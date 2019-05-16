 Жоден з проектів постанов про дату інавгурації Зеленського не набере потрібної кількості голосів, - Сироїд

"Голосування відбудеться близько 11.00 плюс-мінус. Думаю, жодна з постанов не набере більшості (не менше 226, - ред.) голосів, а глава парламенту призначить дату з тієї постанови, яка набере найбільшу кількість голосів. Однак все можливо в українському парламенті", - сказала вона на інвестконференції в четвер вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
На цьому заході вранці був заявлений новообраний президент Зеленський, проте він, як повідомив глава "Concorde Capital" Ігор Мазепа, сьогодні проводить консультації у Верховній Раді.
Верховна Рада має розглянути 7 проектів постанов, три з яких пропонують провести інавгурацію 19 травня (10270, 10270-1 10270-3). Інші ініціативи передбачають приведення до присяги Зеленського 17 травня (10270-6), 20 травня (10270-2), 26 травня (10270-5) і 28 травня (10270-7).
И лифчик под цвет...
Тепер ясно, чому бабушка бєня прилетіла.
Они будут сидеть при власти,пока всех не засунут в мусорные баки..
Сейчас окажется, что Петр Алексеевич ушел в декретный отпуск и увольнять его никак нельзя.
Это было бы достойным завершением логической цепочки.
Тим часом зелена шмаркля з лєнкою і дітьми шариться по Вроцлаву. А ви дятли збирайтесь під радою і вимагайте кенгурацію. Зелібоби, ви кончені дебіли.
коломойша ж не спроста прилетел... он разрулит!
будет так как надо...бенефициару-бене надо ))))
20 мая!!! определились
У этой тетки в голове мыши ******?!
Чем она занимается в парламенте?
Что-то в последнее время она все мимо кассы.