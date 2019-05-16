 Турчинов: Усі спроби пробити контур кіберзахисту державних органів, задіяних у виборах, було локалізовано

Про це Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов сказав на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки, повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі РНБО.







Учасники засідання підбили підсумки ефективності роботи контуру кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, задіяних у виборах Президента України.

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За словами Турчинова, вчасні упереджувальні заходи та координація роботи суб’єктів забезпечення кібербезпеки були достатньо ефективними.

Турчинов наголосив, що суб’єкти забезпечення кіберзахисту здатні "своєчасно виявити, запобігти і нейтралізувати реальні і потенційні загрози кібернетичного характеру в інформаційно-телекомунікаційних системах ЦВК під час наступних парламентських виборів".





Окрім того, на засіданні було обговорено питання впровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту, що передбачає реалізацію на системній основі комплексу заходів, спрямованих на оперативне (кризове) реагування на кібератаки та кіберінциденти, впровадження контрзаходів, спрямованих на мінімізацію вразливості державних інформаційних та комунікаційних систем.

Також були заслухані результати розслідування кібератак на інформаційно-телекомунікаційні системи державних органів, об’єкти критичної інфраструктури, які відбулися в останні роки та завдали шкоди національній безпеці в інформаційній і економічній сферах, та ефективність міжнародного співробітництва в цьому питанні.

Крім того, було розглянуто питання підвищення кваліфікації та підготовки фахівців для сфери кібербезпеки та стан кіберзахисту інформаційно-комунікативних систем окремих органів державної влади.

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