EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  15151  81
Матеріали за темою:
Все про:Вакарчук (72) ВР (4727) вибори (3771) Голос партія (1)

 Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос". ФОТОрепортаж

Святослав Вакарчук заявив, що перша п'ятірка партії "Голос" - це порядні, професійні та патріотичні люди, які по-різному дивляться на деякі речі, але всі вони вважають корупцію серйозною загрозою.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Соліст групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук пообіцяв, що представить список партії "Голос" на першому з'їзді. "Ви бачите на сцені команду. Це не перша п'ятірка і не списки", - сказав він.

"Коли з'їзд партії оприлюднить список, ви зрозумієте, що це буде перша зміна", - додав Вакарчук.

Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії Голос 01
Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії Голос 02
Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії Голос 03
Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії Голос 04
Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії Голос 05

Згідно з представленою Вакарчуком програмою партії "Голос", Україна - це політична нація, об'єднана спільними цінностями та усвідомленою ідентичністю; Україна - це заможні, вільні і щасливі люди, які живуть гідно і усвідомлюють власну гідність; Україна - це справедлива держава, яка з однаковою повагою ставиться до кожної Людини; Україна - це демократична країна з сильною економікою, рівними справедливими правами і високим міжнародним авторитетом, яку поважають партнери, якою пишаються громадяни.

Серед основних завдань і місії партії "Голос": нова політична культура та інклюзивна демократія - основа розвитку країни, збереження територіальної цілісності України і повернення окупованих територій, підтримувати і гарантувати незворотність європейського шляху розвитку країни, забезпечити стале зростання економіки, створити рівні правила для всіх, зокрема максимально знизити рівень корупції, серед іншого: ліквідація умов для корупції, забезпечення ефективної та незалежної судової гілки влади, перезапуск антикорупційних органів, примножувати людський капітал за розвиток освіти та охорони здоров'я, зберігати українську ідентичність, просувати інклюзивність і толерантність у суспільстві, повага до Людини, зберігати і розвивати українську культуру, посилювати обороноздатність через підтримку сильної армії і входження в НАТО.

Читайте також: Вакарчук створює партію "Голос" і йде на парламентські вибори. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Також Вакарчук представив п'ятірку членів партії "Голос":

Юлія Клименко - має практичний досвід в управлінні великими організаціями в державному і приватному секторах. Після Революції Гідності в 2015-2016 роках працювала в уряді на посаді заступника Міністра економіки - керівника апарату. До 2015 року 17 років працювала в приватному секторі на керівних посадах у компаніях з іноземними інвестиціями.

Вона є радником Президента Київської школи економіки та займається бізнес освітою. Була членом правління Центру Економічної Стратегії, Transparency International Україна та ДП "АМПУ".

Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії Голос 06

Соломія Бобровська в 2016 році стала наймолодшим главою області в Україні, очоливши Одеську ОДА в двадцять шість років. У 2017 році увійшла в ТОП 30 до 30 за версією видання Kyiv Post. Бобровська є співзасновником громадських ініціатив "Євромайдан SOS" і "Допомога ДПСУ". Активістка руху "Чесно. Фільтруй Раду!". Зараз - очолює ГО "Українська Основа", одним із напрямків якої є проект Студії жіночої політичної взаємодії для жінок південної та східної України. З 2002 року - член Пласту

Має досвід роботи, як в громадському секторі, так і на державній службі - в Кабінеті Міністрів (команда віце-прем'єр-міністра), а також в Одеській ОДА - була заступником, а згодом і тимчасово виконувала обов'язки Голови Одеської ОДА 2016-2017 рр.

Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії Голос 07

Андрій "Богема" Шараскін - актор і режисер, кіборг. За участь у захисті Донецького аеропорту нагороджений орденом "За мужність" III ступеня та відзнакою Президента України - медаль "Учасник антитерористичної організації". З початку серпня 2014 до січня 2016 року - учасник російсько-української війни; з 2016 р. - заступник командувача Української добровольчої армії з суспільно-політичних питань; з 2016 р.- голова Правління ГО "Державна ініціатива Яроша"; з 2019 року - голова Координаційної ради добровольців і волонтерів Національного Форуму "Трансформація України".

Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії Голос 08

Юрій Соколов - заслужений лікар України, доктор медичних наук, інтервенційний кардіолог, провідний український вчений. Професор кафедри кардіології Національної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, завідувач відділенням Інтервенційної кардіології Національного наукового центру "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" в Києві. Почесний член Європейського товариства кардіологів (F.F.S.C.), Член-кореспондент Національної Академії медичних наук України. Вперше в Україні виконав низку складних кардіологічних операцій. Ініціював створення в Україні реперфузійних центрів, де проводять безкоштовне коронарне стентування.

Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії Голос 09

Ярослав Юрчишин - громадський активіст, один з провідних антикорупціонерів України, екс-керівник Transparency International Україна. Тривалий час був радником Голови Верховної Ради України. Член Пласту з 2001 року. Протягом двох з половиною років (до грудня 2018 року) був виконавчим директором Transparency International Україна. Є співавтором антикорупційної реформи в Україні. Разом з іншими активістами домігся створення антикорупційного суду. Два роки був менеджером з адвокації коаліції громадських організацій Реанімаційний Пакет Реформ.

У 2014 - радник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Член Ради громадського контролю при НАБУ (2016-2017). Член конкурсної комісії з обрання прокурорів Спеціальної антикорупційної прокуратури. Член конкурсної комісії з обрання голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії Голос 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127172
 
   
 Топ коментарі
 
Вакарчук красава заберт процентов 40 от голосов партии слуги коломойского Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии "Голос" - Цензор.НЕТ 4759
 показати весь коментар
 
как ты оперативно подключился к травле Вакарчука.. Беня хорошо платит?!
 показати весь коментар
 
Травить его будут со всех сторон: и адепты клоуна и вся ватная шушера, которая за педерацию.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Веселая будет Рада. Узеленского будут голые булавой своей на рояле играть, а вакарчуки в голос ему подпевать

Паноптикум
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
порохобот - в столо !!! в стойло порохоботина ..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Головне, щоб свинособачих шавок було поменше, а все інше стерпимо.
 показати весь коментар
 
 
а че поздно? - без разницы. А если про выбори президента то больше трех-пяти процентов он вряд ли получил бы.
 показати весь коментар
 
как ты оперативно подключился к травле Вакарчука.. Беня хорошо платит?!
 показати весь коментар
 
 
Травить его будут со всех сторон: и адепты клоуна и вся ватная шушера, которая за *********.
 показати весь коментар
 
 
Адепты клоуна те же сепары, только после селедки с молоком
 показати весь коментар
 
 
А тобі ще ніхто не говорив, що в тебе в голові вавка? Хоча, що в свинособаки питати...
 показати весь коментар
 
 
Ти адекватна людина? чи дійсно ботяра на зарплаті як про тебе пишуть?
 показати весь коментар
 
 
спасибо за ваш комментарий, значит буду голосовать за партию Вакарчука ))
 показати весь коментар
 
 
Вакарчук красава заберт процентов 40 от голосов партии слуги коломойского Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии "Голос" - Цензор.НЕТ 4759
 показати весь коментар
 
 
«Партія бариги»....це «слуга коломийського»?
 показати весь коментар
 
 
партія свинярчуків підтягнулися...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А есть надежда, что это красава опять не сбежит из ВР, как один раз уже было? Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 1907 И красава уже наконец определился, он "умный или красивый"? Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 1907 То он гастролирует в поддержку Чучмы, то против него. То он весь из себя патриот в вышиванке, то он против введения квот на вещание на украинском языке, потому что "появление низкокачественных программ будет создавать комплекс неполноценности у слушателей".
 показати весь коментар
 
 
Зебилы чем-то недовольны Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 7186
Кто оплачивает подобное недовольство? Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 6492
 показати весь коментар
 
 
Вакарчук іграє на тому ж полі, шо і Порошенко. Так шо гуд бай Пєтя.
 показати весь коментар
 
 
Ви про "Зе" команду кажете , так "ломка "не минеться ...
 показати весь коментар
 
 
Юрчишин?!.. это тот, что гранды американские тырил?!.. ну.. ну..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мутный слава решил ещё раз попробовать в раду. Ню-ню...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вакарчук поет офигенно,лучший в Украине и любимый. Но в политике он полный слабак и выглядит нубом. Такое ощущение,что он вообще потерян или растерян,кто то толкает его- иди, а он не понимает ниче,и отказаться не по пацански, и что он там делает не понимает.Ему не повторить успех Зели даже на 10%. надеюсь ,он осознает и перестанет позориться и тянутся за Зе, а просто будет петь
 показати весь коментар
 
 
Зато вовчка в политике офигенно сильный! Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 9382 Про что не спросят - полный gол6о#б! Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 5655
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А Голос.Дети. будет?
 показати весь коментар
 
Нові люди. Це вже добре. Остогидли багаторічні масні їбала в Раді.
 показати весь коментар
 
 
Согласен. По моим ощущениям, это - Моя партия, за которую я впервые буду голосовать не по принципу "лучшие из худших", а потому, что как-то внезапно осознал - эти не обманут. Думаю, что электорат этой партии будет формироваться не столько за счет сторонников БПП ,сколько из тех, которые голосовали за ЗЕ главным образом от безысходности. Потянут ли они? Думаю, должны.
 показати весь коментар
 
 
Вони мабуть будуть будувати таку Україну, в якій би хотіли жити їх діти. Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 8134
 показати весь коментар
 
 
Это его попытка №2, что не сложилось в первый раз, когда моложе и однозначнее был? Не два, не полтора - вот и весь Слава.
 показати весь коментар
 
 
Почему сцена в цветах российского триколора? Кстати пророссийские каналы в Украине тоже любят эти три цвета для своих заставок....
 показати весь коментар
 
красный , синий , белый,-- если кто не понял
 показати весь коментар
 
Грантоедники. Сорос и Ко подливают в корыто.
 показати весь коментар
 
 
Скажіть хтось Вакарчуку, що розпочинати (а тим більше радіти) в трарурних вишиванках, то не добре Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 1291
 показати весь коментар
 
 
Все прікольно, лишень одна проблема - Славко запізнився на пів-року....

