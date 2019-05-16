 Коломойський прилетів з бізнесменом Міндичем і депутатом "Відродження" Шипком, він не в розшуку і контроль пройшов без проблем, - Бутусов

Про це на сторінці у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Разом з ним прилетіли двоє людей - бізнесмен Тимур Міндич і народний депутат фракції "Відродження" Андрій Шипко.
Коломойський не перебуває в розшуку, на його ім'я стоїть тільки індекс інформування про приліт і відліт під час проходження контролю, тому контроль він пройшов без проблем.
Раніше в Дніпро вже повернувся бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов", - написав Бутусов.
Ігор Коломойський не був в Україні від червня 2017 року і мешкав у Женеві, Швейцарія. Від вересня 2018 року мешкав в Ізраїлі, у місті Герцлія. В інтервʼю "Схемам" Коломойський говорив, що перебрався зі Швейцарії в іншу країну "через сімейні обставини", і заявляв, що планує повернутися в Україну після першого туру президентських виборів.
скоро пенсия по 10$ будет
Ботоферма утверждает что Коломойский все украл, почему тогда генпрокурор и кум президента не объявил его в розыск?
Поэтому не надо трындеть.
сразу как-то и с датой инаугурации определились))))
Этим самым вы сейчас про себя многое рассказали. Это как отзвуки побочных эффектов «хорошего» воспитания и «ясного ума» такого себе храбреца. Умные люди никогда себе такого не позволят, а обезьяна - Да. Много говорить и много сказать - не одно и то же.
P.S. Когда пишите свои сообщения, то хотя бы иногда пропускайте их через мозговые фильтры. Если они, конечно, есть.
наш хоть по пианине непотребством не кляцает...
А как же кикимора?!
Югіку під "100 грм" пайдьот)
Вітаю, вас повні довболоби - ви вибрали собі катів.))))
https://www.youtube.com/watch?v=K3WTbc9nwP8&t=1s
І ще одне; Іван, а чому у тебе ".... президента" з маленької літери?