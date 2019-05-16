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Все про:інавгурація (83) Блок Петра Порошенка (657) Герасимов (173)

 Фракція БПП підтримує проведення інавгурації 20 травня, - Герасимов

Фракція Партії "Блок Петра Порошенка" на своєму засіданні 16 травня ухвалила рішення підтримати Постанову про призначення дати інавгурації новообраного Президента України на 20 травня.

Про це голова фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив журналістам у парламенті, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно відбулося засідання фракції "Блок Петра Порошенка". Фракція підтримала однозначне рішення підтримати дату інавгурації 20 травня. Але про дату 19 травня ще тривають консультації, які ми закінчуватимемо в сесійній залі", - заявив Артур Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тетерук відкликав свою постанову про проведення інавгурації 28 травня: пропонує визначитися з датою 20 травня

Нагадаємо, раніше обраний президент Володимир Зеленський закликав Раду призначити інавгурацію на 19 травня.

Загалом у парламенті зареєстровано 5 постанов, що стосуються дати проведення інавгурації. У трьох з них інавгурацію пропонується провести 19 травня. Інші запропоновані дати - 20 травня та 1 червня.

Депутат від "Народного фронту" Тетерук пообіцяв завтра зареєструвати ще одну постанову - про проведення інавгурації 28 травня.

Станом на 14 травня в парламенті зареєстрували 7 проектів постанов про дату інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського, один з яких відкликано.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127161
 
 
 Топ коментарі
 
Пинок от послов G7, потребовавших ГЛАДКОЙ (а не "плавной", как перевели придворные борзописцы) передачи власти, оказался отрезвляющим.
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Догадайся теперь , ылита она ж в основном два класса , три коридора )
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Сбежал, не выдержал позора , закрылся в вигваме и плачет 😀
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Там скорее всего дату назначит Парубий и БПП это знают.
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Пинок от послов G7, потребовавших ГЛАДКОЙ (а не "плавной", как перевели придворные борзописцы) передачи власти, оказался отрезвляющим.
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Таки да,стояли на смерть,але про рахунки за кордоном не забували і пішла плавна капітуляція
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До Порошенко-то и предлагал начать передачу власти, да пока некому. Зюзик то по Турциям шарился, а сейчас гуляет по Вроцлаву. У него на такую ерунду как вхождение в курс дел государства времени нет. Главное булаву получить, а там хоть трава не расти.
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20 октября вообще для БПП был бы лучший вариант.
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скорей бы - я с чистой совестью начну предьявлать претензии - зели по полной)))))))))))
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Не было у мародёров чистой совести никогда.
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С 20 мая Узеленского отвечают за тарифы и зарплаты в стране
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниФракція БПП підтримує проведення інавгурації 20 травня, - Герасимов
 
 
 
 
 
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