что-то ещё нужно уточнить?
Пусть тебя снова украдут.