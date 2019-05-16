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 Турчинов: Усі спроби пробити контур кіберзахисту державних органів, задіяних у виборах, було локалізовано

Незважаючи на спроби російських спецслужб пробити контур кіберзахисту державних органів, задіяних у виборах Президента України, "вдалося забезпечити безперебійне функціонування системи "Вибори" та Державного реєстру виборців".

Про це Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов сказав на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки, повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі РНБО.

Турчинов: Усі спроби пробити контур кіберзахисту державних органів, задіяних у виборах, було локалізовано 01
Турчинов: Усі спроби пробити контур кіберзахисту державних органів, задіяних у виборах, було локалізовано 02
Турчинов: Усі спроби пробити контур кіберзахисту державних органів, задіяних у виборах, було локалізовано 03

Учасники засідання підбили підсумки ефективності роботи контуру кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, задіяних у виборах Президента України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час виборів кібератак на ЦВК не зафіксовано, - Сліпачук

За словами Турчинова, вчасні упереджувальні заходи та координація роботи суб’єктів забезпечення кібербезпеки були достатньо ефективними.

Турчинов наголосив, що суб’єкти забезпечення кіберзахисту здатні "своєчасно виявити, запобігти і нейтралізувати реальні і потенційні загрози кібернетичного характеру в інформаційно-телекомунікаційних системах ЦВК під час наступних парламентських виборів".

Турчинов: Усі спроби пробити контур кіберзахисту державних органів, задіяних у виборах, було локалізовано 04
Турчинов: Усі спроби пробити контур кіберзахисту державних органів, задіяних у виборах, було локалізовано 05

Окрім того, на засіданні було обговорено питання впровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту, що передбачає реалізацію на системній основі комплексу заходів, спрямованих на оперативне (кризове) реагування на кібератаки та кіберінциденти, впровадження контрзаходів, спрямованих на мінімізацію вразливості державних інформаційних та комунікаційних систем.

Також були заслухані результати розслідування кібератак на інформаційно-телекомунікаційні системи державних органів, об’єкти критичної інфраструктури, які відбулися в останні роки та завдали шкоди національній безпеці в інформаційній і економічній сферах, та ефективність міжнародного співробітництва в цьому питанні.

Крім того, було розглянуто питання підвищення кваліфікації та підготовки фахівців для сфери кібербезпеки та стан кіберзахисту інформаційно-комунікативних систем окремих органів державної влади.

Також дивіться: В Одесі відкрито регіональний центр забезпечення кібербезпеки СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127165
 
   
 Топ коментарі
 
Участница демонстрации смотрит на полицейского во время акции протеста в Сантьяго, Чили, 11 сентября. Carlos Vera / Reuters,
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Факт , пошук по картинці дає 2016 рік Чілі !
Ось так і ліпяться фейкові новини Турчинов: Усі спроби пробити контур кіберзахисту державних органів, задіяних у виборах, було локалізовано - Цензор.НЕТ 3925
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Турчинов: Все попытки пробить контур киберзащиты задействованных в выборах государственных органов были локализованы - Цензор.НЕТ 4870
Ще не все на рассєє втрачено: росте нове покоління.
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зекомандА РНБО розпустить. Ми за мир, ми за мир...
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От жиш... нагадав радянську добу... школу...
"Трахтур в полі дир-дир-дир...
Ми - за мир!"
Та діточки свої вірші складали
"Ніж учить того Тичину -
краще з'їсти кирпичину!"
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Судя по новому кабинету в Украине нет войны, нет госдолга, и военные в Донбассе обеспечены всем .
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это пластеру шлангу комнатушку за сдачу крыма русне отремонтировали.
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петиной ботоферме невдомек что ихние виллы им же вылезут боком Турчинов: Усі спроби пробити контур кіберзахисту державних органів, задіяних у виборах, було локалізовано - Цензор.НЕТ 7970
и надо всем 5-копеешным напомнить судьбу редактора жкрнала Штурмовик - его повесили!!! Турчинов: Усі спроби пробити контур кіберзахисту державних органів, задіяних у виборах, було локалізовано - Цензор.НЕТ 704
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Сус - це той невдаха покурор, у якого тіпа вкрали незаконно придбану іномарку? А я думаю: чого в чєла руки чешуться вішати?
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не угалддал - это сокращение от фамилии - тебе её знать не обязательно Турчинов: Усі спроби пробити контур кіберзахисту державних органів, задіяних у виборах, було локалізовано - Цензор.НЕТ 3975
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Турчинов: Все попытки пробить контур киберзащиты задействованных в выборах государственных органов были локализованы - Цензор.НЕТ 4870
Ще не все на рассєє втрачено: росте нове покоління.
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хорошая девочка, добрая. хоть и рузькая.
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Участница демонстрации смотрит на полицейского во время акции протеста в Сантьяго, Чили, 11 сентября. Carlos Vera / Reuters,
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Факт , пошук по картинці дає 2016 рік Чілі !
Ось так і ліпяться фейкові новини Турчинов: Усі спроби пробити контур кіберзахисту державних органів, задіяних у виборах, було локалізовано - Цензор.НЕТ 3925
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Предотвратил?? И 73% процента Украины хотят президента Зеленского??
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Товарищ историк #1, не могли бы вы написать продолжение бреда:
Владимир Зеленский - от Вель ЗеВул - wool/вул - вата, зель - зельтерская от Зельтервассер - вода из Гейропы, юдей - враг Одер Бей Джана!!!
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Наша звичка недовіряти владі робить чудеса: отак просто без особливих зусиль ми узнали секрет 73% голосів за Зеленського. Бо почули слова Турчинова у правильному (дійсному) сенсі.
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Командир Нацгвардії вкрав 84 мільйони. Свинарчуки співмірно. Порошенко з жінкою отримують на власні фонди 1,7 мільярда бюджетних грошей. Митник-хапуга-мільярдер Насіров на свободі. Саакашвілі, який про нього криком кричав - позбавлено громадянства. Вкрадено ПОЛОВИНУ коштів, із 50 мільйонів, призначених на реабілітацію бійців АТО. Мільярдер Косюк, друг Порошенка, отримує мільярдні дотації з бюджету...
Це одна сота скандалів.
І це населення має звичку і СМІЄ недовіряти владу!? За чьто!?
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Ой, я вас прашу!
Вот Зеля счас новый совет устроит, так вот тот заработает!
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Ой-вэй! И шо там тот совет устраивать? Я Вас умоляю, рэбэ уже были у Зехера и усё "обкашляли"! Всей работы - пять минут, моэль и ножницы!
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Жтот проходимец и при Зеленском себе теплое местечко урвет.
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Вряд-ли.
От этого гибрида надо избавляться в первую очередь.
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