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Все про:газ (972) Зеленський (1181) контракт (161) Нафтогаз (531) Коболєв (157)

 Газові переговори з РФ відновляться, ймовірно, в червні: після інавгурації Зеленського і його розмови з Путіним, - Коболєв

Переговори між Україною та Росією щодо нового контракту про транзит газу можуть відновитися тільки після інавгурації Володимира Зеленського та його розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у ході Міжнародної інвестиційної конференції "Game of thrones: final season?" в Києві в четвер.

Глава "Нафтогазу вважає, що швидше за все такі переговори відбудуться в червні.

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"Сторона офіційно повідомила, що буде говорити тільки після того, як новий президент вступить на посаду і відбудеться розмова між паном Зеленським і паном Путіним. Ми очікуємо цієї події. Думаю, можливо, ці переговори поновляться в червні", - сказав Коболєв.

На результати переговорів, на думку глави НАК, ключовий вплив матимуть Німеччина, яка безпосереднє впливає на запуск "Північного потоку-2", подальші дії США щодо санкцій на РФ, а також здатність "Нафтогазу" продовжувати судовий позов проти "Газпрому" щодо компенсації $12 млрд в разі непідписання нового транзитного контракту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127163
 
 
 Топ коментарі
 
ну и после извинений перед кадыровым, естественно. это главное условие Газовые переговоры с РФ возобновятся вероятно в июне: после инаугурации Зеленского и его разговора с Путиным, - Коболев - Цензор.НЕТ 5504
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Анонсована перша зустріч презЕдента і напрямок руху країни?
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Почему вы так унижаете и ненавидите Украину? Вы идиот?
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ну и после извинений перед кадыровым, естественно. это главное условие Газовые переговоры с РФ возобновятся вероятно в июне: после инаугурации Зеленского и его разговора с Путиным, - Коболев - Цензор.НЕТ 5504
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Анонсована перша зустріч презЕдента і напрямок руху країни?
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Я как-то вспоминал здесь своего товарища, в 50 лет, 2 года назад, пошел воевать. Днями вернулся - дословно "больше ни ногой, дезертир пусть едет, воюет, и я такой не один".
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Зебені цього не роузміють. А ордло, реально, може прийти в їх дім
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Международной инвестиционной конференции "Game of thrones: final season?" в Киеве в четверИсточник: https://censor.net.ua/n3127163


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Перемовини з однім стільцем, де путін буде сидіти, а поруч Зеленський на колінах?
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Почему вы так унижаете и ненавидите Украину? Вы идиот?
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Примерно так. К сожалению Поедет на поклон в маскву или где-то ещё будет встречаться? Может пригласит убийцу Украинцев в Киев???
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наколенники надо подготовить, шоб колени не стер перед ******!
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Цікаво буде подивитися на ті перемовини. Зеля вважає що він і там буде зі своєю зекомандою? А якщо ні, то хтож підказки буде йому робити?
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Ну он привык, что Порошенко встречался с ******, поэтому не палил бы своего шефа.
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А ХЙЛО В ХАЛАТЕ НА ПЕРЕГОВОРЫ ПРИЙДЕТ !?)
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаГазові переговори з РФ відновляться, ймовірно, в червні: після інавгурації Зеленського і його розмови з Путіним, - Коболєв
 
 
 
 
 
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