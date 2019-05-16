 "Офіційна позиція Молдови з приводу територіальної цілісності України ніколи не змінювалася", - Додон

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, в середу ввечері в ефірі телеканалу NTV-Moldova Додон підтвердив, що напередодні "мав дуже хорошу телефонну розмову з обраним президентом України Володимиром Зеленським", з яким домовилися і про проведення двосторонньої зустрічі.

"У нас була хороша, ґрунтовна розмова, обговорили різні проблеми. Ми домовилися і про зустріч, ми узгодимо, де і як проводити її", - сказав президент Молдови.

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Журналіст нагадав, що у Додона за два з половиною роки не було жодної зустрічі з президентом України Петром Порошенком, який відмовлявся від них через висловлювання Додона у виборчій кампанії про те, що "Крим належить Росії". За словами журналіста, в Україні різко розкритикували Зеленського, який погодився на зустріч із Додоном.

"Що я можу сказати з цього приводу?! За 27 років незалежності офіційна позиція Молдови з приводу територіальної цілісності України ніколи не змінювалася. На цьому поставимо крапку", - заявив Додон.