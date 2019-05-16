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 Політика України
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Все про:Зеленський (1181) інавгурація (83) Коломойський (363) Гончаренко (183)

 Зеленського звати Володимир Олександрович, а не Володимир Володимирович. Важливо, щоб він це пам'ятав, - Гончаренко про призначення інавгурації на 20 травня

Заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко підтримав дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського 20 травня, і не голосував за дату 19 травня, як того хотів сам Зеленський, через агресивне звернення Зеленського до парламенту.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"З огляду на хамське звернення Зеленського до парламенту я голосував проти 19 травня. Зеленського звати Володимир Олександрович, а не Володимир Володимирович. Головне, щоб він це пам'ятав", - сказав нардеп.

Також Гончаренко прокоментував повернення Коломойського в Україну: "Зараз весна. Перелітні птахи, які перечікували складні зимові часи, повертаються в Україну. Імовірно, Коломойський вважає, що складні дні для нього закінчилися і почалися чудові - смертельна любов Ігоря Валерійовича Коломойського та Володимира Олександровича Зеленського" .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський прилетів з бізнесменом Міндичем і депутатом "Відродження" Шипком, він не в розшуку і контроль пройшов без проблем, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127173
 
   
 Топ коментарі
 
Главное, что бы Гончаренко помнил, что он прежде всего Костусев Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая - Цензор.НЕТ 9909
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Лешик Гончаренко депутат от БПП а не ПР. Важно чтобы он это помнил. Хотя, а не один ли х*й?
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*Перефармотувався * !? Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая - Цензор.НЕТ 1373

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.Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая - Цензор.НЕТ 2655 Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая - Цензор.НЕТ 2375
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- Вы жалкая, ничтожная личность, - заявил Паниковский, с отвращением глядя на собеседника. ©
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да смотрю как Бусусов спекся стал истинным "православным обрезанным" все теперь убирает... удаляет во как вылизывает очко дебило Зеле ну ну...
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вольво - хороший автомобиль. не позорь марку, смени ник
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Єто все шоу на публику, где вы видели, чтобы два еврея не смогли договориться ?
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я думаю, что смешного карлика со злобным карликом всё равно спутать не получится ...
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Від великого до смішного один крок, від смішного до злостивого ще менше.
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встановлено рекорд маразма від будкобудівників.
Зеленський навдовше серед минулих президентів, жде інавгурації і це під час війни.
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100000000000000000000000000000000000000000 % БРАВИСИМО!!!!!!!!!
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може це трапилося тому, що заради безпеки країни йому треба якомога далі бути від тієї самої булави, якої він так сильно домагається?
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В "рассмеши смешного" Льошку без очереди выступать,комик врушный.
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Замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко Источник: https://censor.net.ua/n3127173\\\\\\\\\\

Это Г. конечно же в блоке Петка. И почему я не удивлен.?
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Лешик Гончаренко депутат от БПП а не ПР. Важно чтобы он это помнил. Хотя, а не один ли х*й?
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А в Одессе он до 2014 года был членом ПР и замом главы облсовета и ярым сепаром(чего стоят бигборды "Мы уважать себя заставим"-это по поводу русского языка,да и все сепаратистские мероприятия была его стихия.После победы майдана уволился и из совета и ПР и стал членом БПП и главой облсовета ,а потом от БПП и депутатом ВР.
Так что каким он был таким он и остался.
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ну лешика зовут со слов Червонца (Евгений Червоненко) в Одессе - плевок. Как то так. оригинал на ютубе.
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Хорошее фото символизирует эту власть особенно ПАП который сейчас как злой клоун
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Главное, что бы Гончаренко помнил, что он прежде всего Костусев
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Так и вы тут совсем не зебилы, а переобутые ватники
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Санкции вместо диалога: Трампу запретили дружить с Путиным
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Думаю уже на инаугурации Гончаренко самообольется ведром Зеленки. Максимум через неделю. Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая - Цензор.НЕТ 6760
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Головне,щоб льошик не забував хто ти є

Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая - Цензор.НЕТ 5607
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- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, -- сказал Бендер. -- Может быть, там помогут. (с)
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тогда не было профессии "медбрат" была только "медсестра".
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"Учитывая хамское обращение Зеленского к парламенту..." Источник: https://censor.net.ua/n3127173

А парламент другого отношения и не заслуживает
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***(песня)
Алёшка, Алёшка, ну погоди немножко,
Не поддавайся Лёшка ласке колдовской.
Алё-Алёшка, Алёшка, бедовая дорожка,
Поплатишься Алёшка светлой головой....)))
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Зеленский доволен - наконец то его коронуют
Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая - Цензор.НЕТ 4703
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А кого интересует ВЫСЕР СОЕВОГО ПРИДУРКА АЛЁШИ?
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Ничтожество гончаренко пусть про себя больше думает,вряд ли найдется партия в стране,которая пустит это говно к себе !
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А про "Солидарность" забыли? Там как-раз такую шваль и собирают.
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Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая - Цензор.НЕТ 3474Злой Одессит‏ @zloy_odessit 7 мин.7 минут назад
Джулиани намекает Зе что тому следует дистанцироваться от Коломойского, но дядя Игорь тут же вылетает в Украину контролить пасынка
Параллельно выходит расследование цпк о связях Колыма с курченко и баблом януковича Адепты Зе продолжают жрать г***
Далі буде

https://t.co/TbBme9e7kF

Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая - Цензор.НЕТ 1803
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расследование цпх? Зеленського звати Володимир Олександрович, а не Володимир Володимирович. Важливо, щоб він це пам'ятав, - Гончаренко про призначення інавгурації на 20 травня - Цензор.НЕТ 7625 И кто там главный расследователь??? Зеленського звати Володимир Олександрович, а не Володимир Володимирович. Важливо, щоб він це пам'ятав, - Гончаренко про призначення інавгурації на 20 травня - Цензор.НЕТ 4903
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Сколько Зеленский должен Коломойскому?
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Зеленского зовут свистом. Все претензии насчет воспитания внучека - к бабе бене.
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закачай еще ботокса в губы и будешь новым лицом в парламенте.
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как зовут тебя через пару месяцев не вспомнит никто , разве как дурака с эпизодом Берлинской стены
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Игорь валерьевич его на самом деле зовут
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Главное чтобы ты не забывал, что ты Лёха Губошлёп!!!
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скоро етот улыбчивый парень будет искать новую попу для своего язычка
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Этот перевертыш не должен пролезть в новую Раду!
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антікварний контрацептів багаторазового призначення льоха гончаренко-костусєв (медсестра) не має права когось повчати.
Народе, а чи не на часі перекривати аеропорти?!!!
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Какой он Александрович.Типичный Абрамович.
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задрот,
су-а достали эти вечные присосавшиеся поцы,
снимите эту недоторканнiсть,а то эта "элита" задрала всё оставшееся население.
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А на кой так усложнять? Владимир Александрович, Владимир Владимирович... Можно по-простому, по-народному : Воха, Вован, Вовчик или Вовочка, например, как в анекдотах? Так же лучше. Правда, а?
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не розумію, навіщо Цензор освітлює життєдіяльність цієї нікчемної істоти
це реклама, чи що?
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Гончаренко гинда, какую ещё поискать надо. 9 лет в регионалах, потом и до сих пор 5 лет в БПП.
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А что ПецяБлок и Рыги не одно и тоже?
Сходняк.
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А сам Гончаренко помнит, что был активным членом Партии Регионов 9 лет и потом продался в не менее одиозное говно БПП?
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Гончаренко Алексей Маринович, девичье ФИО: Костусев Алексей Алексеевич.
Что-то ещё нужно уточнить?
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леха-погремуха УЖЕ пристраивает свой зад взад к мертветчуку-бойке-новинскому.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленського звати Володимир Олександрович, а не Володимир Володимирович. Важливо, щоб він це пам'ятав, - Гончаренко про призначення інавгурації на 20 травня
 
 
 
 
 
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