 Рада призначила інавгурацію Зеленського на 20 травня. ВIДЕО

За відповідну постанову Верховної Ради проголосували 315 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Перед цим Рада розглянула кілька постанов про проведення інавгурації обраного президента 19 травня, як наполягав сам Володимир Зеленський. Однак жодна з них не змогла набрати необхідних 226 голосів.

Потім Рада затвердила постанову нардепа Купрія про проведення інавгурації Зеленського 20 травня. Початок церемонії призначено на 10.00 під час урочистого засідання Верховної Ради.

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