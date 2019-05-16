 Рада призначила інавгурацію Зеленського на 20 травня. ВIДЕО

За відповідну постанову Верховної Ради проголосували 315 нардепів, передає Цензор.НЕТ.
Перед цим Рада розглянула кілька постанов про проведення інавгурації обраного президента 19 травня, як наполягав сам Володимир Зеленський. Однак жодна з них не змогла набрати необхідних 226 голосів.
Потім Рада затвердила постанову нардепа Купрія про проведення інавгурації Зеленського 20 травня. Початок церемонії призначено на 10.00 під час урочистого засідання Верховної Ради.
Саакашвили делится опытом.
Подробности в видео здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=FsCSvJPMuOw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR08VyBoRbs9OH3jB3ZJ0VYguGyTiDUyuemB06Nrct7jHgG_2daMoMfRBnY
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, Несите ваши денежки - иначе быть беде.
Мені в коментах підказують що в день інавгурації 20 травня телебачення буде проводити профілактику.