Зараз йому вже нічого не світить, нажаль...
 показати весь коментар
 
 
Лікар може і достойна людина, а всі інші -нема що обговорювати,знову грантоїдські реформатори
 показати весь коментар
 
 
К сожалению думаю что Святослав потерял возможность участвовать в большой политике, когда не пошел на президентские выборы. А мог бы реально быть первым. Кто и как его "уговорил" не участвовать в выборах, это известно ему. Теперь что то наверстать не удастся. Ну отщипнет от Зеленского, Гриценко, Тимошенко, может и от Порошенко, но в итоге ( к сожалению) даже 5% набрать вряд ли получится. А жаль. Реально мог объединить людей вокруг себя в противостоянии народа с старой прожженной элитой.. В общем история дала шанс, но он им не воспользовался. А второй раз войти в речку не выйдет.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
подонок Вакарчук заявлял, что Александру Музычко нет места среди людей
....
Вакарчук грязный ублюдок
 показати весь коментар
 
 
ничего кроме снисхождения и сочувствия он сегодня не вызывает, он разбавит электоральное поле того же порошенка, если они собираются действовать одним фронтом тогда в этом есть смысл, а так это все мертвый проект и похоронил его сам вакарчук своей нерешительностью и сопливым поведением на президентских выборах, репутация честного и решительного человека это одно, но репутация честного слизняка, это горе..., особенно учитывая в какой среде ему придется работать, это ж болото, они и зеленского перетрут на гумус к осени, хотя тот покрепче выглядит и тыл у него посильнее.
 показати весь коментар
 
 
Вельми ймовірно, що буду голосувати саме за цю партію
 показати весь коментар
 
 
А барышня в красном платье это секретутка ? Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 2721
 показати весь коментар
 
Вакарчук похоронил своё политическое будущее, де-факто поддержав Порошенко на выборах. А та "вода", которую он льёт последние годы, говорит о весьма осторожном, что бы не сказать скользком типе его личности.
 показати весь коментар
 
 
Да и кол-во комментов под этой сногсшибательной новостью весьма красноречиво говорит о перспективах новоиспеченной партии.))
 показати весь коментар
 
 
Сергей 46a07dfb- говорит ерунду.
Думаю, у него нет прибора для измерения силы тыла зеленского.

Более-менее боеспособное тыловое подразделение зеленского - это лишь Коломойский.
Да и то лишь до тех пор пока Коломойский будет думать,
что зе - это часть его активов. Разочаруется - сольёт,
точнее прокинет шустрочленного пианиста как лоха и ради хохмы гадко покуражится.
Ну не сможет Коломойский отказать себе в таком удовольствии -
уж больно он влюблён в своё чувство юмора.
 показати весь коментар
 
 
За них я готовий голосувати. а не за Бєніну Слугу народу
 показати весь коментар
 
 
Вакарчука очень уважаю и люблю его творчество, но в политике его видеть не хотела. А голосовать буду за него и его партию, конечно. Теперь, главное, чтоб партия " Сцыкун урода ", как можно меньше голосов набрала, А Свят должен перетянуть на свою сторону тех, кого не сбить с пути - ведь им всё равно куда идти.
 показати весь коментар
 
 
Спiваюча Рада буде куме.
-Так.Гимн будут петь кожнi 3 хвилини Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 9142
 показати весь коментар
 
 
лучше гимн а капела от Вакарчука, чем "7-40" на пианино от Зеленского..
 показати весь коментар
 
 
Все как доктор прописал - Вакарчук будет вести агитацию и критиковать Зеленского аналогично Порошенко и заберет у него большую часть голосов. Вакарчук - могильщик БПП.
 показати весь коментар
 
Отец Вакарчука был главой избирательного штаба порошенко по Львовской области... Отец с сыном большие друзья и единомышленники, и это похвально - только не в данном случае!
 показати весь коментар
 
 
Это всё что вы на него нарыли??! Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 3332
Хорошие сапоги...
 показати весь коментар
 
 
Мой респект! Реальная альтернатива изменить страну к лучшему, а не клоунада организованная Беней на которую повелось 73%...
 показати весь коментар
 
 
Программа "За всё хорошее и против всего плохого"..хотелось бы увидеть конкретики больше и инструментарии её исполнения, с конкретными сроками исполнения.
 показати весь коментар
 
Обычно в мире во власть идут юристы,экономисты и руководители различных уровней. Если в Украине во власть пошли клоуны и певцы, то это наверно не от хорошей жизни. Значит юристы, экономисты и руководители абсолютно не занимаются своей страной, наплевав на нее и ее народ.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКлименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору