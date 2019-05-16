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 Після виборів процес переходу парафій у ПЦУ призупинився, - Епіфаній

Перехід парафій у ПЦУ поки що призупинився, але багато парафій ще визначаються.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив глава ПЦУ, митрополит Епіфаній, передає Цензор.НЕТ.

"Після виборів ми бачимо, що дійсно процес переходу парафій трохи призупинився, але я вірю, що з часом він знову буде відновлений, тому що є багато парафій, які очікують, які визначаються, і будуть поступово переходити і долучатися до нашої церкви", - розповів Епіфаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особисто я перед собором жодних обіцянок не давав. Остання домовленість була викладена на папері без моєї присутності, - Епіфаній про звинувачення Філарета

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127162
 
 
 Топ коментарі
 
Звісно..
Зелі та церква сто років непотрібна.
А його оточення підіграватиме МП.Та і риги повилазили з меседжами про помсту.
Про повернення захоплених росіянами святинь також поки що не говорять..
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Причем тут Зе? Пеця со "своим" томосом и объединением опять всех наипал, все просто
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был у нас первый Украинский Президент - теперь вон даже священники сомневаются - во как
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вся российская нечисть голосовала за клоуна. Ни один враг Украины не проголосовал за Порошенко.
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Звісно..
Зелі та церква сто років непотрібна.
А його оточення підіграватиме МП.Та і риги повилазили з меседжами про помсту.
Про повернення захоплених росіянами святинь також поки що не говорять..
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Причем тут Зе? Пеця со "своим" томосом и объединением опять всех ******, все просто
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ну не потрібна єврею ПЦУ- що в цьому такого?!
мені його синагога теж не потрібна...
а то получається що рішення приймали не люди а Порох?!
чи все ж таки самі прихожани мали виявити бажання перейти в ПЦУ?!
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Ксюша, шо ж ты всякую хрень лепишь? Педро пиарился, намутил, всех кинул, а виноват Зе? Ну ты хоть по методичке шпарь, у самой плохо получается, карамелька ты наша.
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До Пети ещё ни у кого не получалось так "париться"! А на счёт "всех кинул" ну так хавайте и дальше ложь и манипуляции если своих мозгов нет. Как говориться - меня обманывать не сложно - я сам обманываться рад!
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і шо - надягнутий)))) хрестик не допомагає?!
так може справа в патрусах? до госі) зверніться, він спец в цьому!
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Читай Цензор, Епифаний, тебе это еще перед вторым туром писали. И моли Бога, что бы процесс вспять не пошел.
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Не, предлагаю готовиться к борьбе. А она будет нешуточная.
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был у нас первый Украинский Президент - теперь вон даже священники сомневаются - во как
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Зеля, что ж вЫ твори(те)?
Осталось только в подъездах накладывать. И лифты "увлажнять". Если не останови(те)сь, то будете "гореть вечно"(если вы православный)))
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Народу пофиг ваши церквы, о будет ходить туда, где дешевле отпускаются грехи.
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ПОПа вперто не реагує на срач, який замутив з наріком... Хвалить себе під кожним деревом, бреше частіше , ніж кліпає, розсирає звання і нагороди, робить закладки з кротів і пацюків, а вимовити хоч слово з приводу результату своєї "перемоги" -- голову в сраку! НАХ -- В СПАМ!
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С одной стороны входят, с другой выходят (УПЦ КП).
Конвейер?
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грьобані попи, між собою не домовлояться, соромно чути ваші скубленя. То хто ж до вас придурків піде?
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Та тут уже не выборы.
Тут Филарет подсуетился.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПісля виборів процес переходу парафій у ПЦУ призупинився, - Епіфаній
 
 
 
 
 
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