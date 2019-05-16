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 Рада призначила інавгурацію Зеленського на 20 травня. ВIДЕО

Інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

За відповідну постанову Верховної Ради проголосували 315 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Перед цим Рада розглянула кілька постанов про проведення інавгурації обраного президента 19 травня, як наполягав сам Володимир Зеленський. Однак жодна з них не змогла набрати необхідних 226 голосів.

Потім Рада затвердила постанову нардепа Купрія про проведення інавгурації Зеленського 20 травня. Початок церемонії призначено на 10.00 під час урочистого засідання Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція БПП підтримує проведення інавгурації 20 травня, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127164
 
   
 Топ коментарі
 
А какие грозные пороххоботы были! 32 мая назначим, петруха останется царем!11
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шо куришь болезненный ты наш?
Такое наваять надо уметь..
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Возня вокруг инаугурации нового президента показала что враг Украины находится не в Москве
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Ви це зараз серйозно? Ось коли починають таке розмовляти - "ворог розташований не в крем(б)лі" - тут, що зветься, стріляй з усіх стовбурів та цибуль в спрямуванні звуку. бо в годинники конфлікту затверджувати схоже - це їсти не підроблена ЗРАДА.
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Как провести реформы в Украине.
Саакашвили делится опытом.
Подробности в видео здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=FsCSvJPMuOw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR08VyBoRbs9OH3jB3ZJ0VYguGyTiDUyuemB06Nrct7jHgG_2daMoMfRBnY
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Смена шапок.колпак кондитера заменится колпаком шута.
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Цирк закончился!Беня в Днепре.Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал Рада призначила інавгурацію Зеленського на 20 травня - Цензор.НЕТ 6260
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, Несите ваши денежки - иначе быть беде. Рада призначила інавгурацію Зеленського на 20 травня - Цензор.НЕТ 6260
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Ну что клоун доволен вместе зедебилами.
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20 Мая - день начала конца Петерастии в Украине.
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Надо напомнить, чтобы не забыли рояль установить.
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ȠpuŦyƛA-С‏ @PrytSLU 10 часов назад

Мені в коментах підказують що в день інавгурації 20 травня телебачення буде проводити профілактику.

Рада призначила інавгурацію Зеленського на 20 травня - Цензор.НЕТ 3640
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можно смотреть на 3 вещи бесконечно: как горит огонь, как течёт вода и как 25% мешают с гавном зелеботов ))))))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада призначила інавгурацію Зеленського на 20 травня. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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