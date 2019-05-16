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 Політика України
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Все про:Коломойський (363) Бутусов Юрій (914)

 Коломойський прилетів з бізнесменом Міндичем і депутатом "Відродження" Шипком, він не в розшуку і контроль пройшов без проблем, - Бутусов

Український бізнесмен Ігор Коломойський прилетів чартером із Тель-Авіва в Дніпро о 2.55 ночі.

Про це на сторінці у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Разом з ним прилетіли двоє людей - бізнесмен Тимур Міндич і народний депутат фракції "Відродження" Андрій Шипко.

Коломойський не перебуває в розшуку, на його ім'я стоїть тільки індекс інформування про приліт і відліт під час проходження контролю, тому контроль він пройшов без проблем.

Раніше в Дніпро вже повернувся бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов", - написав Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський повернувся в Україну

Ігор Коломойський не був в Україні від червня 2017 року і мешкав у Женеві, Швейцарія. Від вересня 2018 року мешкав в Ізраїлі, у місті Герцлія. В інтервʼю "Схемам" Коломойський говорив, що перебрався зі Швейцарії в іншу країну "через сімейні обставини", і заявляв, що планує повернутися в Україну після першого туру президентських виборів.

Також читайте: $2 млрд, які Коломойський вимагає за "ПриватБанк", можна погасити за рахунок боргу його компаній, - радник Зеленського Страхова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127171
 
 
 Топ коментарі
 
все пенсионеры сушите сухари
скоро пенсия по 10$ будет
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Как же так - не в розыске?
Ботоферма утверждает что Коломойский все украл, почему тогда генпрокурор и кум президента не объявил его в розыск?
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После того как из кармана народа Украины бене выплатят миллиарды долларов и еще неизвестно сколько он получит миллиардов сверху от своего новоизбранного мартыша зеленого - боюсь и сухари за радость пойдут всем в стране кром екоманды уотзеленского
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все пенсионеры сушите сухари
скоро пенсия по 10$ будет
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Так донецкая собака-сепаратист Ахметов -УЖЕ 5 ЛЕТ прячется от европейского суда в Бразилии- а грабит Украину через молдаванина -Пети Мародера Когда Ахметов прилетит в Украину ? Его уже ждут с наручниками
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После того как из кармана народа Украины бене выплатят миллиарды долларов и еще неизвестно сколько он получит миллиардов сверху от своего новоизбранного мартыша зеленого - боюсь и сухари за радость пойдут всем в стране кром екоманды уотзеленского
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Клоуны к корыту спешат бенемойским подгоняемые .Спешат так шо аж подвизгивают и подхрюкивают о нетерпения
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Обидно, правда? Просрал ваш Рошенко корыто.
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Хазяина прилетела, надо отрабатывать
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Приехал как будто заранее знал что сегодня назначат дату в Раде на 20 мая. Страшные люди.
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Как же так - не в розыске?
Ботоферма утверждает что Коломойский все украл, почему тогда генпрокурор и кум президента не объявил его в розыск?
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так на самих же себе можна було вийти)))попробуй тут його "оголосити в розшук")))
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Утверждает не ботоферма, а международное детективное агентство Кролл Коломойський прилетів з бізнесменом Міндичем і депутатом "Відродження" Шипком, він не в розшуку і контроль пройшов без проблем, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8103
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Кролл нанятый исполнитель, он сам не может подавать в розыск на кого-то.
Поэтому не надо трындеть.
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А из Украины другой чартер еще не вылетал? Коломойский прилетел с безнесменом Миндичем и депутатом "Видродження" Шипко, он не в розыске и контроль прошел без проблем, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9050
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беня придет - порядок наведет!))))
сразу как-то и с датой инаугурации определились))))
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А в Киев тузик очканул прилететь? Толя "Мозг" тебе бы больше подошло
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Піз....да Україні ! Один 5 років крав, тепер інші 5 років будуть доїти Народ!
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можлвио трохи жостоко- але напевно на таке народ й заслуговує?!в нас же націоналісти "не такі"....не то що всякі ахмєтови й коломойські...- оці для народу норм пацани
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Это событие знаковое на самом деле. Выборы показали что нарид готов за стабильную похлебку и сказки для взрослых из телевизора терпеть на своей шее таких как каламойский.
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Ну все, попоботы. Готовьтесь! Вдувать вас будут часто, больно и во все дырки. У тех, кто осмелится сопротивляться, на одну дырку будет больше и будет она в голове.
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Парамон Киевский - ".....Вдувать вас будут часто, больно и во все дырки......"

Этим самым вы сейчас про себя многое рассказали. Это как отзвуки побочных эффектов «хорошего» воспитания и «ясного ума» такого себе храбреца. Умные люди никогда себе такого не позволят, а обезьяна - Да. Много говорить и много сказать - не одно и то же.
P.S. Когда пишите свои сообщения, то хотя бы иногда пропускайте их через мозговые фильтры. Если они, конечно, есть.
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Т.е. с твоих слов бенина банда - насильники и убийцы, правильно?
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поздравляю и даже где то завидую - у вас еще веселее чем у нас,
наш хоть по пианине непотребством не кляцает...
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Кого в Амстердаме представлял Луценко, встречаясь с Коломойским?
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В смысле закрывал глаза и...."представлял"?
А как же кикимора?!

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тому й представляв коломойського, все ж таки посимпатичніший)))
Югіку під "100 грм" пайдьот)
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Беня прилетел в Днепр, "саша стоматолог" - в Донецк..... Совпадение?

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Ну вот и вырисовалась вовочкина "много-ходов-очка" - содействие ему и бене от ************ в обмен на втюхивание Домбабве в состав Украины! Коломойський прилетів з бізнесменом Міндичем і депутатом "Відродження" Шипком, він не в розшуку і контроль пройшов без проблем, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5678
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Потонул младший сын. А "саша стоматолог" - старший сын овоща. Это он на фото статьи.

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Янукавчи, на турєцком вор - карманик, будет шлепером у Турции.
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О, Дон Коломоне приехали! Ну шо, зебилы, встречайте крестного отца днепровской мафии. Щяз заживёте.
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Как же Петя мог так просчитаться? Не на того поставил, как всгда. Еврей всегда победит татарина.
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приехал за дивидентами которые вложил
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зеле пох он итак мильярдер а этот будет доить ща народ холопов через экстремисткую жидо ростовщицкую помойку приват
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Совпадение? Зеприматы? Не думаю...😂😂😂
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Коломойский не находится в розыске"___________________ПОРОХОБОТЫ! ВЫБЕЙТЕ ЭТИ СЛОВА У СЕБЯ НА ЛБУ И ЛБУ ВАШЕГО ВЕЛИКОГО "БОРЦА" С ОЛИГАРХАМИ ПОРОШЕНКИ ПЕТИ!!!
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Та мы все в курсе, что беня белый и пушистый и все налоги платит и кредиты погашает. А еще он совсем ничего из Привата не украл.
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.....милости ПРОСИМ , пане Коломойский, до Украины !!!!
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Саша стоматолог в днр, коломойша в Украину, ствпадение?зеприматы? Не думаю...😂😂😂
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Ну наконец то эпоха бедности скинчилася!!! Фууух...
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Ну наконец то эпоха бидности скинчилася!!! Ураааа!!!!
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Alex Yelenchic - Зашквар Зеленського ще до інавгурації. Сама цікава особистість [з оточення Зе]- це Тімур Міндіч, людина, близька до Москви і особисто Берл Лазара [головнй равін РФ ]. Теща Тімура Міндіча - Алла Вербер, приятелька Путіна та власниця ЦУМу в Москві. Ще він дуже близький до раввіна Шмуля Каменецького [головний равін по Україні ] і смотрящій синагоги за медіа-бізнесом Коломойського. Ідеологом же медіа є Дан Макогон.
Вітаю, вас повні довболоби - ви вибрали собі катів.))))
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Ну как-то с Каминецьким 3,14здёж вышел, так что остальное с очень большой вероятностью тоже фантазии. Вы хоть 3,14здеть грамотно научитесь!!!
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Продажним тролям стеця треба заробляти. Бо скоро Коломойський прилетів з бізнесменом Міндичем і депутатом "Відродження" Шипком, він не в розшуку і контроль пройшов без проблем, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6787
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Не кажи "Гоп" доки не перескочиш. І навіть коли перескочиш, не кажи "Гоп"". Спочатку подивись, у що вскочив.
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А навіщо поливати лайном президента, який ще не набув повноважень?
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Нещодавно на "Цензор" я вже писав про це, але все ж, вдруге, ще раз:



https://www.youtube.com/watch?v=K3WTbc9nwP8&t=1s

І ще одне; Іван, а чому у тебе ".... президента" з маленької літери?
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Это ***** можешь теперь рассказывать!
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Шипко єто сепарская гнида от никопольского района(бывший рыг)За которого никто не голосует ,а оно уже второй если не третий созыв подряд в раде.Голосовало против томаса и против вызнання ********* агресором
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Коломойский вернулся в Украину в день вышиванки. Совпадение?
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Соєві тут на гівно сходили, вищали, що Коломойський від Інтерполу в Ізраіілі переховується. А виявляється, що нівкого до нього ніяких претензій нема...знову соя забрехалася...
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да здраствует жидомассонский полуватный каганат\паханат 2.0 и приват...ска..жесть..писда всемууууу ууу Коломойський прилетів з бізнесменом Міндичем і депутатом "Відродження" Шипком, він не в розшуку і контроль пройшов без проблем, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5409
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКоломойський прилетів з бізнесменом Міндичем і депутатом "Відродження" Шипком, він не в розшуку і контроль пройшов без проблем, - Бутусов
 
 
 
 
 
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