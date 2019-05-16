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 Політика України, За кордоном
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Все про:Крим (6825) Додон (97)

 "Офіційна позиція Молдови з приводу територіальної цілісності України ніколи не змінювалася", - Додон

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що "офіційна позиція Кишинева щодо територіальної цілісності України ніколи не змінювалася".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, в середу ввечері в ефірі телеканалу NTV-Moldova Додон підтвердив, що напередодні "мав дуже хорошу телефонну розмову з обраним президентом України Володимиром Зеленським", з яким домовилися і про проведення двосторонньої зустрічі.

"У нас була хороша, ґрунтовна розмова, обговорили різні проблеми. Ми домовилися і про зустріч, ми узгодимо, де і як проводити її", - сказав президент Молдови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський поговорив по телефону з президентом Молдови Додоном, домовилися про зустріч "найближчим часом"

Журналіст нагадав, що у Додона за два з половиною роки не було жодної зустрічі з президентом України Петром Порошенком, який відмовлявся від них через висловлювання Додона у виборчій кампанії про те, що "Крим належить Росії". За словами журналіста, в Україні різко розкритикували Зеленського, який погодився на зустріч із Додоном.

"Що я можу сказати з цього приводу?! За 27 років незалежності офіційна позиція Молдови з приводу територіальної цілісності України ніколи не змінювалася. На цьому поставимо крапку", - заявив Додон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127170
 
 
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Эти два долдона ...зебеня с додоном...найдут общий язык....
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Намерения у преЗе пока разные , уверен, он гораздо больше в соцсетях шарит ,чем политике...
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Дик Україна і має з представниками Молдови взаємовідносини. З прем'єр-міністром. Спікером. За базар відповідати треба Долдон. Вова може тебе і запросити, але хіба що на таємну зустріч. Інакше тобі такий "теплий" прийом кияни забезпечать, що мало не здастся.
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это ж надо! ещё не кенгурировался, а как прогибается! артист!
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цитата: "Де-факто Крым российский. Юридически - непризнанный".
ну вот нафига разговаривать с таким уродом?!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Офіційна позиція Молдови з приводу територіальної цілісності України ніколи не змінювалася", - Додон
 
 
 
 
 
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